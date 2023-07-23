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Последний парад майора Исинбаевой

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Последний парад майора Исинбаевой

Ох, как загорелось-то у некоторых… Любо-дорого смотреть и читать. Буря в стакане с «Балтикой» и все такое. Тема дня – майор Елена Исинбаева хочет жить дальше в Испании и работать в Международном Олимпийском Комитете.


Многих, мягко говоря, бомбануло. Ну как же, честь мундира и все прочее…

Давайте покопаемся в шестах?


«Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ… Я человек мира... Живу там, где работаю, ем то, что люблю…».

Довольно откровенно, но вот Елена Гаджиевна, мягко говоря, немного лукавит. Номинальное – это когда звание на бумаге и ничего за собой оно не несет. Однако, если посмотреть в прошлое, то у Елены Гаджиевны кое-что за душой, которой она кривит, было.

Например, контракт с железнодорожными войсками в 2003 году. А в 2015-м она заключила контракт с МО РФ на должность инструктора по легкой атлетике ЦСКА, с присвоением звания майор.

То есть, Елена Гаджиевна спокойно шла по служебной лестнице от лейтенанта до майора. Да, она не выполняла обязанностей офицера железнодорожных войск, скорее всего, она не работала инструктором в ЦСКА, она просто тренировалась и прыгала с шестом.

То есть, делал то, что лучше всего умела. И приносила своими победами пользу как государству, так и Министерству обороны, в котором числилась. За что получала все, что ей причиталось. Медали, ордена, выплаты.

Можно ли считать Исинбаеву военным человеком? Да, конечно, НЕТ!!! Как нельзя считать многих таких «военных» из нашего прошлого.


Узнаете этих военных людей? Несомненно.

Вот, например, полковник Владислав Третьяк.


Депутат Госдумы, член Патриаршего совета, заслуженный тренер, организатор детских спортивных школ в России, Канаде и США (например, школа Vladislav Tretiak North American Hockey Academy в штате Иллинойс), и вообще всеми уважаемый и заслуженный человек. Был ли реально Третьяк военным? Ни одного дня. Хотя смотрится неплохо в форме.


Полковник Вячеслав Фетисов. Тоже на фото. И у него все то же самое, что и у Третьяка, только школы не открывал.


У нас есть к ним претензии? Ну подумаешь, недвижимость в США есть у обеих. Да, когда пришло время – переоформили, на кого Третьяк не понятно, Фетисов на дочь. Но есть же! И никого, простите, сильно это не волнует. Почему? Да потому что на льду в свое время оба творили просто чудеса во имя нашей страны. И это не более чем бонус за заслуги.

И чем майор Исинбаева отличается от полковника Третьяка? Да ничем. И потому к ней какие-то такие претензии выдвигать… ну право, она что, бронепоезд, которым управляла, под откос запулила? Вроде бы нет.

И в политику она как бы не пошла, как Фетисов и Третьяк. И слава богу, потому что есть мнение, что там спортсменам вообще делать нечего. Я имею в виду Думу. Там же скучно для спортивных мозгов, которые немного под другое заточены. У них «выше, дальше, быстрее», а тут какие-то проекты…


Хорошо, что депутатов-спортсменов вообще к микрофону во время трансляций из Думы не подпускают. Вообще бы печаль была.

Давайте я вкратце так картинку набросаю? О патриотизме и всем прочем.

Для начала: от спортсменов никто никогда толком не требовал ни патриотизма, ни любви к Родине. Главное – не свалить в бега во время чемпионата или Олимпиады, потому что стране будет позор полнейший (хотя бегали) и показывать результаты. То есть – выигрывать медали в соответствии с медальным планом.


То, что план по медалям на Олимпиаду – это идиотизм, который существует исключительно в нашей стране, мы просто промолчим. И чем эти планы порой заканчивались. Ванкувером.

Но в целом – планы ставились, медали завоевывались, государство со спортсменами исправно расплачивалось. Квартиры, немецкие автомобили (хотя «Лада-Калина» была бы уместнее), денежные выплаты опять же в долларах и евро. Плюс государственные награды типа ордена Дружбы или Почета.

Ну и для некоторых – воинские звания и депутатские регалии.

Особенно девочкам зашло. Мальчики как-то скромнее смотрели на мундиры. А так-то что, форма вполне приличная, опять же, ордена и медали есть куда вешать и главное – где демонстрировать. Фото с первыми лицами, в Инстаграме опять же есть что выложить…

«До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооружённых силах РФ. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Моё призвание — СПОРТ».

Ну да, Госдума реально дело очень скучное, хотя и прибыльное. Сидишь, бумажки подписываешь, в которых не смыслишь абсолютно ничего, на кнопки нажимаешь по сигналу… Главное – не заснуть и спящим на камеру не попасть. Ну и глупость в микрофон не ляпнуть, но с этим в Госдуме борются.

Так что в этом случае история действительно не про Исинбаеву. Это про российских спортсменов вообще. О тех, кто добился успехов на мировой арене и попал в поле зрения государства.


Давайте будем честны: от привилегий в здравом уме никто не отказывается. Поэтому квартиры, BMW и прочее – это нормально. А если квартира не в России – так и тем интереснее. И это просто такая игра с государством: демонстрируешь лояльность, выступаешь на стадионах в поддержку, даешь интервью с заранее расписанным сценарием… В общем, все как-то несерьезно, но вот деньги самые настоящие.

Но вот наступили сложные времена, пришлось выбирать. И тогда стало очевидно, что патриотизм, мундир, воинские звания — это просто ненужная бутафория. Наносное, причем, от государства, того самого, от которого стоит абстрагироваться.

Честь мундира. Это вообще сложное понятие. В свое время ополчение Луганщины оказало мне честь, приняв в свои ряды исключительно за то, что я с помощью единомышленников ему очень неплохо помогал. Делом. И да, можно было и форму носить, и было что на нее прицепить. Но было как-то не до того, да и красоваться особо негде. Так что только в мозгах и осталась память о том времени и сопричастность к происходящему.

Так вот о чем я? О том, что ты никогда не проникнешься уважением к мундиру и не поймешь, что такое честь мундира, если надевал его для красоты или ради выгоды. И патриотизм тут вообще не при чем, есть деньги, достаток, комфорт, возможности. То есть, настоящие материальные ценности, а не эфемерные, вроде долга, чести, достоинства, патриотизма.

Но человек этого не понимает, как не понимает того, что накладывает на него надетый мундир. Или флаг на награждении. Хотя спортсмену флаг на награждении понятен больше, чем этот непонятный мундир с непонятной же честью.

Поэтому сейчас спортсмены с легкостью отказываются от российского гражданства или лезут под нейтральный флаг или флаг другого государства, лишь бы выбраться из того кольца, которое сжимается вокруг России. И ничего такого в этом не стоит видеть, даже у нас, на наших страницах, не раз в комментариях пишущие говорили, что нейтральный флаг – это от безысходности, просто бедные спортсмены всю жизнь готовились, ну как же можно оставить их без мечты – Олимпийских игр.

Было? Было, я помню.

И вот так у нас с 2012 года спокойно взращивался клан политических проституток спортивного толка. И в итоге клан вырос, возмужал и окреп. И каждый член этого клана запросто оправдает все свои поступки, от выхода на старт под белой тряпкой и до смены гражданства ради дальнейших выступлений.


Примеров вагон. Я бы сказал, что бегство спортсменов принимает массовый характер. Но с этим, извините. Ничего не поделать. Они реально умеют только «выше, дальше, быстрее». И хотят именно так.

Хотя есть исключения. Вот вам Человек с большой буквы.


Знаете, кто это? Вот так, сразу, без помощи Яндекса? Это россиянин, из Крыма, которого наградили санкциями, лишили права выступать на международной арене, точнее, он сам отказался выступать под нейтральным флагом. Поинтересуйтесь Сергеем Карякиным.

