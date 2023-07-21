Военное обозрение
Войти Регистрация

«Имеет стратегические последствия»: в западной прессе оценили развертывание производства БПЛА «Орлан» в России

14
«Имеет стратегические последствия»: в западной прессе оценили развертывание производства БПЛА «Орлан» в России

Россия увеличила производство и поставки беспилотников «Орлан-10» и «Орлан-30» в 53 раза с начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине. Данные БПЛА уже сыграли чрезвычайно важную роль в наведении артиллерии на позиции ВСУ и их появление на фронте в огромных объемах способно изменить ход боевых действий.


Данное мнение озвучивается в издании Military Africa:

Развертывание производства «Орланов» демонстрирует приверженность России использованию передовых технологий для достижения превосходства в конфликте.

Как указывается, «Орлан-10» - это небольшой беспилотник, который применяется для разведки и наблюдения. Он имеет дальность полета до 1500 км и может нести полезную нагрузку до 10 кг. «Орлан-30» является более крупным и совершенным БПЛА, оснащенным лучшим вооружением и оборудованием.

Эти беспилотники обеспечивают повышенную осведомленность о ситуации, сбор данных в режиме реального времени и расширенный спектр возможностей, что делает их незаменимыми на современном поле боя. Развертывание их выпуска имеет стратегические последствия для украинского конфликта

- оценили БПЛА в западной прессе.

Как отмечается, массовое применение «Орланов», во –первых, предоставит российским силам разведывательную информацию в режиме реального времени, позволяя им отслеживать и оценивать передвижения украинских войск, определять линии снабжения и оборонительные позиции и в итоге более эффективно планировать военные операции.

Во-вторых, улучшится процесс идентификации целей, в том числе военных объектов и инфраструктуры. Определяя уязвимые точки, Россия может расширить возможности по нанесению точных ударов, ослабляя оборонительные возможности Украины.

В-третьих, развертывание на фронте «Орланов» может удержать ВСУ от проведения определенных операций из-за постоянной угрозы наблюдения. Это ограничит для украинской армии свободу передвижения, снижая ее способность к стратегическому маневрированию.

В-четвертых, «Орланы» обеспечивают целеуказание для высокоточного оружия для уничтожения стационарных и движущихся целей днем или ночью в сочетании с боевой нагрузкой.

Битва за контроль над небом на Украине продолжается, и использование «Орланов» является ключевой частью этого сражения

- делается вывод в издании.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 19:14
    +7
    Оптику бы им ещё получше... Но, самое главное запустить массовое производство, модернизировать проще уже по ходу пьесы.

    С июля ещё и беспилотники от Алмаза-Антея должны пойти по 3000 в месяц. Число упырей, вроде, тоже растёт.

    Интересно, как наземные беспилотники себя чувствуют?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:17
    +2
    Россия увеличила производство и поставки беспилотников
    . Это хорошая новость и плевать на бухтение забугорных.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:41
      0
      Ещё одна хорошая новость.
      20 июля в Сети появилось видео с пролетающим в небе, в сопровождении истребителя МиГ-29 ВКС РФ, российского тяжелого ударно-разведывательного БПЛА С-70 «Охотник». Судя по кадрам совместного полета, перемещающийся где-то над просторами России беспилотник – это второй экземпляр (вариант) перспективного авиакомплекса со сниженной радиолокационной заметностью, поскольку он имеет «правильное» сопло, уменьшающее эффективную площадь рассеивания (ЭПР).

      https://topcor.ru/37425-na-video-zasvetilsja-letjaschij-novejshij-variant-bpla-ohotnik.html
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:20
    0
    Чёт в статье не Орлан 10 по дальности, а какой-то межгалактический корабль.Орлан расходный материал сейчас ,ВСУ старается смести их с неба- кому понравится висящий часами над головой целеуказатель.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 19:28
      +1
      Расход зенитных ракет и прочие "неудобства"... хорошие птички, пусть летают.
  4. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 19:27
    +1
    да камеры на орланах еще те. Аналоговые похоже. Да и связь уязвима к РЭБ. Но это все равно лучше чем ничего.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:37
      0
      Камеры просто с обычных цифровых фотоаппаратов, они на такие дальности никогда не рассчитывались. Идея орланов и была в том, что с алиэкспресса собирать беспилотники
    2. Deon59
      Deon59 Сегодня, 19:38
      0
      на камере не различить где дерево ,где человек
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:27
    +2
    Да в начале войны тех кто говорил что нужны для армии и бпла и убпла выставляли посмешищами. Время расставило всё по своим местам!
  6. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 19:31
    0
    Во-первых, во-вторых... в-четвертых - все верно. Но какое отношение все это имеет к битве за небо??? Наша авиация как не действует далеко за ЛБС, так и не будет.
  7. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 19:40
    0
    Из личных наблюдений. А ведь стали реально тише летать! Если раньше было хоть и не видно. Но слышно . В первый раз думал лес кто то валит. wassat А по весне пока не показали. Даже и не знал что летает. Мои парни на полигоне рассмотрели. Явный прогресс. good
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:41
    0
    А где орионы от Кронштадта, которые уже год в три смены клепают на новом заводе? Кажется у наших оппонентов совсем истощилась система ПВО на ЛБС, а если со стороны Белоруссии или Курской области залетать то там наверно никого кроме пары всушников со стингерами нет. Мест для диверсионных безнаказанных налетов хоть отбавляй! К западу от Киева на трассах небось столько при желании можно важных шишек набить! И поезда птурами останавливать. Но не то орионов мало , или на новый год решили беречь, или что-то тут нечисто
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:00
      +1
      С Орионами всё нормально ,их даже иногда сбивают.
  9. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 20:22
    0
    Мда, запрягали долго...
    Надеюсь, теперь процесс помчится.
    Вопрос: "А спецподразделения, по применению БПЛА, всевозможных типов и назначений, приданные к частям сухопутных войск и ВМФ уже созданы?".