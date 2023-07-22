Военное обозрение
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За Крымский мост

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За Крымский мост
Это изображение подрыва Крымского моста было сгенерировано нейросетью пару месяцев назад, к сожалению, в каком-то смысле оно стало реальностью



Совсем недавно, в начале мая этого года, в материале «При затягивании СВО уничтожение украинскими морскими дронами кораблей Черноморского флота ВМФ РФ – это всего лишь вопрос времени» автором поднимался вопрос угрозы, которую представляют украинские безэкипажные катера (БЭК) - камикадзе.

«...Кроме кораблей Черноморского флота ВМФ РФ, атакам БЭК-камикадзе могут подвергнуться и другие военные и гражданские объекты, например, одним из таких объектов может стать Крымский мост.

Невозможно? Американцы им не разрешат? Мост слишком прочный? Мы все их дроны задавим средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ)? Там несут дежурство корабли ВМФ РФ и Пограничной службы ФСБ РФ?

Причин, почему это не может случиться, можно придумать множество, вопрос только в том, что делать, если негативный сценарий всё-таки будет реализован...»

Всё это время вооружённые силу Украины (ВСУ) совместно с главным управлением разведки (ГУР) Украины не оставляли попыток нанести удар как по российским кораблям, так и по критическим объектам инфраструктуры нашей страны. И если с кораблями Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации у ВСУ пока не складывается, то по Крымскому мосту они всё-таки смогли нанести удар.

Причины и следствия


Разрушены два пролёта моста, степень повреждения опор моста устанавливается, движение автотранспорта перекрыто, погибли гражданские...


Результаты нанесения удара по Крымскому мосту

Выводы в приведённых выше материалах были сделаны достаточно чётко – потери неизбежны в том случае, если атаки будут продолжаться, если противнику позволят их повторять. Это вопрос теории вероятности. Противник, жертвуя БЭК, автономными необитаемыми подводными аппаратами (АНПА) или беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в ходе неудачных атак теряет значительно меньше, чем мы, в том случае, если эти атаки оказываются успешными.

Сведения о том, чем противник нанёс удар по Крымскому мосту, разнятся. По одним данным, это были БЭК-камикадзе, по другим – переделанные в БЭК-камикадзе гидроскутеры, по третьим – атака была осуществлена с помощью морского подводного дрона REMUS 600 британского производства с дополнительной нагрузкой в виде в взрывчатки.


Предполагаемый безэкипажный украинский гидроскутер

Что касается того, были ли это промышленно изготовленные БЭК или импровизированные «поделки» из гидроскутеров, то здесь глобальной разницы нет, а вот относительно того, что были применены АНПА REMUS 600, есть серьёзные сомнения, поскольку их габариты слишком малы для размещения мощного заряда взрывчатки, дальность управления под водой невелика – вряд ли более нескольких километров, а управление через спутники Starlink из-под воды попросту невозможно, да и штатно на REMUS 600 комплекта средств связи Starlink нет.


Британский АНПА REMUS 600

Конечно, теоретически можно предположить, что АНПА REMUS 600 в автономном режиме преодолели несколько сот километров под водой, периодически поднимаясь к поверхности для корректировки маршрута по сигналам GPS, а уже вблизи Крымского моста подвсплыли и были «подхвачены» оператором, но это сложно и достаточно маловероятно, хотя сама возможность такого сценария должна учитываться в связи с разработкой на Украине перспективных АНПА-камикадзе «Толока».


АНПА-камикадзе «Толока»

Так или иначе, но удары с воды и из-под воды продолжатся, несколько удачных ударов по Крымскому мосту ВСУ/ГУР/СБК уже нанесли – зачем им останавливаться? С высокой вероятностью может быть нанесён и удар с воздуха – ВСУ получают всё больше высокоточного оружия большой дальности, они вполне могут нанести массированный комбинированный удар с помощью крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG и оперативно-тактических ракет ATACMS.

Можно ли как-то этому воспрепятствовать?

