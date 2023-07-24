От демографической к миграционной катастрофе. Россию предлагают населить африканцами

«Бабы новых нарожают»
Российские «эффективные менеджеры», которые оптимизировали страну до демографической катастрофы и развала системы здравоохранения, на фоне Украинской кампании наконец-то заметили, что у нас страна-то вымирает. Что кому-то нужно воевать и у станков стоять. Пока сановники решают «высокие проблемы» с нехваткой мест для яхт в РФ.
Поэтому прежние установки в стиле «государство не просило их вас рожать», видимо, уходят в прошлое. Теперь сановники и околонаучная либеральная среда фонтанирует идеями, как поправить демографию в РФ.
Так, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что стремление женщин к созданию карьеры и обеспечению материальной базы, из-за которого откладывается деторождение – порочная практика. Об этом он сообщил на заседании Госдумы:
«Порочная практика сформировалась в обществе, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением».
Это ведёт к проблемам со здоровьем, невозможностью забеременеть и выносить ребёнка. Эту ситуацию надо пересматривать, потому что «чем раньше женщина родит, тем лучше для ее здоровья».
Слова разумные. Проблема в том, что власти РФ очень долго хотели стать «своими» для Запада. Как сказал В. Путин:
«Мы же ну все предложили. Мы считали, что мы свои, «буржуинские», мы хотим быть в этой семье так называемых цивилизованных народов».
Политика была соответствующей: развитие общества потребления, где дети обуза и ведут к ухудшению материального положения семьи; разрушение коллективизма общества, ставка на индивидуализм, эгоцентризм; «оптимизация» школ, садиков, системы здравоохранения; разрушение производства в России (промышленность и сельское хозяйство); либеральная миграционная политика и т. д.
Итоги печальные: разбитое корыто по всем направлениям и областям.
Африканская миграция в Россию
В клубе «Валдай» уже нашли ответ, как поправить демографию в России.
Решение классическое для западников и либералов: больше мигрантов! Мол, выходцев из солнечного Туркестана и Южного Кавказа нужно разбавить африканцами. Так, ведущий научный сотрудник Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев предложил адаптировать законодательство к массовому приему беженцев из Африки.
Миграция из стран Африки в Россию пока незначительна по своим масштабам, и её главный канал – учебная миграция. В 2022 году в России, согласно официальным оценкам ГУВМ МВД России и Министерства науки и высшего образования РФ, легально пребывало 38 тыс. африканцев. Эта цифра стабильна с 2019 года – до 40 тысяч африканских мигрантов, единовременно пребывающих в России. Трудовая миграция из Африки, несмотря на её большой потенциал – 1,4 млрд населения, минимальна – сотни человек. Миграция на постоянное место жительства пока носит единичный характер, вынужденная миграция почти не представлена.
В то же время миграция из Африки в страны ЕС, в том числе нелегальная, имеет постоянный и устойчивый характер. Россия в этом плане сильно отстала от «развитых» стран. Поэтому, по мнению «эксперта», России надо сформировать стратегию на южном направлении и предложить убежище африканцам. Начать работу над программами адаптации африканских мигрантов в российском обществе и развивать для них образовательные программы.
Хорошая, перспективная тема для российских либералов и чиновников, ещё можно принять несколько миллионов беженцев из стран Латинской Америки. В частности, из Мексики, где идёт перманентная война наркокартелей и государства. Вспомнить и о бедных арабских странах, где проблема с перенаселением, или о Южной и Юго-Восточной Азии. А у нас просторы, леса, земля и вода. Рабочих рук, как теперь оказывается, не хватает. А бабы новых рожать не хотят.
На выходе получаем массу новых проблем: резкий рост этнической преступности, усиление позиций наркомафии, этнические гетто и плавная замена национальной культуры и языка на «мультикультурный бульон». Затем бунты, как недавно во Франции.
И как итог: через поколение-два происходит замена коренного, вымирающего и стареющего населения на более жизнеспособных в новых условиях (а по сути, в старых архаичных порядках с элементами феодализма и рабовладения) переселенцев. И решение «русского вопроса», как и мечтал Гитлер.
В сущности, «эффективные менеджеры» ничего не хотят делать для налаживания нормальной, человеческой жизни в России. Ведь для этого нужно возрождать полноценное образование и культуру, науку и искусство, здравоохранение и индустрию. Восстановить социальную справедливость. Но для этого необходимо много работать, в стиле сталинских железных наркомов. Зачем? Если можно осваивать средства и завозить в страну миллионы мигрантов, похоронив Русскую цивилизацию и русский суперэтнос под бредни о мультикультурализме, политкорректности, толерантности и необходимости борьбы с расизмом.