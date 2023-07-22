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Преимущества и недостатки 9-мм пистолета Ярыгина

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Преимущества и недостатки 9-мм пистолета Ярыгина

Пистолет под индексом 6П35 разрабатывался в рамках программа НИОКР «Грач» коллективом конструкторов под руководством В. А. Ярыгина на замену ПМ.


В 1993 году данный образец оружия принимал участие в конкурсе Минобороны РФ и после длительных испытаний и доработок был объявлен победителем в 2000 году. В 2003-м пистолет, получивший наименование «9-мм пистолет Ярыгина» (ПЯ) поступил на вооружение ВС РФ.

Массовый выпуск ПЯ для российской армии был налажен в 2011 году. Помимо ВС РФ данное оружие используется в ряде российских силовых структур и правоохранительных органах.

Кроме того, 9-мм пистолет Ярыгина получил экспортную версию и сегодня кроме России эксплуатируется в Армении, Казахстане, Киргизии, Литве и РБ.

ПЯ – это самозарядный пистолет под патрон 9х19 мм. Начальная скорость пули составляет 340 м/с, прицельная дальность стрельбы – 50 метров. Емкость магазина рассчитана на 18 патронов (до 2004 года – 17).

Несмотря на то, что пистолет выиграл конкурс и был принят на вооружение, отзывы эксплуатантов о нем весьма неоднозначные.

Так, к неоспоримым преимуществам по сравнению с тем же ПМ относят: меньшую силу отдачи и подброс, большую емкость магазина, патрон 9х19 мм и высокую точность при интуитивной стрельбе.

В свою очередь, есть у него и весомые недостатки. В частности, нередкие осечки при использовании «на холодную», задержки при стрельбе, большой вес, связанный с цельнометаллической конструкцией, острые края губок магазина, которые могут оставлять порезы на руках, а также высокая вероятность поломки, так как пистолет состоит из множества мелких деталей.

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5 комментариев
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  1. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 06:57
    +2
    Когда работал в милиции оу, хотел иметь в пользовании эту Диковинку. В тире один раз попробовал. Мне не очень -тяжелоатлетам такой давать. При упражнении номер 4 толи 2, когда надо пробежать 25 метров, и интуитивно вытащить "плетку" и отсоеляться по мишени на дистанции тоже в 25 метров, мне больше зашел дедушка ПМ. Хоть он не отвечает современным тенденциям, магазин маловат, но простите за мой французкий, он надежный, как советский консервный нож. Мое мнение, можете не оспаривать.
    1. Maxim G
      Maxim G Сегодня, 07:04
      +1
      Цитата: Menshoff_D_V
      Хоть он не отвечает современным тенденциям, магазин маловат, но простите за мой французкий, он надежный, как советский консервный нож. Мое мнение, можете не оспаривать.

      Есть ПММ на 12 патронов.
      Есть крышки магазинов, которые увеличивают его емкость (+ 2 патрона).
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:59
    +2
    В 1993 году данный образец оружия принимал участие в конкурсе Минобороны РФ и после длительных испытаний и доработок был объявлен победителем в 2000 году. В 2003-м пистолет, получивший наименование «9-мм пистолет Ярыгина» (ПЯ) поступил на вооружение ВС РФ.

    Про пистолет, разработанный 30 лет назад и 20 лет назад принятый на вооружение до сих пор "отзывы эксплуатантов о нем весьма неоднозначные."
    Это что за супер-пупер-нано-гипер "стрелялка с искусственным интеллектом", с которой 20 лет не могут определиться?
    Сам собой напрашивается ответ: его либо практически нет, либо какое-то лобби "зубами" держится за этот "гад-джет".
  3. Наган
    Наган Сегодня, 07:28
    +1
    В США на моей только памяти перевооружались 2 раза, с Colt 1911 на Beretta M9, а потом на Sig Sauer P320-M17 и Sig Sauer P320-M18, один из них чуть легче и короче. Некоторым подразделениям особого назначения разрешили сохранить Colt 1911, он хоть и тяжеленный и зарядов по нынешним временам мало, но пуля 45го калибра на коротких дистанциях имеет свои преимущества.
    Полицейские обычно имеют выбор из нескольких вариантов, и чаще всего выбирают Glock 9мм версию (они продаются в разных калибрах). Поскольку платят не из своего кармана, им сниженный ресурс пластиковых частей фиолетово, отстреляют ресурс, спишут, и выдадут новый, а таскать пластик легче чем металл, и магазин на 18 патронов очень бывает что пригождается. Но некоторые до сих пор ходят с 6-зарядными револьверами, у них задержек при стрельбе в принципе не бывает, в отличие от полуавтоматических пистолетов.
  4. СВД68
    СВД68 Сегодня, 07:38
    +1
    Чем плох пистолет Ярыгина? Тем что его заказчики попытались опровегнуть установленную еще в начале ВОВ истину - пистолет не является боевым оружием. Попытка после войны создать боевой пистолет в виде пистолета Стечкина только подтвердила эту истину. И вот МО снова наступило на эти грабли назначив конкурс на новый боевой пистолет, в котором выиграл ПЯ. Но это ошибка. Сама идея боевого пистолета - ошибка.