Военное обозрение
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Эх, «Сосна» ты моя – неприкаянная

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Эх, «Сосна» ты моя – неприкаянная
Фото: vitalykuzmin


Есть такое очень меткое выражение: что имеем – не храним, потерявши – плачем. Именно оно чётко характеризует ситуацию вокруг двухканального прицела «Сосна-У», устанавливавшегося сначала на Т-72Б3, а потом и на других российских танках. Сколько критики в его адрес было раньше и сколько сожалений о том, что сейчас из вновь выпускаемых машин его имеет только Т-90М.

Но мы пускаться в переживания и сожаления об этом не будем, а поговорим о некоторых причинах того, почему он так «криво» стоит – это, в конце концов, и было основой критики в адрес изделия.

Хорошо, но неудобно


Как известно, впервые в серии «Сосна-У» появилась на танках, получивших индекс Т-72Б3, более десяти лет назад. Тогда многие возмущались тем, что был выбран сравнительно дешёвый и далеко не полноценный вариант модернизации машин, не включавший, например, повышение защищённости и ситуационной осведомлённости командиров танков – там, если все замечания перечислять, и десяти страниц не хватит.

Тем не менее, когда на действительной службе и базах хранения находились буквально горы устаревших Т-72Б/Б1, являвшихся основой российского танкового парка, а из более-менее современных танков только Т-90А, которых, как говорится, кот наплакал... То проект уже не выглядел совсем убогим.

Всё-таки надо понимать, что у Т-72Б и его «безракетного» собрата Т-72Б1 был довольно примитивный даже для позднесоветских времён прицельный комплекс. «Сосна-У» стала той системой управления огнём, которая значительно расширила возможности модернизируемых танков.

В общем-то, вполне хороший тепловизор, оптический канал, наведение управляемых ракет по лазерному лучу, автомат сопровождения целей и баллистический вычислитель, с остальными сопутствующими элементами и соответствующим функционалом – джентльменский набор, хорошо омолодивший старые советские танки.


Но, несмотря на все достоинства «Сосны-У», большое недовольство среди эксплуатантов и экспертов разного ранга вызвало её расположение.

В чём же суть проблемы?

Дело в том, что до модернизации танки Т-72Б/Б1, как, в общем-то, и другие советские машины аналогичного класса, имели два прицела. Первый – оптический, входящий в комплекс 1А40 и его вариации, для стрельбы из пушки и спаренного пулемёта в светлое время суток. На нём же было завязано наведение орудия в горизонтальной и вертикальной плоскостях (та самая «чебурашка») и управление сопутствующими системами. Второй, расположенный слева от оптического, выполнял функции ночного прицела и в зависимости от модификации танка – прибора для наведения ракет, пущенных из ствола.

«Сосна-У» же, позиционируясь как основной прицел для стрельбы из орудия и спаренного с ним пулемёта, при модернизации устанавливалась в танки вместо ночных приборов наведения/управления ракетой – на то же самое посадочное место, слева ближе к люку наводчика. При этом комплекс 1А40 с его оптическим прицелом, доработав с целью возможности взаимодействия с новым изделием, оставили на прежнем месте с тем же самым функционалом.

Справа находится оптический прицел комплекса 1А40-4, слева - «Сосна-У»
Справа находится оптический прицел комплекса 1А40-4, слева – «Сосна-У»

По итогу сложилась та ситуация, когда, работая с «Сосной-У», наводчик вынужден изогнуться, как говорится, буквой «зю»: корпусом повернуться влево, чтоб смотреть в окуляр нового прицела, а руки – вправо, на «чебурашке» под старым прибором наведения. Короче говоря, положение не самое удобное.

В целом проблема не фатальная – приспособиться можно, да и проявляется она только когда пользуешься оптическим каналом «Сосны», поскольку для ведения огня с помощью тепловизора окуляр не нужен – там левее дисплей есть. Тем не менее вопрос удобства существует даже в плане визуальной доступности азимутального указателя, без которого наводчику крайне трудно определить положение башни.

В связи с чем и по сей день возникают предположения, почему «Сосну-У» как основной прицел не поставили вместо оптического, забыв об эргономике.

А иначе и не поставить


Нужно понимать, что речь в данном случае идёт о готовом изделии, поэтому рассуждения о том, дескать, почему «Сосну-У» сделали именно так, а не иначе, здесь бессмысленны. Это тема уже совершенно другого материала. По факту же приходится иметь дело с тем, что уже есть.

Однако часто можно встретить предложение: оптический прицел комплекса 1А40 из танка вытащить и поставить вместо него «Сосну-У», дескать, отверстие в крыше башни же останется – как раз под блок стабилизации (условно головка прицела). Даже резать броню сильно не нужно. В общем, то же самое, как поступили с ночным прицелом.

