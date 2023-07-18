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Украинский комбриг: ВС РФ и ВСУ на восточном фронте впервые сравнялись по численности

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Украинский комбриг: ВС РФ и ВСУ на восточном фронте впервые сравнялись по численности

В украинском командовании признают, что анонсированное контрнаступление идет не так, как планировалось изначально. Между тем некоторые военачальники уверены, что в будущем ситуация для ВСУ улучшится.


Так, командующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский в ходе интервью британским репортёрам рассказал о колоссальных усилиях, которые прикладывает украинская армия на Артемовском направлении. Однако со слов военачальника, ВСУ за всё это время смогли занять лишь 30 квадратных километров.

Как выразился Сырский, украинское командование хотело бы получить быстрые результаты, но на данном этапе это попросту нереально.

В то же время, командир 57-й бригады полковник Александр Бакулин, подчиненные которого прямо сейчас предпринимают пока безуспешные попытки наступления на Артемовск, настроен более оптимистично. С его слов, то небольшое продвижение, о котором заявлял генерал Сырский, якобы поднимает боевой дух солдатам ВСУ.

Однако, как выразился Бакулин, ВС РФ и ВСУ на восточном фронте впервые сравнялись по численности, которая на данный момент достигает примерно по 160 тыс человек с каждой стороны.

Кроме того, командир 57-й бригады посетовал на то, что российские войска по-прежнему превосходят ВСУ в плане артиллерии. В связи с этим он подчеркнул, что украинской армии срочно нужны американские кассетные боеприпасы.

Впрочем, позднее Бакулин добавил, что данное вооружение сильно поможет ВСУ, но не решит все проблемы на поле боя.

В том же интервью BBC, Александр Сырский заявил. Что кассетные артиллерийские боеприпасы уже находятся на территории Украины. На фронт они должны прибыть в течение ближайших нескольких дней.
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12 комментариев
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  1. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 16:57
    +4
    А наши фельдмаршалы в башнях сидят и ждут, когда по нашим бойцам шарахнут кассетами. А первые мы их применять ни-ни...
    Ну, что за бред...
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 17:03
      +1
      это не бред,а обыкновенная импотенция кремлёвских старцев
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:13
      +1
      . когда по нашим бойцам шарахнут кассетами

      Очевидно есть причина по которой их не применяют. И уж точно не из-за недостатка воли, как здесь любят выражаться
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 17:29
        +1
        Очевидно есть причина по которой их не применяют

        если вы знаете причину, расскажите пожалуйста!
        1. Toorik
          Toorik Сегодня, 17:43
          0
          Боятся что на западе осудят.... и против родственников какие там обосновались введут санкции....
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 16:58
    +2
    Они цифры откуда берут? Воруют, видимо...
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:11
    +2
    . по численности, которая на данный момент достигает примерно по 160 тыс человек с каждой стороны.

    Вот это поворот. А куда все остальные делись-то request
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:14
      +2
      Цитата: igorbrsv
      . по численности, которая на данный момент достигает примерно по 160 тыс человек с каждой стороны.

      Вот это поворот. А куда все остальные делись-то request

      Ну это только части первой линии. Столько же у обеих армий во втором эшелоне. Плюс резервы. Большие потери у обеих сторон. В госпиталях десятки тысяч.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:29
        0
        Но насколько я понимаю с нашей стороны задействовано уже более 700-800 тысяч контрактников. Поэтому у меня что-то не сходится.
        Но это без учёта потерь. Допускаю что боеспособных не менее 450 000
  4. иван2022
    иван2022 Сегодня, 17:16
    +2
    Сырский сам из командования, но считает, что "украинское командование хотело не реального" ...... Это хорошо....
    А что наступающая сторона не имеет численного превосходства, то ещё лучше.
  5. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 17:21
    -1
    если у нас с украиной, равные по численности войска,это говорит лишь об одном,украина на войне, а мы по сих пор ещё не решили,то ли война,то ли .......
  6. DenD
    DenD Сегодня, 17:28
    0
    Стоп!
    Однако, как выразился Бакулин, ВС РФ и ВСУ на восточном фронте впервые сравнялись по численности, которая на данный момент достигает примерно по 160 тыс человек с каждой стороны.
    На восточном фронте, а есть ещё южный, западный и северный. Или как это понять? Переведите пожалуйста, а то я слегка запутался.