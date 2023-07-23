Сотрудничество России с Латинской Америкой помогают последней избавиться от штампа «задний двор США»

В то время как российская экономика, испытывает некоторое напряжение из-за военной борьбы с киевским режимом и западных санкций, Москва была вынуждена реструктурировать свои торговые отношения. Торговля между Россией и Европой заметно упала. В связи с чем, стали расширяться другие российские внешнеполитические отношения.Западная пресса пишет, что нынешний нарратив Москвы в отношении стран Латинской Америки и Карибского бассейна опирается на мировоззрение Владимира Путина, которое рассматривает Россию как великую державу, оправившуюся от распада СССР. Отвергается доминирующая роль США в эпоху после окончания холодной войны и продвигается многополярный мир.Путин считает западный либерализм, определяемый в том числе трепетным обереганием прав ЛГБТ-образований, экзистенциальной угрозой традиционным ценностям России. Это верно и в отношении поощрения Западом так называемых цветных революций, которые привели к смене правительств с автократическим уклоном, включая оранжевую революцию на Украине в 2004 году. В своё время перевороты США активно инспирировали в Южной Америке.Для России Латинская Америка предлагает три важных момента. Во-первых, дружба с давними противниками США в лице Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. Второе - это средство противодействия дипломатическим и экономическим трудностям, навязанным Западом в связи со специальной военной операцией РФ. Ну и ещё этот регион, который в некотором смысле можно рассматривать как геополитический театр, с которого можно нанести тот или иной удар по Соединенным Штатам. Также это ещё и возможность закрепиться в макрорегионе, который всегда считался так называемым задним двором США, а сегодня активно старается избавиться от этого штампа. И не без помощи России, кстати говоря.Экономическая и геополитическая роль России в остальной части Латинской Америки немного меньше. Но Россия нацелена на такие рынки, как рынок удобрений, участвует в энергетических проектах. Кроме того, Москва, как и большая часть Латинской Америки, предпочитает многополярный мир, чему способствовало создание группы БРИКС.Действительно, в конце июня 2023 года Москва дала понять, что будет приветствовать расширение блока БРИКС, состоящего из Бразилии, России, Китая, Индии и Южной Африки, за счет добавления Аргентины и Ирака. Своей ролью в БРИКС Россия подчеркивает свою симпатию к Глобальному Югу.У Латинской Америки есть свои причины для взаимодействия с Россией. Совсем недавно рост международных процентных ставок произошел как в США, так и в Европе. Переход на сторону одной страны или другой значительно осложнит экономические отношения для таких стран, как Аргентина, Бразилия и Уругвай, которые зависят от российских удобрений в своих крупных экспортно-ориентированных сельскохозяйственных секторах.Сочетание экономической необходимости и многополярности позволяет Москве преодолевать дипломатическую и экономическую изоляцию, которую пытается навязать Вашингтон. Российская политика в этом отношении оказалась вполне успешной: правительства Латинской Америки не следуют примеру Запада в отношении введения экономических санкций, хотя в отдельных латиноамериканских государствах единичные попытки поддержания антироссийских санкций всё же есть. Не так давно в Аргентине запретили российскому морскому перевозчику топлива войти в порт именно из-за санкций. Правда, это, скорее, единичный случай, который уже изучается по дипломатической линии между Москвой и Буэнос-Айресом.