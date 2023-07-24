Почему Россия не смогла организовать партизанское движение в тылах ВСУ

Ракеты вместо партизан
Ценность партизанской работы в тылах украинской армии сложно переоценить. Достаточно вспомнить, какие потери несли гитлеровцы в годы Великой Отечественной войны от диверсионной деятельности. Советские партизаны и подпольщики отправили на тот свет и пленили не менее миллиона фашистов, уничтожили более четырех тысяч танков, десятки тысяч автомобилей и около 1,1 тысячи самолетов.
«Рельсовая война» в немецких тылах не просто осложняла логистику на фронтах, но и срывала стратегические планы гитлеровского командования. Особенно отличились в партизанской работе украинцы – за годы Великой Отечественной войны 95 Героев Советского Союза Украинской ССР были из числа партизан.
Почему же сейчас мы не видим активности подпольщиков на Украине? Где «второй фронт»?
Причин на самом деле великое множество, но ни одна из них не отменяет необходимость срочной инициации партизанского движения в тылах ВСУ. Ключевое отличие России 2022–2023 годов и Советского Союза 1941–1945 годов – это возможность поражения объектов противника на всю стратегическую глубину.
Россия, к примеру, в состоянии наносить удары по Львовской академии сухопутных войск, расположенной почти в тысяче километров от фронта. Есть ощущение, что лучшими диверсантами российское командование считает крылатые ракеты и камикадзе «Герань». Сказывается серьезное военно-техническое превосходство Российской Армии. В том числе и в области технической разведки.
Советский Союз и мечтать не мог о такой роскоши, как орбитальные спутники, самолеты ДРЛО или киберразведка, отчего и делегировали часть разведывательных функций партизанам. В этой же корзине нежелание России разрушать транспортные артерии украинского тыла. Если регулярная армия не складывает ракетами железнодорожные мосты Днепра, то почему этим должны заниматься партизаны?
Еще немного сравнений.
В Красной Армии с начала 30-х годов серьезное внимание уделялось партизанской работе – в приграничных районах страны обустраивали убежища, схроны с оружием, продовольствием и медикаментами. Позже многолетнюю работу пустили коту под хвост в ложной уверенности, что войну СССР будет вести исключительно на территории противника.
Вспомнили о навыках только летом 1941 года – специальными распоряжениями формировались подпольные группы на территориях, которые вынужденно оставлялись. По понятным причинам повторить подобное сейчас невозможно. Киевский режим правит с 2014 года, а и до этого времени руководство не отличалось особой дружелюбностью к России.
На стороне противника и стратегическое положение Украины. Абвер и гестапо работали на чуждой им территории, несмотря на бурно расцветший украинский коллаборационизм Великой Отечественной войны. Партизан нередко спасало элементарно лучшее знание местности. Сейчас большие сложности даже с заброской диверсионных групп в тыл врага – СБУ и тероборона со звериной жесткостью стреляет во все, что подозрительно движется.
Не на руку российским спецслужбам играет и массовая мобилизация в восточных областях Украины. Военное командование стремится отправить в мясорубку на восточном фронте как можно меньше уроженцев запада страны. По мнению Киева, лояльность населения востока к России после такого должна снизиться.
Сугубо логистические проблемы сковывают работу российских спецслужб с партизанами и подпольем на территории Украины. Как обеспечивать снабжение, к примеру, в Одесской или Николаевской областях? Общей границы с фронтом нет, а ночные авиарейды, как в Великую Отечественную войну, невозможны. Завершает картину техническая оснащенность противника. Речь о сети городских камер наблюдения и прочей инфраструктуре, позволяющей быстро идентифицировать и отслеживать любого человека.
Не добавляет возможностей к подпольной деятельности и практика обмена военнопленными. Это, бесспорно, очень гуманная традиция спецоперации, но она снижает потенциал по вербовке пленных бойцов ВСУ для дальнейшей заброски в тыл противника. В дилемме – отправлять пленного украинца в тыл противника с заданием или обменять его на русского солдата, выбор очевиден.
Вишенкой на торте в сложившейся ситуации стала эффективная пропаганда и информационная война противника. Киевский режим в стремлении демонизировать Россию не гнушается ничем. Дело доходит до кровавых расправ с собственным населением – например, в Буче и Ирпени. На часть лояльной когда-то России публики это, безусловно, действует.
Несмотря на все вышесказанное, шансы организации внутриукраинского «Движения освобождения» у России все еще есть.
Козыри России
На второй год спецоперации все еще сохраняются рычаги влияния на общественность Украины. Несмотря на работу СБУ и идеологов киевского режима, среди граждан страны не менее 15 процентов остаются твердо пророссийских взглядов. Немалая часть мужчин из них относится к старшему поколению, а значит – служили в армии. Вероятно, даже в советской.
Это очень ценные бойцы для партизанского движения. Даже по самым грубым подсчетам, сочувствующих России несколько миллионов. Ведется ли с ними специфическая работа? Если даже и ведется, то видимых результатов не замечено. В то же время практически прозрачная информационная граница между двумя противоборствующими сторонами позволяет многое.
К примеру, в команде ресурса «Рыбарь» открыто заявляли о наличии широкой сети пророссийски настроенных граждан Украины, с которыми ведется постоянная работа. Поэтому партизанская сеть во вражеском тылу имеется. Работают с ней далеко не только специалисты канала «Рыбарь».
И пусть они не подрывают поезда и колонны ВСУ, но информируют о перемещении войск и результатах российских ракетных ударов. Дело не ограничивается востоком Украины – сочувствующих России достаточно и в западных областях. Придет время, и мы узнаем имена героев невидимого фронта. Хотя справедливости ради партизанское подполье на Украине подобного рода надо еще развивать и развивать.
Второй неоценимый ресурс в руках российских спецслужб – это родственники граждан Украины на территории России. Отношения между многими сейчас не в лучшей форме, мягко говоря, но некоторые вполне способны не только стать ячейкой агентуры, но и организовать партизанское движение. Родственные связи в России тому только в помощь.
Процесс непростой и масштабный, но он обязательно приведет к положительному исходу. Пассионарии из новых российских регионов потенциально могут стать лидерами нового партизанского движения на оставшейся части Украины. Они активны, они могут рассказать о реалиях жизни на освобожденных территориях, они, в конце концов, с большей частью украинцев этнически на одной волне. Это также весомый козырь в руках военно-политического руководства России. Хочется верить, что работа в этом направлении ведется.
В конце немного о географии.
Линия соприкосновения с вражеским государством не ограничивается Волынской областью и дельтой Днепра. При должном уровне мотивации на Украину может въехать или войти любой россиянин, в том числе через вражескую страну.
Мир глобален, и этим необходимо пользоваться. Ни НКВД, ни военная разведка не могли в свое время даже мечтать о такой роскоши.
К сожалению, эффективно этим пользуется пока только вражеская сторона, потешаясь над громкими убийствами в России. За полтора года спецоперации этот трагический тренд настало время ломать.