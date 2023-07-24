Украинским беженцам скоро укажут на дверь

Тема украинских беженцев практически ежедневно присутствует в западной прессе и чуть меньше в украинской. Мнения по этому вопросу разнятся. Киев чаще всего говорит о том, как сложно беженцам становится жить в Европе. Европейская же пресса пишет о том, как меняется отношение простых людей к украинцам.
В принципе, для меня такое положение дел вполне понятно. Запад стал принимать украинцев не из жалости, а стремясь как-то выровнять демографическую обстановку в собственных странах. Украинцы, а главное – украинки, должны были стать той самой «свежей кровью», которая должна была «разбавить дряхлеющую кровь» Европы.
Надо признать, в какой-то степени это получилось. Украинцы и украинки, по крайней мере, часть из них, действительно влились в население тех стран, которые их приняли. Адоптировались, нашли работу, обжились, женились или вышли замуж за местных. Проще говоря, люди стали ассимилироваться в новых условиях.
Это те, кто уже никогда не вернется на Украину. Для них действительно сбывается мечта оказаться в ЕС. Не с той скоростью, что хотелось бы, но сбывается. Да и после мирной жизни европейских стран, даже со всеми ограничениями, которые ужасают аборигенов, возвращаться в разоренную, практически уничтоженную Украину не особо хочется.
«Новые европейцы» вольются в довольно большую группу украинских патриотов, ратующих за Украину далеко от Украины. Современная Европа сегодня превратилась в Канаду вековой давности. Хорошо это или плохо – я не знаю. Просто так вышло, и люди приняли эту ситуацию.
Но есть и другая часть беженцев. Это те, кто решил просто пересидеть в Европе эту войну. Прожить хоть несколько лет, а лучше десятилетий, так, как живут, например, афроамериканцы в США или многие арабы в Европе. Не работая, получая пособия от государства и постоянно требуя дополнительных льгот для себя.
Эти беженцы выбирают страну, где пособия побольше, где условия размещения получше, где есть возможность жить так, как хочется. Их не интересует работа. Они поражают учителей местного языка своей тупостью, годами посещая курсы и практически не понимая языка страны пребывания. Они не интересуются обычаями, культурой, укладом жизни в городах обитания.
Но именно эти люди объединятся в диаспоры, организуют различные акции поддержки ВСУ и Украины, идут на сознательное нарушение законов в своих стремлениях заставить европейцев сочувствовать и помогать Украине. Как раз они и терроризируют выходцев из России и Белоруссии, ставших гражданами тех стран, куда перебрались украинцы.
Толчком для написания данного материала, как довольно часто бывает у меня, стал один разговор с поляком. Знаете, с таким польским-польским поляком-патриотом. Умным, но очень желающим возродить «великую Польшу», а потому часто выворачивающим исторические факты наизнанку. Общение наше чаще всего ограничивается несколькими фразами, но не в этот раз.
В нашем последнем разговоре меня поразила одна фраза: «Знаешь, а я на вашей стороне. Я, кажется, понял, почему вы освобождаете свои земли от украинства...» Поразила меня сама постановка вопроса: «освобождаться от украинства» украинцев. Откуда это? Только в дальнейшем разговоре я понял, что имел в виду мой собеседник.
Все больше поляков хотят убрать украинских беженцев из Польши
Парадокс Польши состоит в том, что «верхи» и «низы» занимают диаметрально противоположные позиции. Объединяет их только одно – желание вернуть потерянные после Второй мировой войны земли. «Вернуть домой» Львов и большую часть западной Украины.
Я, кстати, был уверен в том, что поляки прекрасно осведомлены об усилиях своего президента именно в этом вопросе. Оказалось, что нет. Вся эта дипломатическая возня мало кому интересна. Надо забирать военным путем. Пока Киев занят войной с Россией.
И ещё одно открытие.
Польские «добровольцы» в составе ВСУ воюют не за Украину, а именно за «великую Польшу». Вот так…
Буквально несколько месяцев назад позиция поляков была понятна. Дайте денег, и как можно больше. Такой макси-Киев в ЕС. Я помню, к примеру, заявление председателя польской крестьянской партии Владислава Косиняка-Камыша:
«Если ЕС говорит о введении миграционных решений, то не может закрывать глаза на то, что сделали Польша и поляки, на 1,5 миллиона украинцев, которые приехали и здесь живут. Евросоюз должен принимать финансовое участие в решении проблем с украинскими беженцами».
Сказал, и все стало понятно. Дайте денег за каждого работягу, что гнет спину на польских панов.
Но сегодня вопрос стоит совершенно по-другому. Да и количество тех, кто поддерживает оказание помощи, резко сократилось. Три месяца назад это было 62 % населения, согласно опросам польских социологов, а на середину июля таких осталось всего 42 %.
Оказалось, что деньги совсем не главное! Хотя нет, упоминание о выплатах тоже было в нашем разговоре.
После начала СВО польское правительство распространило многие социальные гарантии для своих граждан и на беженцев с Украины. Напомню о скандале с одним из украинских пабликов. Когда украинка «выдала тайну» о том, как беженцы теперь могут получить польскую пенсию. Один день работы на польском предприятии – и всё. Минималка от Польши обеспечена по закону.
А ведь есть ещё и выплаты на детей. Например, Rodzina 500 plus – это программа поддержки демографии в Польше, согласно которой каждая семья имеет право получать выплату в размере 500 злотых в месяц на каждого ребенка. 400 плюс – еще одна государственная программа компенсации расходов родителям на пребывание их детей в яслях либо специальных детских учреждениях.
Там ещё довольно много пособий, которые выплачивают беженцам. А это означает, что эти деньги не получат поляки. А свою спокойную жизнь польские граждане ценят выше жизней каких-то украинцев. Сегодня уже никого не удивишь тем, что поляки прогоняют в буквальном смысле украинцев из каких-то учреждений, магазинов, ресторанов и т. д.
Ещё одним камнем преткновения стала... история!
Несмотря на много сказанных о примирении слов президентами Польши и Украины, поляки помнят о Волынской резне. Помнят о том, как относились нынешние «херои Украины» из ОУН-УПА к польским старикам, детям и женщинам. Причем сейчас об этом говорят открыто!
Дело даже дошло до того, что одним из оппозиционных депутатов Сейма был внесен проект закона об обязанности всех проживающих в Польше украинцев осудить преступления ОУН-УПА в Польше. Да, партия оппозиционная, да и проект достаточно сомнителен, но сам факт появления этого законопроекта говорит о многом.
Желание забыть Украину не говорит о намерении вернуть дружбу с Россией
У читателей может появиться ощущение «оздоровления» польского общества. Но это совсем не так. Хотя в ходе предвыборной борьбы были заявления некоторых политиков о возвращении добрососедских отношений с Россией. Не много, но были.
Напомню, что в конце этого года в Польше будут проходить парламентские выборы в Сейм и Сенат страны. Понятно, что для повышения собственного рейтинга лидеры партий, участвующих в выборах, будут использовать любые доводы. Главное – результат. А потом будет видно. Так что веры таким заявлениям нет.
Нет в современной Польше пророссийских сил. Нет партии, которая смогла бы победить, используя идею дружбы с Москвой. Отсюда и вывод о пустых заявлениях. Избиратели хотят это услышать? Значит услышат. Но партии по большому счету мало чем отличаются друг от друга.
Чтобы проиллюстрировать свои слова, приведу пример двух партий, которые имеют шансы занять места в Сейме и Сенате. Понятно, что это правящая партия «Право и справедливость» и партия «Конфедерация», наиболее быстро набирающая популярность сегодня.
Во-первых, обе партии правые. То есть обе партии придерживаются консервативных взглядов, выступают за сохранение сложившейся системы управления страной и состояния холодной войны с Россией и Белоруссией.
Во-вторых, разница взглядов прослеживается только по двум вопросам. Это экономика и отношение к украинцам. В частности, правящая партия выступает за продолжение поддержки Киева. «Конфедерация» – против такой поддержки.
Точно так же и в экономической области. Правящая партия выступает за рыночную экономику с определенными социальными гарантиями. Противники выступают за либертарианскую экономику. Снизить налоги, и пусть каждый сам обеспечивает себе безбедную старость. Никаких социальных гарантий.
Как видите, я ничего не говорю об отношении к России обеих партий. Просто потому, что этого вопроса вообще нет для польской политической элиты. Россия – враг, и с ней необходимо бороться.
Коротко о выводах
Проблемы у украинских беженцев только начинаются. Не у всех, а только у тех, кто надеялся пересидеть войну в Европе. Экономика Европы просто не выдержит такой нагрузки. Уже сегодня европейцы испытывают достаточно много сложностей в связи с событиями на Украине. А европейцы за долгие годы благоденствия отвыкли страдать.
Я часто слышу одни и те же вопросы от россиян: «С чего эта буза европейская началась? С повышения тарифов на пару центов? Неужели они не понимают, что рост цен и тарифов – это результат технического прогресса? Новое стоит больше старого в разы. А отбивать затраты компании должны».
Европейцы далеко не дураки и понимают это точно так же, как и мы. Дело в другом. Эти пару центов никак не компенсируются зарплатой. Следовательно, жизнь становится на два цента хуже, чем была раньше. И это вызывает реальный негатив со стороны обывателей.
Уже сейчас можно заметить интересную тенденцию – резко увеличилось количество возвращенцев. Люди, сбежавшие в сытую Европу в 90-е, вдруг осознали себя патриотами России и рвутся домой. Это при том, что они давно уже граждане европейских государств, имеют недвижимость, некоторые уже и пенсии заработали. Дети и внуки этих людей там полностью натурализовались и считают себя немцами, французами, испанцами, чехами…
Пусть возвращаются. Для Европы ничего не изменится. Их место займут те, кто сейчас ищет себя в западной жизни. Те, кто не сидит, а работает, ищет способы улучшить свое положение. А это именно украинцы и украинки. Остальных, лишних для экономики людей, просто выдавят, постепенно лишая их пособий, «закручивая гайки» новыми законами и положениями.
Это ближайшее будущее беженцев с Украины. И ничего с этим поделать нельзя.
Кстати, это и ещё один фактор, подтверждающий необходимость пусть вялотекущей, но войны. Окончание войны будет означать скорейшее решение проблем беженцев. Простейшее решение – всем до свидания, все по домам в родную Украину!
А это крах не просто киевского режима. Это крах страны. Крах западной политической мысли...
Значит – ещё пару лет мы будем разбирать на части европейские и американские танки, пушки, самолеты и прочую технику на полях Украины...