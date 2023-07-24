УМПК – хитрый план или удачная импровизация?





Петр Бутовский (The Drive) «Российские комплекты крыльев для «тупых» бомб являются импровизированными устройствами с многочисленными недостатками, но они имеют спутниковое наведение».

Но главный вопрос – такое дешевое и достаточно эффективное оружие – это удачная импровизация или плод многолетних разработок?

И вот, через почти год СВО, на самолеты ВКС начали подвешивать ФАБ-500, оснащенные модулями УМПК

«Из имеющихся иллюстраций видно, что УМПК представляет собой самодельный аппарат, сделанный наспех и быстро брошенный в бой, без проведения в полном объеме требуемых испытаний. Неизвестно, какая компания производит нынешние модули УМПК, но вряд ли именно компания ГНПП «Базальт», которая спроектировала аналогичные модули 20 лет назад или компания ГНПП «Регион», выпускающая все российские авиационные управляемые бомбы».

«Онлайн-критический анализ модуля УМПК, проведенный анонимно сотрудником российской компании, профессионально занимающимся подобными темами, свидетельствует о низкой производительности и высокой частоте отказов».

«Тот же источник указывает, что после крепления модуля УМПК вес бомбы ФАБ-500М-62 фактически превышает грузоподъемность самых распространенных российских опор вооружения, которая составляет 500 килограммов. Это может привести к отрыву бомбы во время маневрирования».

«Еще одним недостатком УМПК является то, что взрыватель бомбы переключается в состояние «готовности» как в обычной бомбе, т.е. в момент отделения от самолета (в других крылатых бомбах взрыватель включается позже, во время скольжения). Это означает, что если крыло не раскроется, бомба может упасть и взорваться, в том числе на российской или подконтрольной ей территории. Вот с чем столкнулись белгородцы 20 апреля».

Что тут можно сказать?