Исинбаева просто по другую сторону баррикады. Да, у шахматиста Карякина может быть долгая и плодотворная карьера в спорте, потому что шахматист – не легкоатлет.

Для Исинбаевой карьера легкоатлета закончилась в 2016 году. В 34 года. Дальше может быть только карьера спортивного чиновника или тренера. Тренером быть дано далеко не каждому спортсмену, а в чиновники возьмут тоже не каждого.

И вот комиссия МОК по этике сообщила интереснейшую новость:
«Статус членов МОК оценивался начиная с 24 февраля 2022 года. Комиссия МОК по этике полагает, что в течение этого периода госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине».

И сразу запахло не хорошо. Исинбаева работе тренером в Волгограде почему-то предпочла собственное жилье в Монако и на острове Тенерифе вкупе с работой в МОК.

Конечно, Лозанна далековато, но ничего, можно осилить.

Соответственно, Исинбаева сделала заявление, в котором все выложила в своем стиле. Я гражданин мира, где хочу, там и живу. Никому ничего не должна, мне еще жить. И желательно, с комфортом.

В России, ожидаемо, начались бурления и гонения. Сам глава Дагестана Сергей Меликов предложил переименовать стадион, названный ранее в честь Исинбаевой.

«Последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона».

Переживет ли Исинбаева этот жесткий ход главы Дагестана? Думаю, да. Красоты и виды острова Тенерифе, уверен, очень быстро позволят забыть боль от такой утраты, как отсутствие имени на воротах стадиона в Махачкале. Тем более, что стадион не легкоатлетический, а футбольный.

На этом о лже-майоре Исинбаевой можно заканчивать. Судить ее? Не стоит. Когда она сражалась в том же МОКе за российских спортсменов, смотрел на ее выступления с нескрываемым удовольствием. Мочила, что называется, не в бровь, а в глаз. Видимо, все. Воевать больше нет желания, хочется жить со вкусом.

Понятно, что без политической карьеры в России Исинбаева себе хорошую и вкусную жизнь не обеспечит. Инструктор в ВС РФ – это, конечно, круто, но уверен, что МОК платит больше. А спортивная жизнь за плечами, но впереди еще много лет. Вот вам и ответ.

Я хотел бы сказать немного о другом. О том, что Елена Гаджиевна – классический пример россиянина «в обойме». Да, она не была депутатом, не вступала в ЕР, но с удовольствием пользовалась всем, что предлагала ей власть.

И, надо сказать, то, что ей давали, она отрабатывала. «Путин Тим», «Путин – мой президент» - было? Было. Было и сплыло, потому что контракт закончился, и больше Исинбаева никому ничего не должна.

Вот, к сожалению, очевидно, что Владимир Владимирович не понимает, что у него все окружение такое. Конечно, есть и те, кто просто не сможет отойти вот так запросто в сторону, потому что тут же выстрелят в затылок. А есть и такие, кто предаст при первой же возможности. И предадут.

Но основное большинство вот таких, которые пока дают – не покладая рук поддерживали государство и власть, а вот как пришло иное время – просто тихонько свалили в сторону.

Вот такая у нас вертикаль. Вроде бы монолит, но если ткнуть – все развалится очень быстро. Ну как приснопамятным днем 24 июня, когда чиновники всех уровней реализовывали принцип «надо валить», но не кого, а куда. И бежали, разлетаясь подальше от Москвы.

Так что не было никакого майора Исинбаевой. Будем честны сами с собой. Была спортсменка, которая очень успешно выступала за нашу страну. За что страна с ней, скажем откровенно, расплатилась сполна. Поэтому теперь Елена Гаджиевна Исинбаева может спокойно проживать следующую часть своей жизни в качестве «человека мира» на новой родине, а мы просто сделаем выводы о том, что не все, что в мундире, с честью и наоборот.


Просто надо относиться к этому более философски. Таких людей чем дальше, тем будет больше.

Другой вопрос, что рано или поздно, но эти времена закончатся. И тогда будет ясно, кто больше потерял, экс-майор Исинбаева, которую могут и забыть в России. Или запомнить, как сбежавшую ради сытой кормушки МОКа.
Автор:
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128 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 04:27
    +53
    Откуда вообще взялся культ спортсменов? Ну бегает быстро,и что? Лошадь ещё быстрее- так может её в Думу и на тв? А толку от их медалей много? Нет, не особо.
    Если бы вместо олимпийского комитета деньги тратили бы на команду российских разработчиков- уже были бы свои литографы на 3нм и свои процессоры уровня pentium и snapdragon.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 04:47
      +26
      Обратите внимание, что спортсмен вообще довольно молодая профессия, лет 150 назад никто таким не маялся. Должен мужик уметь плавать как-то и стрелять, а всему остальному жизнь научит
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:28
        0
        Не сбежала, как бегут кубинцы пачками. До конца спортивной карьеры билась как могла за честь страны. Назвала вещи своими именами (про формальную принадлежность к МО РФ) и автор сам приводит примеры с нашими хоккеистами. Только ему стоило продолжить историю с ними, когда многие из них рванули в НХЛ за деньгами и славой, а многие и сейчас там играют. Фетисов 7 лет был главой одного из комитетов ВАДА до допинг-скандала с Родченковым и боролся там за интересы наших спортсменов. Или Майя Плисецкая в Мюнхене, как и Галина Вишневская жили за границей, но оставались патриотами России. Что такого страшного сказала Исинбаева, за что на неё ополчились ура-патриоты? И скорее у неё больше претензий к нашим спортивным чинушам во главе непотопляемого Мутко, которые загнали наш спорт в допинг-скандал и лишили их возможности выступать на ЧМ и ОИ. Или кто-то думает, что там ничего не было и все придумал Родя?
    2. Luminman
      Luminman Сегодня, 04:48
      +17
      Цитата: Болторез
      Если бы вместо олимпийского комитета деньги тратили бы на команду российских разработчиков

      В десятку!
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 07:20
        +14
        И не говорите… А вообще, благодаря СВО- стало понятно- кто и на что способен. Естественный отбор. Момент истины.
    3. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 06:23
      +5
      болторез
      Этому культу тысячи лет. Спорт или иные соревнования, хоть рыцарский турнир, выделяют победителя без войны.
    4. Таймень
      Таймень Сегодня, 06:41
      +18
      У нас все культы и секты есть,типа культ спортсменов,секта олигархов,культ друзей,секта кумов,культ чиновников и т. д.Одного нет - культа своего народа.Да и зачем он нужен.То жрать просят,то цены громадные,то пенсия маловата,а то что всё это заработано можно и забыть,да и другие секты и культы жируют на этом,это им так положено и всячески поощряется.Теперь новый культ объявился - культ испуганных "патриотов".Песков об этом говорил.Урганты,Исинбаевы,Пугачёвы с Галкинами и имя им легион.Ну,кого уж наши главлибералы лет так 35 воспитывали.Зачем им Родина? Есть белый флаг,флаг сдачи Отечества врагу.А нам остаётся сквозь зубы материться.Потому как вслух,то пойдёшь на цугундер.
      1. Deck
        Deck Сегодня, 06:53
        +27
        Спортсмены, певцы. Тут вызывает отвращение другое. Эта дамочка в форме майора в команде Путина активно занималась переписыванием Конституции якобы от нашего имени. А когда дело обстряпано, я гражданин мира, а вы тут стадо живите как вам сказано. Ариведерчи!
        Поскольку слов осуждения от власти не слышно, можно предположить что там вся Putin team приблизительно такого же качества
        1. Хибинский Пластун
          Хибинский Пластун Сегодня, 07:22
          +7
          Ха, каков поп, таков и Приход. Так, что у Путина все такое окружение и друзья. Не даром чемодан с труселями таскал у Собчака.
          1. Андрей Москвин
            Андрей Москвин Сегодня, 07:55
            -7
            Про чемодан вы зря, по детски как-то. Кто и что в те времена таскал, неважно, страна рушилась. Не таскал бы чемодан, не встал бы во главе страны в 99м. И одному богу известно, что было бы сейчас с Россией. hi
    5. Николай310
      Николай310 Сегодня, 06:52
      +14
      А может быть вместо личного обогащения кучки упырей тратить деньги на указанное вами и другие проекты? А то у России денег на Петра Великого,видите ли,нет,а на яхты мордашовых,потаниных и прочих паразитов есть...что такого изобрел условный Морд. Шов,что у него такие доходы? Он Курчатов? Гагарин?Может быть хотя бы Алфёров? Или может они САМИ НорНикели строили,НЛМК,Магнитки и т.д?

