Михаил Воронцов: новороссийский и бессарабский генерал-губернатор



М. С. Воронцов. Портрет работы Томаса Лоуренса

«Я поздравляю всё население Новороссийского края, которое ему (Воронцову) подвластно… но у него будет много работы – одно только искоренение воровства можно сравнить с подвигами Геркулеса.»

Первые шаги на посту генерал-губернатора



Одесса в 1837 году

Развитие науки и образования



Портрет Воронцова работы Ивана Тюрина



Воронцовский дворец в Алупке

Активное заселение края

Наместник на Кавказе



Тифлис. Никанор Чернецов. 1839 год

Итоги деятельности, смерть и посмертная память



Памятник М. С. Воронцову в Одессе

«Бог высоко, царь далеко, а Воронцов умер.»



Памятник Воронцову в Ейске