Идея до сих пор находит своих последователей, но в практическом плане реализована быть не может, от слова совсем. Загвоздка тут в том, что расстояние между отверстием в крыше башни, куда выходит головка прицела, и местом наводчика весьма значительное даже при общем сравнительно небольшом внутреннем пространстве. Оно и неудивительно: танки советские, и делались они под советские прицелы. А советские прицелы – штуковины с внушительными габаритами.

1А40-1
1А40-1

Набор из отражающих зеркал, приёмо-передатчика лазерного излучения дальномера, линз оптического канала, механизмов управления прицелом в виде баллистических кулачков, эксцентриков и прочих деталей определяет существенное расстояние между головкой прицела и окуляром, в который смотрит наводчик.

«Сосна-У»
«Сосна-У»

«Сосна-У» же в свою очередь – штуковина относительно современная и оттого более компактная, нежели советские собратья. Расстояние между головкой прицела и окуляром минимально. Да она и в целом-то почти в два раза короче советских, что можно наблюдать на прикреплённом ниже изображении. Поэтому ставить её «по образу и отверстиям» старого прицела – это обречь наводчика на ещё большие страдания и проблемы со спиной, нежели так, как она стоит в Т-72Б3 и других танках. Да, изгибаться больше не придётся, зато нужда заставит уже сгибаться, усаживаясь на край сидения, чтобы дотянуться до окуляра, который отъехал на несколько десятков сантиметров вперёд.

Источник: otvaga2004.mybb.ru, пользователь Wiedzmin
Источник: otvaga2004.mybb.ru, пользователь Wiedzmin

Да, можно условно пренебречь этим обстоятельством – пусть гнутся в три погибели, в конце концов, тяготы и лишения воинской службы обязывают. Но тут встаёт уже другая проблема. Связана она с тем, что литые башни советских танков имеют специфическую округлую форму с массивными лобовыми частями. Поэтому для установки прицелов, торцевые части которых вполне прямоугольные, на внутренней поверхности лобовой брони уже в самих башенных отливках предусматривались специальные вырезы. Фактически пазы, позволяющие установить прицел вплотную к тыльной броне.

Вырез в тыльной части лобовой брони башни под установку прицела
Вырез в тыльной части лобовой брони башни под установку прицела

Учитывая выпирающий корпус визирно-дальномерного блока «Сосны-У», при установке её на место старого прицела вырез в лобовой броне башни придётся делать ещё глубже, ослабляя общую защищённость машины – корпус прицела попросту может оказаться внутри броневого наполнителя. Перспективка так себе.

Корпус визирно-дальномерного блока (БВД)
Корпус визирно-дальномерного блока (БВД)

А если забыть про все вырезы от старых прицелов в крыше башни и сделать новый, установив «Сосну» на оптимальном от наводчика расстоянии, и наконец решить все проблемы с эргономикой?

Вопрос хороший, но сейчас вряд ли разрешимый. По всей видимости, в танках иное использование «Сосны-У», кроме как в спарке с органами управления орудием, его и башенными системами в составе дополнительного прицела или отдельно не предполагалось. По крайней мере, породнить её и классический пульт управления по типу советских изделий, когда вверху окуляр, а снизу «чебурашка», даже по габаритам сложновато – последняя просто упрётся в колени. Не говоря уже о технической части.

Поэтому даже в Т-80БВМ и Т-90М ситуация похожая: ввели малогабаритные резервные прицелы взамен советской оптики, а фактически происходит то же самое – глаза влево, руки вправо. Хоть и с позитивными изменениями. Нужна тотальная её перекомпоновка.

Место наводчика в танке Т-80БВМ
Место наводчика в танке Т-80БВМ

«Сосна-У» – прицел без всяких условностей хороший, что та же специальная военная операция на Украине прекрасно доказала.

