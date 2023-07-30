Лафеты и стволы от Ф. и Л. Функен

Бомбарда «Монс Мег» в Эдинбурге. Современный вид
«Господь Саваоф посетит тебя
громом и землетрясением,
и сильным гласом, бурею и вихрем,
и пламенем всепожирающего огня».
Книга Исхода, 29:6
громом и землетрясением,
и сильным гласом, бурею и вихрем,
и пламенем всепожирающего огня».
Книга Исхода, 29:6
Рассказы об оружии. А было так, что тема средневековой артиллерии, а также артиллерии переходного периода от Средневековья к Новому времени весьма заинтересовала наших читателей, причем очень часто – в деталях. Например, одного из них заинтересовало устройство лафетов самых первых орудий.
И хотя в комментариях другие читатели даже поместили их изображения (за что им и честь, и спасибо!), думается, было бы интересно показать их устройство, основываясь на иллюстрациях из уже упоминавшейся здесь нами книги Лилианы и Фреда Функенов. Тем более что рисовали они их отнюдь не из головы, а на основе множества соответствующих изображений художников того времени. Думается, это будет и интересно, и поучительно, а также снимет все вопросы по этой теме.
Самые первые орудия и их устройства
Итак, начнем с хорошо известного большинству читателей ВО факта того, что первое известное изображение пушки обнаружилось в английской рукописи Уолтера Миллиметского (или Вальтера Миллимета), которая датируется 1326 годом (рис. 1). Функены указывают, что некоторые специалисты в тот период, когда они писали свою книгу (середина 70-х годов прошлого века), оспаривали эту дату, считая, что именно в то время такие орудия не существовали.
Причина – необычный вид и самого орудия, похожего на медный кувшин, и, что самое главное, на его лафет, который представляется чистой фантастикой. Впрочем, возможно, Уолтер Миллиметский сам этого оружия не видел, а рисовал по рассказам.
Но на рисунке 1а, представляющем собой точную увеличенную копию фрагмента оригинала, хорошо видны и поднесенный к запалу фитиль, и его держатель в руке у «стрелка». Невероятная форма лафета доказывает лишь то, что иллюстратор имел в своем распоряжении только краткое описание нового орудия – рис. 1b. Снаряд пушки на рис.1, 1с изображен крайне наивно, такой снаряд, конечно, никогда не мог быть использован.
Впрочем, есть барельефное изображение на одном из изразцов в Эдинбургском замке, датируемое XVI в., на котором изображен снаряд, показанный на рис. 1, 1d.
В материалах цикла мы не раз уже рассказывали о том, что, начав свою историю с «медного кувшина», европейская артиллерия затем пошла по наисложнейшему пути создания стволов из железных брусков, скрепленных, опять-таки, железными обручами. Причем так делали не только пушки, но и мортиры. Такова, например, была кованая, изготовленная около 1346 года, калибра приблизительно 50 см и длиной 1,22 м. (рис. 2).
Долгое время на стволах не было цапф. Но Функены нашли изображение бомбарды из кованого железа с цапфами в одном из списков «Книги Марко Поло», датируемого приблизительно 1400 г., о чем говорят и костюмы тамошних персонажей (рис. 3). Почему-то в начале XV века орудия стали делать со съемной пороховой каморой (рис. 4: 4а, 4b).
Орудие веглер (рис. 5) с цапфами и съемной пороховой каморой (а), ее гнездом (b) и фиксирующим клином (с) в казенной части. Разнообразие таких систем поражает. Вот, например, орудие конца XV в. (рис. 6), казенная часть которого имеет высокие боковые стенки, с фиксаторами каморы (а) и подпятником (b).
А вот замок орудия (рис. 7), который снабжен г-образным шарнирным фиксатором и подпятником (а) конца XV века, и замок орудия с… п-образным стременем конца XV века.
Рибадекин (рис. 9) в виде «органа» из шести пушек, отлитых из железа и заряжаемых с казенной части, называемый в Германии «Todtenorgel» («орган смерти»). Вполне мог использоваться для штурма крепостных ворот, разбитых тяжелой артиллерией. Его стволы также заряжались с казенной части, и ясно почему (рис. 9: 9а).
Немецкий рибадекин из пяти стволов, заряжавшихся уже с дульной части (рис. 10), около 1450 года.
