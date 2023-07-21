Военное обозрение
Войти Регистрация

Штурм отрядами ВДВ укрепрайона ВСУ в районе Кременной попал в кадр

5
Штурм отрядами ВДВ укрепрайона ВСУ в районе Кременной попал в кадр

В сети опубликовано видео, на котором запечатлен штурм отрядами ВДВ ВС РФ украинских укреплений, обустроенных в лесу в районе населенного пункта Кременная.


На кадрах можно увидеть, как после проведения артподготовки десантники ворвались в украинские окопы, захватив и проведя зачистку опорного пункта боевиков киевского режима.

Сообщается, что в результате боестолкновения противник был вынужден оставить занимаемые позиции и хаотично отступать, оставив оружие, боеприпасы, а также бросив своих убитых и раненых военнослужащих.







Российская армия продолжают продвигаться вперед в расположенном возле Кременной Серебрянском лесном массиве. В течение прошедших суток ВС РФ нанесли удары по позициям противника в населенных пунктах Серебрянка, Белогоровка, Ямполь, Торское, Невское, Новолюбовка, Берестовое, Кисловка, Синьковка, Западное и Двуречная.

Бойцам российской армии удалось отразить две атаки противника на северо-западном направлении в районе населенного пункта Червоная Диброва. В районе Кременной была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

Также были нанесены авиационные и артиллерийские удары по позициям украинских боевиков в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское и Серебрянского лесничества.

Потери противника на этом направлении составили до 60-ти военнослужащих, три единицы бронетехники, САУ "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 17:52
    +3
    Потери противника на этом направлении составили до 60-ти военнослужащих, три единицы бронетехники, САУ "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.

    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 18:28
      -1
      Что за клевета на Россию? С чего Вы решил, что над ней тяготеет проклятье нацизма?
  2. роман66
    роман66 Сегодня, 17:54
    +1
    Мдя, они это лесом называют.. .
    Ттттттть
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:54
    +1
    С локальных атак возможно перейдём и к всеобщему наступлению.
  4. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 17:57
    -1
    Ну что тут скажешь? Нет у наших пока настоящего оружия.