Да, конечно, можно вновь говорить об усилении обороны Крымского моста – увеличению комплексов противовоздушной обороны (ПВО), установке бонового заграждения, сетей, уголковых отражателей, патрулированию акватории кораблями и авиацией, но это займёт время, будет стоить денег, и в конечном итоге гарантированную безопасность Крымского моста это не обеспечит, хотя и к этому вопросу мы ещё обязательно вернёмся.

Важно понять, что Крымский мост – это крупный, стационарный, дорогостоящий объект – он уязвим по своей сути, этого никак не исправить.

Единственный способ помешать противнику атаковать Крымский мост, равно как и другие стратегические объекты на территории Российской Федерации, это заставить его бояться, причём под противником понимается в первую очередь не Украина, а их кураторы из стран Запада.

Ответные меры как фактор сдерживания


Что может заставить противника бояться?

В первую очередь угроза собственной драгоценной шкуре. А это значит, что военно-политическое руководство Украины должно безжалостно уничтожаться. Уничтожение военно-политического руководства Украины должно стать для ВС РФ навязчивой идеей.

Почему до сих пор практически не подвергаются атакам здания правительства Украины, ВСУ, СБУ, ГУР и так далее – великая тайна. Президент России Владимир Путин обещал премьер-министру Израиля Нафтали Беннету не трогать Зеленского? Ну и что? А Эрдоган обещал главарей Азова на Украину не отпускать – какие обещания могут быть во время войны?

Все эти рассуждения типа того, что «смерть Зеленского ничего не решает» – это чушь собачья, ещё как решает. Пока нового назначат, пока он адаптируется, пока править будет из бункера, а если будет риск, что и туда может прилететь «Кинжал», то управлять Украиной он будет и вовсе из-за границы – уже одно это значительно подорвет боевой дух ВСУ.

Чистка личного состава руководящего состава ВСУ, СБУ, ГУР также не поспособствует повышению эффективности планирования боевых операций против России. Даже если значительная часть этих операций разрабатывается в Британии или в США, они должны контактировать с «туземными» исполнителями.

Различные международные сделки и договорённости касательно Украины – пора с ними завязывать. В частности, пора прекращать политические игрища вокруг зерновой сделки – блокада Украины с моря должна быть абсолютной, всё, что подбирается к берегу или отходит от него необходимо безжалостно уничтожать.

Начать надо с острова Змеиный – в каком-то смысле он тоже стал символом. Символом того, что Россию можно побеждать – надо развеять эту опасную иллюзию. То, что ВС РФ не смогли удержать остров Змеиный – это вполне обосновано, а вот то, что на него высадились ВСУ – это неприемлемо.

Нанести удар по острову Змеиный необходимо так, чтобы послание дошло не только до Украины, а и до всех заинтересованных сторон, в том числе до Турции, Польши, Великобритании и США. Например, направить к острову Змеиный сухогруз с дистанционным управлением, набитый взрывчаткой – неядерный взрыв эквивалентом, к примеру, в десять тысяч тонн тротила, а то и более, станет доходчивым посланием о возможной судьбе портов и военно-морских баз вышеуказанных стран.

Остатки украинского десанта после этого обнаружит разве что какой-нибудь луноход или марсоход на соответствующем небесном теле. Обвинить Россию в применении ядерного оружия не получится, но о силе его воздействия всем причастным вспомнить придётся.

Что касается ядерного оружия, то вполне можно провести внеочередную инспекцию объектов хранения тактических ядерных зарядов, но сам факт её проведения отрицать.

«Как подчеркнули в МИД России, если расследование обнаружит иностранное происхождение БПЛА, а также участие западных стран в спонсорстве и осуществлении операции, то это подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима...»

А дальше-то что? Очередную «озабоченность выразим»?

К примеру, в том случае, если подтвердится атака Крымского моста западным оружием, например, переданным Британией морским дроном REMUS 600, то отвечать необходимо симметрично, например, подорвав мост Королевы Елизаветы II на Темзе в Великобритании аналогичным аппаратом, может быть даже точно таким же, добытым по «альтернативным каналам» – чтобы поняли за что.


