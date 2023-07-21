Штурм отрядами ВДВ укрепрайона ВСУ в районе Кременной попал в кадр

В сети опубликовано видео, на котором запечатлен штурм отрядами ВДВ ВС РФ украинских укреплений, обустроенных в лесу в районе населенного пункта Кременная.
На кадрах можно увидеть, как после проведения артподготовки десантники ворвались в украинские окопы, захватив и проведя зачистку опорного пункта боевиков киевского режима.
Сообщается, что в результате боестолкновения противник был вынужден оставить занимаемые позиции и хаотично отступать, оставив оружие, боеприпасы, а также бросив своих убитых и раненых военнослужащих.
Российская армия продолжают продвигаться вперед в расположенном возле Кременной Серебрянском лесном массиве. В течение прошедших суток ВС РФ нанесли удары по позициям противника в населенных пунктах Серебрянка, Белогоровка, Ямполь, Торское, Невское, Новолюбовка, Берестовое, Кисловка, Синьковка, Западное и Двуречная.
Бойцам российской армии удалось отразить две атаки противника на северо-западном направлении в районе населенного пункта Червоная Диброва. В районе Кременной была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
Также были нанесены авиационные и артиллерийские удары по позициям украинских боевиков в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское и Серебрянского лесничества.
Потери противника на этом направлении составили до 60-ти военнослужащих, три единицы бронетехники, САУ "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.