      Нет,надо у спортсменов деньги отобрать,а откровенных упырей трогать не будем...ну-ну...
    6. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:04
      +9
      Цитата: Болторез
      Откуда вообще взялся культ спортсменов?

      Царь любит.
    7. Victor V.
      Victor V. Сегодня, 07:15
      +9
      Бери дальше. Зачем тогда вообще все парады-салюты-шаманы? Это всё немалые деньги, можно из лучше детям или в больницу. Много есть чего ненужного, не только спортсмены
    8. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 07:18
      +8
      "Лошадь ещё быстрее- так может её в Думу и на тв?"
      а почему нет? были прецеденты laughing
    9. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:24
      +16
      Обласканная властью липовый майор Ленка Исинбаева помахала Родине ручкой. А настоящий офицер, патриот, прошедший не одну войну, Игорь Иванович Стрелков брошен за решётку. Интересно живём в путинское время!
    10. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 07:43
      +4
      Цитата: Болторез
      Откуда вообще взялся культ спортсменов? Ну бегает быстро,и что? Лошадь ещё быстрее- так может её в Думу и на тв? А толку от их медалей много?

      what Наверное со времен Др. Греции, когда еще до 7 в. до н.э. в одноименной области Др. Греции скорее всего проводился обряд инициации юношей, т.н. завершение КМБ, с прохождением "полосы препятствий" или "тропы разведчика", еще и имевшее ритуальное значение, посвященное победе Зевса над своим отцом или по второй версии, состязания посвященные сыну Зевса - Гераклу, который причем в этом месте посадил оливковое дерево, срезанная ветвь в виде венка была символом награды олимпионика.
      Позднее, когда к участиям в играх допускались участники со всех областей той Эллады, победители игр уже тогда получали "ништяки" на своей родине: дарили подарки, освобождали от уплаты налогов, и пр.
      Однако, в числе прославленных атлетов Др. Греции нет прославленных героев войн.
      Наверное кроме атлета Др. Греции Милона Кротонского, который в 540 г. до н.э. в возрасте 14 лет становится олимпийским победителем в борьбе. Затем он был увенчан олимпийским венком еще шесть раз. Кроме того Милон много раз побеждал на Пифийских, Истмийских и Немийских играх.
      Милон учился в школе Пифагора, где получил не только физическую, но и общеобразовательную подготовку. Во время войны с Сибарисом Милон был избран полководцем. Победил ополчение, все.
      Пифагор был чемпионом по кулачному бою, а Платон – в панкратионе.
      Если не ошибаюсь, из числа олимпиоников особо выдающихся защитников своих городов замечено не было...

      Пы.Сы. По моему мнению, олимпийские виды состязаний в Др. Греции хотя и были посвящены культу Зевса или Геракла, изначально в древности имели военно-прикладное значение, являлись "экзаменом" подготовки юношей у военной жизни...
      В поздние годы Античной Греции олимпийские игры трансформировались примерно в то что мы имеем в настоящее время, превращение победителя в какой либо дисциплине, гражданина своего города в героя, и, целование его в одно место...
    11. 3x3zsave
      3x3zsave Сегодня, 07:59
      +4
      Лошадь ещё быстрее- так может её в Думу
      Уже было, Калигула реализовал.
    12. Eug
      Eug Сегодня, 08:26
      +3
      А также музыкантов, киноактеров и т.д. ПропагандИСТы пытаются лепить из популярных личностей иконы, но частенько не срабатывает.....
    13. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 08:32
      +2
      Так и не понял, что автор хотел своей статьёй сказать: больше похоже на "отмазывание" персонажа- типа форма, это так себе- просто антураж такой, необходимый... и вхождение в "провластную партию" и "президентскую комманду"- это тоже мимикрия, чтобы комфортно жить и это типа нормально, чего человека обвинять... чай, не во времена "большивиков" живём... Ну, такое...
      1. Vovanya
        Vovanya Сегодня, 09:31
        0
        Есть ряженные по любви к форме, а есть ряженные по любви к хайпу.
    14. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:40
      +2
      . … Я человек мира...

      То есть - Никто! Обезличенный!
    15. qqqq
      qqqq Сегодня, 09:14
      +3
      Цитата: Болторез
      Откуда вообще взялся культ спортсменов?

      Рудимент советской эпохи в плане пропаганды. В современной России с вопросом камо гредеши совсем плохо, вот и взяли от прошлого, что приемлемо. Но не осилили даже это. А статья очень грамотная. Именно, в большинстве своем вся наша элитка, это коллективная Исинбаева.
    16. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 09:20
      +1
      Цитата: Болторез
      Лошадь ещё быстрее- так может её в Думу и на тв?

      Там вроде уже есть.
    17. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 09:22
      +1
      Интересно,а в кремле до сих пор ничего не подозревают?Или розовые очки к переносице приросли?
  2. Bryanskiy_Volk
    Bryanskiy_Volk Сегодня, 04:35
    -28
    Казалось бы: дно на сайте пробито... Но тут снизу опять постучался г-н Скоморохов hi
    1. Мой адрес
      Мой адрес Сегодня, 07:08
      +16
      Дмитрий, посмотрел я ваши комментарии и обнаружил, что часто они касаются неприятия Романа Скоморохова. Причём никакого объяснения почему Роман не прав. Просто: "дно пробито", "графоман", "господин Скоморохов в очередной раз выискивает вредительство и козни". Посмотрите в энциклопедиях значение слова "комментарий".
      Ну и ещё - я бы жёстче написал о спортсменах-перевёртышах. И имею право на это, это за мой счёт, за мои более 40 лет производства, они "вкусно ели, сладко спали", как говорил Глеб Жеглов.
      Статья о том, чего быть не должно. Скоморохов во многом как ревизор недостатков, упущений.
    2. qqqq
      qqqq Сегодня, 09:16
      +1
      Цитата: Bryanskiy_Volk
      Казалось бы: дно на сайте пробито... Но тут снизу опять постучался г-н Скоморохов

      Да ладно, в этот раз всё по делу. Даже сам удивился и прочитал до конца.
  3. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 04:37
    +19
    есть деньги, достаток, комфорт, возможности. То есть, настоящие материальные ценности, а не эфемерные, вроде долга, чести, достоинства, патриотизма.

    А что так в этом удивляет? На каждом углу это десятилетиями вбивалось в головы молодых поколений - "иди и возьми", "богатство - успех", "карьера - это главное". Теперь можно лишь утверждать, что вопреки всему этому в нашей стране ещё достаточно людей, которым знакомы понятия "совесть" и "честь", которые не торгуют собой и Родиной. Но это вопреки, а не благодаря...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:41
      +6
      А я посоветую Роману..Да бес с этой прыгуньей.Напиши о спортсменах,кои остались в России и блюдут честь Флага и Гимна
      1. Boris55
        Boris55 Сегодня, 08:19
        -11
        Вся власть Советам!

        Цитата: dmi.pris1
        Напиши о спортсменах, кои остались в России и блюдут честь Флага и Гимна

        А кто же тогда будет каплей за каплей, статьёй за статьёй власть уничтожать и страну разваливать? Тут 30 сребреников не за любовь к Родине платят, а как раз на оборот.

        По теме.