Мост Королевы Елизаветы II – законная цель в том случае, если к атаке на Крымский мост причастна Великобритания

До сих пор нет никакой информации о том, что Россия стала поставлять оружие врагам США, Великобритании, Франции, а ведь это вполне могло бы сделать их осторожнее в принятии решения по передаче оружия Украине.

Мы до сих пор не поквитались за подрыв газопровода «Северный поток», к которому однозначно причастны страны Запада, а ведь сделать это тоже можно было практически симметрично, например, уничтожив подводные интернет-кабели между США и Европой.

Характерно, что даже если сделать это с помощью подводного ядерного взрыва, то половина мира в это поверит, а вторая нет. Страны Запада настолько заврались со своим «белым порошком», что значительная часть населения планеты поверит во всё, что угодно – сейсмическую активность, явление Ктулху, прилёт инопланетян, но не западным экспертам, привычно обвиняющим во всём Россию.

Впрочем, наверняка у Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) МО РФ есть менее радикальные способы решения данного вопроса.

Причастен ли к удару по Крымскому мосту Илон Маск? А если точнее – то его система спутниковой связи Starlink?

Если да, то пора кончать миндальничать с ним – его спутники не военные, чем они хуже наших кораблей и другого имущества, которое задерживают и конфискуют страны Запада?

Вроде бы что-то там говорилось о том, что мы можем выводить их из строя прямо с поверхности средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ)?

Если да, то необходимо это сделать – думается, что потеря трети спутников придаст компании SpaceX необходимые силы для полного ограничения их работы не только над территорией России, но и над территорией Украины, а также сопутствующей местности, глубиной этак километров триста. А если мы не можем вывести их из строя, то надо ходя бы сделать вид, что можем.

Ну и наконец мосты через Днепр – «симметричнее» ответа не придумать, а главное, что военная польза от их уничтожения для денацификации как минимум половины Украины будет колоссальная. Все необходимые средства у ВС РФ для этого имеются.

Выводы


Крымский мост уязвим. Этого не изменить. Обороной можно лишь усложнить противнику задачу, уменьшить вероятность успеха его атак, но не исключить их, хотя и над повышением защищённости стратегических объектов необходимо работать.

Но главное – только экстремально жёсткие решения заставят противника отказаться от атак на критические объекты российской инфраструктуры. И решения эти должны быть направлены не только против Украины, но и против курирующих и поддерживающих её стран Запада.

В противном случае глубина и интенсивность атак на критические объекты нашей военной и гражданской инфраструктуры будут только возрастать.
Автор:
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35 комментариев
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  1. spektr9
    spektr9 Сегодня, 04:30
    +20
    Но главное – только экстремально жёсткие решения заставят противника отказаться от атак на критические объекты российской инфраструктуры

    Так уже
    В Москве суд арестовал Игоря Стрелкова на два месяца

    У здания суда в Москве задержали одного из первых лидеров ополчения Донбасса Павла Губарева

    Куда уж жёстче ...
    Вот сдадим всех кто был за русскую весну на Донбассе, и не будут бить по крымскому мосту.... Правда это не точно, но партнёры пообещали, не обманут же в очередной раз
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 04:57
      +2
      Цитата: spektr9
      Куда уж жёстче

