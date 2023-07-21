«Имеет стратегические последствия»: в западной прессе оценили развертывание производства БПЛА «Орлан» в России

Развертывание производства «Орланов» демонстрирует приверженность России использованию передовых технологий для достижения превосходства в конфликте.

Эти беспилотники обеспечивают повышенную осведомленность о ситуации, сбор данных в режиме реального времени и расширенный спектр возможностей, что делает их незаменимыми на современном поле боя. Развертывание их выпуска имеет стратегические последствия для украинского конфликта

Битва за контроль над небом на Украине продолжается, и использование «Орланов» является ключевой частью этого сражения