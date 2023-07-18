Военное обозрение
Войти Регистрация

Молдавский МИД: Кишинёв ставит перед собой цель укрепить политический диалог и военное сотрудничество с НАТО

9
Молдавский МИД: Кишинёв ставит перед собой цель укрепить политический диалог и военное сотрудничество с НАТО

Молдавские власти намерены усилить политический диалог и военное сотрудничество с НАТО. С таким заявлением на брифинге выступил государственный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Руслан Болбочан. Аргументировал данное решение молдавский дипломат укреплением обороноспособности страны (хотя нападать на неё явно никто не собирается).


Вот как он прокомментировал ситуацию:

Наша страна заинтересована в использовании возможностей, которые Североатлантический альянс предоставляет государствам-партнёрам посредством различных программ и инструментов сотрудничества

В то же время, Болбочан обратил внимание и на приглашение страны на недавно прошедший в Литве саммит альянса, высоко оценив данный шаг со стороны его руководства. По его словам, это событие чётко продемонстрировало «приверженность блока к партнёрству с Республикой Молдова (РМ) в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе».

Руслан Болбочан, используя штампы западной пропаганды:

Война, развязанная Россией против Украины, негативно сказывается на безопасности нашей страны. Именно по этой причине так важна реакция западных государств на агрессию РФ

Более того, утверждает молдавский чиновник, страны-члены НАТО в ходе состоявшегося саммита выразили единую позицию, согласно которой никто из них не признаёт новых границ на европейском континенте. Коснулся он и темы так называемого «вступления» Украины в Организацию Североатлантического договора, добавив, что Киев всё ближе к тому, чтобы стать частью блока за счёт утверждённых на вышеупомянутой встрече решений.

Кстати говоря, в этом контексте не лишним было бы упомянуть и о заявлении на этот счёт, сделанном ранее МИД РФ. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, всё активнее сближаясь с военно-политическим блоком, республика рискует утратить свой суверенитет. Трудно не согласиться с доводами российского МИД, учитывая ещё и тот факт, что более половины жителей Молдавии (а если быть точнее – более 60% населения) вовсе не хотят видеть свою страну частью НАТО. Да и не стоит забывать о том, что по конституции Молдова обладает нейтральным статусом, который, между прочим, никто не отменял.
Использованы фотографии:
Официальная страница МИДЕИ Республики Молдова в соцсетях
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:28
    +3
    И эти туда же. Надоело Молдове жить спокойно - хочется острых ощущений. fool
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 15:34
      +3
      увы,но россия,прасрала молдову,так же,как и украину......
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 15:37
        +1
        Цитата: yuri bakster
        увы,но россия,прасрала молдову,так же,как и украину......

        Вопрос кто следующий? Казахстан?
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:31
    +1
    Очень важно. Южный коридор до Тирасполя!
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:32
    +2
    по конституции Молдова обладает нейтральным статусом, который, между прочим, никто не отменял.

    Если "верхушка" захочет, то и конституцию поменяют. Приехали бы, постояли под звуки настоящей воздушной тревоги (сейчас гремит), а не "представительской" Зеленского. Может и подумали бы.
  4. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 15:36
    +2
    "Военное сотрудничество с НАТО" куду конь с корытом туда и Санду
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:36
    +2
    Более того, утверждает молдавский чиновник, страны-члены НАТО в ходе состоявшегося саммита выразили единую позицию, согласно которой никто из них не признаёт новых границ на европейском континенте.

    С какого момента интересно ? С момента Украины или Югославии ............там они признают ,а тут они против .
    Парадокс !
  6. parabyd
    parabyd Сегодня, 15:40
    +1
    Надо признать очевидное, НАТО "съело" всю серую зону между собой и Россией. Нейтральных по западную границу союзного государства не будет. Сербия, Молдавия, Приднестровье могут ещё немного подергаться, но и их слопают.

    Этому может помешать только полное поражение Украины. Если прямого корридоре не будет, шансов не будет тоже.

    А раз серой зоны больше нет, то дальше только прямое столкновение.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:10
    +1
    Сколько там еще "пчелке" в улье сидеть? На новый срок поди не изберут, придется полосатым другого "дурня" искать. Там случаем певцы и танцоры в президенты не желают? А то пожалуйста, опыт есть. Осталось только сериал снять по типу "Слуга народа" и новая войнушка в Приднестровье готова.