      Опричники к сожалению всегда найдутся.
      За то Зеленский и его бандеровцы спокойно передвигается по Киеву, а по трассам из Польши сплошным потоком идёт снабжение.
      Такое впечатление, что российское военно-политическое руководство намеренно игнорируе основопологающие требования стратегического управления такие, как уничтожение главарей украинских военных преступников и изоляция района боевых действий. Как разумно это объяснить непонятно.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 05:14
        +6
        «При затягивании СВО уничтожение украинскими морскими дронами кораблей Черноморского флота ВМФ РФ – это всего лишь вопрос времени»
        С самого начала было понятно , что при такой выжидательной политике нашей страны мы обязательно так или иначе этого дождёмся!
        И на зерновую сделку тоже, какого-то чёрта, столько времени зря надеялось руководство нашее страны! Когда даже ёжику было ясно, что после подрыва американцами совместно со странами НАТО газопроводов "СП-1" и "МП-2", госдеп США ни перед чем не остановится - и будет взрывать Крымский мост раз за разом! И Запад также упорно будет ввозить в порты Укрорейха иностранное вооружение! И т.п.
        Ну сколько можно наступать на одни и те же грабли?!
        Более того, удивляют какие-то странные обывательские ожидания на то, что НАТО обязательно развалится! Не развалится!
        До тех пор пока американский доллар будет существовать как мировая резервная валюта, НАТО будет существовать вечно и при этом агрессивная политика так называемого "Глубинного государства" США будет продолжаться по всему миру. А именно.

        Напомню, что на самом деле Федеральная Резервная система (ФРС США) не является государственным учреждением, а принадлежит частным владельцам - группе преимущественно иностранных банкиров. В 1913 году Конгресс отдал Америку в вечное долговое рабство частной Федеральной Резервной системе, предоставив ей право печатать деньги и контролировать американскую экономическую систему.
        Хотя по закону о Федеральной Резервной системе (Federal Reserve Act) от 1913 года имена владельцев банков хранятся в секрете, Р.Е.МакМастер, издатель " The Reaper", через конфиденциальные связи с банками Швейцарии, выяснил, что контрольным пакетом акций Федерального Резерва владеют следующие банки:
        1. Лондонский и берлинский банки Ротшильда
        2. Парижский банк Lazard Brothers
        3. Итальянские банки Israel Moses Sieff
        4. Гамбургский банк Warburg , Германия и Амстердам
        5. Нью-Йоркский банк Kuhn Loeb (финансировал Льва Троцкого)
        6. Нью-Йоркский банк Lehman Brothers
        7. Нью-Йоркский банк Goldman Sachs
        8. Нью-Йоркский банк Chase Manhattan (контроллируемый Рокфеллерами)

        А список акционеров ФРС США, составленный по данным швейцарских банковских источников, выглядит следующим обрзом:
        1. Ротшильды
        2. Лазард Фререз (Юджин Майер)
        3. Израэль Сифф
        4. Компания Кун Леб
        5. Компания Варбург
        6. Леман Бразерс
        7. Голдман Сакс
        8. Семейства Рокфеллеров и Морганов

        Эти еврейские банкиры ФРС США благодаря тому, что американский доллар стал мировой резервной валютой, ииенно и ПРИВАТИЗРОВАЛИ само государство США и государство других стран. Именно они под свои собственные личные интересы своего мирового господства ПРЕСТУПНЫМ ОБРАЗОМ и правят миром!
        А НАТО - это карманные ПОЛИЦЕЙСКИЕ и КАРАТНЛЬНЫЕ вооружённые силы этих еврейских банкиров ФРС США, семейство которых насчитывает приблизительно всего-то порядка 15 тыс.человек.

        Со всеми этими иллюзиями однозначно пора заканчивать!
        1. Luminman
          Luminman Сегодня, 05:27
          -3
          Цитата: Татьяна
          Эти еврейские банкиры ФРС США

          Все как написано в Протоколах сионских мудрецов. Что тут удивительного?
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 05:46
            0
            По данным на 16.01.2016 г. Ротшильды признали за собою влияние на 174 банка, при том, что стран-членов ООН 193. А именно.
            Вот список этих банков* в моём переводе с английского:

            *Условные обозначения:
            ЦБ – Центральный банк
            РБ - Резервный банк
            НБ – Национальный банк
            ГБ – Государственный банк
            ЦРБ – Центральный резервный банк
            НРБ –Национальный резервный банк
            ВФУ – валютно-финансовое управление
            ФРС – Федеральная резервная система

