За Крымский мост

Это изображение подрыва Крымского моста было сгенерировано нейросетью пару месяцев назад, к сожалению, в каком-то смысле оно стало реальностью
Совсем недавно, в начале мая этого года, в материале «При затягивании СВО уничтожение украинскими морскими дронами кораблей Черноморского флота ВМФ РФ – это всего лишь вопрос времени» автором поднимался вопрос угрозы, которую представляют украинские безэкипажные катера (БЭК) - камикадзе.
«...Кроме кораблей Черноморского флота ВМФ РФ, атакам БЭК-камикадзе могут подвергнуться и другие военные и гражданские объекты, например, одним из таких объектов может стать Крымский мост.
Невозможно? Американцы им не разрешат? Мост слишком прочный? Мы все их дроны задавим средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ)? Там несут дежурство корабли ВМФ РФ и Пограничной службы ФСБ РФ?
Причин, почему это не может случиться, можно придумать множество, вопрос только в том, что делать, если негативный сценарий всё-таки будет реализован...»
Невозможно? Американцы им не разрешат? Мост слишком прочный? Мы все их дроны задавим средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ)? Там несут дежурство корабли ВМФ РФ и Пограничной службы ФСБ РФ?
Причин, почему это не может случиться, можно придумать множество, вопрос только в том, что делать, если негативный сценарий всё-таки будет реализован...»
Всё это время вооружённые силу Украины (ВСУ) совместно с главным управлением разведки (ГУР) Украины не оставляли попыток нанести удар как по российским кораблям, так и по критическим объектам инфраструктуры нашей страны. И если с кораблями Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации у ВСУ пока не складывается, то по Крымскому мосту они всё-таки смогли нанести удар.
Причины и следствия
Разрушены два пролёта моста, степень повреждения опор моста устанавливается, движение автотранспорта перекрыто, погибли гражданские...
Результаты нанесения удара по Крымскому мосту
Выводы в приведённых выше материалах были сделаны достаточно чётко – потери неизбежны в том случае, если атаки будут продолжаться, если противнику позволят их повторять. Это вопрос теории вероятности. Противник, жертвуя БЭК, автономными необитаемыми подводными аппаратами (АНПА) или беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в ходе неудачных атак теряет значительно меньше, чем мы, в том случае, если эти атаки оказываются успешными.
Сведения о том, чем противник нанёс удар по Крымскому мосту, разнятся. По одним данным, это были БЭК-камикадзе, по другим – переделанные в БЭК-камикадзе гидроскутеры, по третьим – атака была осуществлена с помощью морского подводного дрона REMUS 600 британского производства с дополнительной нагрузкой в виде в взрывчатки.
Предполагаемый безэкипажный украинский гидроскутер
Что касается того, были ли это промышленно изготовленные БЭК или импровизированные «поделки» из гидроскутеров, то здесь глобальной разницы нет, а вот относительно того, что были применены АНПА REMUS 600, есть серьёзные сомнения, поскольку их габариты слишком малы для размещения мощного заряда взрывчатки, дальность управления под водой невелика – вряд ли более нескольких километров, а управление через спутники Starlink из-под воды попросту невозможно, да и штатно на REMUS 600 комплекта средств связи Starlink нет.
Британский АНПА REMUS 600
Конечно, теоретически можно предположить, что АНПА REMUS 600 в автономном режиме преодолели несколько сот километров под водой, периодически поднимаясь к поверхности для корректировки маршрута по сигналам GPS, а уже вблизи Крымского моста подвсплыли и были «подхвачены» оператором, но это сложно и достаточно маловероятно, хотя сама возможность такого сценария должна учитываться в связи с разработкой на Украине перспективных АНПА-камикадзе «Толока».
АНПА-камикадзе «Толока»
Так или иначе, но удары с воды и из-под воды продолжатся, несколько удачных ударов по Крымскому мосту ВСУ/ГУР/СБК уже нанесли – зачем им останавливаться? С высокой вероятностью может быть нанесён и удар с воздуха – ВСУ получают всё больше высокоточного оружия большой дальности, они вполне могут нанести массированный комбинированный удар с помощью крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG и оперативно-тактических ракет ATACMS.
Можно ли как-то этому воспрепятствовать?
Да, конечно, можно вновь говорить об усилении обороны Крымского моста – увеличению комплексов противовоздушной обороны (ПВО), установке бонового заграждения, сетей, уголковых отражателей, патрулированию акватории кораблями и авиацией, но это займёт время, будет стоить денег, и в конечном итоге гарантированную безопасность Крымского моста это не обеспечит, хотя и к этому вопросу мы ещё обязательно вернёмся.
Важно понять, что Крымский мост – это крупный, стационарный, дорогостоящий объект – он уязвим по своей сути, этого никак не исправить.
Единственный способ помешать противнику атаковать Крымский мост, равно как и другие стратегические объекты на территории Российской Федерации, это заставить его бояться, причём под противником понимается в первую очередь не Украина, а их кураторы из стран Запада.
Ответные меры как фактор сдерживания
Что может заставить противника бояться?
В первую очередь угроза собственной драгоценной шкуре. А это значит, что военно-политическое руководство Украины должно безжалостно уничтожаться. Уничтожение военно-политического руководства Украины должно стать для ВС РФ навязчивой идеей.
