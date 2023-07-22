Преимущества и недостатки 9-мм пистолета Ярыгина

Пистолет под индексом 6П35 разрабатывался в рамках программа НИОКР «Грач» коллективом конструкторов под руководством В. А. Ярыгина на замену ПМ.
В 1993 году данный образец оружия принимал участие в конкурсе Минобороны РФ и после длительных испытаний и доработок был объявлен победителем в 2000 году. В 2003-м пистолет, получивший наименование «9-мм пистолет Ярыгина» (ПЯ) поступил на вооружение ВС РФ.
Массовый выпуск ПЯ для российской армии был налажен в 2011 году. Помимо ВС РФ данное оружие используется в ряде российских силовых структур и правоохранительных органах.
Кроме того, 9-мм пистолет Ярыгина получил экспортную версию и сегодня кроме России эксплуатируется в Армении, Казахстане, Киргизии, Литве и РБ.
ПЯ – это самозарядный пистолет под патрон 9х19 мм. Начальная скорость пули составляет 340 м/с, прицельная дальность стрельбы – 50 метров. Емкость магазина рассчитана на 18 патронов (до 2004 года – 17).
Несмотря на то, что пистолет выиграл конкурс и был принят на вооружение, отзывы эксплуатантов о нем весьма неоднозначные.
Так, к неоспоримым преимуществам по сравнению с тем же ПМ относят: меньшую силу отдачи и подброс, большую емкость магазина, патрон 9х19 мм и высокую точность при интуитивной стрельбе.
В свою очередь, есть у него и весомые недостатки. В частности, нередкие осечки при использовании «на холодную», задержки при стрельбе, большой вес, связанный с цельнометаллической конструкцией, острые края губок магазина, которые могут оставлять порезы на руках, а также высокая вероятность поломки, так как пистолет состоит из множества мелких деталей.