            1. Банк Афганистана; 2. Банк Албании; 3. Банк Алжира; 4. ЦБ Аргентины; 5. ЦБ Армении; <…>7. РБ Австралии; 8. НБ Австрии; 9. ЦБ Азербайджанской Республики; <…> 15. НБ Бельгии; 14. НБ Республики Беларусь; <…>; 20. ЦБ Боливии; 21. ЦБ Боснии и Герцеговины; 23. ЦБ Бразилии; <…> 24. Болгария: Болгарский НБ; <…> 29. Банк Канады-Banque du Canada; 33. ЦБ Чили; 34. Народный банк Китая; 35. Колумбия: Банк Республики; <…> 40. Хорватский НБ; 41. ЦБ Кубы; 42. ЦБ Кипра; 43. Чешская Республика: Чешский НБ; 44. НБ Дании; 48. ЦБ Египта; <…>51. Банк Эстонии; <…>53. Европейский Союз: Европейский ЦБ; <…> 55. Банк Финляндии; 56. Банк Франции; <…> 59. НБ Грузии; 60. Германия: Deutsche Bundesbank; <…> 62. Банк Греции; <…> 69. Венгрия: Мадьярский Банк Немзети; 70. ЦБ Исландии; 71. РБ Индии; 72. Банк Индонезии; 73. ЦБ Исламской Республики Иран; 74. ЦБ Ирака; 75. ЦБ и управление по финансовым услугам Ирландии; 76. Банк Израиля; 77. Банк Италии; <…> 79. Банк Японии; <…> 91. НБ Казахстана; <…> 93. Банк Кореи; <…>95. НБ Кыргызской Республики; 96. Банк Латвии; <…> 99. ЦБ Ливии; 100. ЦБ Уругвая; 101. Банк Литвы; 102. ЦБ Люксембурга; <…>104. НБ Республики Македонии; 1<…>07. ЦБ Малайзии; 109. ЦБ Мальты; <…> 112. НБ Молдовы; 113. Банк Монголии; 114. ЦБ Черногории; <…>119. Банк Нидерландов; <…> 125. ЦБ Норвегии; <…> 127. ГБ Пакистана; <…> 131. Филипп Пайнс: Филиппин; 132. НБ Польши; 133. Банк Португалии; 134. ЦБ Катара; 135. НБ Румынии; <…>141. НБ Сербии; <…> 145. НБ Словакии; 146. Банк Словении; <…> 149. Банк Испании; <…> 154. Швеция: Sveriges Riksbank; 155. Швейцарский НБ; 156. НБ Таджикистана; <…>163. ЦБ Турецкой Республики; <…> 165. НБ Украины; 166. ЦБ Объединенных Арабских Эмиратов; 167. Великобритания: Bank of England; 168. ФРС США, Федеральный РБ Нью-Йорка; <…> 170. ЦБ Венесуэлы; 171. ГБ Вьетнама; <…>.

            См. подробно - https://narod-novosti.com/diskussionnyj-klub/?p=rotshild-vyistroil-finansovyie-vojska

            1. AllX_VahhaB
              AllX_VahhaB Сегодня, 07:50
              0
              А где ЦБ РФ? Как то пропустил...
              Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
        2. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Сегодня, 05:30
          +1
          Содержимому наших голов
          Мир сегодняшний сильно обязан,
          В мире нету серьёзных узлов
          Где какой-то еврей не завязан.
          lol
          И.Губерман.
        3. Vita VKO
          Vita VKO Сегодня, 06:01
          +2
          Цитата: Татьяна
          семейство которых насчитывает приблизительно всего-то порядка 15 тыс.человек.
          Со всеми этими иллюзиями однозначно пора заканчивать!

          Закончить не проблема. Достаточно в российской военной доктрине написать, что рокфеллеры, соросы, моргана и остальные 15 тыс. "теневых правителей мира" станут первоочередными целями ответного ядерного удара. Вот только для этого недостаточно иметь решительность и политическую волю.
        4. AllX_VahhaB
          AllX_VahhaB Сегодня, 07:47
          -2
          Цитата: Татьяна
          Со всеми этими иллюзиями однозначно пора заканчивать!

