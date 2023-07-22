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В американской прессе назвали одну из возможных причин распада Бельгии

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В американской прессе назвали одну из возможных причин распада Бельгии

Существует вероятность распада Бельгии, обусловленного напряжённостью между Фландрией на севере страны (жители этого региона говорят преимущественно на голландском языке) и Валлонией (наиболее распространённым здесь является французский), расположенной на юге, сообщает Politico. Как уточняет американское издание, всё это вызвано растущей популярностью крайне правой партии Vlaams Belang (Фламандский интерес), стремящейся к выходу Фландрии из состава с целью обретения своей независимости.


Если один из этих регионов хочет развестись, то нам следует обсудить этот вопрос как взрослые с тем, чтобы прийти к общему консенсусу в этом отношении. Ну а в случае их отказа сесть с нами за стол переговоров, мы в состоянии сделать это и в одностороннем порядке

– прокомментировал лидер вышеуказанного политформирования данную ситуацию, сравнив Бельгию с супружеской парой.

В то же время, отмечают авторы материала, к основной проблеме во Фландрии на сегодняшний день нужно отнести миграцию, на что обратили внимание избиратели. Таким образом, из всех стран Европы именно в Бельгии наблюдается наибольший наплыв людей, находящихся в поисках убежища. Примечательно, что партии «Фламандский интерес» удалось завоевать доверие своих избирателей именно за счёт проведения миграционной политики, к которой граждане проявляют живой интерес.

Напомним, что ранее стало известно о скандале, произошедшем в Бельгии, причиной которого послужила выдача виз россиянам и иранцам, в отношении которых были наложены международные санкции. В этой связи, депутаты решили заслушать по этому вопросу премьер-министра страны Александра де Кроо наряду с главой МИД Хаджей Лахбибом. В итоге оппозиция потребовала отставки бельгийского министра иностранных дел, а Vlaams Belang призвала премьера сделать то же самое.
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11 комментариев
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:50
    -1
    В некотором царстве , в некотором государстве ...
    Что за сказки тур рассказывают?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:53
    +2
    Давным давно был в Бельгии- там довольно сильная грузинская диаспора,кстати тогда она была высокообразованая - большинство с высшим образованием полученным в СССР.Умеренно антисоветская- этим они стыдливо прикрывали свою эмиграцию.Но жили хорошо- образование понимаете ли.Вот от них то я и узнал первый раз ,что Бельгия не однородна и этот спор о разделении у них идёт десятилетиями ,иногда всплывая наружу по экономическим и социальным причинам.Разберутся,они прекрасно понимают - поделятся их со временем сожрут соседи.А так они все бельгийцы.
    1. Павел_Свешников
      Павел_Свешников Сегодня, 08:16
      +1
      Советский союз тоже по частям сожрали. Но мы все равно допустили его распад вследствие предательства руководства на фоне экономических неурядиц. Так что в принципе все возможно. Когда простому народу будет не на что жить, то им можно скормить любой бред о том, что в отдельном государстве им будет жить сытнее.
  3. Б-15
    Б-15 Сегодня, 06:54
    +5
    Фландрия зажировала от объедков Голландии. Считает, что кормит Юг.
    Но газ закончился. Объедков станет значительно меньше. Жизнь простых людей ухудшится. Но дело будет сделано.
    Чем мельче страна, тем легче ею управлять. Посмотрите на трибалтику.
  4. Наган
    Наган Сегодня, 06:59
    +6
    наряду с главой МИД Хаджей Лахбибом

    Какого это имя происхождения, фламандское или валлонское?
    wassat
    1. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 07:08
      +1
      Что ни есть - скандинавское! (с юмором)
  5. DenD
    DenD Сегодня, 07:05
    +1
    А можно поподробнее, про россиян, на которых наложены санкции. Желательно с фамилиями, генпрокуратура России - интересуется. Да и широкой общественности тоже хочется узнать имена "героев".
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:18
    +4
    Т.н. "разделение" Бельгии на Фландрию и Валлонию началось в начале 70 годов ХХ века. С тех пор они и "делятся". И будут делиться до тех пор, пока не надоест.
    Богатая страна. В конце 1991 года я был в Валлонии, в Кортрейке. На дорогах и в городе неожиданно много оказалось "Жигулей-9", примерно 10-12% от всех машин (которых и в СССР было не очень много). Я поинтересовался у местных мнением о "9" и получил неожиданный ответ: "машина для безработных (!!!)"
    "Как!" удивился я, "почему для безработных?"
    "Безработный тоже человек. Он живет на пособие, поэтому его финансов на приличную машину не хватает, но он же должен ездить по делам, в магазин или на море, поэтому государство субсидирует приобретение этих дешевых машин".
    Вот такая "инвалидка" для бельгийских бездельников.
  7. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 07:26
    +3
    Что там той Бельгии - 2-3 района российских. Не живется спокойно- распадаться надумали.
  8. gmss
    gmss Сегодня, 07:47
    +1
    Цитата: Наган
    наряду с главой МИД Хаджей Лахбибом

    Какого это имя происхождения, фламандское или валлонское?
    wassat

    Гугл говорит что алжирское.
    Кстати интересный факт от туда же - в 2021 году посетила Крым, с ее слов по российской визе
  9. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 08:06
    0
    Когда-то экономически и политически доминировала Валлония, теперь Фландрия. Столица, преимущественно франкоязычный Брюссель, находится внутри нидерландоязычной Фландрии.