Военное обозрение
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Пресс-секретарь президента РФ предупредил о рисках в случае продолжения действия зерновой сделки без участия России

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Пресс-секретарь президента РФ предупредил о рисках в случае продолжения действия зерновой сделки без участия России

После выхода России из зерновой сделки, вернее, отказа от ее очередного продления из-за отсутствия каких-либо перспектив исполнения Западом своей части соглашения, киевские власти лихорадочно ищут способы вывоза зерна из черноморских портов без участия РФ. Или, что более вероятно, ищут пути сохранения морских коридоров для военных целей.


Зеленский уже обратился по этому поводу за поддержкой к президенту Турции и генсеку ООН.

Однако, президент России Владимир Путин не из тех лидеров стран, которые, приняв серьезное решение, готовы тут же от него отказаться под сторонним давлением, от кого бы оно не исходило. Влияние подконтрольного Вашингтону Антониу Гутерриша на Москву нулевое. В свою очередь, Реджепу Тайипу Эрдогану, который до этого, что называется, успешно умудрялся дружить и с нашими, и с вашими, стоит крепко задуматься о последствиях ссоры с Путиным, пойди он на поводу у украинского президента.

После отказа ВС РФ обеспечивать безопасность морских коридоров в Черном море трафик судов в украинские порты и из них полностью остановился. Судовладельцы справедливо опасаются передвигаться по ненадежным маршрутам. На этом фоне мировые цены на пшеницу на биржах уже подскочили в среднем на пять процентов.

Ситуацию с попытками Киева договориться с Анкарой о продолжении вывоза зерна после выхода из «черноморской инициативы» России на сегодняшнем брифинге прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предупредив о серьезных рисках такого решения. Он отметил, что зерновой коридор примыкает к зоне боевых действий. Это означает, что гражданские суда могут совершенно случайно пострадать, оказавшись под обстрелом как по пути следования, так и в украинских портах. К тому же, подчеркнул Песков, Киев неоднократно использовал гуманитарные коридоры в Черном море, созданные в прошлом году российскими военными, в боевых целях.

И без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски. Поэтому, если что-то будет оформляться без России, то эти риски должны учитываться. Здесь мы не можем сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать

— отметил спикер Кремля.

Без участия России, наших военных, обеспечить безопасность судоходства в Черном море будет невозможно, еще раз подчеркнул Песков. Особенно с учетом того, что киевский режим способен на любые провокации, коей может стать, например, преднамеренное потопление гражданского судна, чтобы затем в этом обвинить ВС РФ.
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13 комментариев
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  1. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 17:01
    +3
    Ну предупреждать мы умеем, а вот действовать согласно подобным предупреждениям, увы...
    1. ian
      ian Сегодня, 17:10
      +1
      В складывающейся ситуации достаточно даже не действовать... Пара сухогрузов подорвется на минах, которые "накидала Украина" ( а трофейные по любому и у нас есть. Даже числящиеся по бумагам за ВСУ) и привет... Доказывай потом "руку Кремля"... А мы предупреждали.... fool
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 17:18
        +1
        Для начала засыпать рейды Одессы и Николаева минами, снести терминалы загрузки зерна и портовые электроподстанции, притопить несколько зерновозов у причала, если покажется мало топить все что болтается в море.
      2. сайгон
        сайгон Сегодня, 17:21
        0
        Мин созданных в Скакаунии нет , мины у Скакаунцев родом из СССР ( по крайней мере те что утырки в море сыпали ) так что какая мина не рвани все концы то в море . А формуляры по обслуживанию мин наши взять Скакаунцам не где .
      3. Тихий Дон
        Тихий Дон Сегодня, 17:33
        0
        А доказывать никто ничего не будет : "джентльменам принято верить на слово "...
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:02
    +2
    Пургомёт знает, что за базар нужно отвечать?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:37
      0
      Это когда это он отвечал-то??? Не для того поставлен
  3. Million
    Million Сегодня, 17:02
    +4
    Однако, президент России Владимир Путин не из тех лидеров стран, которые, приняв серьезное решение, готовы тут же от него отказаться под сторонним давлением, от кого бы оно не исходило

    Зачем тут же?Немного позже может отказаться.
    С повышением пенсионного возраста так получилось.
    1. Тихий Дон
      Тихий Дон Сегодня, 17:35
      0
      Кремень человек -слово дал , слово забрал обратно .
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 17:38
      0
      Чемпионат мира по футболу помог. Больше такой халявы не предвидится
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:35
    0
    надеюсь у Путина яйца стальные если поплывут без участия РФ то будут уничтожены иначе уже не кто в РФ верить не будет что РФ что то может ! возможно не прав !
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:37
    0
    Кто то из нашего МИДа уже сказал,продление сделки без России требует переговоров заинтересованных сторон ! Это не по правилам, а международным законам.Пока западная бюрократия развернётся ,у нас пару месяцев есть.Наша приостановка,им как серпом по одному месту,нежданчик.
  6. berlaga2005
    berlaga2005 Сегодня, 17:39
    0
    Интереснее что-нибудь на Дунае затопить. И выше Рени по течению и ниже Вилкова