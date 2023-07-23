Военное обозрение
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Сотрудничество России с Латинской Америкой помогают последней избавиться от штампа «задний двор США»

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Сотрудничество России с Латинской Америкой помогают последней избавиться от штампа «задний двор США»

В то время как российская экономика, испытывает некоторое напряжение из-за военной борьбы с киевским режимом и западных санкций, Москва была вынуждена реструктурировать свои торговые отношения. Торговля между Россией и Европой заметно упала. В связи с чем, стали расширяться другие российские внешнеполитические отношения.


Западная пресса пишет, что нынешний нарратив Москвы в отношении стран Латинской Америки и Карибского бассейна опирается на мировоззрение Владимира Путина, которое рассматривает Россию как великую державу, оправившуюся от распада СССР. Отвергается доминирующая роль США в эпоху после окончания холодной войны и продвигается многополярный мир.

Путин считает западный либерализм, определяемый в том числе трепетным обереганием прав ЛГБТ-образований, экзистенциальной угрозой традиционным ценностям России. Это верно и в отношении поощрения Западом так называемых цветных революций, которые привели к смене правительств с автократическим уклоном, включая оранжевую революцию на Украине в 2004 году. В своё время перевороты США активно инспирировали в Южной Америке.

Для России Латинская Америка предлагает три важных момента. Во-первых, дружба с давними противниками США в лице Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. Второе - это средство противодействия дипломатическим и экономическим трудностям, навязанным Западом в связи со специальной военной операцией РФ. Ну и ещё этот регион, который в некотором смысле можно рассматривать как геополитический театр, с которого можно нанести тот или иной удар по Соединенным Штатам. Также это ещё и возможность закрепиться в макрорегионе, который всегда считался так называемым задним двором США, а сегодня активно старается избавиться от этого штампа. И не без помощи России, кстати говоря.

Экономическая и геополитическая роль России в остальной части Латинской Америки немного меньше. Но Россия нацелена на такие рынки, как рынок удобрений, участвует в энергетических проектах. Кроме того, Москва, как и большая часть Латинской Америки, предпочитает многополярный мир, чему способствовало создание группы БРИКС.

Действительно, в конце июня 2023 года Москва дала понять, что будет приветствовать расширение блока БРИКС, состоящего из Бразилии, России, Китая, Индии и Южной Африки, за счет добавления Аргентины и Ирака. Своей ролью в БРИКС Россия подчеркивает свою симпатию к Глобальному Югу.

У Латинской Америки есть свои причины для взаимодействия с Россией. Совсем недавно рост международных процентных ставок произошел как в США, так и в Европе. Переход на сторону одной страны или другой значительно осложнит экономические отношения для таких стран, как Аргентина, Бразилия и Уругвай, которые зависят от российских удобрений в своих крупных экспортно-ориентированных сельскохозяйственных секторах.

Сочетание экономической необходимости и многополярности позволяет Москве преодолевать дипломатическую и экономическую изоляцию, которую пытается навязать Вашингтон. Российская политика в этом отношении оказалась вполне успешной: правительства Латинской Америки не следуют примеру Запада в отношении введения экономических санкций, хотя в отдельных латиноамериканских государствах единичные попытки поддержания антироссийских санкций всё же есть. Не так давно в Аргентине запретили российскому морскому перевозчику топлива войти в порт именно из-за санкций. Правда, это, скорее, единичный случай, который уже изучается по дипломатической линии между Москвой и Буэнос-Айресом.
Использованы фотографии:
сайт президента Кубы
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4 комментария
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:04
    +2
    Латинская Америка перестает быть "задним двором США". Ее успешно вытесняет Украина. "Задний двор" - это как раз для нее.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 07:08
      +4
      Цитата: Егоза
      Ее успешно вытесняет Украина. "Задний двор" - это как раз для нее.

      Американский «задний проход» - вот её предназначение. Не было ещё такого, чтобы свинью да за стол садили...
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:05
    +4
    Пока США ещё в силе, латинские амигосы с оглядкой станут с нами "дружить".
    Кроме Кубы, конечно. Кубинцы - стойкие ребята, гордые и амеров не боятся. И никогда не пойдут к ним на поклон. Вот с ними и нужно восстанавливать военно-техническое взаимодействие в первую очередь. Это амерам будет как удар в поддых.

    зы Вот снабжать-торговать всех амигосов тяжко будет - сильно далеко они все и дорого получится.....
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:43
    0
    Твою ж медь...
    В Восточном полушарии полно бывших друзей-товарищей, от которых нынешняя власть носы воротит, а им в Латинскую Америку захотелось...
    С чем пожаловать изволите, господа-буржуи?! Готовы раскошелиться? Как деньги переводить будете - по @mail или почтовыми упряжками? Чем добираться станете до заветной цели? На ледоколах пойдёте или «Боингами» по утру?
    Даже представить не могу, чем по большому счёту может соблазниться отстоящая от России за тысячи километров Латинская Америка и чего она не будет бояться от разбросивших грязные лапы и смердящей в паре сотен миль США...
    * * *
    Тридцать лет и три года лежал на печи Илья Муромец...Постой-постой...Сорок лет водил народ по пустыне Моисей...Стоп!!! Опять не то...Ударился сокол оземь три раза и обернулся...немощным стариком, с одной целью - не страну поднять, а сохранить себя и своё окружение ещё на 12 лет...
    А народ, которому тридцать лет лапшу на уши вешают, спросят или опять Панфилова с Чуровым начнут показывать чудеса избирательного права и подсчёта голосов? А пусть и пройдёт сей опус, а дальше-то что? Этак можно вызывать кого угодно и сколь угодно и слушать, как там в стране народ поживает:
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    Давненько мы с людьми не общались...Не с теми, у которых от страха за собственное положение в штаны сыплется всякая шелуха, а с бабушками, с женщинами, которые в стране стали храбрее мужчин...
    Вот нашлось такое видео. Вероятно господин Илюхин перед смертью решил врать до посинения - положение обязывало:
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    Одно видео можно посмотреть по ссылке:
    https://www.youtube.com/watch?v=r_sRtRhy3oU