          Что предлагаете? Холокост 2.0?
    2. ААК
      ААК Сегодня, 06:48
      +7
      Автор не первый и даже не сто первый, предлагающий подобные решения, поддерживаемые абсолютным большинством населения России, но наше мурководство остаётся как в басне И.А. Крылова - "...а Васька слушает, да ест..." - пока бандеры не станут уничтожать личную собственность высоких чинуш и "буратин", шевелиться они не будут, да и "буржуины" держат их за семейки, вклады и недвиж за бугром
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:42
      +1
      Цитата: spektr9
      Но главное – только экстремально жёсткие решения заставят противника отказаться от атак на критические объекты российской инфраструктуры

      Так уже
      В Москве суд арестовал Игоря Стрелкова на два месяца

      У здания суда в Москве задержали одного из первых лидеров ополчения Донбасса Павла Губарева

      Куда уж жёстче ...
      Вот сдадим всех кто был за русскую весну на Донбассе, и не будут бить по крымскому мосту.... Правда это не точно, но партнёры пообещали, не обманут же в очередной раз

      Мои вчерашние комментарии к статьям об Игоре Стрелкове недоступны к просмотру. Цензура однако. А вдруг чего лишнего ляпнул? Ничего. Дальше фронта не пошлют. Больше пули не дадут.
  2. Комментарий был удален.
  3. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 05:15
    +1
    В любых боевых действиях побеждает тот, кто заставляет противника реагировать на свои действия. Если инициатива за противником, то ни к чему хорошему это не приводит. Мое личное мнение: да, мы сознательно отдали инициативу, и спокойно сокращаем силы противника, держа оборону. Но пора переходить к атакующим действиям, и не только на ЛБС, а и в тылах врага. Удары возмездия - это хорошо, но они должны наноситься постоянно, а не только в ответ.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 05:54
      +2
      Да не долно быть удаиов возмежбия априори.Надо действовать на опережение.Не можем действовать,не позволяет какая то заратустра?Так чего вообще стоит ждать от этой странной операуюции и лиц,которые спланировали и затеяли.В принципе с автором согласен.Кроме как по Змеиному.Демонстрация не поможет.
  4. Озирис
    Озирис Сегодня, 05:15
    +4
    Всякое "новое - хорошо забытое старое", на террор нужно отвечать террором - симметрично х 10 , а не сопли жевать и пугать . У противника должны чубы дыбом стоять ! В Западной Украине и на
    границе с Румынией есть много ж/д мостов. по которым идут военные эшелоны с вооружениями и боеприпасами, эвакуируется в/техника в ремонт , есть ж/д инфраструктура, есть узловые станции, нефтехранилища. По ним необходимо наносить мощные удары в течении недели. И главное, пора следует ликвидировать политическое руководство в Киеве и депутатов Рады - националистов и "Партии войны" . Это вызовет политический хаос и возможно приход новых людей во власть с последующим сменой политического курса . Поверьте , в Украине люди устали от войны и хотят перемен...
  5. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:15
    +4
    Уж коли Азовское море наше,то и Керченский пролив должен охраняться должным образом. Любое инженерное подводное сооружение будет дешевле,чем ремонт Крымского моста.Не надо питать никаких иллюзий по поводу мостов на Темзе,на Сене и тд. Вместо красных слов требуется точное определение,как нам надо поступать в данный момент.Все эти слова вроде "оружие Бога","Армагеддон" надо отбросить как ненужное.И погрузиться в рутину военных действий.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:19
    +2
    Цитата: Vita VKO
    Такое впечатление, что российское военно-политическое руководство намеренно игнорируе основопологающие требования стратегического управления такие, как уничтожение главарей украинских военных преступников и изоляция района боевых действий

    Вероятно вы не читали что предложил Герасимов нашему политическому руководству... what
    Чтобы не оказаться рядом с Гиркиным лучше буду говорить эзоповым языком. smile
    Умный поймет о чем речь.
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:27
    +3
    Цитата: spektr9
    Куда уж жёстче ...

