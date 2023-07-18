Польские власти отказались открывать рынок страны для украинского зерна

Польша не будет открывать свой рынок для поставок зерна с Украины после приостановки действия так называемой "зерновой сделки". Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.По словам главы польского правительства, Еврокомиссии и американским властям следует разработать механизмы для осуществления экспорта украинского зерна. Впоследствии Польша может сыграть в этом процессе конструктивную роль, если власти республики не будут принуждать к тому, чтобы открыть свой рынок в ущерб интересам польских фермеров. Моравецкий также добавил, что Польша готова обеспечить транзитные перевозки украинского зерна, о необходимости строительства необходимой для этого инфраструктуры он неоднократно заявлял в Еврокомиссии.Стоит отметить, что прекращение действия "зерновой сделки" существенно отразится на остатках украинской экономики. Доходы Киева от экспорта зерна менее, чем за год, превысили сумму в 9,2 миллиардов долларов.При этом, из-за поставок Украиной дешевого зерна, терпели убытки соседние с Украиной страны: Россия, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария из-за скидок на украинскую агропродукцию недосчитались значительных сумм.В совокупности со снижением западной финансовой поддержки Украины прекращение действия Черноморской зерновой инициативы может ощутимо отразиться на экономике Украины, а следовательно на ее военном бюджете.