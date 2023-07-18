Пресс-секретарь президента РФ предупредил о рисках в случае продолжения действия зерновой сделки без участия России

И без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски. Поэтому, если что-то будет оформляться без России, то эти риски должны учитываться. Здесь мы не можем сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать

После выхода России из зерновой сделки, вернее, отказа от ее очередного продления из-за отсутствия каких-либо перспектив исполнения Западом своей части соглашения, киевские власти лихорадочно ищут способы вывоза зерна из черноморских портов без участия РФ. Или, что более вероятно, ищут пути сохранения морских коридоров для военных целей.Зеленский уже обратился по этому поводу за поддержкой к президенту Турции и генсеку ООН.Однако, президент России Владимир Путин не из тех лидеров стран, которые, приняв серьезное решение, готовы тут же от него отказаться под сторонним давлением, от кого бы оно не исходило. Влияние подконтрольного Вашингтону Антониу Гутерриша на Москву нулевое. В свою очередь, Реджепу Тайипу Эрдогану, который до этого, что называется, успешно умудрялся дружить и с нашими, и с вашими, стоит крепко задуматься о последствиях ссоры с Путиным, пойди он на поводу у украинского президента.После отказа ВС РФ обеспечивать безопасность морских коридоров в Черном море трафик судов в украинские порты и из них полностью остановился. Судовладельцы справедливо опасаются передвигаться по ненадежным маршрутам. На этом фоне мировые цены на пшеницу на биржах уже подскочили в среднем на пять процентов.Ситуацию с попытками Киева договориться с Анкарой о продолжении вывоза зерна после выхода из «черноморской инициативы» России на сегодняшнем брифинге прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предупредив о серьезных рисках такого решения. Он отметил, что зерновой коридор примыкает к зоне боевых действий. Это означает, что гражданские суда могут совершенно случайно пострадать, оказавшись под обстрелом как по пути следования, так и в украинских портах. К тому же, подчеркнул Песков, Киев неоднократно использовал гуманитарные коридоры в Черном море, созданные в прошлом году российскими военными, в боевых целях.— отметил спикер Кремля.Без участия России, наших военных, обеспечить безопасность судоходства в Черном море будет невозможно, еще раз подчеркнул Песков. Особенно с учетом того, что киевский режим способен на любые провокации, коей может стать, например, преднамеренное потопление гражданского судна, чтобы затем в этом обвинить ВС РФ.