    Наконец то я увидел границы правого и левого экстремизма в понимании Кремля.
    Навальный и Гиркин.
    Все что между ними можно говорить...как только вы приблизились к их взглядам все...для вас сразу приготовят двух коечный номер в отеле Лубянки.
    Правда почему то нет там многоместных номеров для экстремистов мигрантов нагло вчера прошедших по центральным улицам Москвы со своими призывами. request
    Интересная загуголина вырисовывается.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 05:56
      +1
      Правда почему то нет там многоместных номеров для экстремистов мигрантов нагло вчера прошедших по центральным улицам Москвы со своими призывами

      предположу, что они не мигранты а наши новые сограждане, в призывах не было ничего против власти, и ничего дискредетирующего русскую армию (Такбир - возвеличивание Аллаха словами «Аллаху Акбар». В переводе с арабского выражение «Аллаху акбар» означает «Аллах - Велик!»)
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 06:22
        +3
        Цитата: Владимир80
        призывах не было ничего против власти, и ничего дискредетирующего русскую армию

        Несанкционированое шествие налицо...проверку на реакцию властей новые граждане прошли с блеском.
        Предположу дальше будут более серьезные акции.
        По чему новые граждане не служат в армии?
        Где среди них мобизованные или добровольцы в СВО?
        Почему то они не заслужив ничего еще в России начали проводить акции без ведома властей?
        Сдается по этому направлению работает группа заинтересованных товарищей из другой страны в своих целях.
        Сюрпризы ФСБшникам еще впереди...я так думаю.
        1. 1 z1
          1 z1 Сегодня, 07:30
          0
          По чему новые граждане не служат в армии?
          Где среди них мобизованные или добровольцы в СВО?

          А зачем "новым" гражданам это надо? Им и так тепло и мухи не кусают.Раньше хоть милиция /полиция им комфорт портила, а теперь наоборот . Сотрудника полиции могут уволить, что зашёл проверять не тем боком или посмотрел не так.
          Вот и получается что они приехали только за длинным рублем, который переведут в баксы и пошлют своей родне, в страну законы которой ,против них не используют
  8. Red Hunter
    Red Hunter Сегодня, 05:43
    +3
    На территории 404 не должно остаться никакой критической инфраструктуры. Электричество, вода, транспорт - это пережитки "совка", поэтому нам следует помочь украм от них избавиться. Нужно лупить так, чтобы разрушения превзошли таковые в ходе ВОВ. У России есть силы и средства для этого, но Кремль по-прежнему играет в мифическое братство народов. Русофобия должна иметь свою цену - холод, голод, нищета и смерть. Это станет примером остальным лимитрофам, что с Россией лучше дружить или же не иметь дел вовсе, но ни в коем случае не следует ей гадить
  9. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 05:45
    +7
    Сам автор верит тому что пишет? Россия полтора года топчится на месте показывая ущербность в принятии вообще каких то действий. С таким подходом нужно было глубоко сидеть в своей песочнице и рассказывать для граждан какие мы крутые. На данный момент руководство РФ это перепуганный ребенок полезший во взрослые игры и не понимающий как из них вылезти. И не будет вообще никакого ответа ни на что, могли бы - инфраструктуры Украины и ее руководства уже год как не было.
  10. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 05:46
    +9
    А мне кажется мы просто не можем ничего сделать. Вот ночные удары по портам, вот весь предел. Единичные уколы в самую глубь территорий ничего не дадут. Зелю перемещают быстро, пока его вычислят, пока долетит, там уж пусто. Крейсер "Москва" потопили, а чем ответили? Да никто и не помнит чем. Первый раз мост рванули, чем ответили? Что то было но никто не запомнил . Вот если бы небольшим тяо килотон так 5 по порту или Львову, вот это запомнилось. А так, ниочём.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 07:28
      +1
      Вадим С-мы можем многое,но кремль не хочет!Арька всё устраивает,народ недоволен-это проблемы народа а не кремля.
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:23
    +1
    Ответные меры как фактор сдерживания

    Что может заставить противника бояться?

