Эх, «Сосна» ты моя – неприкаянная

Фото: vitalykuzmin
Есть такое очень меткое выражение: что имеем – не храним, потерявши – плачем. Именно оно чётко характеризует ситуацию вокруг двухканального прицела «Сосна-У», устанавливавшегося сначала на Т-72Б3, а потом и на других российских танках. Сколько критики в его адрес было раньше и сколько сожалений о том, что сейчас из вновь выпускаемых машин его имеет только Т-90М.
Но мы пускаться в переживания и сожаления об этом не будем, а поговорим о некоторых причинах того, почему он так «криво» стоит – это, в конце концов, и было основой критики в адрес изделия.
Хорошо, но неудобно
Как известно, впервые в серии «Сосна-У» появилась на танках, получивших индекс Т-72Б3, более десяти лет назад. Тогда многие возмущались тем, что был выбран сравнительно дешёвый и далеко не полноценный вариант модернизации машин, не включавший, например, повышение защищённости и ситуационной осведомлённости командиров танков – там, если все замечания перечислять, и десяти страниц не хватит.
Тем не менее, когда на действительной службе и базах хранения находились буквально горы устаревших Т-72Б/Б1, являвшихся основой российского танкового парка, а из более-менее современных танков только Т-90А, которых, как говорится, кот наплакал... То проект уже не выглядел совсем убогим.
Всё-таки надо понимать, что у Т-72Б и его «безракетного» собрата Т-72Б1 был довольно примитивный даже для позднесоветских времён прицельный комплекс. «Сосна-У» стала той системой управления огнём, которая значительно расширила возможности модернизируемых танков.
В общем-то, вполне хороший тепловизор, оптический канал, наведение управляемых ракет по лазерному лучу, автомат сопровождения целей и баллистический вычислитель, с остальными сопутствующими элементами и соответствующим функционалом – джентльменский набор, хорошо омолодивший старые советские танки.
Но, несмотря на все достоинства «Сосны-У», большое недовольство среди эксплуатантов и экспертов разного ранга вызвало её расположение.
В чём же суть проблемы?
Дело в том, что до модернизации танки Т-72Б/Б1, как, в общем-то, и другие советские машины аналогичного класса, имели два прицела. Первый – оптический, входящий в комплекс 1А40 и его вариации, для стрельбы из пушки и спаренного пулемёта в светлое время суток. На нём же было завязано наведение орудия в горизонтальной и вертикальной плоскостях (та самая «чебурашка») и управление сопутствующими системами. Второй, расположенный слева от оптического, выполнял функции ночного прицела и в зависимости от модификации танка – прибора для наведения ракет, пущенных из ствола.
«Сосна-У» же, позиционируясь как основной прицел для стрельбы из орудия и спаренного с ним пулемёта, при модернизации устанавливалась в танки вместо ночных приборов наведения/управления ракетой – на то же самое посадочное место, слева ближе к люку наводчика. При этом комплекс 1А40 с его оптическим прицелом, доработав с целью возможности взаимодействия с новым изделием, оставили на прежнем месте с тем же самым функционалом.
Справа находится оптический прицел комплекса 1А40-4, слева – «Сосна-У»
По итогу сложилась та ситуация, когда, работая с «Сосной-У», наводчик вынужден изогнуться, как говорится, буквой «зю»: корпусом повернуться влево, чтоб смотреть в окуляр нового прицела, а руки – вправо, на «чебурашке» под старым прибором наведения. Короче говоря, положение не самое удобное.
В целом проблема не фатальная – приспособиться можно, да и проявляется она только когда пользуешься оптическим каналом «Сосны», поскольку для ведения огня с помощью тепловизора окуляр не нужен – там левее дисплей есть. Тем не менее вопрос удобства существует даже в плане визуальной доступности азимутального указателя, без которого наводчику крайне трудно определить положение башни.
В связи с чем и по сей день возникают предположения, почему «Сосну-У» как основной прицел не поставили вместо оптического, забыв об эргономике.
А иначе и не поставить
Нужно понимать, что речь в данном случае идёт о готовом изделии, поэтому рассуждения о том, дескать, почему «Сосну-У» сделали именно так, а не иначе, здесь бессмысленны. Это тема уже совершенно другого материала. По факту же приходится иметь дело с тем, что уже есть.
