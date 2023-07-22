Военное обозрение
Войти Регистрация

Срыв сезона в Крыму. Продолжение следует: Киев пошел ва-банк

12
Срыв сезона в Крыму. Продолжение следует: Киев пошел ва-банк

Предварительный этап «наступа» показал, что техника НАТО не всесильна и пробить нашу оборону не так просто. И на этой случай у противника уже есть план Б. Неудачи «наступа» Киев пытается компенсировать атакой на Крым, который имеет повышенную коммуникационную уязвимость.


Атака на Крым имеет огромное психологическое значение, поскольку эти новости выходят на первый план. Люди едут отдыхать, и задача срыва сезона для ВСУ очень важна. Начало атаки выбрано очень расчетливо. Тысячи туристов попали в непростую ситуацию.

9 июля четыре ракеты С-200 были направлены на объекты в Крыму, Калужской и Ростовской областях, атака была отражена. 17 июля вновь был атакован Крымский мост, на этот раз, возможно, с моря, поврежден пролет.

Но почему защита моста с моря оказалась неэффективной, отчего мост не был огражден сетями, и дроны были не замечены сторожевыми кораблями (было ли их количество достаточным) – очень большой вопрос. Очевидно, что эта атака – месть Запада за выход России из зерновой сделки.

И вот 18 июля Крым был атакован уже 28 БПЛА.

19 июля – новая диверсия, взрыв склада с боеприпасами в Крыму. ВСУ пытается всеми силами дестабилизировать ситуацию в Крыму.

И какой будет ответ?

Что может остановить Киев? А если дело пойдет дальше – и начнется исход населения с полуострова?

Ответ был обещан


Вторую ночь подряд ВС РФ наносили массированные удары беспилотниками и крылатыми ракетами «Калибр» по целям в районе Одессы. Как написал мэр города: «Одна из самых ужасных ночей… Такого масштаба атаки мы не помним с начала полномасштабного вторжения». Повреждена зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra и CMA CGM Group. По оценке Киева, на восстановление терминалов уйдёт не менее года.

Но это не остановило Киев.

И вот уже 20 июля дрон ВСУ атаковал населенный пункт на северо-западе Крыма, погибла девочка-подросток, повреждены здания.

Ответом может быть только удар, ущерб от которого будет настолько катастрофическим, что исключит вероятность подобных атак. В прошлый раз было страшнее.

Москва сама виновата, что растягивает СВО, давая возможность ВСУ нащупать наши слабые места. И это совсем не обязательно будут глубоко эшелонированные линии обороны нашей Армии.

А что будет дальше?

Это вызовет недовольство не только внутри России, но и среди жителей Крыма, для которых это основной источник дохода. Если власть проявит нерешительность или покажет неэффективность в нейтрализации атак на Крым, общественное мнение получит «черную энергию», подогревающую недовольство общества.

Повторная атака на Крым показала, что красных линий не существует. А казалось бы, должны были бы быть. Но Зеленский надеется на своих покровителей на Западе. И пока в Кремле не оттеснена мощная олигархическая «партия мира», ситуация может усугубляться все более и более.

В случае пересечения красных линий, стратегия «истощения ВСУ» становится полностью проигрышной. Настолько, что полученный ущерб способен полностью «затенить» наметившееся преимущество России в отражении «наступа».

Ситуация обостряется


В ближайшее время Москве придется сделать выбор – продолжить позиционную войну, либо нанести по украинской военной машине массированный дистанционный удар, все как в начале. У нас есть все координаты целей, военное командование прекрасно знает все точки скопления техники и резервов. Из космоса, как известно, видно все, а у нас все-таки 4-я в мире космическая группировка. Координаты Яворского военного полигона НАТО под Львовом также известны. И мосты через Днепр – как стояли, так и стоят. Нам могут сказать, что нас провоцируют на масштабную войну, но где выход?

ВСУ могут сменить тактику, применяя удары, требующие меньшей концентрации ресурсов, но по объектам с максимальной уязвимостью. Смысл этих атак может носить как прямой, но в большей степени психологический характер, показывающий слабые места и уязвимости обороны России. Главная цель – раскачать страну изнутри, демонстрируя российскому обществу изъяны и слабость нынешней системы.

И несмотря на определенную перестройку, изъянов много, протяженность страны огромная, и все последнее время военные преобразования не осуществлялась в полном объеме.

Поставка оружия повышенной дальности, на которых постоянно настаивает Киев и которое он получает и продолжит получать, кратно расширяет возможности таких операций.

