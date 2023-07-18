Пресса США: В Вашингтоне больше не верят в способность ВСУ прорвать оборону российской армии

Контрнаступление ВСУ явно захлебнулось, Киев не смог порадовать своих заокеанских хозяев чередой побед над российской армией. В Вашингтоне все больше склоняются к смене стратегии наступательной операции. Об этом пишет The Washington Post.Американское издание, ссылаясь на неназванные источники сообщает, что в администрации Байдена больше не верят в то, что ВСУ сумеют довести контрнаступление до победного конца. В США выросло количество тех, кто считает, что украинская армия не в силах провести крупномасштабную операцию, способную прорвать оборону российской армии. Последние пять недель ВСУ действовали, в основном, артиллерией и ракетами, отправляя небольшие группы саперов для нейтрализации "обширных" минных полей, выставленных российскими войсками.Такая тактика не приведет к победе, заявленное как "стремительное" контрнаступление превратилось в ползучее продвижение, в рамках которого ВСУ второй месяц пытаются взять несколько деревень. Планы по захвату Мелитополя и Мариуполя канули в лету, в Вашингтоне считают, что это является недостижимой задачей для ВСУ. Также высказывается мнение, что заявленная Зеленским задача "прорубить" коридор в Крым и выйти на его границы, чтобы диктовать свои условия России, также недостижима.В этой ситуации США предлагают сменить стратегию наступления, но каким образом пока не сообщается. В Киеве же жалуются на недостаток вооружений для "успешного наступления". Вот если бы у ВСУ были ракеты и истребители, то все было бы по другому, украинская армия сейчас бы уже у Крыма была. В Пентагоне считают, что обеспечили ВСУ всем необходимым.В то же время отмечается, что Киев подготовил для контрнаступления 12 бригад "прорыва", а задействовал всего четыре. Так что резервы у Украины еще есть, говорить о поражении рано.