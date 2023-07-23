

Общий вид планшета 1А50 "Командор-ВТ"

От заказа до испытаний



Изделия 1А50 на выставке в апреле 2023 г.



Испытания "Командора-ВТ" с использованием 82-мм миномета

Программная и аппаратная часть

Задачи управления



Интерфейс планшета в одном из режимов

Мобильность и эффективность

Современные тенденции

На вооружении ракетных войск и артиллерии российской армии состоят разнообразные системы управления огнем. В обозримом будущем в войска может поступить новый образец такого рода, имеющий ряд важных особенностей и преимуществ. Разработан и уже проходит испытания планшетный артиллерийский комплекс 1А50 «Командор-ВТ». Это устройство, имея небольшие размеры и массу, позволит артиллеристам выполнять необходимые расчеты и готовиться к стрельбе, а также упростит проведение всех подобных процедур.Разработка нового программно-аппаратного артиллерийского комплекса управления огнем стартовала в 2015 г. Будущее изделие получило шифр «Командор-ВТ» и индекс ГРАУ 1А50. Исполнителем работ было АО «НПП «Военные технологии» (г. Санкт-Петербург). Целью проекта являлось создание легкого и компактного планшетного компьютера со специфическим набором компонентов и особым программным обеспечением, отвечающим требованиям сухопутной артиллерии.В течение нескольких следующих лет специалисты «Военных технологий» провели большой объем исследовательских и опытно-конструкторских работ разного рода. По их результатам определили окончательный облик устройства и его ПО. В начале текущего десятилетия стартовала подготовка производства и будущих испытаний.Готовый комплекс «Командор-ВТ» впервые показали в начале апреля 2023 г. Михайловская военная академия (г. Санкт-Петербург) провела симпозиум «Направления совершенствования теории и практики боевого применения РВиА», в рамках которого состоялась выставка современных разработок. Одним из ее экспонатов стал комплекс 1А50.Вскоре комплекс попал на полигон. 20 апреля сообщили, что «Военные технологии» и Михайловская академия опробовали изделие «Командор-ВТ» на Лужском артиллерийском полигоне. При помощи нового прибора осуществлялись расчеты для стрельбы из 82-мм миномета. Комплекс и его операторы успешно определили координаты огневой позиции и цели, составили по доступным данным метеобюллетень, рассчитали данные для стрельбы, а затем корректировали огонь.Планшетный комплекс справился с задачами управления огнем, а также получил хорошие отзывы. При этом представители академии указали на необходимость улучшения его эргономики. По всей видимости, организация-разработчик учтет пожелания военных специалистов и продолжит совершенствовать перспективный комплекс.Очевидно, что испытания «Командора-ВТ» будут продолжаться. Необходимо проверить общую надежность и эффективность как аппаратной, так и программной части. Кроме того, предстоит отработать применение комплекса со ствольными системами других классов и типов, а также с реактивной артиллерией. Большое значение также имеет интеграция изделия 1А50 в существующие контуры и системы управления артиллерией.Дальнейшие события в целом предсказуемы. Изделие «Командор-ВТ» пройдет все испытания и доводку, в ходе которых подтвердит характеристики и избавится от остающихся недостатков. После этого его могут рекомендовать к принятию на вооружение, в результате чего сухопутная артиллерия получит новый удобный инструмент, дающий все необходимые возможности.По информации разработчика, изделие 1А50 совместимо практически со всеми образцами ствольной и реактивной артиллерии, состоящей на вооружении российской армии. «Командор-ВТ» может управлять подразделениями с орудиями калибров 122 и 152 мм, минометами от 82 до 120 мм, а также реактивными системами «Град», «Ураган» и соответствующими вариантами РСЗО «Торнадо».Артиллерийский комплекс 1А50 «Командор-ВТ» фактически представляет собой планшетный компьютер и набор вспомогательных средств для его эксплуатации. Аппаратной частью комплекса является планшет с диагональю 8,1 или 10,1 дюйма в ударопрочном пылевлагозащищенном корпусе. Компьютер имеет сенсорный экран с разрешением FullHD, а также оснащен набором «физических» кнопок на одной из граней.Планшет работает от сменного аккумулятора. В комплект поставки входят два таких устройства. С их помощью комплекс может проработать без подзарядки 6 ч. «Командор-ВТ» с установленным аккумулятором весит 1,22 кг. В комплект поставки входят несколько зарядных устройств с возможностью использования разных источников энергии.