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Российские войска получили очередную партию новых танков Т-90М «Прорыв» и модернизированных Т-72Б3М

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Российские войска получили очередную партию новых танков Т-90М «Прорыв» и модернизированных Т-72Б3М

Российские войска получили очередную партию новых и модернизированных танков, отгрузку техники произвел Уралвагонзавод в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщается на сайте УВЗ.


Партия новых танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3М поступила на вооружение российских войск. В сообщении отсутствует информация об общем количестве переданной техники, но отмечается, что поставка очередная, в рамках гособоронзаказа, в этом году не первая, да и не последняя. Как подчеркнули в пресс-службе, предприятие значительно нарастило темпы производства и модернизации танков для выполнения задач спецоперации. Как уже сообщалось, машины собираются с учетом опыта применения в СВО и пожеланий танкистов.

Очередное выполнение контрактов на капитальный ремонт с глубокой модернизацией танков Т-72Б с приведением к виду Т-72Б3М, глубокая модернизация танков Т-80БВ до уровня Т-80БВМ и изготовление танков Т-90М "с нуля" говорит не только об эффективности производственной системы Уралвагонзавода, но и о квалификации и самоотверженном труде всех работников концерна УВЗ

- заявили в пресс-службе.

Разработанный в рамках ОКР "Прорыв-3" танк Т-90М является глубокой модернизацией Т-90 с повышением боевых и эксплуатационных характеристик. Новая машина получила башенный модуль с 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. На башне установлена дистанционно-управляемая пулеметная установка калибра 12,7-мм. Новый танк оборудован высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем, которая обеспечивает поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей. Т-90М оснащен комплексом динамической защиты третьего поколения "Реликт" и элементами комплекса "Афганит". Танк получил высокую оценку от военных в зоне спецоперации.

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9 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 17:14
    +3
    Оооооо вот и тяжелая ковалерия пошла. Западные поджигатели по ходу жрут свои галстуки.
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 17:22
      +1
      по ходу жрут свои галстуки

      Как принудим к миру, где-то на полпути к Берлину, оставим от острова, которая гадит, пыль, также "гиене европы" заткнуть пасть, то тогда начнут жрать свои галстуки, а пока надо с их саттелитом разобраться, накормить клоуна галстуком...
      А по тексту, то это хорошая новость!
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 17:35
        +1
        Цитата: Ильнур
        а пока надо с их саттелитом разобраться, накормить клоуна галстуком...

        Если у него от кокаина мозги окончательно в картофельное пюре не превратились, то сам уж, наверное, не рад. Сидел бы спокойно в Ростове, снимал бы "Сваты-18" и колесил бы по районным Домам культуры с концертами.
        Столько бы, конечно, "в норку" не натаскал. Но, по крайней мере, постоянно топор НАТОвской "охраны" над головой не висел бы. Слышал, может быть, что "вовремя предать - это не предать, а предвидеть" (с). У его нынешних хозяев УХ! какой опыт "предвидения".
        Да и "в гробу карманов нет" - не успеет ведь "честно наворованным" воспользоваться. Не "охрана" придушит, так свои со временем на вилы поднимут.
  2. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 17:17
    +2
    Хорошая новость. Чем больше тем лучше, на страх врагам.
  3. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 17:17
    -1
    По мнению украинских танкистов , которые изучали Т-90М, этот танк сегодня превосходит любой украинский танк , включая Лео-2А6. Единственный танк, который не уступает по сумме всех своих показателей это Челенджер-2. Но их в ВСУ всего рота.
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 17:27
      +1
      Единственный танк, который не уступает по сумме всех своих показателей это Челенджер-2.

      А почему не Меркава? Это не патриотично г-н Заави.
      Или вы считаете, что 62 с лишним тонный Челленджер лучше 70- тонной Меркавы, потому, что утонет в украинской грязи чуть позже?
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:37
      0
      Арон, а украинские танкисты, изучавшие Т-90М, когда и где успели изучить Челленджера, чтобы говорить о их равноценности?
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:43
      0
      Цитата: Арон Заави
      Единственный танк, который не уступает по сумме всех своих показателей это Челенджер-2. Но их в ВСУ всего рота.

      Единственный способ выяснить, "кто сильнее - кит или слон", для танков - это танковая дуэль. Только вот что-то не особо видно их, не говоря уже о масштабных танковых сражениях. И у нас, и у них танки всё больше используют как бронированные САУ.

      Я не знаю, хорошо это или плохо. Не силён в тактике и стратегии применения танков. Но, по сравнению со Второй мировой, например, боевое применение изменилось, судя по новостям, коренным образом. Про "танковые клинья" уже, наверное, только в учебниках прочитать можно.
  4. Комментарий был удален.
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:30
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Партия новых танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3М поступила на вооружение российских войск.

    Больше мощных и хороших танков в войска . good