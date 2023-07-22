Русский немец из Гессена – генерал и партизан по фамилии «Винцо в огороде»

Фердинанд Винцингероде на портрете работы М. А. Зичи, 1868 г.
Барон Фердинанд Карл Фридрих Фрайер фон Винцингероде всю жизнь воевал против Франции и Наполеона. Он трижды поступал на русскую службу, а когда Россия заключала с Францией мир, воевал против Бонапарта и его маршалов в составе австрийской армии. Был ранен, побывал в плену, вошел в историю как командир первого партизанского отряда, созданного по приказу Барклая-де-Толли, позже едва не отдал под суд Дениса Давыдова. Но не будем забегать вперед и начнем рассказ по порядку.
Происхождение и первые годы жизни
Фердинанд фон Винцингероде был представителем древнего тюрингского рода, но родился 15 февраля 1770 года в немецком городе Аллендорф, входившем в состав ландграфства Гессен-Кассель, которое называли «княжеством наемников».
Немецкие земли в 1789 г., фрагмент карты (Hessen-Kassel указан стрелкой)
С 1677 года местные ландграфы сдавали в аренду целые подразделения своей армии, численность которой, как утверждают, порой доходила до 30 тысяч человек. В гессенской армии служили мужчины в возрасте от 16 до 30 лет, чтобы получить освобождение от воинской повинности следовало внести в казну 250 талеров.
Солдаты и офицеры Гессенской армии, 1759–1760 гг.
Гессенцы имели отличную воинскую репутацию и пользовались большим спросом. И в 1744 году во время второй Силезской войны гессенские подразделения ненадолго оказались в составе противоборствующих армий. Один из ландграфов Гессена как-то сказал:
«Наша армия – это наше Перу. Не будь у нас её – мы бы были нищими».
Действительно, более половины бюджета этого ландграфства составляли доходы от торговли солдатами. В 1726 году только англичане за аренду 7 тысяч солдат заплатили ландграфству 125 тысяч фунтов стерлингов, в 1731 за 12 тысяч гессенцев – 240 тысяч фунтов. В результате с 1760 по 1784 гг. налоги в ландграфстве были снижены примерно на 30 %.
Кстати, против восставших американских колонистов за Англию воевали 19 тысяч гессенцев, еще 7 тысяч в это время несли службу в других британских колониях.
В 1803 году статус этого государства был повышен до курфюршества, но в 1806 Наполеон отстранил его правителя Вильгельма I от власти, а земли присоединил к созданному королевству Вестфалия, корону которого он подарил своему брату Жерому. Фердинанд Винцингероде формально стал подданным этого «весёлого короля» , из-за чего осенью 1812 года едва не был расстрелян по приказу Наполеона: узнав, что попавший в плен русский генерал родился в Гессене, он обвинил пленника в измене своему младшему брату. Но, опять-таки, не будем забегать вперед.
Отец Фердинанда Винцингероде был адъютантом герцога Карла Вильгельма Фердинанда Брауншвейгского – известного военачальника, фельдмаршала, участника Семилетней войны. Это он командовал прусскими войсками в неудачной для них битве с французами при Вальми (20 сентября 1792 г.) и в закончившемся катастрофой сражении при Ауэрштадте (14 октября 1806 г., в этой битве он получил смертельное ранение).
Фердинанд Винцингероде пошел по стопам отца. В 1785 году, в возрасте 15 лет он уже окончил кадетский корпус в городе Касселе. Надо сказать, что, помимо занятий в колледже, будущие кадеты также изучали ряд предметов в местном университете (Коллегия Каролинум), и потому гессенские офицеры считались едва ли не самыми образованными в Европе.
Службу Фердинанд Винцингероде начинал в гессенской армии, но в 1790 году поступил волонтером в австрийскую армию, в ее составе принимал участие в подавлении восстания в Нидерландах. В 1792–1793 гг. в чине лейтенанта егерей воевал на Рейне против Французской республики. Стал камергером прусского принца Фердинанда, затем снова служил в австрийской армии – в драгунском полку принца Саксен-Кобургского, принимал участие в кампаниях на территории Германии в 1795 и 1796 году.
В первый раз на русской службе
Ferdinand von Wintzingerode
В июле 1797 года Фердинанд Винцингероде перешел на службу в Русскую армию, получив звание майора лейб-гвардейского Измайловского полка и должность адъютанта Великого князя Константина Павловича. В России его стали называть Фердинандом Фёдоровичем, а солдаты, не в силах выговорить мудреную немецкую фамилию, переиначили ее: Винцингероде превратился в «Винцо в огороде». Звучит весьма двусмысленно и довольно игриво, но, пожалуй, не слишком обидно.
