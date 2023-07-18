Российские войска получили очередную партию новых танков Т-90М «Прорыв» и модернизированных Т-72Б3М

Очередное выполнение контрактов на капитальный ремонт с глубокой модернизацией танков Т-72Б с приведением к виду Т-72Б3М, глубокая модернизация танков Т-80БВ до уровня Т-80БВМ и изготовление танков Т-90М "с нуля" говорит не только об эффективности производственной системы Уралвагонзавода, но и о квалификации и самоотверженном труде всех работников концерна УВЗ

Российские войска получили очередную партию новых и модернизированных танков , отгрузку техники произвел Уралвагонзавод в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщается на сайте УВЗ.Партия новых танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3М поступила на вооружение российских войск. В сообщении отсутствует информация об общем количестве переданной техники, но отмечается, что поставка очередная, в рамках гособоронзаказа, в этом году не первая, да и не последняя. Как подчеркнули в пресс-службе, предприятие значительно нарастило темпы производства и модернизации танков для выполнения задач спецоперации. Как уже сообщалось, машины собираются с учетом опыта применения в СВО и пожеланий танкистов.- заявили в пресс-службе.Разработанный в рамках ОКР "Прорыв-3" танк Т-90М является глубокой модернизацией Т-90 с повышением боевых и эксплуатационных характеристик. Новая машина получила башенный модуль с 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. На башне установлена дистанционно-управляемая пулеметная установка калибра 12,7-мм. Новый танк оборудован высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем, которая обеспечивает поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей. Т-90М оснащен комплексом динамической защиты третьего поколения "Реликт" и элементами комплекса "Афганит". Танк получил высокую оценку от военных в зоне спецоперации.