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Планшетный артиллерийский комплекс 1А50 «Командор-ВТ»

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Планшетный артиллерийский комплекс 1А50 «Командор-ВТ»
Общий вид планшета 1А50 "Командор-ВТ"



На вооружении ракетных войск и артиллерии российской армии состоят разнообразные системы управления огнем. В обозримом будущем в войска может поступить новый образец такого рода, имеющий ряд важных особенностей и преимуществ. Разработан и уже проходит испытания планшетный артиллерийский комплекс 1А50 «Командор-ВТ». Это устройство, имея небольшие размеры и массу, позволит артиллеристам выполнять необходимые расчеты и готовиться к стрельбе, а также упростит проведение всех подобных процедур.

От заказа до испытаний


Разработка нового программно-аппаратного артиллерийского комплекса управления огнем стартовала в 2015 г. Будущее изделие получило шифр «Командор-ВТ» и индекс ГРАУ 1А50. Исполнителем работ было АО «НПП «Военные технологии» (г. Санкт-Петербург). Целью проекта являлось создание легкого и компактного планшетного компьютера со специфическим набором компонентов и особым программным обеспечением, отвечающим требованиям сухопутной артиллерии.

В течение нескольких следующих лет специалисты «Военных технологий» провели большой объем исследовательских и опытно-конструкторских работ разного рода. По их результатам определили окончательный облик устройства и его ПО. В начале текущего десятилетия стартовала подготовка производства и будущих испытаний.


Изделия 1А50 на выставке в апреле 2023 г.

Готовый комплекс «Командор-ВТ» впервые показали в начале апреля 2023 г. Михайловская военная академия (г. Санкт-Петербург) провела симпозиум «Направления совершенствования теории и практики боевого применения РВиА», в рамках которого состоялась выставка современных разработок. Одним из ее экспонатов стал комплекс 1А50.

Вскоре комплекс попал на полигон. 20 апреля сообщили, что «Военные технологии» и Михайловская академия опробовали изделие «Командор-ВТ» на Лужском артиллерийском полигоне. При помощи нового прибора осуществлялись расчеты для стрельбы из 82-мм миномета. Комплекс и его операторы успешно определили координаты огневой позиции и цели, составили по доступным данным метеобюллетень, рассчитали данные для стрельбы, а затем корректировали огонь.

Планшетный комплекс справился с задачами управления огнем, а также получил хорошие отзывы. При этом представители академии указали на необходимость улучшения его эргономики. По всей видимости, организация-разработчик учтет пожелания военных специалистов и продолжит совершенствовать перспективный комплекс.

Очевидно, что испытания «Командора-ВТ» будут продолжаться. Необходимо проверить общую надежность и эффективность как аппаратной, так и программной части. Кроме того, предстоит отработать применение комплекса со ствольными системами других классов и типов, а также с реактивной артиллерией. Большое значение также имеет интеграция изделия 1А50 в существующие контуры и системы управления артиллерией.


Испытания "Командора-ВТ" с использованием 82-мм миномета

Дальнейшие события в целом предсказуемы. Изделие «Командор-ВТ» пройдет все испытания и доводку, в ходе которых подтвердит характеристики и избавится от остающихся недостатков. После этого его могут рекомендовать к принятию на вооружение, в результате чего сухопутная артиллерия получит новый удобный инструмент, дающий все необходимые возможности.

По информации разработчика, изделие 1А50 совместимо практически со всеми образцами ствольной и реактивной артиллерии, состоящей на вооружении российской армии. «Командор-ВТ» может управлять подразделениями с орудиями калибров 122 и 152 мм, минометами от 82 до 120 мм, а также реактивными системами «Град», «Ураган» и соответствующими вариантами РСЗО «Торнадо».

Программная и аппаратная часть


Артиллерийский комплекс 1А50 «Командор-ВТ» фактически представляет собой планшетный компьютер и набор вспомогательных средств для его эксплуатации. Аппаратной частью комплекса является планшет с диагональю 8,1 или 10,1 дюйма в ударопрочном пылевлагозащищенном корпусе. Компьютер имеет сенсорный экран с разрешением FullHD, а также оснащен набором «физических» кнопок на одной из граней.

Планшет работает от сменного аккумулятора. В комплект поставки входят два таких устройства. С их помощью комплекс может проработать без подзарядки 6 ч. «Командор-ВТ» с установленным аккумулятором весит 1,22 кг. В комплект поставки входят несколько зарядных устройств с возможностью использования разных источников энергии.


Полная спецификация и список компонентов планшета не раскрываются. Сообщается, что он имеет USB- и Ethernet-интерфейсы, а также оснащен модулем спутниковой навигации, использующим сигналы GPS и ГЛОНАСС. Также предусматривается сопряжение с современными отечественными радиостанциями нескольких типов для обмена данными.

В текущей комплектации изделие 1А50 использует операционную систему АstraLinux 1.7 Smolensk Edition. Задачи управления огнем выполняются при помощи программы «Планшетный артиллерийский комплекс «Командор-ВТ», разработанной «Военными технологиями». Программа имеет интуитивно понятный интерфейс и позволяет выполнять разнообразные операции, связанные с управлением огнем. Также в ней предусмотрен модуль шифрования для защиты данных, передаваемых по радиоканалу.

