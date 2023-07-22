Русский немец из Гессена – генерал и партизан по фамилии «Винцо в огороде»

Фердинанд Винцингероде на портрете работы М. А. Зичи, 1868 г.

Происхождение и первые годы жизни

Немецкие земли в 1789 г., фрагмент карты (Hessen-Kassel указан стрелкой)

Солдаты и офицеры Гессенской армии, 1759–1760 гг.

«Наша армия – это наше Перу. Не будь у нас её – мы бы были нищими».

В первый раз на русской службе

Ferdinand von Wintzingerode

Война Третьей коалиции

Эжен Луи Шарпантье. Захват моста через Дунай французами

П. И. Багратион, прижизненный портрет 1805 г. (гравюра Саундерса с портрета С. Тончи), ГМИИ имени Пушкина.

Эпизод Шенграбенского сражения. Кадр из советского фильма «Война и мир» (режиссер – С. Бондарчук)

Рейнский союз в 1812 г.

Снова в австрийской армии

Фелициан Мирбах. Битва при Асперн-Эсслинге

А. Менжо. Императрица Мария-Луиза пишет портрет Наполеона. 1810 г.

Возвращение в Россию

Винценгероде на гравюре К. Чарского, 1810-е гг.

«Защита внутренности края от рассылаемых неприятелем отрядов и фуражиров… старание действовать, по возможности, на сообщение французских войск».

А. Чагадаев. Казачья разведка

Джон Огастес Аткинсон. Казаки нападают на отступающих французов, рисунок 1813 г.

Важное открытие партизана Сеславина. Картина неизвестного художника, 1820-е годы

А. И. Чернышев на портрете Томаса Лоуренса, 1818 г.

Винцингероде в Заграничном походе Русской армии

Отряд генерала Винценгероде пересекает Рейн, почтовая открытка

Emile Mascre. Karl XIV Johan

Луи де Сент-Обен. Портрет генерала от кавалерии барона Ф. Ф. Винцингероде. 1814 г.

Джордж Доу. Портрет Фердинанда Винцинегороде, Эрмитаж

Последние годы жизни Фердинанда фон Винцингероде