Замглавы МИД РФ предположил, что президенты России и Турции обсудят транзит судов в Черном море

Что касается разговоров и контактов на высшем уровне, они постоянно прорабатываются. Естественно, будут

Такой важный вопрос как транзит кораблей по Черному морю может быть обговорен во время очередных контактов президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин.Как отметил замглавы российского дипломатического ведомства, он уверен, что данный вопрос встанет на повестке дня. Хотя, отметил Вершинин, предугадывать было бы неправильно, но нельзя не признать, что такие черноморские страны как Россия и Турция обладают особой ролью и ответственностью в данном вопросе.Вершинин также отверг вероятность сопровождения украинских судов с зерном турецкими военными кораблями. По словам замглавы МИД России, эта опция является опасной и невыполнимой на практике. Впрочем, и сама Турция не собирается организовывать конвои для украинских судов с зерном.Кроме того, замминистра иностранных дел отметил, что Россия и Турция ведут работу над установлением контактов на высшем уровне, между президентами двух государств.- подчеркнул Вершинин.После выхода России из «зерновой сделки» президент РФ Владимир Путин еще не встречался с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, хотя им явно есть, о чем побеседовать, что дает понять и представитель дипломатического ведомства нашей страны.