Задачи управления


Аппаратная и программная часть «Командора-ВТ» способны определять собственное местоположение, а также принимать целеуказание или самостоятельно вычислять координаты цели по доступным данным. Также предусматривается метеорологическая подготовка по данным из соответствующих источников. При необходимости, планшет позволяет принять решение и атаковать незапланированную цель.

На основе информации о положении батареи и намеченной цели рассчитываются данные для стрельбы. По результатам стрельбы, комплекс осуществляет корректировку и уточняет наводку. Корректировка выполняется по наблюдаемым разрывам, по секундомеру, по данным от дальномеров или РЛС и т.д.


Интерфейс планшета в одном из режимов

Комплекс 1А50 помогает командиру артиллерийского подразделения принимать те или иные решения. Он позволяет выбрать оптимальное размещение огневой позиции, построить схемы мертвых зон и полей невидимости, определить маршруты выдвижения и т.д. Обеспечивается расчет траекторий обычных и управляемых снарядов.

Мобильность и эффективность


На вооружении российских ракетных войск и артиллерии состоят системы управления огнем ряда типов. Все они обеспечивают решение необходимых задач и позволяют с высокой точностью вести огонь по целям во всех диапазонах дальности. В перспективе к этому набору средств управления может присоединиться новый планшетный артиллерийский комплекс 1А50 «Командор-ВТ».

В ходе недавних испытаний изделие 1А50 показало часть своих функций и получило хорошие оценки. Можно предполагать, что оно справится и с дальнейшими проверками, в которых будет использоваться более широкий круг орудий и боеприпасов. Впрочем, пока нельзя исключать необходимость тех или иных доработок, направленных на совершенствование конструкции и ПО.

«Командор-ВТ» или иные разработки такого рода должен представлять большой интерес для нашей армии. Его потенциал, в первую очередь, обеспечен удачным сочетанием функций и эргономики. Комплекс 1А50 способен решать все основные задачи в контексте управления артиллерийским огнем, и при этом является компактным переносным прибором, удобным в обращении.


В отличие от терминалов других систем управления, планшетный компьютер может без труда использоваться расчетами любых систем, от носимых / возимых минометов до полноценных самоходных орудий. При этом упрощается процесс внедрения и развертывания подобных средств управления.

Как и другие цифровые комплексы современной разработки, «Командор-ВТ» отличается определенной простотой модернизации и совершенствования. Эти процессы, в первую очередь, будут проводиться за счет обновления программного обеспечения. При этом особые требования к обновлению аппаратной части фактически отсутствуют, и она может использоваться в течение длительного времени.

Современные тенденции


Эффективность артиллерии и реактивных систем залпового огня зависит не только от характеристик орудий и установок. Большое значение имеют контуры и средства управления огнем. Их развитию в последние годы уделяется большое внимание, и это приводит к появлению и внедрению новых образцов. Очередной разработкой в этом классе стал планшетный артиллерийский комплекс 1А50 «Командор-ВТ».

К настоящему времени «Командор-ВТ» прошел стадию проектирования и добрался до испытаний. В обозримом будущем, подтвердив свои возможности, он сможет попасть в войска. При этом изделие 1А50 не является единственным в своем роде. Те или иные системы управления огнем артиллерии, в т.ч. компактные и эргономичные, разрабатываются рядом других организаций. И эти комплексы тоже имеют шанс попасть в войска и улучшить возможности нашей артиллерии.
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Использованы фотографии:
НПП "Военные технологии"
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14 комментариев
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  1. lexseyOGK
    lexseyOGK Сегодня, 04:39
    +7
    На фронте во всю юзают арт блокноты на обычных смартфонах, с загруженным картами и без сим карт. А тут с 2015 тренируются.
    1. uRRY
      uRRY Сегодня, 07:15
      +5
      Ну Вы же знаете армейский подход: чтобы на планшете мог танк развернуться, в огне не горел и в воде не тонул, выдерживал взрыв Ф-1 и прямое попадание спец. БЧ, чтобы без предварительного обучения планшетом мог воспользоваться однорукий негр из под пальмы и паркетный генерал/ьша из Генштаба и всё такое. 10 лет разработки и миллиард наличными и слитками за каждый год ))
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 08:12
      0
      Цитата: lexseyOGK
      на обычных смартфонах

      Ну тут же планшет, с большим экраном. И так понимаю, что это только один элемент, создаваемой глобальной системы, к которой обычный смартфон не подключишь
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 09:00
        0
        У ВСУ есть удачная система Крапива.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 04:48
    +3
    Вот ета масштабище реформ сухпут.
    А ланшафт и условия луны могут расчитать? Тогда и я согласен.
    А сейчас на листках с карандашем еще расчитыаают парни?
    1. AllX_VahhaB
      AllX_VahhaB Сегодня, 07:58
      +1
      Цитата: антивирус
      А сейчас на листках с карандашем еще расчитыаают парни?