Почему до сих пор практически не подвергаются атакам здания правительства Украины, ВСУ, СБУ, ГУР и так далее – великая тайна. Президент России Владимир Путин обещал премьер-министру Израиля Нафтали Беннету не трогать Зеленского? Ну и что? А Эрдоган обещал главарей Азова на Украину не отпускать – какие обещания могут быть во время войны?
Все эти рассуждения типа того, что «смерть Зеленского ничего не решает» – это чушь собачья, ещё как решает. Пока нового назначат, пока он адаптируется, пока править будет из бункера, а если будет риск, что и туда может прилететь «Кинжал», то управлять Украиной он будет и вовсе из-за границы – уже одно это значительно подорвет боевой дух ВСУ.
Чистка личного состава руководящего состава ВСУ, СБУ, ГУР также не поспособствует повышению эффективности планирования боевых операций против России. Даже если значительная часть этих операций разрабатывается в Британии или в США, они должны контактировать с «туземными» исполнителями.
Различные международные сделки и договорённости касательно Украины – пора с ними завязывать. В частности, пора прекращать политические игрища вокруг зерновой сделки – блокада Украины с моря должна быть абсолютной, всё, что подбирается к берегу или отходит от него необходимо безжалостно уничтожать.
Начать надо с острова Змеиный – в каком-то смысле он тоже стал символом. Символом того, что Россию можно побеждать – надо развеять эту опасную иллюзию. То, что ВС РФ не смогли удержать остров Змеиный – это вполне обосновано, а вот то, что на него высадились ВСУ – это неприемлемо.
Нанести удар по острову Змеиный необходимо так, чтобы послание дошло не только до Украины, а и до всех заинтересованных сторон, в том числе до Турции, Польши, Великобритании и США. Например, направить к острову Змеиный сухогруз с дистанционным управлением, набитый взрывчаткой – неядерный взрыв эквивалентом, к примеру, в десять тысяч тонн тротила, а то и более, станет доходчивым посланием о возможной судьбе портов и военно-морских баз вышеуказанных стран.
Остатки украинского десанта после этого обнаружит разве что какой-нибудь луноход или марсоход на соответствующем небесном теле. Обвинить Россию в применении ядерного оружия не получится, но о силе его воздействия всем причастным вспомнить придётся.
Что касается ядерного оружия, то вполне можно провести внеочередную инспекцию объектов хранения тактических ядерных зарядов, но сам факт её проведения отрицать.
«Как подчеркнули в МИД России, если расследование обнаружит иностранное происхождение БПЛА, а также участие западных стран в спонсорстве и осуществлении операции, то это подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима...»
А дальше-то что? Очередную «озабоченность выразим»?
К примеру, в том случае, если подтвердится атака Крымского моста западным оружием, например, переданным Британией морским дроном REMUS 600, то отвечать необходимо симметрично, например, подорвав мост Королевы Елизаветы II на Темзе в Великобритании аналогичным аппаратом, может быть даже точно таким же, добытым по «альтернативным каналам» – чтобы поняли за что.
Мост Королевы Елизаветы II – законная цель в том случае, если к атаке на Крымский мост причастна Великобритания
До сих пор нет никакой информации о том, что Россия стала поставлять оружие врагам США, Великобритании, Франции, а ведь это вполне могло бы сделать их осторожнее в принятии решения по передаче оружия Украине.
Мы до сих пор не поквитались за подрыв газопровода «Северный поток», к которому однозначно причастны страны Запада, а ведь сделать это тоже можно было практически симметрично, например, уничтожив подводные интернет-кабели между США и Европой.
Характерно, что даже если сделать это с помощью подводного ядерного взрыва, то половина мира в это поверит, а вторая нет. Страны Запада настолько заврались со своим «белым порошком», что значительная часть населения планеты поверит во всё, что угодно – сейсмическую активность, явление Ктулху, прилёт инопланетян, но не западным экспертам, привычно обвиняющим во всём Россию.
Впрочем, наверняка у Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) МО РФ есть менее радикальные способы решения данного вопроса.
Причастен ли к удару по Крымскому мосту Илон Маск? А если точнее – то его система спутниковой связи Starlink?
Если да, то пора кончать миндальничать с ним – его спутники не военные, чем они хуже наших кораблей и другого имущества, которое задерживают и конфискуют страны Запада?
Вроде бы что-то там говорилось о том, что мы можем выводить их из строя прямо с поверхности средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ)?
Если да, то необходимо это сделать – думается, что потеря трети спутников придаст компании SpaceX необходимые силы для полного ограничения их работы не только над территорией России, но и над территорией Украины, а также сопутствующей местности, глубиной этак километров триста. А если мы не можем вывести их из строя, то надо ходя бы сделать вид, что можем.
Ну и наконец мосты через Днепр – «симметричнее» ответа не придумать, а главное, что военная польза от их уничтожения для денацификации как минимум половины Украины будет колоссальная. Все необходимые средства у ВС РФ для этого имеются.
Выводы
Крымский мост уязвим. Этого не изменить. Обороной можно лишь усложнить противнику задачу, уменьшить вероятность успеха его атак, но не исключить их, хотя и над повышением защищённости стратегических объектов необходимо работать.
Но главное – только экстремально жёсткие решения заставят противника отказаться от атак на критические объекты российской инфраструктуры. И решения эти должны быть направлены не только против Украины, но и против курирующих и поддерживающих её стран Запада.
В противном случае глубина и интенсивность атак на критические объекты нашей военной и гражданской инфраструктуры будут только возрастать.