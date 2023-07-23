Последний парад майора Исинбаевой

Ох, как загорелось-то у некоторых… Любо-дорого смотреть и читать. Буря в стакане с «Балтикой» и все такое. Тема дня – майор Елена Исинбаева хочет жить дальше в Испании и работать в Международном Олимпийском Комитете.
Многих, мягко говоря, бомбануло. Ну как же, честь мундира и все прочее…
Давайте покопаемся в шестах?
«Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ… Я человек мира... Живу там, где работаю, ем то, что люблю…».
Довольно откровенно, но вот Елена Гаджиевна, мягко говоря, немного лукавит. Номинальное – это когда звание на бумаге и ничего за собой оно не несет. Однако, если посмотреть в прошлое, то у Елены Гаджиевны кое-что за душой, которой она кривит, было.
Например, контракт с железнодорожными войсками в 2003 году. А в 2015-м она заключила контракт с МО РФ на должность инструктора по легкой атлетике ЦСКА, с присвоением звания майор.
То есть, Елена Гаджиевна спокойно шла по служебной лестнице от лейтенанта до майора. Да, она не выполняла обязанностей офицера железнодорожных войск, скорее всего, она не работала инструктором в ЦСКА, она просто тренировалась и прыгала с шестом.
То есть, делал то, что лучше всего умела. И приносила своими победами пользу как государству, так и Министерству обороны, в котором числилась. За что получала все, что ей причиталось. Медали, ордена, выплаты.
Можно ли считать Исинбаеву военным человеком? Да, конечно, НЕТ!!! Как нельзя считать многих таких «военных» из нашего прошлого.
Узнаете этих военных людей? Несомненно.
Вот, например, полковник Владислав Третьяк.
Депутат Госдумы, член Патриаршего совета, заслуженный тренер, организатор детских спортивных школ в России, Канаде и США (например, школа Vladislav Tretiak North American Hockey Academy в штате Иллинойс), и вообще всеми уважаемый и заслуженный человек. Был ли реально Третьяк военным? Ни одного дня. Хотя смотрится неплохо в форме.
Полковник Вячеслав Фетисов. Тоже на фото. И у него все то же самое, что и у Третьяка, только школы не открывал.
У нас есть к ним претензии? Ну подумаешь, недвижимость в США есть у обеих. Да, когда пришло время – переоформили, на кого Третьяк не понятно, Фетисов на дочь. Но есть же! И никого, простите, сильно это не волнует. Почему? Да потому что на льду в свое время оба творили просто чудеса во имя нашей страны. И это не более чем бонус за заслуги.
И чем майор Исинбаева отличается от полковника Третьяка? Да ничем. И потому к ней какие-то такие претензии выдвигать… ну право, она что, бронепоезд, которым управляла, под откос запулила? Вроде бы нет.
И в политику она как бы не пошла, как Фетисов и Третьяк. И слава богу, потому что есть мнение, что там спортсменам вообще делать нечего. Я имею в виду Думу. Там же скучно для спортивных мозгов, которые немного под другое заточены. У них «выше, дальше, быстрее», а тут какие-то проекты…
Хорошо, что депутатов-спортсменов вообще к микрофону во время трансляций из Думы не подпускают. Вообще бы печаль была.
Давайте я вкратце так картинку набросаю? О патриотизме и всем прочем.
Для начала: от спортсменов никто никогда толком не требовал ни патриотизма, ни любви к Родине. Главное – не свалить в бега во время чемпионата или Олимпиады, потому что стране будет позор полнейший (хотя бегали) и показывать результаты. То есть – выигрывать медали в соответствии с медальным планом.
То, что план по медалям на Олимпиаду – это идиотизм, который существует исключительно в нашей стране, мы просто промолчим. И чем эти планы порой заканчивались. Ванкувером.
Но в целом – планы ставились, медали завоевывались, государство со спортсменами исправно расплачивалось. Квартиры, немецкие автомобили (хотя «Лада-Калина» была бы уместнее), денежные выплаты опять же в долларах и евро. Плюс государственные награды типа ордена Дружбы или Почета.
