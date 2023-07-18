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Ходаковский о странной тенденции: Если хочется убрать генерала - нужно, чтобы кто-нибудь выступил в его защиту

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Ходаковский о странной тенденции: Если хочется убрать генерала - нужно, чтобы кто-нибудь выступил в его защиту

Ситуация в Вооруженных силах Российской Федерации с освобождением от занимаемых должностей ряда российских генералов уже не первый раз находится в центре внимания средств массовой информации и отдельных военных экспертов. Свое мнение высказал заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский – бывший командир бригады «Восток».


На волне последний событий, пишет военачальник, как только кто-то заступается публично за генерала и угрожает оставлением фронта, генерала зачисляют в число «неблагонадежных». Соответственно, его тут же освобождают от должности как интригана или потенциального заговорщика.

Если хочется убрать генерала - нужно, чтобы кто-нибудь выступил в его защиту и обязательно пригрозил оставлением фронта

- пишет Ходаковский в своем Telegram-канале.

Получается, что противник может поступать очень просто – писать заявления в защиту генерала, чтобы их распространила пресса. Далее вышестоящее командование обращает на эту ситуацию внимание и освобождает генерала от занимаемой должности. Такую схему вполне могут использовать и украинские спецслужбы.

Даже не обязательно иметь агентуру среди военных корреспондентов и блогеров, поскольку найдется достаточное количество людей, из «добрых побуждений» тиражирующих данную информацию.
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29 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:52
    +6
    Если хочется убрать генерала - нужно, чтобы кто-нибудь выступил в его защиту и обязательно пригрозил оставлением фронта
    recourse Где логика, брат? request
    1. кредо
      кредо Сегодня, 16:00
      +2
      Дебет с кредитом у Ходаковского не сходится.
      Совсем не так смещают одних и назначают других военачальников в ВС РФ и частный случай не применим ко всем ситуациям в армии.
      1. yuri bakster
        yuri bakster Сегодня, 16:32
        +5
        давайте уже без частных случаев,в россии, смещает и назначает генералов,только верховный.....а вот,кто ему и что напоёт.....
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:38
      -1
      Цитата: Mavrikiy
      Если хочется убрать генерала - нужно, чтобы кто-нибудь выступил в его защиту и обязательно пригрозил оставлением фронта
      Где логика, брат?

      Больше похоже на дурдом, в королевстве кривых зеркал.
      Война идет, а в МО потрошат генералов, а генералы от армии в строю.
      Адольф закупал их в Европе, США в Ираке и Афгане, а Сирия уже по нарастающей. Не уж то в России так. Аминь.
      1. alystan
        alystan Сегодня, 16:45
        +1
        А Ходаковский спокойно сидит и клепает свои статьи...
        Интересно, это его главная работа такая?
    3. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:34
      0
      Také mám pocit, že mě Google špatně překládá..
      1. Jsem_CZEKO68
        Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:35
        0
        Я также чувствую, что Google переводит меня неправильно ..
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:54
    +5
    Эта метода не нова.Считайте уже чуть меньше ста лет...Иностранные спецсдужбы подводили под расстрел многих советских военных
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 16:35
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Эта метода не нова.Считайте уже чуть меньше ста лет...Иностранные спецсдужбы подводили под расстрел многих советских военных

      Считаем, что и вы пошли по пути, указанном этими спецслужбами. Ибо под гнев начальства умели подводить ещё при Царе Горохе. Это только у вас История России начинается в 1917 году.

      А "метода" эта называется : ПОДЛОСТЬ ХОЛОПСКАЯ.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:57
    -4
    Первый раз - трагедия.
    Второй раз - фарс.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:07
    -6
    Опять Ходаковский в тренде,хотя он служит в Россгвардии .Вопросы дальше есть.И смотрим за предупреждением российского суда,кстати это запоздало.
    Я не против полнения бюджета СВО таким образом.А Стрелков кудой делся в комментариях?Он раньше пошёл тропой Пригожина ?
    1. Комментарий был удален.
    2. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 16:15
      -3
      смотря как он писал если проста обсирал тогда одно если о проблемах уже другое ! а скорей сего он обсирал все и вся !
      1. ЛМН
        ЛМН Сегодня, 16:50
        +1
        Цитата: opuonmed
        смотря как он писал если проста обсирал тогда одно если о проблемах уже другое ! а скорей сего он обсирал все и вся !

