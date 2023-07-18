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Киево-Печерская лавра начала собирать средства на залог для митрополита Павла

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Киево-Печерская лавра начала собирать средства на залог для митрополита Павла

В Киево-Печерской лавре стартовала акция по сбору средств для наместника митрополита Павла (настоящее имя – Пётр Лебедь). Собранные пожертвования, как ожидается, пойдут на освобождение епископа Украинской православной церкви (УПЦ) под залог.


Опубликовано фото, на котором виден ящик для сбора пожертвований, находящийся в храме рядом с алтарём.



Напомним, что буквально несколько дней тому назад Соломенский районный суд Киева арестовал наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, отправив его в СИЗО. Он проходит по обвинениям, по версии киевского режима, в якобы нарушении принципа равноправия граждан по религиозным убеждениям, а также поддержке действий России. Залог, под который постоянный член Священного синода УПЦ может быть освобождён, составляет 33 млн гривен (более 80,5 млн рублей).

Между тем, в ходе судебного заседания прокурор решил процитировать его высказывание из телефонного разговора касательно «маразматиков» в США, которые «молятся о мире и тут же оружие суют». Более того, по утверждению стороны обвинения, украинский митрополит якобы обвинял руководство страны в том, что оно занималось проведением насильственной мобилизации в восточных и центральных районах Украины, цель которой – «процветание в этих регионах бандеровщины».

В апреле, по решению судебной инстанции епископ канонической церкви был помещён под домашний арест сроком на 60 дней, который в конце мая был продлён ещё на 2 месяца. Кстати говоря, как заявлял сам митрополит ещё в конце прошлого месяца, прокуроры, ведущие его дело, предлагали ему пойти на сделку со следствием, заключавшуюся в одобрении им перехода монахов в раскольническую ПЦУ в обмен на свободу, на что он ответил отказом.
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9 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:32
    +5
    Опубликовано фото, на котором виден ящик для сбора пожертвований, находящийся в храме рядом с алтарём.

    И в то же время, все конфессии мира молчат. А осталась ли в мире религия, кроме православной, или остальные проамериканские. Жуть.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:42
      +1
      Цитата: carpenter
      И в то же время, все конфессии мира молчат.

      18:32 15.07.2023(обновлено: 18:39 15.07.2023)
      Папа римский займется освобождением митрополита Павла
      Папа Римский после обращения патриарха Кирилла займется освобождением митрополита Павла
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 16:50
      +3
      Собирать деньги? Чтобы подкормить ими режим? А, что теперь "страстотерпие" по примеру сподвижников Православия, среди современных священников уже "все"? request
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:39
    +2
    Мое мнение-его сделали заложником.Для обмена ,на кучу утырков.Кои уже получили сроки,здесь в России.Надо ли менять священника на таких?Выскажу опять таки свое-нет.Архиепископ должен понимать,что и Бог терпел и пошел на Голгофу.Воспримут ли это наши руководители?Наверняка уже зашевелились дующие в уши
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:55
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Для обмена

      Нет. Примитивно мыслите. Самые глубинные, первичные причины гражданской войны на бывшей Украине - это противостояние Западной и Восточной Римских империй. Сверхзадача Запада даже не просто уничтожение России, а окатоличивание православных.
      Как сказал Кедми - ключевым моментом войны останется в Истории крестное знамение русских солдат перед древними храмами Киево-Печерской Лавры.
      З.Ы. Если не согласны - аргументируйте, а не просто подленько минусуйте.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 17:20
        -1
        первичные причины гражданской войны на бывшей Украине - это противостояние Западной и Восточной Римских империй

        европа давно вступила в постхристианскую (на самом деле - антихристианскую) эпоху, католичество в европе в упадке (кроме польши), поэтому у них сейчас гораздо больше насущных задач (их там европарламент потихоньку склоняет к одобрению содомии и прочего подобного), кроме как проблемы окраены и окраенцев...
  3. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 16:42
    0
    Цитата: carpenter
    Опубликовано фото, на котором виден ящик для сбора пожертвований, находящийся в храме рядом с алтарём.

    И в то же время, все конфессии мира молчат. А осталась ли в мире религия, кроме православной, или остальные проамериканские. Жуть.

    это говорит о том,что религия,как была, так и осталась, орудием в руках власть предержащих и опиумом для народа
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 17:25
      0
      yuri bakster
      я бы по другому сказал - теперь власти проще и удобнее использовать совершенно иные механизмы управления массами, чем религиозные догматы (подсадить людей на комфорт, кредиты и "самореализацию" - и продолжать управлять дальше)
  4. Maza
    Maza Сегодня, 17:38
    0
    .Ну собирут залог и что ? Опять посадят ,а то и вообще при попытки к бегству ..Тут политика ,разозлить Россию !