        К предателям отношусь крайне отрицательно. Как называются те, кто торгует собой за деньги, всем известно. С началом СВО таких оказалось больше, чем я предполагал. Все их фамилии зафиксированы погранслужбой. Им должен быть закрыт доступ работы в госучреждениях.
        1. qqqq
          qqqq Сегодня, 09:19
          +1
          Цитата: Boris55
          А кто же тогда будет каплей за каплей, статьёй за статьёй власть уничтожать и страну разваливать?

          Действительно, лучше замылить, закрыть глаза и всё станет сразу хорошо. Только как бы не получилось, что открыв однажды можно и не увидеть свою страну.
          Цитата: Boris55
          Им должен быть закрыт доступ работы в госучреждениях.

          Много чего у нас должно быть, вопрос в том, что этого никто не делает и делать не собирается.
    2. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 06:50
      +11
      Цитата: Doccor18
      есть деньги, достаток, комфорт, возможности. То есть, настоящие материальные ценности, а не эфемерные, вроде долга, чести, достоинства, патриотизма.

      А что так в этом удивляет? На каждом углу это десятилетиями вбивалось в головы молодых поколений - "иди и возьми", "богатство - успех", "карьера - это главное". Теперь можно лишь утверждать, что вопреки всему этому в нашей стране ещё достаточно людей, которым знакомы понятия "совесть" и "честь", которые не торгуют собой и Родиной. Но это вопреки, а не благодаря...

      увы,но в спорте таких, почти не осталось,и мы сами всё для этого сделали,согласившись выступать без флага,гимна,даже болельщикам нельзя было одевать национальную символику,отмашку дал,сам гарант.....что теперь требовать от исинбаевой
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 07:01
        +12
        Цитата: yuri bakster
        увы,но в спорте таких, почти не осталось...

        Карякин, Степанова, Граф, Крюков - отказались выступать под белым флагом.
        1. Kojote21
          Kojote21 Сегодня, 07:02
          +9
          Цитата: Doccor18
          Цитата: yuri bakster
          увы,но в спорте таких, почти не осталось...

          Карякин, Степанова, Граф, Крюков - отказались выступать под белым флагом.

          Крепкая им уважуха!! good hi
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 07:03
          +5
          Вот!Про этих ребят и надо писать,а не создавать информационную шумиху и лишний пиар людям без чести и совести
          1. Kojote21
            Kojote21 Сегодня, 07:11
            +7
            Цитата: dmi.pris1
            Вот!Про этих ребят и надо писать,а не создавать информационную шумиху и лишний пиар людям без чести и совести

            Особенно про Сергея Карякина!! Между прочим, он самый молодой гроссмейстер в мире (получил это звание в 12 лет)!!! good
        3. Егоза
          Егоза Сегодня, 07:36
          +10
          Цитата: Doccor18
          Карякин, Степанова, Граф, Крюков - отказались выступать под белым флагом.

          Честь им и хвала! Исинбаева открестилась от Армии. А зарплату майора она не помнит? Главное, что всех денег, что она заработала, все равно до смерти не хватит. И что? Назад прибежит? Я б такую не приняла назад. Пусть сидит за бугром.
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 04:45
    +22
    Что-то сломалось в нашем обществе в 60-е годы. Были у нас герои - Чкалов, Гагарин, Талалихин, Стаханов, Королев, Туполев, Сеченов, Мичурин, думаю список любой продолжит. Люди дела! А потом пошли спортсмены, актеры, певцы - Пугачева, тот же Третьяк, Райкин, Высоцкий, Никулин и многие другие сотрясатели воздуха, изображения на экране и турнирных таблиц. Не связано ли это с тем, что какого-нибудь Курчатова или Чкалова нельзя проигнорировать и засунуть в темный чулан, заставить исчезнуть и замолчать, а вот медиаперсон можно лишать всего на раз-два, заменять без серьезных последствий, и они не возразят? Но тогда возникает закономерный вопрос - а кто же стоит за исинбаевыми и прочими пугачевыми, чьей надстройкой они являются? И в какой момент эта надстройка появилась?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:54
      +2
      Высоцкого не трогайте. При том, что власти к нему отросились, мягко говоря прохладно, он за границу не удрал, хотя имел кучу возможностей остаться там.
    2. Eug
      Eug Сегодня, 08:35
      +2
      Скажем так - были Герои и из-за того, что некоторые их деяния были скрыты (тот же Туполев с его командировками в США). Я вообще против пропагадистских потуг, ибо жизнь сложнее и многограннее. Даже маленькая ложь, пусть во имя высоких целей, рождает глобальное недоверие.
    3. qqqq
      qqqq Сегодня, 09:24
      0
      Цитата: alexoff
      Не связано ли это с тем, что какого-нибудь Курчатова или Чкалова нельзя проигнорировать и засунуть в темный чулан, заставить исчезнуть и замолчать, а вот медиаперсон можно лишать всего на раз-два, заменять без серьезных последствий, и они не возразят?

      Именно так. С умными и нужными (особенно в производстве, науке) людьми начальству очень не удобно. Сразу вся их некомпетентность вылезает. Поэтому и стараются сразу задвинуть куда по дальше. В СССР спрашивали результат, поэтому терпели и двигали. Сейчас нужен отчет, а с ним любая "девочка-дизайнер" справится.
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 04:47
    +12
    Последнее фото характеризует ситуацию...
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 08:34
      +5
      Это на котором двое ряженых? Соглашусь.
  6. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 04:50
    +11
    У таких людей как Исинбаева нет Родины, она у них там, где им хорошо, а в голову вбивать как говорят, должен не телевизор и кто то там, а прежде всего Отец и Мать, плюс тренер, значит жил в ней этот гнилой червячок всегда, а как в отношении России стали принимать пакет за пакетом санкций, этот червячок стал бурно развиваться и пожирать таких людей как Елена изнутри, ну и Бог с ними от них пользы не какой.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 05:14
      +9
      Цитата: yuliatreb
      У таких людей как Исинбаева нет Родины,

      Так это давно известно:
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 06:53
      +13
      Справедливости ради,государство само 30 лет этому учило...что растили,то и получили.. где все эти Вани Урганты,слепаковы и прочий продукт России,которую мы нашли? В Израилях???
    3. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:36
      +6
      Цитата: yuliatreb
      У таких людей как Исинбаева нет Родины, она у них там, где им хорошо

      Квалифицированный потребитель по Фурсенко. Все как добивались! Живет там где сейчас хорошо. И плевать ей, что у сограждан не лучшие времена.
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:59
    +15
    МОК наших спортменов открыто склоняет к предательству России...лишая их флага, гимна, гражданства во время выступления на соревнованиях.
    И когда такой человек выступает в нейтральном статусе я вижу просто пустое место, а не спортмена России.
    Презираю таких людишек до глубины души...они продали свою страну, свою Родину, нас в конце концов за плюшки МОК...вычеркиваю этих недоспортменов из своей памяти...не смотрю соревнования с их выступлением, не интересуюсь их жизнью вообще после их предательства.
    Пущай забвение будет им наказанием от нашего народа за это.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 07:03
      0
      На водоразделе Лену назначили будущим засланцем для возврата наших спорсменов в мок и ои с мировыми первенствами.
      Терпи Ленка. 5-10 лет, не больше
    2. Arcyus Long
      Arcyus Long Сегодня, 07:51
      +4
      А почему бы и нет? Они будут жить в в свое удовольствие, а вам только и остаётся, что вычёркивать из памяти. В своих жизненных устремлениях они победили, получили все чего добивались. А на забвение в какой либо стране глубоко наплевать.
  8. Красавчэг2
    Красавчэг2 Сегодня, 05:01
    -15
    То есть, делал то, что лучше всего умела.
    Автор не в ладах с русски език. Риальна сложный. Во фразе
    И сразу запахло не хорошо.
    "не хорошо" должно писаться слитно, т.к. его можно заменить одним словом "плохо" .
    не понимает того, что накладывает на него надетый мундир
    - фраза реально для читателей 80-го уровня минимум.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 06:31
      +12
      Я заметил ещё больше ошибок, но наплевать, волновался человек. Я прекрасно помню, как Р.С. помогал Донбассу, собирая помощь и организовывая добровольцев, уважение ему. А в форме его не видел и не знал об этом. Выложил бы фото хоть. hi
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 05:02
    +15
    Роман!
    Чувствуется, статья писалась в глубоком волнении. Три ошибки отметил...
    * * *
    Мы уже перестали удивляться продажным людям и в спорте, и во власти, и в экономике, ибо:
    ...при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.

