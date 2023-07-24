УМПК – хитрый план или удачная импровизация?

«Российские комплекты крыльев для «тупых» бомб являются импровизированными устройствами с многочисленными недостатками, но они имеют спутниковое наведение».
Петр Бутовский (The Drive)
Интересный выплеск, но в нем действительно есть определенная суть. То, что ВКС РФ начали использовать «российские JDAM» в начале этого года, стало в целом неожиданностью как для тех, по кому применяли, так и для тех, кто наблюдал.
Правда, как-то все странно получилось. Ни тебе массовых презентаций на форумах и выставках, ни аналитики в стиле «не имеет аналогов…», ничего. Просто внезапно появились планирующие бомбы и начали падать на украинские позиции.
Как-то вот не по обычному сюжету, да.
Естественно, американцы тут же во всеуслышание заявили, что «все это фигня, JDAM лучше».
Но заметим, что было бы очень странно, если бы с той стороны океана прилетело что-то другое. Конечно, JDAM лучше, ведь США его продают, и продают вполне успешно! Ну а конкурент – он, понятно, хуже ножа.
Теперь появилось больше подробностей об УМПК, что означает «Унифицированный модуль планирования и коррекции». Модуль представляет собой крылья, оперение и блок управления, которые устанавливаются на обычной авиационной бомбе.
4 января 2023 года появилась первая информация о том, что Россия использует бомбы общего назначения с комплектами крыльев для нанесения ударов по целям на Украине. Первое официальное заявление украинской стороны появилось 4 апреля 2023 года, когда представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что россияне сбрасывают «до 20 планирующих бомб в день». Игнат отметил, что российские Су-34 и Су-35 работают этими бомбами, не входя в зону украинского ПВО. И уже много раз в украинских СМИ разные представители ВСУ жаловались, что бомбы эти сложно обнаружить и сбить.
В целом логично, для того все и затевалось. Бомба действительно неудобное для обнаружения и перехвата оружие. Размеры плюс скорость падения, плюс отсутствие параметров, которые способствуют обнаружению (радиоконтрастность, отсутствие излучения всех типов) делают ее такой.
Комплекты крыльев позволяют российским самолетам наносить непрямые удары по целям, не подвергая себя риску обнаружения и атаки противовоздушной обороны Украины. Конечно, существуют варианты более точно донести разрушение до противника (крылатые и прочие ракеты), но у бомбы есть еще одно достоинство: дешевизна. А дешевизна – это в первую очередь означает массовость.
А массовость на войне – это залог победы. Побеждает именно массовое и дешевое оружие, а не заоблачные технологии. Доказано многими конфликтами и войнами.
Но главный вопрос – такое дешевое и достаточно эффективное оружие – это удачная импровизация или плод многолетних разработок?
Вообще идея недорогого комплекта, превращающего обычную «глупую» бомбу в управляемый боеприпас, довольно старая. В США такие работы начались в начале 1990-х годов и в итоге вылились в программу Joint Direct Attack Munition (JDAM).
Программа оказалась удачной и теперь включает в себя версию Extended Range с дополнительными крыльями, которая была поставлена Соединенными Штатами в Украину.
Россия начала работы в этом направлении тоже довольно давно, и аналог JDAM российской разработки был показан на авиасалоне в Фарнборо в Англии в 2002 году.
В то время Государственное научно-производственное предприятие «Базальт» предлагала четыре типа модулей МПК (без приставки «универсальный») для бомбы ФАБ-500М-62, с постепенно возрастающими возможностями (и ценой). ГНПП «Базальт», являясь ведущим разработчиком бомбового вооружения, запросто могла себе такое позволить.
Каждый вариант был следующей ступенькой развития по сравнению с предыдущим.
Простейший вариант MПK базировался на раскладывающемся крыле размахом 2 метра. Бомба была стабилизирована аэродинамически и не имела наведения. Цель состояла в том, чтобы увеличить дальность полета: используя крыло, бомба должна была достигать расстояния 6-8 км при сбросе с небольшой высоты 100-300 метров. То есть, самолет сбрасывал такую бомбу, находясь ПОД лучами радаров ПВО, а бомба имела возможность пролететь приличное расстояние за счет изначального импульса скорости.
Во втором варианте бомба должна была дополнительно получить простую инерциальную навигационную систему (ИНС), обеспечивающую достаточную точность для дальности 10-15 км от цели.
В третьем варианте ИНС должен был дополняться спутниковым навигационным приемником для дальнейшей коррекции, обеспечивающим точность КВО 10 метров при сбросе с расстояния от 45 до 60 км от цели, правда, сброс должен был производиться с большой высоты.
В последнем и наиболее сложном варианте, комплект оснащался импульсно-реактивным двигателем, увеличивающим дальность полета до 80-100 километров.
На протяжении несколько лет Россия представляла модуль МПК на международных выставках. Проект несколько раз переделывался, причем, довольно значительно, но так и не был запущен в производство.
