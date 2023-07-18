Молдавские власти намерены усилить политический диалог и военное сотрудничество с НАТО. С таким заявлением на брифинге выступил государственный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Руслан Болбочан. Аргументировал данное решение молдавский дипломат укреплением обороноспособности страны (хотя нападать на неё явно никто не собирается).
Вот как он прокомментировал ситуацию:
Наша страна заинтересована в использовании возможностей, которые Североатлантический альянс предоставляет государствам-партнёрам посредством различных программ и инструментов сотрудничества
В то же время, Болбочан обратил внимание и на приглашение страны на недавно прошедший в Литве саммит альянса, высоко оценив данный шаг со стороны его руководства. По его словам, это событие чётко продемонстрировало «приверженность блока к партнёрству с Республикой Молдова (РМ) в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе».
Руслан Болбочан, используя штампы западной пропаганды:
Война, развязанная Россией против Украины, негативно сказывается на безопасности нашей страны. Именно по этой причине так важна реакция западных государств на агрессию РФ
Более того, утверждает молдавский чиновник, страны-члены НАТО в ходе состоявшегося саммита выразили единую позицию, согласно которой никто из них не признаёт новых границ на европейском континенте. Коснулся он и темы так называемого «вступления» Украины в Организацию Североатлантического договора, добавив, что Киев всё ближе к тому, чтобы стать частью блока за счёт утверждённых на вышеупомянутой встрече решений.
Кстати говоря, в этом контексте не лишним было бы упомянуть и о заявлении на этот счёт, сделанном ранее МИД РФ. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, всё активнее сближаясь с военно-политическим блоком, республика рискует утратить свой суверенитет. Трудно не согласиться с доводами российского МИД, учитывая ещё и тот факт, что более половины жителей Молдавии (а если быть точнее – более 60% населения) вовсе не хотят видеть свою страну частью НАТО. Да и не стоит забывать о том, что по конституции Молдова обладает нейтральным статусом, который, между прочим, никто не отменял.