        Понимаешь в чём дело.
        Можно назвать Г. и сказать,что тебя не устраивает (в идеале,вариант решения предложить).Я это понимаю,ты свою точку зрения высказываешь.
        Но если ты каждый день,месяц,годами(а такаие тут есть),в каждой удобной и не удобной ветке, транслируешь(без обоснований) одну и туже мысль,что условно некто Г.,это не нормально..
        Какая в этом цель??Позицию свою,ты в первом,втором сообщении высказал.Для чего другие 2498??

        На мой взгляд вольно или невольно, таким образом происходит расшатывание общества,и этим активно занималось и занимается вражеская разведка.

        У меня месяц назад "кольцо" уже вылетело..
        1. Жгучая_Крапива
          Жгучая_Крапива Сегодня, 16:59
          +1
          Может быть, чтобы не взорваться и не взять руки оружие, а протестовать мирным путём?
          Кто на свободе из тех, кто мирно протестовал? А Пригожин на свободе.
          1. ЛМН
            ЛМН Сегодня, 17:23
            -1
            Цитата: Жгучая_Крапива
            Может быть, чтобы не взорваться и не взять руки оружие, а протестовать мирным путём?
            Кто на свободе из тех, кто мирно протестовал? А Пригожин на свободе.

            Я то как раз,и хотел в ФСБ этот сайт скинуть lol
            Побуждениям к мирным протестам(для начала) как раз и занимаются ципсо и другие силы.В этом смысл..

            Я извиняюсь за дремучесть,а кто сел за то,что мирно протестовал?
    3. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 16:24
      -2
      Цитата: tralflot1832
      Опять Ходаковский в тренде,хотя он служит в Россгвардии .Вопросы дальше есть.И смотрим за предупреждением российского суда,кстати это запоздало.
      Я не против полнения бюджета СВО таким образом.А Стрелков кудой делся в комментариях?Он раньше пошёл тропой Пригожина ?

      Вот если правда,на 100% за!!
  5. иван2022
    иван2022 Сегодня, 16:10
    +2
    Да и я об этом ранее писал.....
    Мозги наших обывателей в 21 веке работают, как у холопов прошлых веков: "если враг кого хвалит, значит этого долой!" Холопы своего мнения не имеют...

    Враг об этом догадался ещё во времена Царя Ивана 4-- го....

    А во времена СССР так "на полном серьёзе" официально говорили :"А что скажет вражеская пропаганда?" Вот и получилось, что вражеская пропананда--у нас хозяин-барин laughing
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:41
      -2
      Цитата: иван2022
      "А что скажет вражеская пропаганда?"

      Ошибка: - "А что на это скажет Лаврентий Павлович ?"
  6. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 16:12
    +4
    На самом деле логика в словах Ходаковского есть. Напомните куда делся генерал которого в Сирии называли «Армагеддон»? Я о том что с помощью СМИ можно очернить кого угодно, хоть американского президента, хоть российского генерала.Есть такое выражение «кинуть жижу на вентилятор». Обычно жижу кидают кому это выгодно, а вентилятор дует сам по себе.
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 16:29
      0
      Цитата: rotfuks
      На самом деле логика в словах Ходаковского есть. Напомните куда делся генерал которого в Сирии называли «Армагеддон»? Я о том что с помощью СМИ можно очернить кого угодно, хоть американского президента, хоть российского генерала.Есть такое выражение «кинуть жижу на вентилятор». Обычно жижу кидают кому это выгодно, а вентилятор дует сам по себе.

