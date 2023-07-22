В американской прессе назвали одну из возможных причин распада Бельгии

Если один из этих регионов хочет развестись, то нам следует обсудить этот вопрос как взрослые с тем, чтобы прийти к общему консенсусу в этом отношении. Ну а в случае их отказа сесть с нами за стол переговоров, мы в состоянии сделать это и в одностороннем порядке

Существует вероятность распада Бельгии, обусловленного напряжённостью между Фландрией на севере страны (жители этого региона говорят преимущественно на голландском языке) и Валлонией (наиболее распространённым здесь является французский), расположенной на юге, сообщает Politico. Как уточняет американское издание, всё это вызвано растущей популярностью крайне правой партии Vlaams Belang (Фламандский интерес), стремящейся к выходу Фландрии из состава с целью обретения своей независимости.– прокомментировал лидер вышеуказанного политформирования данную ситуацию, сравнив Бельгию с супружеской парой.В то же время, отмечают авторы материала, к основной проблеме во Фландрии на сегодняшний день нужно отнести миграцию, на что обратили внимание избиратели. Таким образом, из всех стран Европы именно в Бельгии наблюдается наибольший наплыв людей, находящихся в поисках убежища. Примечательно, что партии «Фламандский интерес» удалось завоевать доверие своих избирателей именно за счёт проведения миграционной политики, к которой граждане проявляют живой интерес.Напомним, что ранее стало известно о скандале, произошедшем в Бельгии, причиной которого послужила выдача виз россиянам и иранцам, в отношении которых были наложены международные санкции. В этой связи, депутаты решили заслушать по этому вопросу премьер-министра страны Александра де Кроо наряду с главой МИД Хаджей Лахбибом. В итоге оппозиция потребовала отставки бельгийского министра иностранных дел, а Vlaams Belang призвала премьера сделать то же самое.