Ведь фамилию Барклая, как мы помним, переиначили в «Болтай да и только», а Нессельроде – в «Кисель вроде». А петербургский переулок, названный в честь шотландца Якоба Дункана, быстро стал Дунькиным. Первоначальное название было забыто даже старожилами, и в 1918 году большевики назвали переулок Крестьянским – чтобы не обижать предполагаемую крестьянку Евдокию.
Уже в мае 1798 года Винцингероде был награжден орденом Святой Анны III степени и получил звание полковника, однако в феврале 1799 года покинул Российскую армию, чтобы иметь возможность в очередной раз повоевать против Франции. В составе австрийской армии, командуя драгунским полком эрцгерцога Фердинанда, он принял участие в Итальянской кампании 1799 года, в которой австрийцы выступали союзниками Суворова. И, будучи на австрийской службе, получил от Павла I орден Святого Иоанна Иерусалимского.
19 сентября 1801 года Винцингероде женился на польской графине Елене Ростворовской, после чего снова задумался о возвращении на русскую службу.
Война Третьей коалиции
В Россию Винцингероде вернулся в ноябре 1801 года – в это время мы видим его полковником Свиты Александра I по квартирмейстерской части. В апреле он получил звание генерал-майора и должность генерал-адъютанта императора. С 16 мая по 11 сентября 1803 года исполнял обязанности шефа Одесского гусарского полка.
В первый раз повоевать с Наполеоном в составе Русской армии ему довелось в 1805 году – во время войны Третей коалиции. Но перед этим он был отправлен в Берлин для переговоров с прусским королем Фридрихом Вильгельмом III.
Между тем после неожиданной капитуляции австрийской армии Мака у крепости Ульм, Русские войска, чтобы избежать удара превосходящих сил неприятеля, перешли Дунай у Маутерна и разрушили единственный мост. Здесь, на левом берегу перед ними оказался корпус Мортье, который 30 октября в сражении у Кремса (Дюрренштейна) понес большие потери, но сумел избежать полного разгрома и переправиться на правый берег.
Винцингероде участвовал в битве и был награжден орденом Святого Георгия III степени. Теперь русские и французские войска разделял Дунай, мосты через который – Таборский длиной около 100 метров, и Шпицкий, его длина составляла 430 метров, охранялись сильными австрийскими отрядами. Мосты были еще и заминированы, и австрийские охранные части имели четкий приказ о немедленном их уничтожении при первом же появлении неприятеля. Но Таборский мост без единого выстрела захватили французские генералы Бельяр (начальник штаба кавалерийского корпуса Мюрата), Бертран (адъютант Мюрата) и Муассель (командир артиллерийских частей). Представившись парламентерами, они сообщили о прекращении боевых действий при условии сохранения в неприкосновенности Таборского и Шпицкого мостов.
На другом берегу Дуная они вступили в переговоры с австрийским командующим – князем Карлом Ауэрспергом фон Маутерном, а в это время французские солдаты ломали замки на опущенной мостовой решетке. Михаэль Кинмайер, боевой генерал, который сумел увести от Ульма 10 тысяч солдат, буквально умолял князя отдать приказ об уничтожении моста. Оставшийся неизвестным капрал, забыв о субординации, кричал командующему, что французы его обманывают – и был арестован по его приказу. Через несколько минут мост был захвачен французами.
Эжен Луи Шарпантье. Захват моста через Дунай французами
1 (13) ноября 1805 года французские войска вступили в Вену, где нашли около двух тысяч артиллерийских орудий, огромное количество боеприпасов, снаряжения и продовольствия.
Кутузов вынужден был отдать приказ отступать навстречу движущейся из России Волынской армии генерала Ф. Буксгедена. Правый фланг его войск должен был прикрывать арьергард под командованием генерал-майора П. И. Багратиона.
П. И. Багратион, прижизненный портрет 1805 г. (гравюра Саундерса с портрета С. Тончи), ГМИИ имени Пушкина.
3 (15) ноября 1805 года части Багратиона заняли позиции севернее города Холлабрюнна – у деревень Шёнграбен и Грунд. Скоро сюда же подошли войска Мюрата, который решил повторить свой «гасконский трюк»: увидев перед собой австрийский гусарский полк графа Ностица, он объявил о заключении мира между Австрией и Францией. Поверивший ему Ностиц оставил позиции, однако ошибся и Мюрат: арьергардные части Багратиона он принял за всю Российскую армию. Маршал решил дождаться подхода корпуса Сульта, но, чтобы русские не ушли, вступил в переговоры.