Просто над эргономикой и компоновкой приборов в танке тоже нужно задумываться. И есть надежда, что МО РФ над этим в конце концов поработает – любой опыт полезен. Главное – сделать правильные выводы.
Автор:
Использованы фотографии:
dzen.ru / otvaga2004.mybb.ru / vitalykuzmin.net / sdelanounas.ru / odetievbrony.ru
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11 комментариев
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  1. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 05:08
    -7
    Четверть, четверть людей меня поддерживают в смысле ядерного удара по украине. Что-то сегодня мало. Ну ладно, я подожду, после очередного взбрыкивания Украины - обычно количество людей готовых уничтожить украину после этого увеличивается. Ну так мужики, зачем нам воевать? Один удар и все хоохлы в Канаде. Что может быть проще?
    1. Михаил Тында
      Михаил Тында Сегодня, 05:51
      +7
      Четверть, четверть людей меня поддерживают в смысле ядерного удара по украине. Что-то сегодня мало. Ну ладно, я подожду, после очередного взбрыкивания Украины - обычно количество людей готовых уничтожить украину после этого увеличивается. Ну так мужики, зачем нам воевать? Один удар и все хоохлы в Канаде. Что может быть проще?
      Это как-то связано с "Сосной-У" или так, музыка навеяла? Или просто: лишь бы бздануть?
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 06:57
        +1
        Что такое бздануть? Это планомерное исследование мнения людей. Для меня это обычно, я с самого начала войны говорил - зачем нам это надо? Зачем класть тысячи людей ради какого-то сомнительного родства? Этот вопрос висит не только здесь, висит на разных сайтах - посмотрим что выйдет.
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 05:22
    -1
    Война внесёт свои поправки, после полученый опыт будут разбирать и уже в спокойной обстановке можно передать эргономику.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 06:03
      0
      Цитата: Вадим С
      Война внесёт свои поправки, после полученный опыт будут разбирать и уже в спокойной обстановке можно передать (или переделать?) эргономику.

      Какая детская наивность...
      Вот несколько строк о «бывшем», каких через государственные коридоры власти прошло ТЫСЯЧИ!!!
      Описывать все подвиги Клебанова не хватит ни сил, ни времени. Можно отметить лишь тот факт, что все они в большей или меньшей степени идентичны вышеописанным. Сегодня о Клебанове мало информации, известно лишь то, что он по "доброй воле", сложившейся среди бывших высокопоставленных российских чиновников, покинул территорию России, и осел в Израиле, где наверное за чашкой чая, налитого в дорогостоящий китайский фарфор, вспоминает о былых временах.

      Куда делся бывший вице-премьер РФ Илья Клебанов, который по слухам сделал огромное состояние на продаже секретных разработок.
      https://dzen.ru/a/ZET9jGcRAC1GH_lc
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 05:54
    +3
    Просто над эргономикой и компоновкой приборов в танке тоже нужно задумываться.

    С такой мыслью (примерно такой) я просматривал ролик о «ноу-хау» в ВМФ РФ, где сравнивали оснащение боевого флота и яхт Абрамовича...Того самого, что болтается где надо и не надо, как некий предмет в проруби...Немой мудрец (или мудрило)...Без «р», естественно...
    И есть надежда, что МО РФ над этим в конце концов поработает – любой опыт полезен.

    Надежда умирает последней...Вместе с нереализованными результатами полезного опыта...
    Главное – сделать правильные выводы.

    Главное, решить для себя: сажать двух-трёх своих приятелей, признать спеулятивно-воровское разграбление страны несостоятельным путём развития или...дождаться. когда тебе про это расскажут другие, непричастные к такому разграблению люди в белых халатах «с топорами и вилами»...
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    Прошу прошения за мой сарказм и пессимизм...
    hi
    1. Eug
      Eug Сегодня, 06:45
      0
      "... сажать двух-трех своих приятелей...."
      Особенно тех, кто должен был курировать и спонсировать пророссийские силы Украины (на что, как я понимаю, выделялись немалые средства) и на основе чьей информации принималось решение по Украине...
  4. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 06:17
    +4
    Танк в общем то штука стандартная. Автор пишет что "Сосна-У" по габаритам МЕНЬШЕ старого прицела. Почему при создании "Сосны-У" нельзя было указать в ТЗ что она по габаритам должна вставать на место старого прицела 1:1? Или это опять проблема промышленности "кушайте что дают, иначе не будет и этого".
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 06:33
    0
    Эдуард Сосна не белорусского кб Пеленг изделие?Не в этом ли причина что мы их значительно меньше стали закупать и получать?
  6. Комментарий был удален.
  7. Владимир-ТТТ
    Владимир-ТТТ Сегодня, 07:11
    0
    Цитата: Не_боец
    Танк в общем то штука стандартная. Автор пишет что "Сосна-У" по габаритам МЕНЬШЕ старого прицела. Почему при создании "Сосны-У" нельзя было указать в ТЗ что она по габаритам должна вставать на место старого прицела 1:1? Или это опять проблема промышленности "кушайте что дают, иначе не будет и этого".

    Проблема проста - все заинтересанты, кто сидят на денежных потоках, результативность своей работы показывают в красивых докладах - "вот разработали, стало меньше по размерам, значит лучше, наградите меня любимого".
    Кроме своего кармана мало кого что интересует - разве что удержаться на теплом месте.
  8. certero
    certero Сегодня, 07:18
    0
    Военная эргономика - это слабое место советской оборонки. Что-то прицела что все они давным-давно должны вводиться на экраны просто потому что так быстрее информацию можно получать.
    Эх, А ведь мы думали что воевать будут арматы