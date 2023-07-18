«С оружием нельзя поступать произвольно»: Минобороны Тайваня опровергло слухи о передаче снимаемых с вооружения ЗРК Hawk Украине

Уже обозначены сроки, в соответствии с которыми от ЗРК Hawk будут год за годом избавляться, они будут заменены на ЗРК "Тяньгун". После этого они будут уничтожаться. (...) Мы не хотим перепродавать их другим лицам, странам и так далее, поскольку военные изделия являются чувствительной материей, с которой нельзя поступать произвольно

Украина не получит снятые с вооружения армии Тайваня зенитные комплексы Hawk, Министерство обороны острова опровергло ранее появившуюся информацию о якобы продаже старых ЗРК Соединенным Штатам для последующей поставки Киеву. Об этом заявил министр обороны Тайваня Цю Гочжэн.Тайвань не планирует перепродавать США зенитные ракетные комплексы Hawk, которые снимаются с вооружения и заменяются более современными ЗРК "Тяньгун". Все ЗРК будут утилизированы, этим займется Чжуншаньский научно-технологический институт. Ни о какой передаче зенитных систем Украине речи не идет.- заявил глава оборонного ведомства острова.Ранее украинские ресурсы сообщали, что США начали выкупать у Тайваня снимаемые с вооружения противовоздушные комплексы MIM-23 Hawk Phase III для последующей передачи их Киеву. Якобы этому предшествовали консультации Вашингтона и Тайбэя. В Киеве эту новость восприняли с восторгом, украинская ПВО испытывает огромные проблемы и сильна только на бумаге.На сегодняшний день на вооружении Воздушных сил ВСУ стоят несколько комплексов MIM-23 Hawk, переданных Испанией и США. Комплекс принят на вооружение американской армии в 1960 году, неоднократно модернизировался и стоял на вооружении Армии США до 1994 года, а Корпуса морской пехоты до 2002 года. Изначально он был разработан для уничтожения самолётов, но в дальнейшем был модернизирован для перехвата ракет.