Ну и для некоторых – воинские звания и депутатские регалии.
Особенно девочкам зашло. Мальчики как-то скромнее смотрели на мундиры. А так-то что, форма вполне приличная, опять же, ордена и медали есть куда вешать и главное – где демонстрировать. Фото с первыми лицами, в Инстаграме опять же есть что выложить…
«До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооружённых силах РФ. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Моё призвание — СПОРТ».
Ну да, Госдума реально дело очень скучное, хотя и прибыльное. Сидишь, бумажки подписываешь, в которых не смыслишь абсолютно ничего, на кнопки нажимаешь по сигналу… Главное – не заснуть и спящим на камеру не попасть. Ну и глупость в микрофон не ляпнуть, но с этим в Госдуме борются.
Так что в этом случае история действительно не про Исинбаеву. Это про российских спортсменов вообще. О тех, кто добился успехов на мировой арене и попал в поле зрения государства.
Давайте будем честны: от привилегий в здравом уме никто не отказывается. Поэтому квартиры, BMW и прочее – это нормально. А если квартира не в России – так и тем интереснее. И это просто такая игра с государством: демонстрируешь лояльность, выступаешь на стадионах в поддержку, даешь интервью с заранее расписанным сценарием… В общем, все как-то несерьезно, но вот деньги самые настоящие.
Но вот наступили сложные времена, пришлось выбирать. И тогда стало очевидно, что патриотизм, мундир, воинские звания — это просто ненужная бутафория. Наносное, причем, от государства, того самого, от которого стоит абстрагироваться.
Честь мундира. Это вообще сложное понятие. В свое время ополчение Луганщины оказало мне честь, приняв в свои ряды исключительно за то, что я с помощью единомышленников ему очень неплохо помогал. Делом. И да, можно было и форму носить, и было что на нее прицепить. Но было как-то не до того, да и красоваться особо негде. Так что только в мозгах и осталась память о том времени и сопричастность к происходящему.
Так вот о чем я? О том, что ты никогда не проникнешься уважением к мундиру и не поймешь, что такое честь мундира, если надевал его для красоты или ради выгоды. И патриотизм тут вообще не при чем, есть деньги, достаток, комфорт, возможности. То есть, настоящие материальные ценности, а не эфемерные, вроде долга, чести, достоинства, патриотизма.
Но человек этого не понимает, как не понимает того, что накладывает на него надетый мундир. Или флаг на награждении. Хотя спортсмену флаг на награждении понятен больше, чем этот непонятный мундир с непонятной же честью.
Поэтому сейчас спортсмены с легкостью отказываются от российского гражданства или лезут под нейтральный флаг или флаг другого государства, лишь бы выбраться из того кольца, которое сжимается вокруг России. И ничего такого в этом не стоит видеть, даже у нас, на наших страницах, не раз в комментариях пишущие говорили, что нейтральный флаг – это от безысходности, просто бедные спортсмены всю жизнь готовились, ну как же можно оставить их без мечты – Олимпийских игр.
Было? Было, я помню.
И вот так у нас с 2012 года спокойно взращивался клан политических проституток спортивного толка. И в итоге клан вырос, возмужал и окреп. И каждый член этого клана запросто оправдает все свои поступки, от выхода на старт под белой тряпкой и до смены гражданства ради дальнейших выступлений.
Примеров вагон. Я бы сказал, что бегство спортсменов принимает массовый характер. Но с этим, извините. Ничего не поделать. Они реально умеют только «выше, дальше, быстрее». И хотят именно так.
Хотя есть исключения. Вот вам Человек с большой буквы.
Знаете, кто это? Вот так, сразу, без помощи Яндекса? Это россиянин, из Крыма, которого наградили санкциями, лишили права выступать на международной арене, точнее, он сам отказался выступать под нейтральным флагом. Поинтересуйтесь Сергеем Карякиным.
Исинбаева просто по другую сторону баррикады. Да, у шахматиста Карякина может быть долгая и плодотворная карьера в спорте, потому что шахматист – не легкоатлет.
