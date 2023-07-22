За Крымский мост



Это изображение подрыва Крымского моста было сгенерировано нейросетью пару месяцев назад, к сожалению, в каком-то смысле оно стало реальностью

«...Кроме кораблей Черноморского флота ВМФ РФ, атакам БЭК-камикадзе могут подвергнуться и другие военные и гражданские объекты, например, одним из таких объектов может стать Крымский мост.



Невозможно? Американцы им не разрешат? Мост слишком прочный? Мы все их дроны задавим средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ)? Там несут дежурство корабли ВМФ РФ и Пограничной службы ФСБ РФ?



Причин, почему это не может случиться, можно придумать множество, вопрос только в том, что делать, если негативный сценарий всё-таки будет реализован...»

Причины и следствия



Результаты нанесения удара по Крымскому мосту



Предполагаемый безэкипажный украинский гидроскутер



Британский АНПА REMUS 600



АНПА-камикадзе «Толока»

Ответные меры как фактор сдерживания

«Как подчеркнули в МИД России, если расследование обнаружит иностранное происхождение БПЛА, а также участие западных стран в спонсорстве и осуществлении операции, то это подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима...»



Мост Королевы Елизаветы II – законная цель в том случае, если к атаке на Крымский мост причастна Великобритания

Выводы