Багратион с удовольствием подыграл ему, и в качестве парламентера к Мюрату отправился Фердинад Винценгероде, который успешно «заболтал» гасконца и даже подписал с ним «документ о перемирии», экземпляры которого были отправлены Кутузову и Наполеону. За время этих переговоров Русская армия успела сделать два перехода. Взбешенный остановкой Мюрата Наполеон приказал немедленно атаковать Багратиона, и 4 ноября в знаменитом Шёнграбенском сражении 20 тысяч французов атаковали 7-тысячный русский отряд.
Эпизод Шенграбенского сражения. Кадр из советского фильма «Война и мир» (режиссер – С. Бондарчук)
Багратион избежал разгрома, хоть и потерял треть личного состава и 8 пушек, завязших в грязи. Но поставленная перед ним задача задержать движение французской армии была выполнена.
В сражении при Аустерлице Винцингероде находился при императоре Александре I и после прорыва русских позиций в центре пытался остановить бегущих солдат. Затем был послан к Наполеону в качестве парламентера.
Как мы помним, в начале 1806 года Наполеон сформировал вассальный Франции Рейнский союз, протектором которого он объявил самого себя.
Рейнский союз в 1812 г.
Винцингероде болезненно воспринял потерю Гессеном независимости, и теперь Наполеон буквально стал его личным врагом.
Снова в австрийской армии
В январе 1807 года Винцингероде покинул Россию, а в 1809 году с началом очередной войны Австрии с Францией (война Пятой коалиции) снова поступил в австрийскую армию. Здесь он стал командиром бригады I корпуса графа Бельгарда и отличился в сражении при Асперн-Эсслинге, в котором получил смертельное ранение наполеоновский маршал Ланн, а Винцингероде был тяжело ранен в ногу.
Фелициан Мирбах. Битва при Асперн-Эсслинге
Наградой гессенцу стали звание фельдмаршала-лейтенанта (соответствовало российскому чину генерал-лейтенанта) и орден Марии-Терезии. Однако эта война закончилась поражением австрийцев в генеральном сражении при Ваграме. Австрия уступила Франции и её союзникам территории общей площадью в 32 тысячи квадратные мили с населением 3,54 миллиона человек, вынуждена была выплатить контрибуцию и присоединиться к континентальной блокаде Британии. Тогда же было достигнуто соглашение о династическом браке Наполеона с австрийской принцессой Марией-Луизой.
А. Менжо. Императрица Мария-Луиза пишет портрет Наполеона. 1810 г.
Возвращение в Россию
Винценгероде на гравюре К. Чарского, 1810-е гг.
В Россию Винцингероде вернулся накануне новой большой войны – в мае 1812 года. В Смоленске именно ему Барклай-де-Толли поручил возглавить первый отдельный отряд для действий на коммуникациях противника. Задача была поставлена следующая:
«Защита внутренности края от рассылаемых неприятелем отрядов и фуражиров… старание действовать, по возможности, на сообщение французских войск».
Такие отряды тогда назывались «летучими» или партизанскими: от французского слова «partie» – часть (то есть отряд, действующий отдельно от основных сил). А вооруженные отряды гражданских лиц в те времена назывались «кордонами».
А. Чагадаев. Казачья разведка
Джон Огастес Аткинсон. Казаки нападают на отступающих французов, рисунок 1813 г.
Отряд Винцингероде атаковал французов в Велиже, затем захватил Усвят, который стал его временной базой. Наконец он фактически блокировал Витебск, уничтожая все высылаемые из него фуражирные команды, а затем совершил рейд к Полоцку. Только пленных было захвачено более двух тысяч человек.
Уже 16 сентября Винцингероде получил звание генерал-лейтенанта, а его отряд, пополнившись ратниками Тверского ополчения, был переименован в обсервационный корпус, который должен был, помимо действий на коммуникациях французской армии, еще и прикрывать петербургское направление.
Но об этом мало кто знает: на отношение к этому партизанскому отряду в нашей стране повлияли немецкая фамилия командира и служба в нем А. Х. Бенкендорфа – в будущем мастера масонской Ложи «Соединённые друзья», шефа жандармов и начальника Третьего управления императорской канцелярии.
После Бородинского сражения Винцингероде расположил свои части между Можайском и Волоколамском. Узнав о начале движения французов из Москвы, он упустил возможность первым сообщить в штаб Кутузова о движении Великой армии – и Кутузов узнал об этом от Александра Сеславина.
Немного отвлечемся, чтобы сообщить, что отступающих от Москвы французов увидели и партизаны Дорохова. Но первым понял, что к Малоярославцу идёт вся Великая армия именно Сеславин.