Для Исинбаевой карьера легкоатлета закончилась в 2016 году. В 34 года. Дальше может быть только карьера спортивного чиновника или тренера. Тренером быть дано далеко не каждому спортсмену, а в чиновники возьмут тоже не каждого.
И вот комиссия МОК по этике сообщила интереснейшую новость:
«Статус членов МОК оценивался начиная с 24 февраля 2022 года. Комиссия МОК по этике полагает, что в течение этого периода госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине».
И сразу запахло не хорошо. Исинбаева работе тренером в Волгограде почему-то предпочла собственное жилье в Монако и на острове Тенерифе вкупе с работой в МОК.
Конечно, Лозанна далековато, но ничего, можно осилить.
Соответственно, Исинбаева сделала заявление, в котором все выложила в своем стиле. Я гражданин мира, где хочу, там и живу. Никому ничего не должна, мне еще жить. И желательно, с комфортом.
В России, ожидаемо, начались бурления и гонения. Сам глава Дагестана Сергей Меликов предложил переименовать стадион, названный ранее в честь Исинбаевой.
«Последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона».
Переживет ли Исинбаева этот жесткий ход главы Дагестана? Думаю, да. Красоты и виды острова Тенерифе, уверен, очень быстро позволят забыть боль от такой утраты, как отсутствие имени на воротах стадиона в Махачкале. Тем более, что стадион не легкоатлетический, а футбольный.
На этом о лже-майоре Исинбаевой можно заканчивать. Судить ее? Не стоит. Когда она сражалась в том же МОКе за российских спортсменов, смотрел на ее выступления с нескрываемым удовольствием. Мочила, что называется, не в бровь, а в глаз. Видимо, все. Воевать больше нет желания, хочется жить со вкусом.
Понятно, что без политической карьеры в России Исинбаева себе хорошую и вкусную жизнь не обеспечит. Инструктор в ВС РФ – это, конечно, круто, но уверен, что МОК платит больше. А спортивная жизнь за плечами, но впереди еще много лет. Вот вам и ответ.
Я хотел бы сказать немного о другом. О том, что Елена Гаджиевна – классический пример россиянина «в обойме». Да, она не была депутатом, не вступала в ЕР, но с удовольствием пользовалась всем, что предлагала ей власть.
И, надо сказать, то, что ей давали, она отрабатывала. «Путин Тим», «Путин – мой президент» - было? Было. Было и сплыло, потому что контракт закончился, и больше Исинбаева никому ничего не должна.
Вот, к сожалению, очевидно, что Владимир Владимирович не понимает, что у него все окружение такое. Конечно, есть и те, кто просто не сможет отойти вот так запросто в сторону, потому что тут же выстрелят в затылок. А есть и такие, кто предаст при первой же возможности. И предадут.
Но основное большинство вот таких, которые пока дают – не покладая рук поддерживали государство и власть, а вот как пришло иное время – просто тихонько свалили в сторону.
Вот такая у нас вертикаль. Вроде бы монолит, но если ткнуть – все развалится очень быстро. Ну как приснопамятным днем 24 июня, когда чиновники всех уровней реализовывали принцип «надо валить», но не кого, а куда. И бежали, разлетаясь подальше от Москвы.
Так что не было никакого майора Исинбаевой. Будем честны сами с собой. Была спортсменка, которая очень успешно выступала за нашу страну. За что страна с ней, скажем откровенно, расплатилась сполна. Поэтому теперь Елена Гаджиевна Исинбаева может спокойно проживать следующую часть своей жизни в качестве «человека мира» на новой родине, а мы просто сделаем выводы о том, что не все, что в мундире, с честью и наоборот.
Просто надо относиться к этому более философски. Таких людей чем дальше, тем будет больше.
Другой вопрос, что рано или поздно, но эти времена закончатся. И тогда будет ясно, кто больше потерял, экс-майор Исинбаева, которую могут и забыть в России. Или запомнить, как сбежавшую ради сытой кормушки МОКа.