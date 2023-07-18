Глава правительства РФ: Несмотря на санкционное давление со стороны Запада, средства на нужды СВО выделяются в полном объёме

Налажено производство хорошо зарекомендовавших себя образцов. Также расширяются производственные мощности по новым видам изделий, с учётом опыта самой спецоперации. Среди них – особо востребованные вооружения и военная техника, средства радиоэлектронной борьбы, технической связи, навигационное оборудование. Полным ходом осуществляется и процесс импортозамещения в микроэлектронике

Уралвагонзавод уже отгрузил плановую партию танков Т90М «Прорыв» наряду с Т-72Б3М. Отмечу, что за последний год предприятие продемонстрировало достаточно высокие темпы производства, которые за этот период выросли более чем втрое. Бронетехника, выпускаемая на заводе, крайне востребована, особенно при выполнении поставленных задач в ходе СВО

Что касается оборудования районов обороны, то почти на всех рубежах оно завершено. Также мы проводим восстановительные работы на объектах инфраструктуры, в том числе социальных и транспортных

Несмотря на санкции, которые легли тяжёлым бременем на экономику России, финансирование СВО идёт в полном объёме. С таким заявлением выступил глава правительства Михаил Мишустин, выступая на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии.Как отметил председатель российского правительства, координационный совет продолжает работу, направленную на обеспечение нужд ВС РФ.Вот что высказал по этому поводу российский премьер:В то же время, напомнил Мишустин и о передаче МО РФ авиастроителями в конце июня очередной партии новых многоцелевых истребителей Су-35С.Более того, добавил глава российского исполнительного органа, государство прорабатывает возможность увеличения объёмов поставок истребителей 5-го поколения - Су-57.– подчеркнул глава кабмина.Коснулся в ходе заседания российский премьер и ещё одного немаловажного направления – фортификации линий размещения войск.Михаил Мишустин: