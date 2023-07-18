ФСБ задержала передававшего Украине координаты российских сил, охраняющих Запорожскую АЭС, местного жителя

В Энергодаре сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности РФ по Запорожской области был задержан местный житель, который передавал украинским военным координаты позиций задействованных в охране Запорожской атомной электростанции российских подразделений. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.Оперативникам ФСБ стало известно, что координаты позиций мужчина передавал своему брату, который проходит службу в артиллерийском подразделении ВСУ, действующем на Запорожском направлении. Таким образом, вражеский агент способствовал нанесению ВСУ ударов по российским позициям. В результате ударов погибли и были ранены российские военнослужащие.Сейчас органами ФСБ собрана доказательная база, позволяющая привлечь жителя Энергодара к уголовной ответственности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Следственные органы продолжают расследование данного преступления. Хочется надеяться, что задержанный ответит по всей строгости закона и понесет суровое наказание.К сожалению, подобных случаев шпионажа со стороны местных жителей, сочувствующих ВСУ, в новых регионах России достаточно много. Поэтому у органов безопасности очень большой объем работы на присоединенных территориях по выявлению вражеских диверсантов, агентов и шпионов, пресечению их противоправной деятельности.