Здесь мы пока каких-то особых лафетов не увидели, но это не значит, что их разнообразия, точно так же, как и разнообразия орудийных стволов, в то время не существовало.
Лафеты артиллерийских орудий XV века
Вот бомбарда на лафете-качалке, начало XV века (1). Гигантская бомбарда в лафете-коробе. Причем этот тип лафета использовался при осадах, вплоть до первых десятилетий XVI века (2). Во время осады артиллеристов прикрывали неподвижными мантелетами или, напротив, как в данном случае, подвижными щитами с бойницами (3).
Для гашения отдачи орудия «устройства» были хоть и примитивные, но мощные: например – забитые в землю заостренные бревна, в которые упиралась казенная часть орудия. Одно только появление таких «огненных труб» часто заставляло капитулировать гарнизоны крепостей, поскольку их мощь была им хорошо известна. Например, одна из стен крепости Танненберг обрушилась после всего лишь двух выстрелов франкфуртских пушек. Слева от орудия можно видеть шуфлу («ложку» для наполнения ствола порохом) и прибойник того времени.
Лафет из двух частей, соединенных впереди шарниром, около 1450 года (4). Вся тяжесть орудия в момент прицеливания ложилась на верхнюю часть лафета, чтобы было, однако, не совсем удобно, как и крепление ствола к лафету с помощью канатов. Уже тогда использовались и «монолитные лафеты» в форме камертона с заклиненной съемной каморой (5). Рядом с орудием изображена снятая камора и молоток для клина.
Лафет из двух частей, соединенных шарниром позади пороховой камеры, около 1470 года (6). Такая конструкция облегчала прицеливание, основная тяжесть орудия лежала на оси.
Картузы с пороховыми зарядами (7). Обычно считается, что это изобретение было сделано гораздо позже, однако их изображение встречается в рукописи второй половины XV века.
Миниатюристы XV века исключительно редко дают нам удовлетворительное изображение лафетов. Причем особенно подозрительны изображения мортир (8). Они кажутся неправдоподобными или, во всяком случае, неполными. Под действием отдачи орудие неизбежно должно было опрокинуть такой вот «насест».
Кстати, забавно отметить, что огромные орудия никогда не вызывали интереса у миниатюристов, совершенно не ведавших о том, какое огромное значение будут придавать их свидетельствам потомки – историки-исследователи. В действительности же мортиры должны были устанавливаться почти вертикально на массивном лафете, наклоняемом с помощью клиньев для достижения нужного угла стрельбы.
Рибодекин середины XV века (9). Его можно рассматривать как предшественника современного самоходного орудия, во всяком случае, его важнейшие составляющие уже присутствуют: это орудие, броня и двигатель. Название этого орудия иногда выводят из рибода – детали, служившей для натягивания гигантских арбалетов, поскольку первоначально эти орудия стреляли стрелами. Бухгалтерские книги города Брюгге в 1340 году называют это орудие «новой машиной».
Размеры артиллерийских орудий XV века
Мы часто говорим о том, что орудия XV века были очень велики, и именно потому стены рыцарских замков перед ними и не устояли. Однако, чтобы наглядно себе представить, как именно они были велики, лучше всего изобразить их в одном масштабе с человеческой фигуркой, что как раз и сделано на этой иллюстрации Л. и Ф. Функенов.
Вот способ установки на лафет пушки в конце XV века (рис. 1). А это знаменитое орудие «Монс Мег» («Марго де Монс») на колесном лафете. Предназначались такие орудия для пробивания брешей в стенах и устанавливались на прочные колесные деревянные лафеты или станины, и не имели никакого механизма вертикального прицеливания ввиду их огромного веса.
Надо, однако, заметить, что на барельефе в Эдинбургском замке изображены артиллеристы, укрепляющие под жерлом «Монс Мег» клин. Хотя непонятно, достаточно ли этого было для того, чтобы приподнять такую гигантскую тяжесть. Эта «Марго де Монс» стреляла последний раз в 1682 году холостым выстрелом, салютуя прибывшему в Шотландию герцогу Йорку, будущему королю Англии Якову II. Заряжаемая гораздо более сильным порохом, нежели тот, который использовался в XV веке, она быстро разрушалась в глубине каморы возле винтовой нарезки (см. рис. D), что привело в итоге к поломке двух колец на стволе.
