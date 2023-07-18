Украинский комбриг: ВС РФ и ВСУ на восточном фронте впервые сравнялись по численности

В украинском командовании признают, что анонсированное контрнаступление идет не так, как планировалось изначально. Между тем некоторые военачальники уверены, что в будущем ситуация для ВСУ улучшится.Так, командующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский в ходе интервью британским репортёрам рассказал о колоссальных усилиях, которые прикладывает украинская армия на Артемовском направлении. Однако со слов военачальника, ВСУ за всё это время смогли занять лишь 30 квадратных километров.Как выразился Сырский, украинское командование хотело бы получить быстрые результаты, но на данном этапе это попросту нереально.В то же время, командир 57-й бригады полковник Александр Бакулин, подчиненные которого прямо сейчас предпринимают пока безуспешные попытки наступления на Артемовск, настроен более оптимистично. С его слов, то небольшое продвижение, о котором заявлял генерал Сырский, якобы поднимает боевой дух солдатам ВСУ.Однако, как выразился Бакулин, ВС РФ и ВСУ на восточном фронте впервые сравнялись по численности, которая на данный момент достигает примерно по 160 тыс человек с каждой стороны.Кроме того, командир 57-й бригады посетовал на то, что российские войска по-прежнему превосходят ВСУ в плане артиллерии. В связи с этим он подчеркнул, что украинской армии срочно нужны американские кассетные боеприпасы.Впрочем, позднее Бакулин добавил, что данное вооружение сильно поможет ВСУ, но не решит все проблемы на поле боя.В том же интервью BBC, Александр Сырский заявил. Что кассетные артиллерийские боеприпасы уже находятся на территории Украины. На фронт они должны прибыть в течение ближайших нескольких дней.