Однако часто можно встретить предложение: оптический прицел комплекса 1А40 из танка вытащить и поставить вместо него «Сосну-У», дескать, отверстие в крыше башни же останется – как раз под блок стабилизации (условно головка прицела). Даже резать броню сильно не нужно. В общем, то же самое, как поступили с ночным прицелом.
Идея до сих пор находит своих последователей, но в практическом плане реализована быть не может, от слова совсем. Загвоздка тут в том, что расстояние между отверстием в крыше башни, куда выходит головка прицела, и местом наводчика весьма значительное даже при общем сравнительно небольшом внутреннем пространстве. Оно и неудивительно: танки советские, и делались они под советские прицелы. А советские прицелы – штуковины с внушительными габаритами.
1А40-1
Набор из отражающих зеркал, приёмо-передатчика лазерного излучения дальномера, линз оптического канала, механизмов управления прицелом в виде баллистических кулачков, эксцентриков и прочих деталей определяет существенное расстояние между головкой прицела и окуляром, в который смотрит наводчик.
«Сосна-У»
«Сосна-У» же в свою очередь – штуковина относительно современная и оттого более компактная, нежели советские собратья. Расстояние между головкой прицела и окуляром минимально. Да она и в целом-то почти в два раза короче советских, что можно наблюдать на прикреплённом ниже изображении. Поэтому ставить её «по образу и отверстиям» старого прицела – это обречь наводчика на ещё большие страдания и проблемы со спиной, нежели так, как она стоит в Т-72Б3 и других танках. Да, изгибаться больше не придётся, зато нужда заставит уже сгибаться, усаживаясь на край сидения, чтобы дотянуться до окуляра, который отъехал на несколько десятков сантиметров вперёд.
Источник: otvaga2004.mybb.ru, пользователь Wiedzmin
Да, можно условно пренебречь этим обстоятельством – пусть гнутся в три погибели, в конце концов, тяготы и лишения воинской службы обязывают. Но тут встаёт уже другая проблема. Связана она с тем, что литые башни советских танков имеют специфическую округлую форму с массивными лобовыми частями. Поэтому для установки прицелов, торцевые части которых вполне прямоугольные, на внутренней поверхности лобовой брони уже в самих башенных отливках предусматривались специальные вырезы. Фактически пазы, позволяющие установить прицел вплотную к тыльной броне.
Вырез в тыльной части лобовой брони башни под установку прицела
Учитывая выпирающий корпус визирно-дальномерного блока «Сосны-У», при установке её на место старого прицела вырез в лобовой броне башни придётся делать ещё глубже, ослабляя общую защищённость машины – корпус прицела попросту может оказаться внутри броневого наполнителя. Перспективка так себе.
Корпус визирно-дальномерного блока (БВД)
А если забыть про все вырезы от старых прицелов в крыше башни и сделать новый, установив «Сосну» на оптимальном от наводчика расстоянии, и наконец решить все проблемы с эргономикой?
Вопрос хороший, но сейчас вряд ли разрешимый. По всей видимости, в танках иное использование «Сосны-У», кроме как в спарке с органами управления орудием, его и башенными системами в составе дополнительного прицела или отдельно не предполагалось. По крайней мере, породнить её и классический пульт управления по типу советских изделий, когда вверху окуляр, а снизу «чебурашка», даже по габаритам сложновато – последняя просто упрётся в колени. Не говоря уже о технической части.
Поэтому даже в Т-80БВМ и Т-90М ситуация похожая: ввели малогабаритные резервные прицелы взамен советской оптики, а фактически происходит то же самое – глаза влево, руки вправо. Хоть и с позитивными изменениями. Нужна тотальная её перекомпоновка.
Место наводчика в танке Т-80БВМ
«Сосна-У» – прицел без всяких условностей хороший, что та же специальная военная операция на Украине прекрасно доказала.
Просто над эргономикой и компоновкой приборов в танке тоже нужно задумываться. И есть надежда, что МО РФ над этим в конце концов поработает – любой опыт полезен. Главное – сделать правильные выводы.