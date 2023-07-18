Наша страна заинтересована в использовании возможностей, которые Североатлантический альянс предоставляет государствам-партнёрам посредством различных программ и инструментов сотрудничества

Война, развязанная Россией против Украины, негативно сказывается на безопасности нашей страны. Именно по этой причине так важна реакция западных государств на агрессию РФ

Молдавские власти намерены усилить политический диалог и военное сотрудничество с НАТО. С таким заявлением на брифинге выступил государственный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Руслан Болбочан. Аргументировал данное решение молдавский дипломат укреплением обороноспособности страны (хотя нападать на неё явно никто не собирается).Вот как он прокомментировал ситуацию:В то же время, Болбочан обратил внимание и на приглашение страны на недавно прошедший в Литве саммит альянса, высоко оценив данный шаг со стороны его руководства. По его словам, это событие чётко продемонстрировало «приверженность блока к партнёрству с Республикой Молдова (РМ) в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе».Руслан Болбочан, используя штампы западной пропаганды:Более того, утверждает молдавский чиновник, страны-члены НАТО в ходе состоявшегося саммита выразили единую позицию, согласно которой никто из них не признаёт новых границ на европейском континенте. Коснулся он и темы так называемого «вступления» Украины в Организацию Североатлантического договора, добавив, что Киев всё ближе к тому, чтобы стать частью блока за счёт утверждённых на вышеупомянутой встрече решений.Кстати говоря, в этом контексте не лишним было бы упомянуть и о заявлении на этот счёт, сделанном ранее МИД РФ. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, всё активнее сближаясь с военно-политическим блоком, республика рискует утратить свой суверенитет. Трудно не согласиться с доводами российского МИД, учитывая ещё и тот факт, что более половины жителей Молдавии (а если быть точнее – более 60% населения) вовсе не хотят видеть свою страну частью НАТО. Да и не стоит забывать о том, что по конституции Молдова обладает нейтральным статусом, который, между прочим, никто не отменял.