Уже ранее прошедшие события атаки на Белгородскую область, о которой предупреждали давно, и многое другое показывают, что власть демонстрирует нерешительность. Мы эвакуируем детей с нашей белгородской земли, показывая свое бессилие, вместо того, чтобы поставить на украинском фашизме последний жирный крест.

Москва показывает, что для нее уровень красных линий еще не пересечен. И каким он может быть?

Известный политолог Марков еще год тому назад предупреждал власть о том, что у нее могут быть проблемы с народом, который решит, что у власти «нет политической воли», об этом же предупреждали и Е. Пригожин, и И. Стрелков, и многие другие.

Стратегия «истощения ВСУ» лопнет, как только Украина (не дай Бог) достигнет любого локального успеха. Вариантов может быть много: повторное (третье) разрушение Крымского моста, дальнейшие атаки на Крым, удар ракетами НАТО по военным объектам в нашем тылу, например по аэродромам; крупный прорыв российской обороны, новый рейд в наш тыл (Курская, Брянская область), крупный теракт на нашей территории и пр. А дальше раскачать лодку – дело техники.

И здесь у нас только два варианта. Либо эффективное упреждение и отпор, либо ущерб.

Излюбленная стратегия «латания дыр» здесь не поможет. Три года этой войны по сценарию, все больше похожему на Первую мировую, расшатает наше государство и вызовет смуту, как и в царской России в 1917 году, когда слухи о предательстве были важным фактором революции. Тем больше будет недовольных и равнодушных. И все чаще будет возникать вопрос: «куда мы идем, для чего и ради чего все это»? Что вообще происходит в нашей стране, которая и в развитии, и в экономике, и в этой войне застыла как соляной столп?

Если верить информации, то кажется, что первая армия ВСУ разгромлена, огромное число погибших, и Зеленский гребет сейчас последних хохлов на убой. Если верить сводкам МО, которое каждый день говорит об уничтожении складов, то ВСУ уже ничем воевать. Но ВСУ – как птица феникс: техника и снаряды доставляются на передовую, снабжение есть и десятки тысяч укров по-прежнему бодро «мяснуют» на наши позиции. Разве так бывает? Там в Киеве что – черная дыра преисподней?

Надежда на саморазрушение режима Зеленского пока тщетна: украинский народ все еще в патриотическом бреду, которому помогли мы же, оставив огромные украинские территории без веских причин. Поэтому пока Украина не перенесет всех тягот военных неудач, режим Зеленского будет стоять как столп.

Мы можем воевать и 4 года, как в Великую Отечественную войну, но только если у нас будет цель, движение и реальные результаты.

А для этого нужна очистка страны от олигархического капитала, правящего бал, что пока является научной фантастикой.

