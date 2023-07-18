Обнаруженные на Украине документы свидетельствуют о планах Пентагона через сеть своих биолабораторий проводить испытания незарегистрированных медицинских препаратов на жителях африканских стран. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВО РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Кириллов подчеркнул, что американское военное руководство планировало использовать армию США для испытаний незарегистрированных препаратов на африканцах для получения последующего одобрения надзорными органами в интересах транснациональных фармацевтических корпораций. Помимо подчиненных Пентагону биолабораторий предполагалось задействование посреднических организаций, таких как компания Metabiota.Среди прочей документации в биолабораториях на территории Украины было обнаружено конфиденциальное коммерческое предложение компании Metabiota, адресованное Институту инфекционных болезней Сухопутных войск США. В документе содержится информация, касающаяся подготовки на территории Кении и Уганды специалистов по инфекционным заболеваниям. В исследованиях патогенов на территориях африканских стран принимали прямое участие ряд американских военных и коммерческих ведомств.Документы также подтверждают участие компании Metabiota в изучении вируса птичьего гриппа H7N9, а также ее вовлеченность в реализацию проекта "Предикт", в рамках которого проводились исследования новых штаммов коронавирусов и проводился отлов их переносчиков, в частности - летучих мышей.Упомянутая компания аффилирована с сыном действующего американского президента Хантером Байденом и государственными организациями США. Представители Metabiota не скрывают, что в сферу деятельности компании входит налаживание связей, необходимых для обеспечения зарубежной деятельности Пентагона и других американских ведомств.Согласно обнаруженным на Украине документам, в этой деятельности активное участие принимали также сотрудники Украинского научно-технического центра и других подконтрольных США организаций.