      В феврале 2015-го у меня была буссоль ПАБ-2 и бумажная карта laughing
  3. Luminman
    Luminman Сегодня, 04:56
    +5
    С операционной системой все понятно - АstraLinux 1.7 Smolensk Edition. С влагозащитным и неубиваемым корпусом понятно тоже. А кто изготавливает комплектующие - монитор, микропроцессор и другие микросхемы? Как-то Автор об этом умолчал, а это важно...
    1. Комментарий был удален.
    2. spektr9
      spektr9 Сегодня, 07:12
      +3
      А кто изготавливает комплектующие - монитор, микропроцессор и другие микросхемы? Как-то Автор об этом умолчал, а это важно...

      А смысл писать, и так ясно что КНР, думаю если хорошенько поискать можно и аналог в сборе найти. Что-то мало вериться что всю начинку по эксклюзивному проекту МО закупали
  4. Михаил Драбкин
    Михаил Драбкин Сегодня, 05:01
    +5
    При всем уважении, хорошо что комплекс «попал на полигон». Неясно есть-ли смотрящий / ТТХ от МО несмотря на индекс ГРАУ. Но 8 лет разработки, от заказа в 2015 году говорит о песке в и так ненадежной связи военных и проектантов - за это время и железо и алгоритмы и цели проекта изменились по несколько раз. Тем более - отечественной базы ИС.

    Испытывать надежность железа на полигоне - это анахронизм. Есть военные стандарты, российские и зарубежные, испытательные лаборатории. На полигоне ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ характеристики, БЕЗ СЮРПРИЗОВ!!.

    Но хорошо что испытывают. Материал похож на пересказ слайдов «Военных Технологий».

    Когда руководил разработками модемов, всегда стоял вечный вопрос «когда»?? И всегда ставили задачу на сроки выпуска, функционал и стоимость. Никогда сроки не было возможности выдержать без упрощения требований и повышения стоимости!! Всегда эти три переменные были взаимно исключающими - работали с ключевым потребителем для корреляции и компромиссов наших возможностей и их требований. И это ге было возможным всегда - находили менее требовательных потребителей…

    СРОКИ, СРОКИ ВСЕГДА БЫЛИ САМЫМ ВАЖНЫМ в завоевании рыночной позиции пионера, новатора…

    Ответ ВСЕГДА был в возможности перепрошивки улучшенным программным обеспечением, от V0.1 до VX.Y. Выпускали уменьшенную НЕОБХОДИМУЮ функциональность как можно скорее, с планом перепрошивок и уменьшения стоимости. И ВСЕГДА - с известными дефектами!!! которые можно было минимизировать правилами использования…всегда с дефектами!!!

    А тут и для минометов, и ствольной артиллерии, и для РСЗО, и для ..,, А надо - от простого к сложному. Это плохое управление разработками и МО, и исполнителями!! 8 лет и еще не в войсках… вот чем должны заниматься «научные» роты - ускоренным внедрением ВВТ!!

    Это НИКАК не нейрохирургия и запуск космических устройств.
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 05:53
      +2
      Цитата: Михаил Драбкин
      научные» роты - ускоренным внедрением ВВТ!!

      Идея "научных рот" пошла не от хорошей жизни. И науки там не больше чем в школьном кружке, разве что игрушки чуть продвинутей. Попытка в военной сфере внедрить продвинутые гражданские методы экстремального программирования уже не раз приводили к печальным последствиям.
      Поэтому для последовательной системы НИОКР начало войсковых испытаний через 8 лет вполне вменяемый срок. Особенно если учесть требования к интеграции Командора-ВТ к системам тактической связи и многочисленным модификациях АСУ восками, только в её протоколах можно разбираться не один год.
    2. гагрид
      гагрид Сегодня, 06:18
      +3
      А что вас так смутило в разработке единого прибора для всех типов артиллерии? Базовый принцип стрельбы у всех един. Таблицы стрельб разработаны давным давно для всех типов установок для всех типов снарядов и зарядов. Оцифровали . Вот сроки исполнения конечно впечатлили
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:09
    +4
    Цитата: Михаил Драбкин
    Но 8 лет разработки, от заказа в 2015 году говорит о песке в и так ненадежной связи военных и проектантов - за это время и железо и алгоритмы и цели проекта изменились по несколько раз. Тем более - отечественной базы ИС.

    Этот планшет нужен был еще вчера... нам нужен свой Старлинк...по этому направлению ВСУ имеют преимущество...в чем они сами признались. request
    Рогозину надо было в этом направлении работать все годы руководства Роскосмосом...увы время упущено.
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 07:04
      +3
      Рогозин в это время был занят выведением на орбиту британского Oneweb
      1. Б-15
        Б-15 Сегодня, 08:42
        -1
        Он был занят прежде всего расчисткой авгиевых конюшен Роскосмоса.
        Поэтому его и мажут грязью. Не могут простить ему отлучение от сытой жизни.
        Да, это дело не благодарное. У каждого своя правда. Не всегда получалось разобраться до тонкостей. На это требовалось время, а его не было. Был Восточный. И он потихоньку задышал.