В Киево-Печерской лавре стартовала акция по сбору средств для наместника митрополита Павла (настоящее имя – Пётр Лебедь). Собранные пожертвования, как ожидается, пойдут на освобождение епископа Украинской православной церкви (УПЦ) под залог.
Опубликовано фото, на котором виден ящик для сбора пожертвований, находящийся в храме рядом с алтарём.
Напомним, что буквально несколько дней тому назад Соломенский районный суд Киева арестовал наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, отправив его в СИЗО. Он проходит по обвинениям, по версии киевского режима, в якобы нарушении принципа равноправия граждан по религиозным убеждениям, а также поддержке действий России. Залог, под который постоянный член Священного синода УПЦ может быть освобождён, составляет 33 млн гривен (более 80,5 млн рублей).
Между тем, в ходе судебного заседания прокурор решил процитировать его высказывание из телефонного разговора касательно «маразматиков» в США, которые «молятся о мире и тут же оружие суют». Более того, по утверждению стороны обвинения, украинский митрополит якобы обвинял руководство страны в том, что оно занималось проведением насильственной мобилизации в восточных и центральных районах Украины, цель которой – «процветание в этих регионах бандеровщины».
В апреле, по решению судебной инстанции епископ канонической церкви был помещён под домашний арест сроком на 60 дней, который в конце мая был продлён ещё на 2 месяца. Кстати говоря, как заявлял сам митрополит ещё в конце прошлого месяца, прокуроры, ведущие его дело, предлагали ему пойти на сделку со следствием, заключавшуюся в одобрении им перехода монахов в раскольническую ПЦУ в обмен на свободу, на что он ответил отказом.