После выхода Российской Федерации из зерновой сделки, которая позволяла Украине беспрепятственно вывозить и продавать своё зерно удобным и быстрым способом, Киев рассматривает любые другие транспортные возможности, а под эту лавочку решать военные задачи. В этом плане рассматриваются различные пути: речные, автомобильные и железнодорожные. Однако каждый из них влечёт за собой и ряд проблем.
Из различных вариантов, один из самых обсуждаемых на Украине – это речная транспортировка по реке Дунай. Объем зерновых, перевозимых по реке, уже в прошлом году вырос примерно с 1,4 млн тонн до 2 млн тонн в месяц. Посредством Дуная зерно может быть доставлено непосредственно к близлежащим покупателям или отправлено в такие транспортные узлы, как Констанца в Румынии, где его грузят на более крупные суда для более дальних перевозок морем.
Однако, одна из основных сложностей, с которой столкнутся перевозчики, заключается в том, что, поскольку более крупные суда не могут ходить по реке, появится необходимость «сужать» логистику до малых судов. Сюда добавляется и жара, охватившая Южную Европу, и которая усугубляет проблемы речной перевозки.
По данным румынского управления водного хозяйства, уровень Дуная в Румынии почти на 40% ниже среднего уровня июля из-за высоких температур. Он пока превышает двадцатилетний минимум, достигнутый в прошлом году, но может снизиться еще больше на следующей неделе из-за засухи в Европе. Об этом говорят западные эксперты.
Сухопутные маршруты тоже имеют свои проблемы. Перевозке автомобильным и железнодорожным путем мешает тот факт, что страны Восточной Европы продолжают сопротивляться притоку урожая из Украины от имени местных фермеров, которые протестуют против зернового импорта.
Хотя страны Восточной Европы продолжают выступать против покупки украинского зерна, они по-прежнему разрешают транзит зерна через свои границы для доставки.
Украина заявила, что планирует увеличить экспортные мощности по альтернативным маршрутам, хотя это может занять некоторое время. Министр инфраструктуры страны подсчитал, что только по Дунаю в этом году можно было бы экспортировать от 23 до 25 миллионов тонн продовольствия, что составляет около половины годового довоенного экспорта зерна страны.
Хотя реки и дороги уже были экономическим спасательным кругом, теперь они, скорее всего, окажут большее влияние на мировые поставки зерна и сыграют ключевую роль в снижении растущих цен на продукты питания. Однако многие европейские экономисты считают, что выход России из зернового соглашения не приведёт к росту цен на зерно на мировом рынке.