    * * *
    Как относиться к людям-пешкам, когда «ферзь» российской государственности, чья жизнь и призвание предполагали защиту государственных (СССР) интересов и борьбу с его врагами ставит им пантеоны, памятники, вешает мемориальные доски и походя клянёт всё, чем когда-то «гордился» в коллективе работников КГБ.
    * * *
    Ложь и лицемерие помогают им обогащаться, а «честь», «совесть» - полная туфта, пережитки морального облика строителя коммунизма...Всех их объединяет показная жизнь на публике и вторая, честная частная жизнь, о которой громко говорить нельзя...

    или по ссылке:
    https://youtu.be/1H_FBBlbNR8
  10. mark1
    mark1 Сегодня, 05:06
    +11
    А это потому что майор, а она на генеральский норматив прыгала - в общем Шойгу виноват, мог бы и лампасы выдать и своим замом назначить (или в вице-премьеры по статской линии, это правда уже по другому ведомству...).
    1. Boris55
      Boris55 Сегодня, 09:01
      0
      Вся власть Советам!

      Цитата: mark1
      в общем Шойгу виноват, мог бы и лампасы выдать

      Так может по тому и не выдал лампасы, что увидел её гнилую сущность?
      Вы правильно уловили смысл статьи. Главное в ней - опоганить власть (Путина, Шойгу).
      1. Deck
        Deck Сегодня, 09:09
        0
        Каким боком руководители страны должны нести ответственность за предательство каждого негодяя?


        Потому что эти негодяи, по странному стечению обстоятельств, они являются любимцами и опорой власти. И власть их не осуждает
  11. AllX_VahhaB
    AllX_VahhaB Сегодня, 05:09
    +10
    «выше, дальше, быстрее»

    Вообще то Быстрее, Выше, Сильнее! Citius, altius, fortius!
    Хорошо, что депутатов-спортсменов вообще к микрофону во время трансляций из Думы не подпускают. Вообще бы печаль была.

    Судя по спортсмену Кличко, наоборот - очень весело! wassat
  12. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:22
    +9
    Когда человека возвышают высоко,то падать больно. В СССР здравоохранение и спорт были резервами обороноспособности страны.Еще труд. Многих спортсменов народ и не знал.Знал лишь тех,кого показывали по ТВ. Но на пяти-шести видах спорта не займет страна призовое место на ОИ. А страна постоянно занимала призовые места.Да и спорт печатался где то на третьей странице.Желание поднять то,чего у нас находится в нелучшем состоянии и приводит к тому,что надо героизировать отдельных людей.Удобен ли Фирсов после того,как он сказал,что Харламовы бегают на улицах. И вбольшой хоккей они немогут попасть по причине отсутствия денег.Такое не всякому прощают.Вот так и живем.По приказу славим,по приказу хаим.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:25
      +7
      В СССР здравоохранение и спорт были резервами обороноспособности страны.Еще труд.

      Вот именно! Не было спортсменов-профессионалов. Были люди, которые занимались спортом после работы. Но ведь начальству хочется выделиться. Стали освобождать этих людей от работы для тренировок. А там и поехало. Опять таки, даже если ты и отмечен званием, это не значит, что можно Родину предавать за кусок хамона.
    2. Escariot
      Escariot Сегодня, 07:35
      +9
      Не надо путать физкультуру и спорт. Ежели физкультура и в правду полезна для государства, то спорт высоких достижений только отрывает от труда рабочие руки и делает из здоровых людей инвалидов. Зачем это нужно спортсменам понятно, ибо в случае успеха они получают горы денег и даже майорские погоны, а вот зачем это государству?
  13. Feodor13
    Feodor13 Сегодня, 05:31
    +18
    Дагестан как раз обоснованно взволновался. Дагестанцы жизни отдают на алтарь российской цивилизации. И спорт там настоящий, поэтому и бедный в отличии от Москвы. Смотрю сейчас состав футбольных команд второй лиги. Уже даже труженик оборонки - Ижевск не может себе команду 2 лиги позволить. А количество подмосковных команд увеличилось в 2 раза по сравнению с десятилетней давностью.
    1. Korsar4
      Korsar4 Сегодня, 07:08
      +2
      Согласен. Очень показателен состав регионов, способных собрать конкурентоспособную команду. Отраженный свет, но один из индикаторов.
  14. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 05:32
    -20
    Скоромохов решил добавить свои "3 копейки" в травлю выдающейся спортсменки? Дружно, как по команде, целая куча СМИ стала раздувать из одной, вполне безобидной фразы Исинбаевой "Слона", даже не слона, а грязную вонючую жабу. Всем известно, что спортсменам ЦСКА "мирового уровня" присваивались офицерские звания что бы платить им офицерскую зарплату кроме тех, которые выплачивало спортивное общество.
    Исинбаева, благодаря которой Российское знамя и Российский гимн гремели на всех мировых площадках сделала для России во много раз больше, чем все те журналюги вместе взятые, которые сечас поливают ее грязью.
    Зачем? Затем, что бы попытаться отмазать всяких пугачевых, галкиных, ургантов и других макаревичей, поливающих Россию грязью. "Вот и Исинбаева то же!"
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:03
      +3
      Цитата: Дилетант
      Исинбаева, благодаря которой Российское знамя и Российский гимн гремели на всех мировых площадках сделала для России во много раз больше, чем все те журналюги вместе взятые, которые сечас поливают ее грязью.

      И все эти дела она же и обнулила. Даже со знаком минус.
  15. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 05:35
    +8
    Вспомнилась одна передача по ТВ .В студию были приглашены хоккеисты моего любимого ЦСКА.Все ,как один ,в военной форме ,во главе с полковником Тарасовым.Он представлял игроков с их регалиями и званиями.В то числе и новичков команды. Запомнился ,почему то ,только скромный Харламов в ПШ сверсрочника.
    Ещё одна история с ватерполистом Кабановым.Перспективного игрока Буревестника сватали в ЦСКВМФ ,он отказался.Тут же был призван на срочную службу на Флот ( три года) и отправлен на Камчатку.Сразу же наступило прозрение и он стал таки военным игроком,ЗМСом,чемпионом Олимпиад и Мира!
  16. антивирус
    антивирус Сегодня, 05:51
    +1
    О толерант3. Бриты отделаются миднотами или огребут по всему миру за пакости шапокляка против россии?
  17. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 05:55
    +1
    Можно понять Исинбаеву лично, но нельзя понять и оправдать предательство, как это слелано в статье.
  18. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:57
    +9
    Цитата: alexoff
    в какой момент эта надстройка появилась?