Полная спецификация и список компонентов планшета не раскрываются. Сообщается, что он имеет USB- и Ethernet-интерфейсы, а также оснащен модулем спутниковой навигации, использующим сигналы GPS и ГЛОНАСС. Также предусматривается сопряжение с современными отечественными радиостанциями нескольких типов для обмена данными.В текущей комплектации изделие 1А50 использует операционную систему АstraLinux 1.7 Smolensk Edition. Задачи управления огнем выполняются при помощи программы «Планшетный артиллерийский комплекс «Командор-ВТ», разработанной «Военными технологиями». Программа имеет интуитивно понятный интерфейс и позволяет выполнять разнообразные операции, связанные с управлением огнем. Также в ней предусмотрен модуль шифрования для защиты данных, передаваемых по радиоканалу.Аппаратная и программная часть «Командора-ВТ» способны определять собственное местоположение, а также принимать целеуказание или самостоятельно вычислять координаты цели по доступным данным. Также предусматривается метеорологическая подготовка по данным из соответствующих источников. При необходимости, планшет позволяет принять решение и атаковать незапланированную цель.На основе информации о положении батареи и намеченной цели рассчитываются данные для стрельбы. По результатам стрельбы, комплекс осуществляет корректировку и уточняет наводку. Корректировка выполняется по наблюдаемым разрывам, по секундомеру, по данным от дальномеров или РЛС и т.д.Комплекс 1А50 помогает командиру артиллерийского подразделения принимать те или иные решения. Он позволяет выбрать оптимальное размещение огневой позиции, построить схемы мертвых зон и полей невидимости, определить маршруты выдвижения и т.д. Обеспечивается расчет траекторий обычных и управляемых снарядов.На вооружении российских ракетных войск и артиллерии состоят системы управления огнем ряда типов. Все они обеспечивают решение необходимых задач и позволяют с высокой точностью вести огонь по целям во всех диапазонах дальности. В перспективе к этому набору средств управления может присоединиться новый планшетный артиллерийский комплекс 1А50 «Командор-ВТ».В ходе недавних испытаний изделие 1А50 показало часть своих функций и получило хорошие оценки. Можно предполагать, что оно справится и с дальнейшими проверками, в которых будет использоваться более широкий круг орудий и боеприпасов. Впрочем, пока нельзя исключать необходимость тех или иных доработок, направленных на совершенствование конструкции и ПО.«Командор-ВТ» или иные разработки такого рода должен представлять большой интерес для нашей армии. Его потенциал, в первую очередь, обеспечен удачным сочетанием функций и эргономики. Комплекс 1А50 способен решать все основные задачи в контексте управления артиллерийским огнем, и при этом является компактным переносным прибором, удобным в обращении.В отличие от терминалов других систем управления, планшетный компьютер может без труда использоваться расчетами любых систем, от носимых / возимых минометов до полноценных самоходных орудий. При этом упрощается процесс внедрения и развертывания подобных средств управления.Как и другие цифровые комплексы современной разработки, «Командор-ВТ» отличается определенной простотой модернизации и совершенствования. Эти процессы, в первую очередь, будут проводиться за счет обновления программного обеспечения. При этом особые требования к обновлению аппаратной части фактически отсутствуют, и она может использоваться в течение длительного времени.Эффективность артиллерии и реактивных систем залпового огня зависит не только от характеристик орудий и установок. Большое значение имеют контуры и средства управления огнем. Их развитию в последние годы уделяется большое внимание, и это приводит к появлению и внедрению новых образцов. Очередной разработкой в этом классе стал планшетный артиллерийский комплекс 1А50 «Командор-ВТ».К настоящему времени «Командор-ВТ» прошел стадию проектирования и добрался до испытаний. В обозримом будущем, подтвердив свои возможности, он сможет попасть в войска. При этом изделие 1А50 не является единственным в своем роде. Те или иные системы управления огнем артиллерии, в т.ч. компактные и эргономичные, разрабатываются рядом других организаций. И эти комплексы тоже имеют шанс попасть в войска и улучшить возможности нашей артиллерии.