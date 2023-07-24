От демографической к миграционной катастрофе. Россию предлагают населить африканцами

«Бабы новых нарожают»

«Порочная практика сформировалась в обществе, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением».

«Мы же ну все предложили. Мы считали, что мы свои, «буржуинские», мы хотим быть в этой семье так называемых цивилизованных народов».

Африканская миграция в Россию