    Когда задрапировали Мовзолей Ленина...нельзя это делать...наша история либо она есть либо ее нет...отказываясь от нее мы (в лице государства) отказываемся от своего будущего...что сейчас мы и наблюдаем в поведении бегунков за границу ...когда нашему государству нужна поддержка общества, они мигом забыли про нее, своя шкура дороже оказалась. request
    А Песков при этом еще предлагает не судить их за это...он похоже не понимает что и его эти людишки продадут с потрохами в трудную минуту.
  19. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 06:21
    +8
    Если спорт это просто бизнес, то и отношение соответствующее. Иду туда где больше платят и где теплее. Просто не надо возвеличивать спортсменов и политизировать спорт.
  20. Jonny_Su
    Jonny_Su Сегодня, 06:29
    +6
    Подождите, статья провокационная, есть о чем поговорить. Мундир и присяга - это просто форма оплаты? Она ушла со службы в отставку? Нет. Значит - действующий майор ВС РФ со всеми последствиями. Если не хотела бы быть майором - шла бы в Динамо или какую-нибудь другую спортивную школу. Где тогда проводить границу, настоящие офицеры у нас или просто отрабатывают? Пресс-служба - кто это? А снабжение? А министерство обороны или даже ГШ - там кто сидит, тоже спортсмены? Армии стоило бы серьезнее относиться к заключённым контрактам и строже спрашивать.
    Или не заключать подобные контракты вовсе.
  21. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 06:31
    +4
    Интересно что многие комментаторы к этой статье оправдывающие Исинбаеву, сами живут за границей в Великобритании, Израиле и т.д.
    С самого начала Олимпийских Игр в древней Греции был культ спортсменов и люди, граждане греческих городов радовались за своих спортсменов. И мы продолжаем эту традицию. Потому и больно когда спортсмен отказывается от Родины.
    У лошадей есть свои соревнования и их хозяева тоже сидят в Думе и британском парламенте. soldier
  22. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:36
    +5
    Цитата: Glock-17
    Если спорт это просто бизнес

    Вдумайтесь в эти слова smile,
    С таким же успехом можно в бизнес превратить все что угодно.
    Повыгодней продасть дружбу друга, любовь матери к сыну, детей к своим родителям, своего начальника, партнеров по бизнесу, страну... smile где кончается или начинается этот бизнес?...где границы когда кончаются рамки морали и начинается холодный расчет без всяких правил?
    Как у нас ловко подвели обычную физкультуру и спорт под бизнес и политику в которых предательство также естественно как сходить в туалет... what
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 07:39
      +3
      Лично я вижу предательство как нарушение присяги или своих идеалов. В России идеология запрещена законом. Так что понятие предательства, к сожалению, становится очень размытым.
  23. Escariot
    Escariot Сегодня, 06:43
    +13
    А почему МО вообще занимается раздачей наград и присвоением декоративных званий невоенным? У МО задача вроде как Родину защищать, а не побеждать в чемпионате мира по прыжкам в высоту. И МО тут не одиноко: у каждой области или квазигосударственной структуры есть свой подшефный клуб или даже спортивное общество. Да что уж там говорить, ежели и на государственном уровне государство занимается тем же самым.
  24. Николай310
    Николай310 Сегодня, 06:47
    +14
    Половина так называемой "ылиты" ряженые клоуны.. для которых Россия просто кормушка...
    1. jdiver
      jdiver Сегодня, 09:10
      0
      Половина так называемой "ылиты" ряженые клоуны..

      Половина? Да вы оптимист...
  25. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:50
    +12
    И вот так у нас с 2012 года спокойно взращивался клан политических проституток спортивного толка.
    Ой,да ладно,взращивание,указанной ориентации и не только спортивного толка началось гораздо раньше. А с того момента,когда признали патриотами тех,кто уехал из СССР и потом вернулся в Новую Россию и их Родина приняла с распростертыми объятиями.Оказывается,ту "плохую" Родину,можно и даже нужно было предать,это же был подвиг,работа на враждебных радиостанциях,призывать бомбить,ту "плохую" Родину,атомными бомбами и прочее,прочее.Одному такому "не предателю",даже памятник поставили,а его произведения,включили в школьную программу. И отмечался радостно 100-летний юбилей,с возложением цветов к памятнику,сами знаете,кем.А другому предателю,воздвигнут центр его имени,на государственные деньги и предательство стало воспитываться у нового поколения. А Вы,говорите Исинбаева...
  26. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:50
    +1
    Надо было давным--давно перестать лицемерить, а подумать господам гос деятелям, как правильно организовать спортивную жизнь и каким должно быть место спортсмена в обществе.

    Исинбаева просто назвала вещи своими именами. Раньше эксплуатировали её, а теперь - на неё работает её собственный авторитет . А дураки думали, что помыкать так всю жизнь и будут?
    Раньше как белка в трусиках все прыгала- прыгала, а теперь этим своим шестом и по башке шарахнет...... Ма-лад-ца, так и надо !
  27. dedBoroded
    dedBoroded Сегодня, 06:54
    +16
    По моему мнению, врач и учитель гораздо более достойная профессия чем эти канатные плясуны и лицедеи. Другой вопрос, что финансово это не очень подкрепляется.
  28. Yorgven
    Yorgven Сегодня, 06:56
    +7
    Эта идиотская и порочная практика давать воинские звания спортсменам, тянется с времен СССР.
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 07:30
      -2
      И что? Не была бы майором,на Канары не уехала? На Родине бы осталась?
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 08:20
        +5
        Цитата: parusnik
        Не была бы майором,на Канары не уехала? На Родине бы осталась?

        Не дискредитировала бы российскую армию, что карается сроком до пятерика.
    2. иван2022
      иван2022 Сегодня, 08:54
      0
      Цитата: Yorgven
      Эта идиотская и порочная практика давать воинские звания спортсменам, тянется с времен СССР.

      А причём тут Советская власть объяснить можете?

      Не бывает "советских" или "антисоветских" времен...

      Бывают барские нравы со времен 17 века, которые по-разному проявляются в разные времена и до сих пор. В том числе и содержание холопов-скоморохов, плясунов и проч дичи для увеселения почтенной публики.....

      Исинбаева свою роль честно отплясала, а теперь посылает бывших хозяев--..... по правильному адресу..
  29. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 06:58
    +4
    Ну как приснопамятным днем 24 июня, когда чиновники всех уровней реализовывали принцип «надо валить», но не кого, а куда. И бежали, разлетаясь подальше от Москвы.

    Только благодаря музыкантам, страна увидела, какие у нее продажные чиновники.
    Винить после такого Елену, как то и рот не раскрывается, она не госчиновник, и ей уже 41 год и ей должность чиновника не дадут, а больше чем спорт, она ничего не умет делать. Чиновников молча заклеймили, но даже не позором, оставив на должностях, а вот про Исинбаеву все СМИ орут, а надо бы про чиновников.
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 07:33
      +4
      Только благодаря музыкантам, страна увидела, какие у нее продажные чиновники.
       Угу, а до этого веки были закрыты, а музыканты,как Вию, подняли их? laughing
  30. север 2
    север 2 Сегодня, 07:02
    +6
    не знаю как сейчас,но в ВС СССР было огромное количество спорт.рот , спорт.взводов прямо в в/ч. Там срочники "сочка давили" два-три года , ничего особого в спортивных успехах так и не показав ни до призыва , ни во время "службы" , ни после демобилизации . Так что халява от армии через спорт для многих личностей желавших и желающих как то "закосить " о армии , имело и имеет давние и часто не результативные для армии и для спорта традиции. Ведь не каждый потенциальный "сачок" но с гонором,решиться "косить" от службы в армии и на флоте с хотя и липовым , но с диагнозом , что у него там геморрой . Вот для этого для немного занимавшихся до призыва сортом и была спасительно-привелигированная возможность без стыда закосить от настоящей службы в рядах родной СА и ВМФ.
    Как бы надо дождаться статьи не только о женщине -майоре Исинбаевой радом с Шойгу , но и об женщинах -генералах сидящих в его министерстве . Какая у них ВУС и в каких гарнизонах они дошагали от звания лейтенанта аж до звания самого генерал полковника ,сидящего в министерстве Шойгу . Что она и они не спортсменки ,я понимаю...
  31. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 07:17
    +2
    Уби бене иби- Патриа. Где хорошо- там Родина.
    Вот их жизненное кредо. Все эти Исинбаевы, Пугачевы, Алкины. Попутного ветра и пендаля берцем под.... Главное этих обратно не принять, но, что то вспомнилось, как Писков к ручке прикладывался старой жабы и сразу терзают сомнения...
  32. Михаил Шаманов
    Михаил Шаманов Сегодня, 07:19
    +9
    Спорт, особенно международный, это мирный эквивалент войны. Разбираюсь в футболе , оттуда и примеры. Например Рейнджерс - Селтик: католики- протестанты. На уровне сборных: Англия- Шотландия, Сербия- Хорватия, Мексика - США. примеров масса
    Так вот эта ненастоящая война развязана против России давно, где мы потеряли спортивный, суверенитет (гимн и флаг) , так что МОК это НАТО в спорте
    Так что : условный офицер РФ, на условной войне перешёл на сторону условного противника
    И стал условным предателем.
    Предатель, с любой приставной предатель.
    Войны заканчиваются, враги перестают быть врагами, а предатели остаются предателями навсегда.
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 07:37
      0
      Войны заканчиваются, враги перестают быть врагами, а предатели остаются предателями навсегда.
       Солженицын и Ельцин - патриоты, первому памятник, второму центр laughing
    2. АА17
      АА17 Сегодня, 08:40
      +2
      ...условный офицер РФ, на условной войне перешёл на сторону условного противника
      И стал условным предателем...


