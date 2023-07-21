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Западные эксперты: Экспорт украинского зерна теперь зависит от Дуная, который обмелел из-за засухи

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Западные эксперты: Экспорт украинского зерна теперь зависит от Дуная, который обмелел из-за засухи

После выхода Российской Федерации из зерновой сделки, которая позволяла Украине беспрепятственно вывозить и продавать своё зерно удобным и быстрым способом, Киев рассматривает любые другие транспортные возможности, а под эту лавочку решать военные задачи. В этом плане рассматриваются различные пути: речные, автомобильные и железнодорожные. Однако каждый из них влечёт за собой и ряд проблем.


Из различных вариантов, один из самых обсуждаемых на Украине – это речная транспортировка по реке Дунай. Объем зерновых, перевозимых по реке, уже в прошлом году вырос примерно с 1,4 млн тонн до 2 млн тонн в месяц. Посредством Дуная зерно может быть доставлено непосредственно к близлежащим покупателям или отправлено в такие транспортные узлы, как Констанца в Румынии, где его грузят на более крупные суда для более дальних перевозок морем.

Однако, одна из основных сложностей, с которой столкнутся перевозчики, заключается в том, что, поскольку более крупные суда не могут ходить по реке, появится необходимость «сужать» логистику до малых судов. Сюда добавляется и жара, охватившая Южную Европу, и которая усугубляет проблемы речной перевозки.

По данным румынского управления водного хозяйства, уровень Дуная в Румынии почти на 40% ниже среднего уровня июля из-за высоких температур. Он пока превышает двадцатилетний минимум, достигнутый в прошлом году, но может снизиться еще больше на следующей неделе из-за засухи в Европе. Об этом говорят западные эксперты.

Сухопутные маршруты тоже имеют свои проблемы. Перевозке автомобильным и железнодорожным путем мешает тот факт, что страны Восточной Европы продолжают сопротивляться притоку урожая из Украины от имени местных фермеров, которые протестуют против зернового импорта.

Хотя страны Восточной Европы продолжают выступать против покупки украинского зерна, они по-прежнему разрешают транзит зерна через свои границы для доставки.

Украина заявила, что планирует увеличить экспортные мощности по альтернативным маршрутам, хотя это может занять некоторое время. Министр инфраструктуры страны подсчитал, что только по Дунаю в этом году можно было бы экспортировать от 23 до 25 миллионов тонн продовольствия, что составляет около половины годового довоенного экспорта зерна страны.

Хотя реки и дороги уже были экономическим спасательным кругом, теперь они, скорее всего, окажут большее влияние на мировые поставки зерна и сыграют ключевую роль в снижении растущих цен на продукты питания. Однако многие европейские экономисты считают, что выход России из зернового соглашения не приведёт к росту цен на зерно на мировом рынке.
Автор:
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12 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:25
    +1
    И чего теперь... да ничего, будут по дорогам возить. Долго, не очень экономично, но нас это уже не должно волновать. Никак, совсем!
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 19:31
      +2
      будут по дорогам возить. Долго, не очень экономично, но нас это уже не должно волновать.

      Сжечь и развеять... По воздуху оно (зерно) быстрее до ЕС долетит...
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:07
        0
        Если они попытаются баловаться,то пора уже будет по-серьёзному решать с режимом Зеленского.Пора заканчивать уже всю эту канитель.

        Ряд информресурсов со ссылкой на источники в офисе украинского президента сообщают, что Зеленский поручил генштабу спланировать нанесение ударов по порту Новороссийск с использованием морских дронов-камикадзе, повредивших Крымский мост. Насколько опасны и исполнимы такие планы, рассказал военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров.
        По данным канала «Резидент», который ссылается на собственные источники в офисе Зеленского, атака на Крымский мост была осуществлена при помощи британского морского подводного автономного робота REMUS 600, который нес дополнительный груз взрывчатки.Этот аппарат легко спустить с гражданского судна, после чего он способен передвигаться под водой на глубине до 600 метров, легко управляется с ноутбука. Автономно двигаться такой робот может порядка 70 часов со скоростью до 5 узлов (примерно 9 км/ч). С увеличенной грузоподъемностью он имеет дальность 286 морских миль (530 км).Именно такие аппараты, якобы, Киев собирается использовать против инфраструктуры Новороссийского порта. Однако, как считает эксперт, эти планы вряд ли реалистичны.

        https://k-politika.ru/naskolko-realny-ugrozy-ukrainy-atakovat-novorossijsk/
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:26
    +2
    Как бы не видно на маринтрафике обмеления Дуная сегодня ,могут грузиться не по полную грузовик марку,жадность до добра не доводит.
    1. Комментарий был удален.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:26
    +3
    Дунай обмелел?.. Все ясно! " Путин виноват")
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:44
      +2
      Есть второй вариант: В Дунае нет воды,значит её кто-то выпил. hi
      1. BrTurin
        BrTurin Сегодня, 19:57
        +1
        так не только из Дуная...
        В турецком Стамбуле запасы воды в водохранилищах за неделю сократились почти на 2% — до 40% от нормы. Это стало минимальным показателем впервые с 2014 года, пишет 21 июля газета Daily Sabah... Запасы воды в водохранилищах в норме должны составлять 868,7 млн куб. м. Однако к утру 21 июля они уменьшились до 346 млн куб. м. https://iz.ru/1547684/2023-07-21/v-stambule-sokratilis-zapasy-vody-do-40-ot-normy-iz-za-zhary
        если дело так дальше пойдет то туркам нужно не о зерне, а о воде призадуматься...
      2. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 20:25
        0
        Я знаю, кто! Это Моссад, евреи, Израиль! Они всегда так!
  4. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 19:27
    0
    Déjà l'année dernière les ports fluviaux étaient exploité comme jamais ils ne l'avaient été .
    Exemple dans l'un d'entre eux jamais certains terminaux de chargement n'avaient été utilisés, ceux 'Chinois' et ceux 'Ukrainiens ' ont tourné à plein régime. Dans un de ces ports devant la saturations des rues ils ont limité leur nombre en ville, mais des files de camions attendaient leur tour à la sortie des villes.
    Les fluviaux maritime ont une taille leurs permettant de livrer partout en Méditerranée et Europe .
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:31
    -1
    Затопить нужно на форватере пяток сухогрузов поржавее,и заминировать их,чтобы намертво порализовать судоходство.
  6. BrTurin
    BrTurin Сегодня, 19:41
    0
    Однако многие европейские экономисты считают, что выход России из зернового соглашения не приведёт к росту цен на зерно на мировом рынке.

    покупать с дисконтом это..., в вот продать дороже рынка... Все эти погрузки, перегрузки имеют свою цену, так что прибыль падает, а добрать её за счет подорожания - объемы не дадут
    После выхода России из зерновой сделки экспортный потенциал Украины сократится вдвое, с 7–8 млн тонн в месяц до 4 млн тонн, передаёт 21 июля агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Argus Media.https://regnum-ru.turbopages.org/regnum.ru/s/news/3821094
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:59
    0
    Скоро осень, дожди, снег. Нужно не муму, а раздолбать сами порты Измаил и Рени!