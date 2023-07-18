Военное обозрение
Войти Регистрация

ФСБ задержала передававшего Украине координаты российских сил, охраняющих Запорожскую АЭС, местного жителя

9
ФСБ задержала передававшего Украине координаты российских сил, охраняющих Запорожскую АЭС, местного жителя

В Энергодаре сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности РФ по Запорожской области был задержан местный житель, который передавал украинским военным координаты позиций задействованных в охране Запорожской атомной электростанции российских подразделений. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.


Оперативникам ФСБ стало известно, что координаты позиций мужчина передавал своему брату, который проходит службу в артиллерийском подразделении ВСУ, действующем на Запорожском направлении. Таким образом, вражеский агент способствовал нанесению ВСУ ударов по российским позициям. В результате ударов погибли и были ранены российские военнослужащие.

Сейчас органами ФСБ собрана доказательная база, позволяющая привлечь жителя Энергодара к уголовной ответственности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Следственные органы продолжают расследование данного преступления. Хочется надеяться, что задержанный ответит по всей строгости закона и понесет суровое наказание.

К сожалению, подобных случаев шпионажа со стороны местных жителей, сочувствующих ВСУ, в новых регионах России достаточно много. Поэтому у органов безопасности очень большой объем работы на присоединенных территориях по выявлению вражеских диверсантов, агентов и шпионов, пресечению их противоправной деятельности.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 16:57
    +11
    Только страх и кровь остановит украинца .. Если повесить его на воротах АЭС это будет недемократично, но зато результативно.
    1. zsdk
      zsdk Сегодня, 17:00
      +6
      Лучше к отработанному ТВЭЛ его привязать, и пусть начнет светиться.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:05
      +3
      Цитата: Turbuta Dave
      Если повесить его на воротах АЭС
      лучше приковать в активной зоне
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 17:29
        0
        Так это, вроде, не первый раз пытаются насчёт ЗАЭС передавать данные. Чему удивляться на тех местных? Если юрист, россиянка 1987 г.р. ,администрации Углича сотрудница хотела передавать данные укропам, что бы прилетели дроны, взорвали Углическую ГЭС, о чём была статья сегодня
  2. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 17:05
    +3
    Если доказательная база налицо, то в острог на долгий срок.
  3. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 17:11
    +5
    Охххх, долго, долго после возвращения наших земель обратно в Россию придется чистить эти земли от бандеровщины и той гадости и нечисти, которую бандеровщина заложила в русском народе, живущем на наших землях, раздаренных большевиками...
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 17:33
      0
      Знаете, подобное ведь происходило после ВОВ.В Прибалтике, ЗУ.....Как-то могли. Только не до конца процессы эти довели. Иначе по другому сейчас было бы всё
  4. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 17:32
    0
    Цитата: Правдодел
    Охххх, долго, долго после возвращения наших земель обратно в Россию придется чистить эти земли от бандеровщины и той гадости и нечисти, которую бандеровщина заложила в русском народе, живущем на наших землях, раздаренных большевиками...

    У меня эта была первая мысль когда начали. СВО...
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:38
    0
    Хочется надеяться, что задержанный ответит по всей строгости закона и понесет суровое наказание.

    Поэтому и передают сведения, запускают дроны и взрывают мосты и железные дороги, что знают, что их никто не посадит, а обменяют на чью-нибудь куму + смартфон в подарок.
    Потому что предательство - оно