Михаил Воронцов: новороссийский и бессарабский генерал-губернатор

М. С. Воронцов. Портрет работы Томаса Лоуренса
В мае 1823 года новым генерал-губернатором Новороссийского края становится Михаил Семенович Воронцов.
Когда он прибыл в Одесcу, Ростопчин в своём письме написал:
«Я поздравляю всё население Новороссийского края, которое ему (Воронцову) подвластно… но у него будет много работы – одно только искоренение воровства можно сравнить с подвигами Геркулеса.»
После своего назначения генерал-губернатором Воронцов пошёл по пути продолжения политики своих предшественников – Потемкина, Ришелье и Ланжерона – и продолжил обустраивать край.
Первые шаги на посту генерал-губернатора
Важным качеством Воронцова как администратора было умение собрать команду людей, которые смогли бы на своих должностях принести реальную пользу краю. И такие люди уже вскоре у Воронцова появились. За короткое время генерал-губернатор собрал команду энергичных, талантливых и трудолюбивых администраторов, которые и принялись продолжать обустройство Новороссийского края.
Первоочередное значение Воронцов решил уделить развитию сельского хозяйства. В Одессе с этой целью было учреждено Одесское сельскохозяйственное общество, которое координировало все сельскохозяйственные нужды. Этим Обществом закупались за рубежом семена растений, сельскохозяйственные орудия, новые породы животных. Кроме того, создавались новые фермы, внёсшие немалый вклад в сельскохозяйственное развитие края. Также Обществом издавались научные труды, в создании которых принимал активное участие и сам генерал-губернатор.
Большое внимание уделил Воронцов также развитию виноградарства. Он скупил земельные участки в Крыму, засадил их саженцами винограда, которые выписал из Франции, Испании и других европейских стран. Вскоре виноделие в Крыму достигло таких масштабов, что на вырученные от продажи вина деньги Воронцов построил знаменитый дворец в Алупке.
Поскольку край представлял собой степь, а лесов практически не было, то новые поселенцы испытывали острую нехватку топлива для обогрева жилищ. Чтобы компенсировать эту нехватку, Воронцов приказывает начать поиски месторождений каменного угля, а затем и его добычу.
Вслед за этим было основано Черноморское коммерческое российское пароходство. В своём имении Воронцов строит первый во всём Причерноморье пароход, а уже спустя несколько лет пароходы регулярно строятся в черноморских портах. В 1828 году начинается регулярное пароходное сообщение между портами Чёрного и Азовского морей.
Одесса в 1837 году
Развитие науки и образования
В 1834 году в Херсоне появляется первое училище торгового мореплавания, в котором готовились будущие штурманы и судостроители.
В 1839 году в Одессе благодаря Воронцову появляется Общество истории и древностей, которое не только занимается сбором древних артефактов, но и регулярно организует археологические экспедиции для изучения Новороссийского края, описания сохранившихся памятников древности, проводит раскопки. Воронцов, интересовавшийся археологией, сделал и весомый личный вклад в расширение коллекции Общества, привезя из древнеримской Помпеи коллекцию ваз и сосудов. Также издавалось множество книг, в которых описывалась флора и фауна края, делались описания важнейших путешествий и экспедиций.
Помимо развития науки развивается в крае и культура в целом. Сначала в Одессе, а потом и в других городах начинают выходить газеты, литературные журналы, появляется многостраничный «Новороссийский календарь» и «Одесские альманахи».
Портрет Воронцова работы Ивана Тюрина
Кроме этого, развивается образование, появляется ряд новых учебных заведений. В частности, в Одессе открывается училище восточных языков, при симферопольской гимназии появляется татарское отделение. В 1833 году в Керчи открывается институт для девушек, в Одессе же появляется училище для глухонемых девочек, открытое при непосредственном участии жены Воронцова Елизаветы Ксаверьевны.
В результате вышеперечисленных изменений значительно улучшается качество жизни населения Новороссийского края. Если в 1770-1780-е годы сюда переселяются в основном беглые крепостные и беднейшие слои крестьянства, то теперь уже зажиточное дворянство и купечество считает честью купить в Новороссии земельный участок. А цены на землю выросли значительно. Если в конце XVIII века десятина земли стоила 30 коп., то теперь цена её выросла до 10 руб. Всё это давало деньги на самообеспечение края, из дотационного региона Новороссия превращается в экономически независимый регион, который в состоянии обеспечить себя всем необходимым даже без субсидий из Петербурга. И, конечно же, все эти деньги шли на дальнейшее развитие края.
