Срыв сезона в Крыму. Продолжение следует: Киев пошел ва-банк

Предварительный этап «наступа» показал, что техника НАТО не всесильна и пробить нашу оборону не так просто. И на этой случай у противника уже есть план Б. Неудачи «наступа» Киев пытается компенсировать атакой на Крым, который имеет повышенную коммуникационную уязвимость.
Атака на Крым имеет огромное психологическое значение, поскольку эти новости выходят на первый план. Люди едут отдыхать, и задача срыва сезона для ВСУ очень важна. Начало атаки выбрано очень расчетливо. Тысячи туристов попали в непростую ситуацию.
9 июля четыре ракеты С-200 были направлены на объекты в Крыму, Калужской и Ростовской областях, атака была отражена. 17 июля вновь был атакован Крымский мост, на этот раз, возможно, с моря, поврежден пролет.
Но почему защита моста с моря оказалась неэффективной, отчего мост не был огражден сетями, и дроны были не замечены сторожевыми кораблями (было ли их количество достаточным) – очень большой вопрос. Очевидно, что эта атака – месть Запада за выход России из зерновой сделки.
И вот 18 июля Крым был атакован уже 28 БПЛА.
19 июля – новая диверсия, взрыв склада с боеприпасами в Крыму. ВСУ пытается всеми силами дестабилизировать ситуацию в Крыму.
И какой будет ответ?
Что может остановить Киев? А если дело пойдет дальше – и начнется исход населения с полуострова?
Ответ был обещан
Вторую ночь подряд ВС РФ наносили массированные удары беспилотниками и крылатыми ракетами «Калибр» по целям в районе Одессы. Как написал мэр города: «Одна из самых ужасных ночей… Такого масштаба атаки мы не помним с начала полномасштабного вторжения». Повреждена зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra и CMA CGM Group. По оценке Киева, на восстановление терминалов уйдёт не менее года.
Но это не остановило Киев.
И вот уже 20 июля дрон ВСУ атаковал населенный пункт на северо-западе Крыма, погибла девочка-подросток, повреждены здания.
Ответом может быть только удар, ущерб от которого будет настолько катастрофическим, что исключит вероятность подобных атак. В прошлый раз было страшнее.
Москва сама виновата, что растягивает СВО, давая возможность ВСУ нащупать наши слабые места. И это совсем не обязательно будут глубоко эшелонированные линии обороны нашей Армии.
А что будет дальше?
Это вызовет недовольство не только внутри России, но и среди жителей Крыма, для которых это основной источник дохода. Если власть проявит нерешительность или покажет неэффективность в нейтрализации атак на Крым, общественное мнение получит «черную энергию», подогревающую недовольство общества.
Повторная атака на Крым показала, что красных линий не существует. А казалось бы, должны были бы быть. Но Зеленский надеется на своих покровителей на Западе. И пока в Кремле не оттеснена мощная олигархическая «партия мира», ситуация может усугубляться все более и более.
В случае пересечения красных линий, стратегия «истощения ВСУ» становится полностью проигрышной. Настолько, что полученный ущерб способен полностью «затенить» наметившееся преимущество России в отражении «наступа».
Ситуация обостряется
В ближайшее время Москве придется сделать выбор – продолжить позиционную войну, либо нанести по украинской военной машине массированный дистанционный удар, все как в начале. У нас есть все координаты целей, военное командование прекрасно знает все точки скопления техники и резервов. Из космоса, как известно, видно все, а у нас все-таки 4-я в мире космическая группировка. Координаты Яворского военного полигона НАТО под Львовом также известны. И мосты через Днепр – как стояли, так и стоят. Нам могут сказать, что нас провоцируют на масштабную войну, но где выход?
ВСУ могут сменить тактику, применяя удары, требующие меньшей концентрации ресурсов, но по объектам с максимальной уязвимостью. Смысл этих атак может носить как прямой, но в большей степени психологический характер, показывающий слабые места и уязвимости обороны России. Главная цель – раскачать страну изнутри, демонстрируя российскому обществу изъяны и слабость нынешней системы.
И несмотря на определенную перестройку, изъянов много, протяженность страны огромная, и все последнее время военные преобразования не осуществлялась в полном объеме.
Поставка оружия повышенной дальности, на которых постоянно настаивает Киев и которое он получает и продолжит получать, кратно расширяет возможности таких операций.
Уже ранее прошедшие события атаки на Белгородскую область, о которой предупреждали давно, и многое другое показывают, что власть демонстрирует нерешительность. Мы эвакуируем детей с нашей белгородской земли, показывая свое бессилие, вместо того, чтобы поставить на украинском фашизме последний жирный крест.
Москва показывает, что для нее уровень красных линий еще не пересечен. И каким он может быть?
Известный политолог Марков еще год тому назад предупреждал власть о том, что у нее могут быть проблемы с народом, который решит, что у власти «нет политической воли», об этом же предупреждали и Е. Пригожин, и И. Стрелков, и многие другие.
Стратегия «истощения ВСУ» лопнет, как только Украина (не дай Бог) достигнет любого локального успеха. Вариантов может быть много: повторное (третье) разрушение Крымского моста, дальнейшие атаки на Крым, удар ракетами НАТО по военным объектам в нашем тылу, например по аэродромам; крупный прорыв российской обороны, новый рейд в наш тыл (Курская, Брянская область), крупный теракт на нашей территории и пр. А дальше раскачать лодку – дело техники.
И здесь у нас только два варианта. Либо эффективное упреждение и отпор, либо ущерб.
Излюбленная стратегия «латания дыр» здесь не поможет. Три года этой войны по сценарию, все больше похожему на Первую мировую, расшатает наше государство и вызовет смуту, как и в царской России в 1917 году, когда слухи о предательстве были важным фактором революции. Тем больше будет недовольных и равнодушных. И все чаще будет возникать вопрос: «куда мы идем, для чего и ради чего все это»? Что вообще происходит в нашей стране, которая и в развитии, и в экономике, и в этой войне застыла как соляной столп?
Если верить информации, то кажется, что первая армия ВСУ разгромлена, огромное число погибших, и Зеленский гребет сейчас последних хохлов на убой. Если верить сводкам МО, которое каждый день говорит об уничтожении складов, то ВСУ уже ничем воевать. Но ВСУ – как птица феникс: техника и снаряды доставляются на передовую, снабжение есть и десятки тысяч укров по-прежнему бодро «мяснуют» на наши позиции. Разве так бывает? Там в Киеве что – черная дыра преисподней?
Надежда на саморазрушение режима Зеленского пока тщетна: украинский народ все еще в патриотическом бреду, которому помогли мы же, оставив огромные украинские территории без веских причин. Поэтому пока Украина не перенесет всех тягот военных неудач, режим Зеленского будет стоять как столп.
Мы можем воевать и 4 года, как в Великую Отечественную войну, но только если у нас будет цель, движение и реальные результаты.
А для этого нужна очистка страны от олигархического капитала, правящего бал, что пока является научной фантастикой.
Мудрейшие теневые архитекторы этой войны имеют простую задачу: положить с обеих сторон как можно больше народу (украинцы и русские – разницы нет), по мере разумности (или ее отсутствия) каждой из сторон. И пока и Москва, и Киев идут в тренде этой задачи.