      Уважаемый, Михаил.
      "Ваши уста глаголят истину".
      Вы точно описали суть поступка бывшей российской спортсменки.

      ...Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооружённых силах РФ...


      Надо было ей добавить: "принятие мной, Еленой Исинбаевой, Воинской Присяги носил номинальный характер"
      Кстати, интересно: а Присягу она принимала или нет?
  33. korwalol
    korwalol Сегодня, 07:20
    +4
    Так он же на этом скачке расколется, редиска, при первом же шухере!
    Поди сюда, Федя, возьми бумагу, пиши:
    редиска нехороший человек, раскалываться предавать, сознаваться.
    Шухер опасность, скачок ограбление. Записал?
    Теперь, Федя, скажи Васе все, что ты ему сказал, на гражданском языке.
    Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности.
  34. Старец Фугас
    Старец Фугас Сегодня, 07:30
    -3
    Автор, а с чего ты взял, что план по медалям есть исключительно в нашей стране? Тебе это сказали, или ты сам это у себя в недрах черепушки выудил?
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 07:46
      +2
      что план по медалям есть исключительно в нашей стране?
       Патамушта,это тяжкое наследие,той "плохой" Родины,где была плановая экономика laughing
  35. jungler
    jungler Сегодня, 07:37
    +3
    Вспоминается император Калигула - он в своё время тоже коня в Сенат ввёл... Для Нашего императора пример Калигулы видимо стал положительным примером....нет ничего нового в подлунном мире....Браво Скоморохов. Правильную тему поднял.... только нужно не с коней в Думе спрашивать а с их Владельцев ( даже не с конюхов)
  36. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 07:39
    0
    Цитата: tihonmarine
    Чиновников молча заклеймили, но даже не позором, оставив на должностях, а вот про Исинбаеву все СМИ орут, а надо бы про чиновников

    Полностью согласен. Не Лену нужно клеймить, которая осталась сама по себе, а государственных чиновников, от которых завоняло предательством.
    Какой странный жизненный винегрет устроили, спорт, бизнес и патриотизм порубили в одну лохань и лохам скармливают
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 07:49
      +3
      а государственных чиновников, от которых завоняло предательством
       А до этого не воняло? Завоняло,только с июня этого года и то когда принюхались? smile
      1. Olddetractor
        Olddetractor Сегодня, 09:20
        0
        А кого это Вы спрашиваете? Себя наверно, других риторических фигур и не наблюдается рядом
    2. cast iron
      cast iron Сегодня, 08:25
      +3
      Драки 33 года голосуют за бывших фарцовщиков, предателей Советской Родины, прохиндеев, балаболов и откровенных уголовников, с надеждой на то, что они сделают жизнь дураков комфортнее и лучше. На деле же получается только финансовое рабство для 95% населения и рост цен на вся и всё. Дураки и эту лохань съедят - и добавки попросят.
  37. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 07:42
    +4
    Роман как всегда. До слёз. Но что правда, то правда. Это вообще убило. good "... Сидишь на кнопки нажимаешь. Главное- спящим на камеру не попасть....Но с этим в Госдуме борются..." wassat
  38. spotlight
    spotlight Сегодня, 07:46
    +6
    Офицерские спортсмены, ваши деньги под прицелом.
  39. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 07:47
    +3
    Лично у меня нет слов, первое, что пришло на ум-
    Кодекс чести русского офицера. Составлен в 1804 году, актуален навсегда.

    1. Не обещай, если ты не уверен, что исполнишь обещание.
    2. Держи себя просто, с достоинством, без фатовства.
    3. Необходимо помнить ту границу, где кончается полная достоинства вежливость и начинается низкопоклонство.
    4. Не пиши необдуманных писем и рапортов сгоряча.
    5. Меньше откровенничай — пожалеешь. Помни: язык мой — враг мой.
    6. Не кути — лихость не докажешь, а себя скомпрометируешь.
    7. Не спеши сходиться на короткую ногу с человеком, которого недостаточно узнал.
    8. Избегай денежных счетов с товарищами. Деньги всегда портят отношения.
    9. Не принимай на свой счет обидных замечаний, острот, насмешек, сказанных вслед. Что часто бывает на улицах и в общественных местах.
    10. Если о ком-то не можешь сказать ничего хорошего, то воздержись говорить и плохое...
    11. Ни чьим советом не пренебрегай — выслушай. Право же, последовать ему или нет, остается за тобой.
    12. Сила офицера не в порывах, а в нерушимом спокойствии.
    13. Береги репутацию доверившейся тебе женщины, кто бы она ни была.
    14. В жизни бывают положения, когда надо заставить молчать свое сердце и жить рассудком.
    15. Тайна, сообщенная тобой хотя бы одному человеку, перестает быть тайной.
    16. Будь всегда начеку и не распускайся.
    17. На публичных маскарадах офицерам не принято танцевать.
    18. Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы тверды.
    19. Разговаривая, избегай жестикуляции и не повышай голос.
    20. Если вошел в общество, в среде которого находится человек, с которым ты в ссоре, то здороваясь со всеми, принято подать руку и ему, конечно, в том случае, если этого нельзя избежать. Не обратив внимания присутствующих или хозяев. Подача руки не подает повода к излишним разговорам, а тебя ни к чему не обязывает.
    21. Ничто так не научает, как осознание своей ошибки. Это одно из главных средств самовоспитания.
    22. Когда два человека ссорятся, всегда оба виноваты.
    23. Авторитет приобретается знанием дела и службы. Важно, чтобы подчиненные не боялись тебя, а уважали.
    24. Нет ничего хуже нерешительности. Лучше худшее решение, чем колебание или бездействие.
    25. Тот, кто ничего не боится, более могуществен, чем тот, кого боятся все.
    26. Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
    Последний 26 пункт говорит о " майоре" Исимбаевой как никогда.Пусть она женщина, но она в офицерском звании, принимала присягу. Министру обороны нужно задуматься над тем кому и как присваивать воинские звания.
  40. Равик
    Равик Сегодня, 07:50
    +3
    Цитата: mark1
    ... в общем Шойгу виноват, мог бы и лампасы выдать и своим замом назначить

    Еще лет пять и в МО мужиков не останется...
  41. 1536
    1536 Сегодня, 07:52
    +1
    Почему-то вспомнилась библейская притча о Христе и грешнице. Хорошо отразил эту сцену наш русский живописец В.Д. Поленов. Кто хочет, может посмотреть в интернете или пойти в Русский музей в Санкт-Петербурге. Я бы, например, не стал бросаться камнями в кого-либо. Уж извините, если не в тему.
  42. сталевар
    сталевар Сегодня, 07:57
    +6
    "что Владимир Владимирович не понимает, что у него все окружение такое."
    Каков поп, таков и приход. Поговорки русские знать надо. А недавно Роман, вы призывали пример с Путина брать. Что предвыборная компания началась?!
  43. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:59
    0
    Цитата: антивирус
    Терпи Ленка. 5-10 лет, не больше