Заброшенная и пребывавшая в безвестности до 1754 года «Монс Мег» была отправлена в лондонский Тауэр вместе с другими старыми орудиями, вышедшими из употребления. В 1829 году в результате патриотических усилий романиста Вальтера Скотта бомбарду перевезли в Эдинбург, где она и сегодня привлекает туристов.
Ну а теперь посмотрим на сравнительные размеры орудий XV века.
Вот мортира бургиньонов из армии Окси, захваченная швейцарцами после битвы при Морате в 1476 году. Длина: 2,75 м. Вес: 2 000 кг. Калибр: 36,5 см. Вес ядра: 50 кг (A).
Английская бомбарда «Мишелетт». Длина: 3,53 м. Вес: 3 500 кг. Калибр: 37 см. Вес ядра: 75 кг (B).
Ещё одно английская бомбарда такого же типа. Длина: 3,64 м. Вес: 5 500 кг. Калибр: 45 см. Вес ядра: 150 кг (С).
Это были, несомненно, первые известные нам бомбарды. Возможно, они были изготовлены во Фландрии, но неизвестно, в какое время, и брошены англичанами после поражения у крепости Монт-Сен-Мишель в 1434 году.
Бомбарда «Монс Мег» была выкована в Бельгии Дж. Камбье в 1449 году и отправлена Филиппом Красивым королю Шотландии Якову II в 1457 году. Длина: 3,90 м. Вес 6 600 кг. Калибр: 50 см. Вес ядра: 150 кг (D).
Эрих Эгг в книге «Пушки» утверждает, что каменное её ядро пролетало приблизительно 263 м. Зато железное ядро, если верить рукописям современников, из-за большего веса летело только на 129 м.
Бомбарда «Дулле Гриет» («Бешеная Марго») – гентская бомбарда середины XV века. В 1452 года во время осады Оденарда она была захвачена вспомогательной армией бургиньонов, но возвращена Генту в 1578 году. Длина: 5,025 м. Вес: 16 400 кг. Калибр: 64 см. Вес ядра: 340 кг (Е).
«Пушка Магомета» или «Дарданельский Магомет» – орудие, отлитое турками из бронзы, возможно, в 1464 году. В 1867 году султан Абдул-Азис подарил её Великобритании. Длина: 5,25 м. Вес 7 500 кг. Калибр: 66 см. Вес ядра: 360 кг (А).
Пушки D, Е, F разделялись на части в месте соединения пороховой каморы и дульной части при помощи рычагов, вставлявшихся в отверстия, видные на многих рисунках и фотографиях. Маловероятно, чтобы эта система применялась для облегчения заряжания орудия. Более возможно, что цель такого устройства – облегчить транспортировку гигантской массы, разделив ствол на части.
Все эти пушки, дошедшие до наших дней, свидетельствуют о выдающемся искусстве мастеров той эпохи.
Здесь же мы видим и бомбарду-мортиру (G), называемую «луринской бомбардой». Была она отлита из железа, около 1420 года. Длина: 1,44 м. Вес: 1 500 кг. Калибр: 51 см. Вес ядра: 100 кг.
Бомбарда из Штира (Австрия), первая половина XV века, также весьма впечатляет. Длина её ствола: 2,58 м. Вес: 7 100 кг (Н).
Способ изготовления пушки из кованого железа (рис. А, В, С, Е и Н). Вокруг деревянной модели укладываются рядом железные пластины – как бочарные клепки, затем на них последовательно надевают раскаленные железные кольца.
Рисунки от А до Н выполнены в одном масштабе; силуэт человека внизу страницы даст представление об их размерах, если считать средний человеческий рост 1,70 м. Красной линией показана форма канала ствола и пороховой каморы с запальным отверстием.
В общем-то, думается, что это достаточно полная и наглядная демонстрация всех особенностей лафетов и стволов артиллерийских орудий XV века.
Ну а о более поздних орудиях мы здесь уже подробно рассказывали. Кто-то, помнится, просил написать и об орудиях XVII–XVIII вв., а также XIX века. Что ж, возможно, это и будет сделано немного позднее.
P. S.
В качестве источника иллюстраций использовалось издание «Астрель/АСТ» 2002 года: Фред и Лилиан Функен «Средние века. Эпоха Ренессанса: пехота – кавалерия – артиллерия».