Воронцовский дворец в Алупке
Активное заселение края
Новыми темпами идёт и заселение края. Для заселения новых поселенцев назначались губернии и уезды, где на ревизскую душу приходилось более 8, а в степной полосе — 15 десятин на ревизскую душу.
На новых местах для поселенцев создавались все условия: засевалась часть полей, накапливалось сено для прокормления скота в первую зиму, заготовлялись орудия труда и рабочий скот, заготовлялось необходимое продовольствие. Для строительства жилищ крестьяне снабжались за счёт казны лесом и необходимой суммой денег (25 рублей), что по тем временам можно назвать беспрецедентным явлением. В случае же отсутствия леса семья новосёлов получала 35 рублей.
По-прежнему в силе был и ряд льгот для переселенцев. Так, они освобождались на 3 года от рекрутской повинности, на 6 лет – от воинского постоя и на 8 лет – от уплаты налогов.
Во второй половине 30-х – 40-х годах XIX века усиливаются темпы заселения Екатеринославской губернии (за счёт малозаселённого Александровского уезда), и она значительно опережает Херсонскую губернию. Только за 1841-1845 годы в Александровский уезд Екатеринославской губернии прибывает более 20 тысяч душ мужского пола. Таким образом, Екатеринославская губерния временно превращается в ведущий заселяемый район Новороссии.
Быстрый рост городов происходил прежде всего за счёт развития морской торговли. Промышленность края в это время только начинала развиваться. Основным же занятием местных жителей было сельское хозяйство.
Наместник на Кавказе
В 1844 году М. С. Воронцов был назначен наместником на Кавказ и отбыл в Тифлис, однако сохранил за собой должность новороссийского и бессарабского генерал-губернатора. На Кавказе он принимает участие в войне с горцами, основывает город Ейск, укрепляет ряд крепостей, следит за боеготовностью армии. И в то же время готовит неспокойный край к предстоящей мирной жизни: основывает Закавказское общество сельского хозяйства, способствует открытию ряда школ в Тифлисе (Тбилиси), Ереване, Кутаиси, Ставрополе и других городах, объединив их в Кавказский учебный округ.
Тифлис. Никанор Чернецов. 1839 год
Воронцов считал, что замирить Кавказ одними лишь военными способами невозможно, для этого надо использовать более гибкую политику, с уважением относиться к самобытности местного населения. Корень же проблем Кавказа он видел в том, что правительство в Петербурге, слишком увлекаясь всё это время европейскими делами, не уделяло этому краю достаточно внимания.
Итоги деятельности, смерть и посмертная память
В годы правления Воронцова Новороссийский край переживает настоящий «новороссийский бум» – бурное развитие буквально всех отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также рост населения. Теперь Новороссия, бывшая ещё полстолетия назад необжитой пустыней, которую современники называли «Диким полем», благодаря труду всего двух поколений превратилась в экономически развитый регион, в котором развивались многие виды промышленности и сельского хозяйства. В регион, порты которого превратились в крупные финансовые и торговые центры. Благодаря всему этому край вскоре стали называть локомотивом экономики Российской империи.
Памятник М. С. Воронцову в Одессе
В 1854 году из-за проблем со здоровьем 72-летний Михаил Семенович уходит в отставку со всех занимаемых должностей. В августе 1856 года он был удостоен фельдмаршальского жезла в качестве признания былых заслуг. В ноябре того же года бывший генерал-губернатор скончался.
Среди подчинённых, служивших под началом графа, о нём осталась добрая память, и даже возникла поговорка:
«Бог высоко, царь далеко, а Воронцов умер.»
Памятник Воронцову в Ейске
Захоронен Воронцов был в Спасо-Преображенском соборе Одессы, в котором в 1880 году похоронили также его супругу. В 1936 году собор был разрушен большевиками, могила Воронцовых осквернена, находившиеся в захоронении драгоценные оружие и ордена разграблены, а сами останки выброшены. Впоследствии их тайно перезахоронили на одном из одесских кладбищ местные жители. А в 2005 году, когда собор был восстановлен, прах четы Воронцовых вновь обрёл покой в нём.
Уже в 1863 году в Одессе был открыт памятник Воронцову, а спустя ещё четыре года – в Тифлисе. Оба открыты на народные пожертвования. Одесский памятник стоит и в наше время, Тифлисский был снесён большевиками в 1922 году. Уже в начале XXI века памятники Воронцову появились также в Бердянске и Ейске.