Важное открытие партизана Сеславина. Картина неизвестного художника, 1820-е годы
Благодаря его сообщению, корпус Дохтурова завязал у этого города сражение, после которого Наполеон отдал приказ об отступлении на запад – по разоренной Старой Смоленской дороге. Надо сказать, что отступивший тогда от Малоярославца к Калуге Кутузов на некоторое время утратил контакт с неприятельской армией – и снова, уже у Вязьмы, французов нашел именно Сеславин.
Но вернемся к Винцингероде, который тогда по своей инициативе отправился на переговоры с маршалом Мортье. Позже он утверждал, что намеревался убедить его не выполнять приказ Наполеона о взрыве Кремля. Однако в Москве Винцингероде был арестован и отправлен к императору, который принял его в Верее. Узнав, что этот русский генерал родился в Гессене, Наполеон приказал арестовать его как подданного своего брата Жерома и отправить для суда в Вестфальское королевство.
Но у местечка Радошковичи Минской губернии Винцингероде был освобожден казаками урядника Дудкина из «летучего отряда» полковника А. Чернышёва, который позже будет возведен в княжеское достоинство, станет военным министром и председателем Государственного совета.
А. И. Чернышев на портрете Томаса Лоуренса, 1818 г.
Этот партизан, опять-таки, практически неизвестен в нашей стране по причине его участия в «деле декабристов». Именно Чернышев лично арестовал Пестеля, а потом вопреки традиции приказал повторно повесить сорвавшихся с перекладины К. Рылеева, П. Каховского и С. Муравьёва-Апостола.
Освобожденный Винцингероде посетил Петербург, где был принят Александром I и награжден орденом Святого Александра Невского. После Березины получил под командование II пехотный корпус, во главе которого принял участие в Заграничных походах Русской армии 1813–1814 гг.
Винцингероде в Заграничном походе Русской армии
Отряд генерала Винценгероде пересекает Рейн, почтовая открытка
С началом Заграничного похода К. И. Винцингероде назначается командиром Второго пехотного корпуса, который действовал в составе Северной армии союзников. Эту армию возглавлял наследный принц Шведского королевства Карл Юхан, то есть – бывший наполеоновский маршал Жан-Батист Бернадот.
Emile Mascre. Karl XIV Johan
В сражении при Калише 1 (13) февраля 1813 года Винцингероде разгромил саксонские части генерала Рейнье, за что получил орден Святого Георгия II степени. Затем его корпус в составе Северной армии принимал участие в сражениях при Гроос-Беерне и Денневице. За храбрость и распорядительность в битве при Лейпциге получил звание генерала от кавалерии и орден Святого Владимира II степени.
Луи де Сент-Обен. Портрет генерала от кавалерии барона Ф. Ф. Винцингероде. 1814 г.
А таким предстает перед нами генерал от кавалерии Винцингероде на портрете К. В. Чарского, написанного в том же 1814 г.:
Кстати, тогда он отрешил от командования тремя казачьими полками небезызвестного Дениса Давыдова, который вопреки приказу вступил в переговоры с французским комендантом Дрездена. В результате был подписан договор, разрешающий пятитысячному неприятельскому отряду благополучно покинуть осажденный и обреченный город. Давыдов был отослан в штаб, где должен был дожидаться суда, но его простил Александр I.
В 1814 году корпус Винцингероде находился в составе Силезской армии, которой командовал прусский фельдмаршал Блюхер. Именно Винцингероде принял капитуляцию города Суассона, за что был награжден орденом Святого Владимира I степени. Затем, став командиром Второго резервного кавалерийского корпуса, командовал правым флангом в сражении при Лаоне, был командиром всех кавалерийских частей во время битвы при Краоне. В оккупированном союзниками Париже он получил золотую шпагу с надписью «За храбрость».
Джордж Доу. Портрет Фердинанда Винцинегороде, Эрмитаж
Последние годы жизни Фердинанда фон Винцингероде
В 1815 году после возвращения Наполеона с острова Эльба герой нашей статьи принял участие во Втором заграничном походе Русской армии. Но, как вы знаете, после поражения при Ватерлоо французский император вторично отрекся от престола и прекратил борьбу.
В июле 1817 года Винцингероде получил под командование Отдельный Литовский корпус. Однако уже 4 (16) июня 1818 года он умер в Висбадене, куда отправился для лечения и свидания с родственниками – 48-летний генерал был найден мертвым под деревом. Причиной смерти был объявлен инсульт (апоплексический удар). Здесь он и был похоронен.
Могила Фердинанда Винцингероде в Висбадене:
Эпитафия:
В настоящее время улицы Винцингероде есть в Вене, Лейпциге и Ганновере.
Единственный сын Фердинанда Винцингероде также служил в Российской армии и вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта.