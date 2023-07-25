Ответный огонь: кто быстрее, того и победа

«…украинские войска продолжают сражаться за будущее превосходство артиллерии. Большую роль в этом играет контрбатарейный огонь, и особенно радары, облегчающие его с высокой точностью. Сообщалось, что во многих российских артиллерийских подразделениях отсутствуют радиолокационные системы контрбатарейной борьбы, позволяющие точно определять входящий огонь, и потери этих ценных систем привели к почти полутора годам боевых действий. Кроме того, из-за их высокотехнологичного характера России трудно заменить их новыми агрегатами».





"Зоопарк-1"



"Зоопарк-1М". Разница ощущается.



Чуть ли не единственное доказательство уничтожения "Зоопарка" на сегодняшний день

1. Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (РЛС контрбатарейной борьбы)

2. Системы противодействия противнику

3. Системы связи и управления

Итого