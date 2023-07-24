Украинским беженцам скоро укажут на дверь

Все больше поляков хотят убрать украинских беженцев из Польши

«Если ЕС говорит о введении миграционных решений, то не может закрывать глаза на то, что сделали Польша и поляки, на 1,5 миллиона украинцев, которые приехали и здесь живут. Евросоюз должен принимать финансовое участие в решении проблем с украинскими беженцами».

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