    Постоянная и непрерывающаяся угроза физического уничтожения...
    В первую очередь это должно коснуться всей верхушки укрорейха.
  12. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 06:53
    +5
    Наверное, вы всё правильно написали, Автор. Но изначально "сценарий" СВО был такой: запугать смелым натиском и заставить пойти на уступки, принять наши условия. А потом замириться, восстановить то, что ещё можно восстановить. Активы разморозить, СВИФТ подключить и т.п. И опять "дружить" как раньше - может быть, даже нашим спортсменам разрешат выступать с флагом и гимном.
    И, судя по всему, этот сценарий ещё не изжил себя в головах нашего Руководства, он всё ещё кажется им рабочим. А коли так - какие там удары по британскому мосту или подводным кабелям???????????????? Это смешно читать, не обижайтесь, но смешно.
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 07:38
      0
      Вполне может быть и так.
      заставить пойти на уступки, принять наши условия

      Осталось понять ради каких условий этот план запустили под видом всяких "де" и защиты Донбасс.
      Посадить на трон кума?
  13. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:57
    +2
    После событий в московском суде и окого его, говорить о решительных действиях- не приходится. Точка.
  14. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 07:02
    +5
    А вам не кажется что военно-политическое руководство намеренно затягивает военные действия на Украине решая свои проблемы и задачи ? Ну то есть им не нужна та победа которую ждет и видит все население РФ: исчезновение Украины с политической карты мира , ассимиляция населения бывшей Украины в русский мир , а самое главное возвращение русских исторических земель в состав РФ. И именно поэтому странная военная операция так и проводится , на договорняках и красных линиях , с постоянной оглядкой на мнения заокеанских парнеров, в треть силы , гробя личный состав и экономический потенциал. Вместо того что бы воевать на победу и результат . Может у них там у кремлевских сидельцев своя какая то победа ? Я не знаю....но вижу факты , а они вещь упрямая. И тогда мне становится страшно что самый лютый враг то у нас не там , не в гейропах и америках, а гораздо ближе , здесь и совсем под боком
  15. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:25
    +1
    Андрей с этой властью дальше соплежуйства дело не идёт. В кремле либерал на либерале едет,либералом погоняет. Путин боится что-то менять с в системе отношений с западом,его всё устраивает,а терракты в России-ну прочтёт он с телесуфлера жёсткую речь,похмурит брови,и всё останется как есть!
  16. Мамин-Сибиряк
    Мамин-Сибиряк Сегодня, 07:35
    -1
    Автор, мост королевы Елизаветы 2-й? Этого мало. "Золотые ворота", чего уж там
  17. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 07:35
    0
    Нет ни возможности, ни сил, ни желания!!! Вместо того чтобы исправить ошибки, о которых просто кричали ( Пригожин, Стрелков) будим их мочить, чтобы другие боялись!!! То, что происходит устраивает нашу военную и политическую власть! А что будет дальше посмотрим... Ошибки
    СВО, которые всём видны Не то что исправлять, признавать ни кто не хочет!!!
  18. Million
    Million Сегодня, 07:45
    +2
    По нынешним меркам,статья является экстремистской для Кремля.
  19. Олег Багаев
    Олег Багаев Сегодня, 07:55
    0
    А я не устану повторять, «бить надо по Жешуву и румынским складам»! Страх пере ядерной войной только у наших властей. Почему американцы не задаются вопросом что воевать ядерной Россией опасно!? А они воюют против нас, у кого нибудь есть сомнения!?
  20. Stas157
    Stas157 Сегодня, 08:17
    0
    . Крымский мост уязвим. Этого не изменить.

    А вот мосты через Днепр др сих пор неуязвимы. Но это можно изменить!

    . Единственный способ помешать противнику атаковать Крымский мост ... это заставить его бояться

    Есть ещё один. И более действенный! Взять Одессу и отрезать Украину от Черного моря.