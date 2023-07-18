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Комитет Европарламента призвал «Международный уголовный суд» выдать ордер на арест президента Белоруссии

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Комитет Европарламента призвал «Международный уголовный суд» выдать ордер на арест президента Белоруссии

В «Международный уголовный суд», юрисдикцию которого Россия не признает, поступило обращение Комитета Европейского парламента по иностранным делам с просьбой выдать ордер на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко.


Европейские депутаты утверждают, что белорусский лидер якобы причастен к причинению «ущерба» Украине в результате боевых действий. Кроме того, ему инкриминируют «незаконный вывоз детей», как и российскому президенту Владимиру Путину. Именно из-за мнимого «вывоза детей» МУС и выдал в свое время ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

В Европарламенте выступили с осуждением внутриполитического курса Белоруссии. Депутаты призвали Евросоюз принять меры для привлечения белорусского президента, высших должностных лиц страны и вооруженных сил, к уголовной ответственности. Также в Европарламенте требуют расширить персональный санкционный список в отношении граждан Белоруссии.

Отметим, что юрисдикцию МУС не признают не только Россия и сама Белоруссия, но и США, Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия, Израиль и многие другие страны. Да и те государства, которые признают юрисдикцию этого суда, далеко не всегда готовы исполнять такие решения как, к примеру, арест российского президента в случае его приезда с официальным визитом в одну из таких стран. Например, власти ЮАР отказались задерживать российского президента, если он прибудет в страну на саммит БРИКС.

Понятно, что обвинения в отношении белорусского президента являются полностью сфабрикованными и представляют собой типичный пример борьбы по идеологическим мотивам с неугодным лидером государства.
Использованы фотографии:
Президент Белоруссии
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25 комментариев
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  1. ian
    ian Сегодня, 17:07
    +10
    Похоже бацька попадет в хорошую компанию.
    1. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 17:11
      +2
      Хорошо бы весь состав МУС (совместно с комитетом европарламента) попал в серьёзные неприятности, желательно трагические.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 17:35
        +1
        Ценник за головы этих судей назначил бы кто нибудь. Авось исполнители найдутся... bully и даже если не найдутся,
        чтоб ходили и оглядывались до конца дней. Были в тонусе, граничащей с паранойей, так сказать. Можно ж и кошмарить их по разному информационно, посылки всякие с намеками lol короче, свести с ума, как вариант..
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 17:46
      0
      Некоторые вектора однозначно зачеркнуть придётся... И сможет, уже к стрелам на картах?
  2. sasha_cho
    sasha_cho Сегодня, 17:10
    +1
    Где-то в параллельной реальности спешит Авангард на внеочередную сессию европарламента
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 17:12
    +4
    Совсем свихнулись? Может Путину и Лукашенко нужно явиться в этот суд со спецназом и арестовать эту безмозглую гопоту?
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:12
    +3
    на ВВП дело открыли, на Батьку теперь тоже... Они там перенюхали что-ли? Ну осталось ещё на тов. Си открыть дело вместе с тов. Ыном - и всё, полный комплект будет. wassat

    зы Они сами то всерьёз верят что смогут всех перечисленных судить?
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 17:14
      0
      Цитата: Nexcom
      на ВВП дело открыли, на Батьку теперь тоже... Они там перенюхали что-ли? Ну осталось ещё на тов. Си дело открыть дело вместе с тов. Ыном - и всё, полный комплект будет. wassat

      С ними наркофюрер порошочком поделился.
      У него его много.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:18
        +1
        Ну пусть помечтают в угаре.... Я насчет суда над персонами.... laughing
      2. HAM
        HAM Сегодня, 17:31
        +1
        Борис,а вы какого фюрера имеете ввиду? Бидон тоже им балуется ......не зря же "расследование" в Белом доме резко сдохло...
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:24
      +2
      hi!
      Цитата: Nexcom
      на ВВП дело открыли, на Батьку теперь тоже... Они там перенюхали что-ли? Ну осталось ещё на тов. Си открыть дело вместе с тов. Ыном - и всё, полный комплект будет.

      Товарищ Си уже "тюремный узелок" собирает? lol

      Ордер на арест Путина - прецедент. Теперь пойдёт дело!..
      Только вот не пойму - то ли они так развлекаются, то ли сами всерьёз в это верят. В первом случае - "движение есть, прогресса нет" (с). Во втором - диагноз.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:27
        +2
        Zoldat_A hi

        Да пиарятся они так. Им за язык никто по мордам не дает, вот и лепят что попало.
      2. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 17:43
        +1
        После прецедента с Милошевичем скорее таки верят.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 17:47
          0
          Цитата: УАЗ 452
          После прецедента с Милошевичем скорее таки верят.

          Милошевича Свердловский Пьяница сдал. Зеленского американцы сольют.
          Кто сможет сдать Путина?
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:28
      0
      Цитата: Nexcom
      на Батьку теперь тоже...

      Так это месть Батьке зато, что Вагнер приютил. Да еще и использовал в "своих целях". )))
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 17:14
    +2
    Комитет Европарламента
    Матроса Железняка на них нет
  6. двп
    двп Сегодня, 17:15
    +1
    Ооооо,их уже двое. Так и вспоминается фильм ,, Комедия строго режима,,-,Двое в камере,я и Ленин,,
  7. МВГ
    МВГ Сегодня, 17:16
    -1
    Евросоюз жжет не по детски. Очень как-то на истерику похоже. то Путина арестовывать собрались, то Лукашенко.
    Страсти накаляются. Становятся откровенно опасными (на истерике - то). Как бы и в самом деле до запасов Рамштайна дело не дошло. Ведь не даром же Ф-16 на Украину передавать собрались. Эта летака как раз ЯО носит.
  8. Балу
    Балу Сегодня, 17:17
    0
    Встречное предложение по депутатам?
    1. Комментарий был удален.
  9. cmax
    cmax Сегодня, 17:21
    0
    Все им не сидится. Комитет да и Мус хорошо бы на Колыму с кайлом, а то совсем уж берега попутали.
  10. призрак777
    призрак777 Сегодня, 17:25
    0
    Укоы Шойгу в прокуратору Мариуполя вроде тоже вызывали...))
    1. Комментарий был удален.
  11. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 17:33
    -2
    Хорошо бы. Хитрую усатую жпу нужно лишить возможности шевелить усами перед западом в надежде на плюшки, как было еще пару-тройку лет тому назад. И единственными, у кого оказались яйца для этого, похоже станет сам запад.
    1. vik669
      vik669 Сегодня, 17:44
      0
      Что орёл с куриным задом тоже желаешь поучаствовать в этом балагане под названием суд так не ищи приключений на чвою .опу они тебя сами найдут!
  12. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:46
    0
    Отрабатывают жалованье америкосов. Им кинули кость они и влияют хвостами перед хозяином. Псарня шавок думающих, что они волки, а на самом деле поганые гиены.
  13. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 17:46
    0
    Теперь Вагнер точно лишним не будет