    Все решается на поле боя...
    Слабых бьют, победителей не судят...
    Так что наша первостепенная задача победить обьединенный Запад на поле боя на Украине... smile.
  44. igorra
    igorra Сегодня, 08:02
    +6
    Всё началось с выступления под нейтральным флагом и слов Путина, что спортсмены имеют право послать страну, давшую деньги на спортивное воспитание, и граждан, эти деньги заработавшие, нахрен ради достижения спортивных высот. А во вторых, чем эта майорша отличается от например Родниной, Тарасовой и иже с ними, в трудную годину сбежавших за рубеж, где тренировали наших соперников? Зато в госдуме Роднина истинная патриотка. Тьфу.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 08:20
      +1
      Вы говорите, что "спортсмены в праве послать страну, давшую деньги", но деньги то даёт не страна, а налогоплательщики. И она одна из этих самых налогоплательщиков. Свой статус получателя денег она вроде как получила потому что лучшая. На ее месте могли бы и вы, но вы не умеете в спорт. Так что тут вопрос скорее не к ней, а к государству, кое перераспределяет деньги налогоплательщиков не на дороги или оборону, а на шутов и лицедеев.
  45. cast iron
    cast iron Сегодня, 08:02
    +5
    Всегда был в недоумении, с какого такого перепуга спортсменам дают воинские звания? Это же позор настоящий. Уже в рамках СССР это было жульничество. Мол наши спортсмены все "любители", которые на самом деле "служат" в армии или пашут на заводах. На самом деле никто нигде не служил и не пахал, а вполне себе круглосуточно тренировался как профессионал. И если в СССР этот казус хоть как то был оправдан, то в капиталистической стране это нонсенс. Вы где видели, чтобы спортсмен в США получал липовые офицерские звания и "служил" на бумаге? Правда у них своё жульничество. Спортсмен числится студентом в колледже или ВУЗе, а при этом в ВУЗе практически не появляется. Для проформы сдает необходимый минимум, который любой дЭббил освоит. Про качечтво образования таких "студентов" все предельно понятно.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 08:34
      +1
      Дело в том, что в свое время до соревнований допускались только любители. Соответственно СССР оформлял всех спортсменов как рабочих завода. Сейчас с этим проблем нет (у разве что в боксе остались одни любители), однако старая советская привычка осталась.
      Что же на счёт ВУЗов США, то они вроде как выдают свой диплом, а не диплом государственного образца. И соответственно порочат именно свою репутацию в образовании, а не репутацию страны. Ну а товарищ Исенбаева порочит именно страну в лице МО. Юридически целый майор дезертировал в страну вероятного противника. А если из армии майоры бегут, то что уж про рядовых солдат говорить.
  46. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 08:06
    -1
    «Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ… Я человек мира... Живу там, где работаю, ем то, что люблю…».
    «До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооружённых силах РФ. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Моё призвание — СПОРТ».
    Любопытно, тогда с чьим шестом так удачано упражнялась Елена Гаджиевна Исинбаева ?! Часом ни Шойгу ли "шест держал", да так у дачно что аж в Испанию "перепрыгнула" подальше от Отечества. Так сказать "преодолела препятствие". Лишить бы "стрекозу - попрыгунью" и не только её всех наград и привелегий ранее выданных государством, ну так для наглядности примера. Что-то косая (и не только она, список длинный) совсем страх потеряла, ведомо забыла о договорённостях, но ничего придётся напомнить и вежливо попросить чтобы вернула награбленное добро, а также украденные жизни солдат... КОММЕНТАРИЙ ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ wink good drinks
    1. Славутич
      Славутич Сегодня, 08:29
      -1
      Лишить бы "стрекозу - попрыгунью" и не только её всех наград и привелегий ранее выданных государством, ну так для наглядности примера.

      если бы да кабы tongue
  47. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 08:10
    +5
    " очевидно, что Владимир Владимирович не понимает, что у него все окружение такое."
    Как же, не понимает. Он сам эту систему выстроил, его друзья сплошь таланты-миллионеры и миллиардеры, и тут он вдруг не понимает чего то.
  48. михаил3
    михаил3 Сегодня, 08:11
    0
    Почему? Да потому что на льду в свое время оба творили просто чудеса во имя нашей страны
    И прочее бессмысленное гонево. Никого из приведенных в пример спортсменов ни в чем не винят, потому что и Исинбаеву никто не обвиняет в наличии собственности, хоть в Монако, хоть в деревне Гадюкино.
    Автор статьи нагоняет знаки, болтая в пустоту, получая за это реальные деньги. Тьфу! Вопрос с Исинбаевой в том, что она отказалась от своей страны. Ее мотивы, как и ее собственность, совершенно не важны. Это все попросту лишнее в решении вопроса.
    Отказалась от страны в сложный для нее момент? Страна может и должна отказаться от нее, забрав все, что дала ей, как выяснилось, не по праву. Вот и все, о чем на самом деле речь. Ситуация вполне описывается анекдотом - хорошо пожарным работать - зарплата, премии, привилегии! Но как пожар, так хоть увольняйся!
  49. Million
    Million Сегодня, 08:15
    +3
    Вот, к сожалению, очевидно, что Владимир Владимирович не понимает, что у него все окружение такое.

    У него всегда были проблемы с подбором кадров.И все мы это видим.
  50. Unknown
    Unknown Сегодня, 08:24
    +3
    Так, САМ президенту нас, Спортсмен с большой буквы. Как внушили народу РФ - лучший дзюдоист, своего института, способный хоккеист, умелый пловец ,ведёт здоровый образ жизни, не курит ,не пьёт, как Борька-алкаш, вот такой России нужен.« Спорт это та сфера, где строго спрашивать нельзя, нельзя заставить. Нужно побудить людей заниматься спортом и физической культурой. Если действовать таким, достаточно тонким способом, тогда успех обеспечен», - заявил Путин. И пошло поехало. Спортсмены на первый план, особенно спортсменки
    Как привлекательно выглядят. Прецеде́нт, уже есть
    В своё время царь и ВК были любителями тоже , балета .Печально кончили. Так у нас, в Думе и других структурах власти, оказались бывшие спортсмены и спортсменки , с их высказываниями "На сегодняшний день получилась так, что у подрастающего поколения складывается понимание, что государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать", так говорит олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта России. Самая юная олимпийская чемпионка в истории российского спорта (15 лет и 195 дней). Почти каждая бывшая спортсменка , а сейчас чиновница, выдаст по самое "ни хачу". Интеллектом не блещут.
    Можно ли считать Исинбаеву военным человеком? Да, конечно, НЕТ!!! Как нельзя считать многих таких «военных» из нашего прошлого.
    С таким подходом, далеко можно уйти. Военное, офицерское звание, превращается в профанацию. Как это не военная? Не надо кивать на Советское время, тогда когда нужно было , офицеры спортсмены приступали к своим прямым воинским обязанностям, по своей ВУС, а не с шайбой бегали по полю. Примеров, в ВОВ предостаточно. Любой военнослужащий, тем паче офицер ,даёт присягу и баста ,тут вопросов нет. Выходит, простого смертного в звании рядового, можно привлечь ссылаясь на присягу, а офицера в звании майора нет? Интересно получается, каста неприкосновенных? Та же Исинба́ева, могла отказаться от звания ВС ,и если было желание выступать за ЦКСА ,взять статус вольнонаёмный, был такой в СА, и выступать дальше. Так нет, между прочим денежное довольствие ,как майору там не маленькое .Какие то, жадюги, урвать, где только можно Да ,превратилось МО в чёрт, знает что. Стрелкова на нары, Исинбаеву на Канары... попутал на Тенериф. Замечательно ! Верной дорогой идёте господа!!
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 09:13
      0
      попутал на Тенериф
      Тенериф и есть Канары. А по теме-Незачем государственные деньги угрохивать на всю контору профессионального спорта, и тем более незачем превозносить их успехи выше неба, если они есть. Ну пробежал наш в тапочках быстрее чем негр с английским флагом на майке, и что дальше? Разница во всем- от уровня жизни до стабильности экономики никуда не делась.