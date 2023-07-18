Комитет Европарламента призвал «Международный уголовный суд» выдать ордер на арест президента Белоруссии

В «Международный уголовный суд», юрисдикцию которого Россия не признает, поступило обращение Комитета Европейского парламента по иностранным делам с просьбой выдать ордер на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко.Европейские депутаты утверждают, что белорусский лидер якобы причастен к причинению «ущерба» Украине в результате боевых действий. Кроме того, ему инкриминируют «незаконный вывоз детей», как и российскому президенту Владимиру Путину. Именно из-за мнимого «вывоза детей» МУС и выдал в свое время ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.В Европарламенте выступили с осуждением внутриполитического курса Белоруссии. Депутаты призвали Евросоюз принять меры для привлечения белорусского президента, высших должностных лиц страны и вооруженных сил, к уголовной ответственности. Также в Европарламенте требуют расширить персональный санкционный список в отношении граждан Белоруссии.Отметим, что юрисдикцию МУС не признают не только Россия и сама Белоруссия, но и США, Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия, Израиль и многие другие страны. Да и те государства, которые признают юрисдикцию этого суда, далеко не всегда готовы исполнять такие решения как, к примеру, арест российского президента в случае его приезда с официальным визитом в одну из таких стран. Например, власти ЮАР отказались задерживать российского президента, если он прибудет в страну на саммит БРИКС.Понятно, что обвинения в отношении белорусского президента являются полностью сфабрикованными и представляют собой типичный пример борьбы по идеологическим мотивам с неугодным лидером государства.