Мудрейшие теневые архитекторы этой войны имеют простую задачу: положить с обеих сторон как можно больше народу (украинцы и русские – разницы нет), по мере разумности (или ее отсутствия) каждой из сторон. И пока и Москва, и Киев идут в тренде этой задачи.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 04:39
    -2
    Разве так бывает? Там в Киеве что – черная дыра преисподней
    К сожалению пока США может скольугодно печатать фантики $, а большинство стран мира соглашается с их товарным обеспечением , до тех пор всегда будут находится и отморозки готовые воевать за американские подачки. Причём, проблемы ВСУ с мобилизацией связаны с тем, что Зеленский и его окружение тупо пытается как можно больше нажится. Зачем платить большие деньги намникам, когда есть "негры" которых можно отправить на фронт бесплатно?
    1. Red Hunter
      Red Hunter Сегодня, 05:31
      +2
      Можно очень легко отбить желание у американских шестёрок таскать каштаны из огня. Неважно, будет это Польша, Германия, Япония или наш извечный враг - Турция. У каждого народа есть предел потерь, после которого начинается излом. У европейцев он меньше, у азиатов существенно выше, но все же есть. Мы не раз громили их по отдельности и в составе коалиций, но всегда это давалось большой кровью и лишениями.
      Представим на секунду, что Эрдоган сошел с ума, решив встать на один уровень с Сулейманом |, и пошел отбивать Крым (Кавказ) у России, но что-то пошло не так... Русские не стали объявлять всеобщую мобилизацию, не было созыва совбеза ООН, а в бой сразу была брошена Таманская ракетная дивизия. Результат 20-ти минутной войны - десятки миллионов погибших, Стамбул и все крупные города превращены в горы радиоактивного щебня, на месте базы Инджирлик зияет огромная воронка. Военная инфраструктура противника полностью выбита, руководство уничтожено, бежало или спряталось в бункерах, промышленные и административные центры не подлежат восстановлению в обозримой перспективе, а выжившие гражданские предоставлены сами себе. Весь мир увидит, что воевать с нами чревато не только большими людскими потерями, но и крушением государства как такового. Никто и никогда больше не захочет нашей земли, ибо цена за это будет непомерно высока. Любой иностранный правитель, задумавший пойти на нас войной, скорее всего, будет сметен своим же народом, не желающим разделить судьбу турок
  2. север 2
    север 2 Сегодня, 05:35
    -3
    В статье следует выделить три момента .
    Первый .
    Видите ли , едущие отдыхать и веселится в Крым ,попали в непростую ситуацию. А ,спрашивается , ничего так этим едущим понежиться на пляжах, что не так и далеко от них в окопах своими жизнями за Родину жертвует такого же возраста мужики -добровольцы и не скулят .
    Второй.
    Автор , если можно, пожалуйста , поподробнее об, как вы тут пишете , намечающийся исход населения из Крыма. Какие конкретные источники вам об такой статистике сообщили . Например в Прибалтийских и в Укранских СМИ эти их влажные об этом мечты, об исходе русских из Крыма, уже доведены до стадии результатов статистики неких соц. опросов жителей полуострова , хотя из за "оккупации" Крыма русскими ,даже всякие "Дожди" и "Медузы" разговаривать с русскими в Крыму считает ниже своего "арийского" достоинства. Тут какой то параграф УК просматривается , если вы такой опрос крымчан не приводили , но об его результатах-панике ,тут уже нам сообщаете , пытаясь свою пропаганду прикрыть вопросительным знаком .
    Третье .
    Как и следовало ожидать ,в статье подчёркнуто ,что , если власть не последует призывам и учению Пригожина и Стрелкова , то власть заимеет проблему с народом. Сказал бы , что это примитивная и замаскированная ,но в такое время опасная , реклама... за что там Стрелкова арестовали ...вот ,вот экстремизма .
  3. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:36
    -1
    Везде нужна профилактика. И в службе охраны здоровья,и в службе безопасности,и в службе взаимодействия с природой.Если в чем то допускается попустительство,то жди беды.Случилась беда в Сочи.Дело в том,что надо заниматься не только курортами,но и горными речками.Откуда Крымскому мосту ждать беды.Без профилактики на суше и на море,просто ничего не получится.Здесь должны работать не только специалисты по военному делу и безопасности,но и ученые,и инженеры.Хватит нам хвататься за голову из-за пожаров,наводнений. На дворе двадцать первый век.Пусть поработают и ученые.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:17
    0
    А для этого нужна очистка страны от олигархического капитала, правящего бал, что пока является научной фантастикой.

    Поэтому переливать из пустого в порожнее нет никакого смысла.
    Мы по-своему видим достойную жизнь в нашей стране, они по-своему видят обеспеченную за счёт нашего молчаливого согласия и покорности свою обеспеченную жизнь, причём даже не в России...
    И, когда придёт время спросить за всё, - спрашивать будет не с кого...
    Иных уж нет, а те далече
  5. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:35
    +3
    об этом же предупреждали и Е. Пригожин, и И. Стрелков
     Стрелков,уже арестован,Пригожина трогать не станут.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:45
      0
      Похоже,что просто за Стрелковым нет вооруженной силы.Да,есть сторонники,но это все..И да,за Пригожиным не только ЧВК,ро и похоже -часть армии
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 07:54
        0
        Может это совпадение,случайность,но интересно.Неделю назад,Эрдоган отпускает азовцев, и вот арест Стрелкова.Возможно, это ни как не взаимосвязано,но...
  6. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 06:47
    +2
    ...общественное мнение получит «черную энергию», подогревающую недовольство общества.

    А тут вот как раз один политический деятель заявил, что "Россия исчерпала лимит на революции". Но вот он и его команда делают все, что оказывается лимит-то не исчерпан до конца.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:39
      +1
      Цитата: Dimy4
      А тут вот как раз один политический деятель заявил

      Чего он только не заявлял! И многие вещи нужно было понимать в точности наоборот.
    2. parusnik
      parusnik Сегодня, 07:55
      0
      один политический деятель заявил, что "Россия исчерпала лимит на революции".
      Тариф на революции,всегда безграничный был. laughing
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:34
    0
    Это не ответ с нашей стороны а удар пальцами в воздух. Для начала нужно немедленно уничтожить здания сбу по всей ук-роине,в киеве превратить в пыль военную прокуратуру,здания рады и дворец президента,здания министерства обороны,военной разведки,все военные госпитали,разрушить все мосты и узловые станции-это можно будет считать жёстким ответом!