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Пресса США: В Вашингтоне больше не верят в способность ВСУ прорвать оборону российской армии

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Пресса США: В Вашингтоне больше не верят в способность ВСУ прорвать оборону российской армии

Контрнаступление ВСУ явно захлебнулось, Киев не смог порадовать своих заокеанских хозяев чередой побед над российской армией. В Вашингтоне все больше склоняются к смене стратегии наступательной операции. Об этом пишет The Washington Post.


Американское издание, ссылаясь на неназванные источники сообщает, что в администрации Байдена больше не верят в то, что ВСУ сумеют довести контрнаступление до победного конца. В США выросло количество тех, кто считает, что украинская армия не в силах провести крупномасштабную операцию, способную прорвать оборону российской армии. Последние пять недель ВСУ действовали, в основном, артиллерией и ракетами, отправляя небольшие группы саперов для нейтрализации "обширных" минных полей, выставленных российскими войсками.

Такая тактика не приведет к победе, заявленное как "стремительное" контрнаступление превратилось в ползучее продвижение, в рамках которого ВСУ второй месяц пытаются взять несколько деревень. Планы по захвату Мелитополя и Мариуполя канули в лету, в Вашингтоне считают, что это является недостижимой задачей для ВСУ. Также высказывается мнение, что заявленная Зеленским задача "прорубить" коридор в Крым и выйти на его границы, чтобы диктовать свои условия России, также недостижима.

В этой ситуации США предлагают сменить стратегию наступления, но каким образом пока не сообщается. В Киеве же жалуются на недостаток вооружений для "успешного наступления". Вот если бы у ВСУ были ракеты и истребители, то все было бы по другому, украинская армия сейчас бы уже у Крыма была. В Пентагоне считают, что обеспечили ВСУ всем необходимым.

В то же время отмечается, что Киев подготовил для контрнаступления 12 бригад "прорыва", а задействовал всего четыре. Так что резервы у Украины еще есть, говорить о поражении рано.
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:09
    +7
    Кааие то неназванные источники,кто то перестал верить.Если бы перестали верить,перестали бы и помогать.А так они действуют вполне целенаправлено-истребляя русских людей чужими руками
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:26
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Если бы перестали верить,перестали бы и помогать.А так они действуют вполне целенаправлено-истребляя русских людей чужими руками
      Всё так, только "прорыв обороны" и какое-то там украинское "контрнаступление" ничего общего с целями и задачами этой войны для Запада не имеют. Вы, Дмитрий, сами сказали
      Цитата: dmi.pris1
      истребляя русских людей чужими руками
      Потому и поставляют. За это они и платят, а не за какую-то там лабуду вроде "победы Украины и возврат оккупированных территорий".

      И да.
      Про "стремление всего мира к миру" (западного, как я понимаю, мира) тоже всё ясно. Я быстрее Д.Копперфильду и его "телефокусам" поверю, чем словам Запада о мире.
      Хотя "исчезновение" Статуи Свободы - эффектно. Только "исчезнуть" она должна не от взмахов руками Дэви Коткина из Нью-Джерси, а от "нажатия кнопки" офицером Российской Армии.
      1. Беринговский
        Беринговский Сегодня, 16:35
        0
        Цитата: Zoldat_A
        ... не за какую-то там лабуду вроде "победы Украины и возврат оккупированных территорий".

        Ну почему же? Они же открыто объявили своей целью нанесение "статегического поражения" России, победа В/на и будет достижением этой цели. Соответственно и возврат территорий, выплата репараций, ну и развал нашей страны. А организовать вымирание нашего населения они и без войны смогут, опыт в этом деле у них огромный.
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 15:26
      +1
      Неверие в победу xохлов не отменяет желания истреблять русских людей чужими руками.
    3. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:28
      +2
      USA nikdy nevěřila ve schopnost Ukrajiny zvítězit.., ale jejich zbrojní průmysl "musí" věřit v jejich úspěch.., že tak zemře zbytečně velký počet vojáků jim nevadí.
      1. Jsem_CZEKO68
        Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:28
        +4
        США никогда не верили в способность Украины победить.. но их военная промышленность "должна" верить в свой успех.. что они не возражают, если напрасно погибнет большое количество солдат.
  2. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:22
    +2
    Nechápu, o jakém prolomení obrany pořád Amerika sní..!! Vždyť to není vůbec nikdy dlouhodobě možné.. Když prolomí, budou okamžitě vytlačeni!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:23
      +4
      Я не понимаю, о каком прорыве в обороне Америка все еще мечтает..!! Ведь в долгосрочной перспективе это никогда не возможно.. Когда они прорвутся, их тут же вытолкнут!
  3. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 15:23
    +3
    Чтобы прорубить сухопутный коридор в Крым, нужно всего лишь осушить Черное море, вырыв рядом такую же по размеру яму. Так что, Зеленскому надо не оружие закупать, а лопаты. Ну и, вперед, в Польшу - копать свою мечту! laughing
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:31
      +2
      Цитата: БМП-2
      Чтобы прорубить сухопутный коридор в Крым, нужно всего лишь осушить Черное море, вырыв рядом такую же по размеру яму.

      Яма размером получится как раз с оставшуюся часть Украины. Так что Ваше предложение, Владимир, вполне годное. good
      1. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 16:38
        +1
        Ну, я имел в виду, что новое Черное море было бы неплохо выкопать на месте Польши: догоняются и убиваются все зайцы сразу - и к Европе ближе, и больше никаких исторических противоречий, и естественный водораздел, так сказать. laughing Площадь Польши, конечно, сейчас поменьше, чем у Черного моря - 312 696 км² против 422 000 км². Но это ж не беда и не проблема для древнейшей нации морекопателей - нужно лишь поглубже копать! Хотя и Ваш вариант тоже выглядит заманчиво! drinks
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 17:16
          0
          Цитата: БМП-2
          Площадь Польши, конечно, сейчас поменьше, чем у Черного моря - 312 696 км² против 422 000 км². Но это ж не беда и не проблема для древнейшей нации морекопателей - нужно лишь поглубже копать!

          А воду в море на территории Польши через Украину таскать вёдрами. lol
          Ещё один "подвиг"...
          Впрочем, для такой геройской и древней нации это ведь не сложно? lol
          Кстати, для Украины дополнительная выгода в виде возможности прогнуться перед Западом - отвалами из Польского моря засыпать Балтику, заперев-таки наш Балтийский флот в Финском заливе и превратив Ботнический залив в озеро.

          Над "украинской официальной историей" можно издеваться бесконечно. Им даже мой школьный друг, уважаемый в своих кругах врач-психиатр, пожалуй, помочь не смог бы.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:33
    +2
    отмечается, что Киев подготовил для контрнаступления 12 бригад "прорыва", а задействовал всего четыре.

    СМИ РФ:
    Киев подготовил для контрнаступления 15 бригад "прорыва", а задействовал 5.

    Где правда?
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:50
      +1
      Кое что они должны оставить как резерв... вроде как личная гвардия зелебобика, которую если и трогали/использовали, но так, слегонца, да и покоцали ту часть, которая задействован была, сразу и категорично. Пришлось заново собирать и готовить...
      Сколько их, тех "гвардейцев", фиг её знает, теперь... но это "горячий резерв", на потом, на всякий случай...
      А так, до последнего времени были две, более менее подготовленные, укомплектованные бригады, где то под Полтавой... но и до них очередь дошла, неделя, две назад и что от них осталось, на сегодня, тоже фиг её знает.
      Судя по тому, как они действуют сейчас, это... такое впечатление, что все у них как на ходу, на конвейере... собрали "мяса" в достаточном количестве, сразу кидают их на убой.
      Больше ни на что их действия не похожи.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:40
    0
    Какая все же сила у СМИ .Это надо быть таким податливым ,что бы поддаться на слова украинского клоуна . Куда подевалась американская разведка ,где эти все аналитические центры . Американцы всегда славились своими военным прогнозами и тут так лоханулись с украинским клоном Наполеона
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:40
    +1
    Пресса США: В Вашингтоне больше не верят в способность ВСУ прорвать оборону российской армии
    . Должны пройти все стадии... отрицание(в их случае, самоуверенность в квадрате), осознание (а это, самое сложное, при их то самомнение), принятие или торг, это уж предсказать не так просто, уж больно у них самомнение завышенной и хотелки без меры!!!
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:05
    +1
    От разведки Эстонии им поступили данные: инфа-100%.
  8. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:28
    +2
    Хлеб сжимается при приготовлении. Зеленский потерпел неудачу