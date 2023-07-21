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Замглавы МИД РФ предположил, что президенты России и Турции обсудят транзит судов в Черном море

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Замглавы МИД РФ предположил, что президенты России и Турции обсудят транзит судов в Черном море

Такой важный вопрос как транзит кораблей по Черному морю может быть обговорен во время очередных контактов президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин.


Как отметил замглавы российского дипломатического ведомства, он уверен, что данный вопрос встанет на повестке дня. Хотя, отметил Вершинин, предугадывать было бы неправильно, но нельзя не признать, что такие черноморские страны как Россия и Турция обладают особой ролью и ответственностью в данном вопросе.

Вершинин также отверг вероятность сопровождения украинских судов с зерном турецкими военными кораблями. По словам замглавы МИД России, эта опция является опасной и невыполнимой на практике. Впрочем, и сама Турция не собирается организовывать конвои для украинских судов с зерном.

Кроме того, замминистра иностранных дел отметил, что Россия и Турция ведут работу над установлением контактов на высшем уровне, между президентами двух государств.

Что касается разговоров и контактов на высшем уровне, они постоянно прорабатываются. Естественно, будут

- подчеркнул Вершинин.

После выхода России из «зерновой сделки» президент РФ Владимир Путин еще не встречался с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, хотя им явно есть, о чем побеседовать, что дает понять и представитель дипломатического ведомства нашей страны.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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15 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:09
    0
    президенты России и Турции обсудят транзит судов в Черном море

    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:17
      +1
      Поговорить с Эрдоганом, который отпустил фашистов из Азова?
      Топи их всех.
      Они понимают только язык силы.
      В ответ на все кульбиты Эрдогана, я бы поставил курдам трофейные Стингеры и Джавелины.
  2. Александр Галактионов
    Александр Галактионов Сегодня, 17:18
    +4
    Путин поедит к эрдогану? А то эрдоган слово так держит , то ли в гаагу Путина отправит или в гуантаномо
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 17:32
      -8
      то ли в гаагу Путина отправит или в гуантаномо

      А не поперхнётся пыль глотать, да с Россией воевать...???
  3. ASM
    ASM Сегодня, 17:18
    -6
    отверг вероятность сопровождения украинских судов с зерном турецкими военными кораблями

    Естественно, ведь легко можно напороться на мину производства СссР, которыми окраина так щедро осыпала море.
    А в остальном проблем нет. Закрыта только северо-западная часть. Типа в Новороссийск вези, в Констанцу вези, в Константинополь вези - 3/4 моря свободны.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 17:26
      +7
      Знаете господин ASM страна производившая и мины и космические корабли называлась СССР все с большой буквы. Запомнить в принципе не трудно. Союз Советских Социалистических Республик .
      1. ASM
        ASM Сегодня, 17:33
        -3
        Я бы рад, только Союз есть, а советских социалистических уже, к сожалению, нет. А вот с "Р" я ошибся - исправлю.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:19
    +4
    МИД же не комментирует векторы внешней политики. Их определяет Глава Государства и озвучивает Администрация Главы Государства.
    Или МИД позавчера один ветер поймал, а сегодня развернулся под дуновением другого?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:28
    0
    А когда ,будут озвучены слова Вершинина - что мы непонимаем ,возмущённую реакцию ООН на наши удары по портам УкраиныУже 4 день кошмарим.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 18:00
      -1
      Да нет вы не правы ни кто ни кого не кошмарит . Просто опровергаем устарелую теорию морской мощи которую в конце 19 века один мериканец написал . Вписываем новую страницу в морскую стратегию .Все речи про конвои есть не нужное сотрясение воздуха , главное уничтожение портов как таковых. При отсутствии портов конвой не нужен .
  6. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 17:28
    +3
    Мне, почему-то, вспомнилось украинское воровство газа периода "Дамы с косой".

    Они воруют, наши недостачу Европе покрывают, подходит Новый год - пора заключения нового контракта.
    Наши ерепенятся, выставляют условия, требуют прекратить воровство, заплатить за украденный газ, обещают не подписывать новый договор.
    Европа напрягается. Начинает уговаривать наших и облизывать сверху донизу, от шасси самолёта Дж.Керри полоса в аэропорту не успевает остывать...

    Итог - договор подписан, на воровство опять забили, долги простили, потому что взять всё равно нечего.

    Только ведь тогда на кону стояло бабло. Теперь - жизни наших мужиков на фронте и безопасность страны.

    Уже англоязычные на все голоса запели про "Россия решила весь мир уморить голодом", "высококачественное украинское зерно" (Гы-гы! - на корм скоту), о "мировом повышении цен на зерно", "Россия устраивает зерновой геноцид" и далее по методичке.

    Причём кричат о голоде самые недокормленные - Европа с Америкой.
    Африка, которая всё давно про "помощь голодающим" поняла, молчит.
    Вовсе не умирающие от голода турки и китайцы просто уговаривают ради своего кармана. Надеюсь, уж им-то ВВП сумеет объяснить, а они сумеют понять, что если они хотят с украинского зерна бабло стричь, то и наш гешефт считать надо.

    Дожмут-уговорят и сейчас?
    1. TRex
      TRex Сегодня, 18:24
      0
      Вот вы объясните, мне, дебилу - Россия обещала безвозмездно,т.е. даром, поставить свое зерно некоторым голодающим неграм...
      В то же время, в окопах сидят русские парни, семьям которых очень бы не помешало выделение бесплатного зерна для прокорма скотины и иных целей. Для селян это очень актуально. Цены прут вверх не по-детски, дизель по 63 рубля за литр, люди не в состоянии содержать курицу, порося и всяких там зайцев. Покупательная способность населения падает.... А мы, такая великая держава, что кормим каких то негров... Пожары тушим в Турции, когда Забаййкалье полыхает в огне. Игра в патриотов может и закончится. Звоночки то постоянно поступают.
      1. ААК
        ААК Сегодня, 20:10
        0
        Потому, коллега, что вовне все "партнёры", а внутри - в лучшем случае "электорат"
  7. Mazur
    Mazur Сегодня, 17:38
    -3
    Эрдоган хитрый лис ,подставить может жестко ..Я бы на месте ВВП поосторожней с этим султаном
    1. Vladimir Silnov
      Vladimir Silnov Сегодня, 17:59
      0
      Ну сколько Путин эрдогану жопу будет лизать Эрдоган это враг России а ушлепку Путину это не понимает да колхознику понятно Турция это враг