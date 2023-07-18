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«С оружием нельзя поступать произвольно»: Минобороны Тайваня опровергло слухи о передаче снимаемых с вооружения ЗРК Hawk Украине

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«С оружием нельзя поступать произвольно»: Минобороны Тайваня опровергло слухи о передаче снимаемых с вооружения ЗРК Hawk Украине

Украина не получит снятые с вооружения армии Тайваня зенитные комплексы Hawk, Министерство обороны острова опровергло ранее появившуюся информацию о якобы продаже старых ЗРК Соединенным Штатам для последующей поставки Киеву. Об этом заявил министр обороны Тайваня Цю Гочжэн.


Тайвань не планирует перепродавать США зенитные ракетные комплексы Hawk, которые снимаются с вооружения и заменяются более современными ЗРК "Тяньгун". Все ЗРК будут утилизированы, этим займется Чжуншаньский научно-технологический институт. Ни о какой передаче зенитных систем Украине речи не идет.

Уже обозначены сроки, в соответствии с которыми от ЗРК Hawk будут год за годом избавляться, они будут заменены на ЗРК "Тяньгун". После этого они будут уничтожаться. (...) Мы не хотим перепродавать их другим лицам, странам и так далее, поскольку военные изделия являются чувствительной материей, с которой нельзя поступать произвольно

- заявил глава оборонного ведомства острова.

Ранее украинские ресурсы сообщали, что США начали выкупать у Тайваня снимаемые с вооружения противовоздушные комплексы MIM-23 Hawk Phase III для последующей передачи их Киеву. Якобы этому предшествовали консультации Вашингтона и Тайбэя. В Киеве эту новость восприняли с восторгом, украинская ПВО испытывает огромные проблемы и сильна только на бумаге.

На сегодняшний день на вооружении Воздушных сил ВСУ стоят несколько комплексов MIM-23 Hawk, переданных Испанией и США. Комплекс принят на вооружение американской армии в 1960 году, неоднократно модернизировался и стоял на вооружении Армии США до 1994 года, а Корпуса морской пехоты до 2002 года. Изначально он был разработан для уничтожения самолётов, но в дальнейшем был модернизирован для перехвата ракет.
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4 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:55
    +1
    Мы не хотим перепродавать их другим лицам, странам и так далее, поскольку военные изделия являются чувствительной материей, с которой нельзя поступать произвольно
    belay "Ах, ты какая!"....(Хазанов) А если США по попке? request То-то.
  2. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 15:58
    +3
    Типа, независимых решили из себя покорчить?
    Не кривляйтесь, шавки тайваньские...
    Скажет хозяин вашингтонский - передать xoxлам ЗРК, вы ещё и доставку авиапочтой оплатите....
  3. spech
    spech Сегодня, 16:08
    +1
    Тайвань не планирует перепродавать США зенитные ракетные комплексы Hawk

    Тут могли-бы из Пекина спросить.
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:10
    0
    Видимо считают, что они самим пригодятся, а то пока новые изготовят...