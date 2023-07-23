Последний парад майора Исинбаевой

Давайте покопаемся в шестах?

«Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ… Я человек мира... Живу там, где работаю, ем то, что люблю…».



Узнаете этих военных людей? Несомненно.

«До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооружённых силах РФ. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Моё призвание — СПОРТ».

«Статус членов МОК оценивался начиная с 24 февраля 2022 года. Комиссия МОК по этике полагает, что в течение этого периода госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине».

«Последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона».

