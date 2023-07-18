Украинские паблики сообщают об ударах ВКС РФ корректируемыми авиабомбами по объектам в Гуляйполе и Великой Новосёлке

Украинские телеграм-каналы, несмотря на строгий запрет публиковать подобного рода информацию, сообщают об ударах ВКС РФ, нанесенным по военным объектам ВСУ в районах города Гуляйполе в Запорожской области и пгт Великая Новоселка на оккупированной украинской армией территории ДНР.
В качестве средств поражения российские летчики применили авиабомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Ранее представители Воздушных сил Украины неоднократно жаловались, что наличествующие у ВСУ системы ПВО неспособны перехватывать данные барражирующие боеприпасы. И это при том, что доблестные украинские зенитчики, судя по заявлениям Генштаба ВСУ, всякий раз уничтожают почти все российские «Калибры» и даже «Кинжалы», не говоря уж о дронах-камикадзе «Герань-2».
При этом украинское командование в сегодняшней утренней сводке отчиталось, что в Запорожье по линии Малая Токмачка - Новопокровка и Великая Новоселка - Урожайное ВСУ «имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах». О подробностях «успеха», как и конкретных взятых доблестной украинской армией населенных пунктах, Генштаб не сообщает.
Видимо, российское командование решило по-своему «закрепить успех» ВСУ на этом участке, применив по врагу корректируемые авиабомбы. Какие именно цели были поражены нашими летчиками, пока неизвестно.
Кроме того, как сообщил сегодня начальник пресс-центра группировки «Юг» ВС РФ Вадим Астафьев, накануне авиация ВКС России нанесла удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации 112-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах села Серебрянка и города Северск в ДНР.
На сегодняшнем брифинге журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, являются ли осуществленные ВС РФ в ночь на 18 июля удары по месту изготовления беспилотных морских аппаратов в Одессе и складам с ГСМ в Николаеве «актом возмездия» за теракт на Крымском мосту. Спикер Кремля как всегда лаконично ответил:
Да.
Касательно комментариев киевской пропаганды по поводу ночных ударов ВС РФ по Одессе и Николаеву, то там, как всегда сообщив о почти полном перехвате всех воздушных целей, все-таки признали поражение портовой инфраструктуры и нескольких гражданских объектов. Естественно, уточнив, что они не имели военного назначения и пострадали от «обломков сбитых «Калибров» и дронов.