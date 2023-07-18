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МО РФ: Пентагон планировал испытывать незарегистрированные препараты на населении стран Африки

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МО РФ: Пентагон планировал испытывать незарегистрированные препараты на населении стран Африки

Обнаруженные на Украине документы свидетельствуют о планах Пентагона через сеть своих биолабораторий проводить испытания незарегистрированных медицинских препаратов на жителях африканских стран. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВО РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.


Кириллов подчеркнул, что американское военное руководство планировало использовать армию США для испытаний незарегистрированных препаратов на африканцах для получения последующего одобрения надзорными органами в интересах транснациональных фармацевтических корпораций. Помимо подчиненных Пентагону биолабораторий предполагалось задействование посреднических организаций, таких как компания Metabiota.

Среди прочей документации в биолабораториях на территории Украины было обнаружено конфиденциальное коммерческое предложение компании Metabiota, адресованное Институту инфекционных болезней Сухопутных войск США. В документе содержится информация, касающаяся подготовки на территории Кении и Уганды специалистов по инфекционным заболеваниям. В исследованиях патогенов на территориях африканских стран принимали прямое участие ряд американских военных и коммерческих ведомств.

Документы также подтверждают участие компании Metabiota в изучении вируса птичьего гриппа H7N9, а также ее вовлеченность в реализацию проекта "Предикт", в рамках которого проводились исследования новых штаммов коронавирусов и проводился отлов их переносчиков, в частности - летучих мышей.

Упомянутая компания аффилирована с сыном действующего американского президента Хантером Байденом и государственными организациями США. Представители Metabiota не скрывают, что в сферу деятельности компании входит налаживание связей, необходимых для обеспечения зарубежной деятельности Пентагона и других американских ведомств.

Согласно обнаруженным на Украине документам, в этой деятельности активное участие принимали также сотрудники Украинского научно-технического центра и других подконтрольных США организаций.
Использованы фотографии:
Pixabay
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9 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:33
    +1
    Согласно обнаруженным на Украине документам, в этой деятельности активное участие принимали также сотрудники Украинского научно-технического центра и других подконтрольных США организаций.

    Вот это влипли! На Украине столько биолабораторий, что все документы не успели уничтожить! В ООН - представить можно, хотя и бесполезно. Но хоть на форуме Россия-Африка скажут. Может прислушаются всерьез.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 17:43
      0
      hi доброго времени, Елена!
      Цитата: Егоза
      .....на форуме Россия-Африка скажут. Может прислушаются всерьез.

      good ведь он уже совсем скоро! Но и нашим выводы сделать, прежде чем иностранные прививки и лекарства брать.К сожалению, импортных препаратов по прежнему много, кстати были сообщения, что и на украинцах пробовали без их ведома.
  2. Комментарий был удален.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:35
    +1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Обнаруженные на Украине документы свидетельствуют о планах Пентагона через сеть своих биолабораторий проводить испытания незарегистрированных медицинских препаратов на жителях африканских стран

    по моему амеры и не останавливались и всю свою сознательную жизнь проводили и проводят опыты над жителями африканских стран . нация убийц и воров
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 17:48
      0
      проводили и проводят опыты над жителями африканских стран
      Хотите предложить свою кандидатуру?
  4. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 17:38
    -1
    Чего далеко ходить - проводите опыты на украинцах, они всегда под рукой...
  5. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:43
    0
    Děkuji RF, že odhalily tyto fašistické praktiky USA!!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:44
      0
      Спасибо РФ за разоблачение этих фашистских практик США!!
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:44
    +1
    Тоже мне бином ньютона. Они очень давно там тестят препараты. Другое дело что лет так десять начали и на нас тестить, но это другое.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:47
    0
    МинОбороны теперь и за МинЗдрав говорит? За МинФин, МинЭкономРазвития, пенсвозраст и численность мигрантов и поступление НДФЛ с мигрантов ещё не МО отвечает?