      На днях у него встреча с ВВП
  7. Ольгея
    Ольгея Сегодня, 16:19
    +2
    полковник Александр Ходаковский – бывший командир бригады «Восток»

    Жаль, что Ходаковский не генерал...и жаль, что не нашелся кто "выступил в его защиту и обязательно пригрозил оставлением фронта"
  8. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 16:23
    0
    Получается со слов Хадоковского - надо срочно начинать "хвалить" тестя блогера?
  9. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:23
    0
    Эта игра стара как мир. В наше время известна как мафия и граждане. Мафия должна сделать так, чтобы граждане поверили, что они тоже мирные, после чего голосовать против других граждан, выдавая их за мафию. До тех пор, пока граждан не станет меньше мафии, и не смогут сопротивляться. laughing
  10. гильза
    гильза Сегодня, 16:23
    +2
    Вот оно как работает?!! Просто в МО интернет читают и "делают выводы"? Вот это поворот! А я то думал ,что типа "служебное соответствие", "исполнение должностных обязанностей", в конце концов "аппаратные интриги". Не...Нафиг. Пост в телеге и ага.
  11. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:36
    +1
    Мозги наших обывателей в 21 веке работают, как у холопов прошлых веков: "если враг кого хвалит, значит этого долой!" Холопы своего мнения не имеют...
    Залужный Герасимова нахваливал - не сработало. feel
  12. Radikal
    Radikal Сегодня, 16:41
    +1
    Цитата: rotfuks
    На самом деле логика в словах Ходаковского есть. Напомните куда делся генерал которого в Сирии называли «Армагеддон»? Я о том что с помощью СМИ можно очернить кого угодно, хоть американского президента, хоть российского генерала.Есть такое выражение «кинуть жижу на вентилятор». Обычно жижу кидают кому это выгодно, а вентилятор дует сам по себе.

    Это упрощённый подход, на самом деле, (и об этом все боятся сказать) скорее всего разгром командиров, и командующего связан с действиями "Вагнера", "мокрыми" трусами всех, начиная с верховнонекомандующего и далее по списку. Предполагаю..., а впрочем чего предполагать - скорее всего "отличилась" ФСБ, и её ВКР, их руководство существующая система вероятно устраивает, заветы Феликса Эдмундовича - по фиг. Вероятно так и есть. sad
  13. egor1712
    egor1712 Сегодня, 16:49
    +3
    "[Получается, что противник может поступать очень просто – писать заявления в защиту генерала, чтобы их распространила пресса. Далее вышестоящее командование обращает на эту ситуацию внимание и освобождает генерала от занимаемой должности".- белеберда какая та.
  14. Maza
    Maza Сегодня, 16:57
    +2
    Скольский этот Ходаковский какой то ..Вечно негатив от него
  15. север 2
    север 2 Сегодня, 17:07
    0
    я понимаю , почему в в/ч нет портретов Великого Сталина , понимаю , почему на парад Дня Победы не выносят знамёна с портретом Великого Сталина , понимаю , почему нынешний гарант никогда по значимости в истории России не достигнет вершин Великого Сталина . А всё это потому , что если во времена Сталина кто ни будь , ну типа этого Ходаковского ,стал бы не то что публично в прессе ,а даже среди сослуживцев открыто рассуждать об кадровых решениях Главнокомандующего , фактически себе приписывая исправить такие решения , будь он , Ходаковский ,Главнокомандующим , то на другое утро такой "критик" в такое время в лучшем случае , не смотря на его заслуги в бытности командиром "Восток", отправился бы на солнечный Магадан лес валить . Это в лучшем случае ! Позволили и развели обсуждение-осуждение там , где должно господствовать единоначалие и приказы не обсуждается ! Тем боле приказы Главнокомандующего .Как я понимаю , Ходаковский даже не отставной или запаса , а действующий полковник и свои военные погоны он ещё не снял.А ведь таких полно- от Кабинетов Кремля до коридоров в регионах . Кстати , возможно как раз они и доумоляли нынешнего Главнокомандующего забыть об роли и методах Великого Сталина , что он применял на практике создавая непобедимую Красную Армию...