На самом деле, вообще неизвестно, вышел ли модуль МПК за пределы общей стадии проектирования на тот момент — все, что было показано на выставках, это чертежи и макеты. Что в целом не придало работе «Базальта» должной степени уверенности. Как показывает мировая практика, от макета до ракеты порой лежит бездна времени и количество нереализованных проектов в мире исчисляется тысячами.
Кроме того, за нашей страной давно водится такой грешок: показать на выставке макетик, раструбить, какое это будет страшное и эффективное оружие и… на этом все. Даже если взять то, что было показано на отечественных форумах «Армия…», там уже десятки, если не сотни макетов, которые не реализованы в металле или пластике.
Отношение у мировых покупателей оружия, соответственное. Вы сделайте, а там посмотрим. И не всегда смотрины заканчиваются успехом. Вот и модули от «Базальта» никого не заинтересовали. Здесь и кроется ответ на вопрос, почему проект не был завершен. Причин, возможно, две.
Во-первых, похоже, что у нас не планировали попасть в длительную масштабную войну, в которой армии потребуется оружие в очень больших количествах и, следовательно, по низкой цене.
Во-вторых (версия американцев), в России не были заинтересованы в том, чтобы делать дешевые комплекты, так как на новых (и дорогих) управляемых бомбах типа КАБ-500С можно было заработать намного больше.
Это было нормально для мирного времени, в условиях военного конфликта предпочтения меняются.
Предложения ГКНП «Базальт», слава им, создавались по принципу «если у Америки что-то есть, мы тоже должны это создать».
И вот, через почти год СВО, на самолеты ВКС начали подвешивать ФАБ-500, оснащенные модулями УМПК
Модуль УМПК весьма прилично отличается от того же JDAM именно конструктивно, что говорит о том, что российские конструкторы прошли свой путь, не копируя американские изделие, а сохранив только принцип подхода: создать комплект для превращения обычной бомбы в корректируемую.
Действительно, принципы монтажа модулей различны. Тут дело в том, что российские бомбы представляют собой сварные монолитные конструкции, естественно, неразборные.
Американские бомбы иной конструкции, поэтому для установки модуля JDAM нужно демонтировать хвостовую часть и заменить ее блоком наведения. И делать это должны специалисты в ремонтном или производственном предприятии.
Российский модуль устанавливается на бомбу в полевых условиях и не требует для этого специального оборудования. Однако сама жизнь намекает на то, что персонал, который занимается установкой модулей, все-таки был подготовлен соответствующим образом. Сходы бомб с самолетов в небе Белгородской области как бы есть свидетельство очевидности этого момента.
Американцы считают, что конструкция российского модуля хуже. Здесь вопрос подхода к реализации вообще, потому что усложнение – это не очень полезно именно в боевой обстановке. Тут просто можно вспомнить, какой геморрой у американских солдат в плане ремонта стрелкового оружия. Аналогия просматривается, не так ли?
Российский модуль представляет собой автономное летательное устройство, к которому прикреплена бомба. Ну или который прикрепляется к бомбе, это уже не так важно. Важен тот момент, что бомба может существовать отдельно, а модуль – отдельно. Перевозиться, храниться и так далее. И встретиться только в аэродромных мастерских, где техники просто прикрутят бомбу к модулю.
Что здесь не так, понять сложно. Но у нас с американцами совершенно разный подход в понимании таких вещей.
И чтобы это проиллюстрировать, позволю себе несколько цитат весьма сведущего в авиационной тематике американца Петра Бутовского, который позволил себе несколько характеристик УМПК. Правда, далеко не во всем с господином Бутовским можно согласиться.
«Из имеющихся иллюстраций видно, что УМПК представляет собой самодельный аппарат, сделанный наспех и быстро брошенный в бой, без проведения в полном объеме требуемых испытаний. Неизвестно, какая компания производит нынешние модули УМПК, но вряд ли именно компания ГНПП «Базальт», которая спроектировала аналогичные модули 20 лет назад или компания ГНПП «Регион», выпускающая все российские авиационные управляемые бомбы».
Вот делать такие выводы на основе фотографий, конечно, можно, но это не свидетельствует о высоком уровне экспертизы. Оно, конечно, подкованный в плане дедукции человек сможет сделать по капле воды вывод о существовании Ниагарского водопада, об этом нам сэр Конан Дойль поведал сто лет назад, но вот об оружии так судить, пожалуй, неосмотрительно.
«Онлайн-критический анализ модуля УМПК, проведенный анонимно сотрудником российской компании, профессионально занимающимся подобными темами, свидетельствует о низкой производительности и высокой частоте отказов».
Перевод: диванный эксперт, прикинув на досуге один умосодержащий орган (который в России очень часто знает больше головы) к носу, пришел к выводу, что все это так себе решение. И работать не будет.
А вот противник, которым эта 500-кг прелесть прилетает в гости, несколько иного мнения. И, как мне кажется, мнение украинских военный в этом случае стоит намного больше, чем умозаключения какого-то «сотрудника компании, занимающейся примерно тем же самым».
«Тот же источник указывает, что после крепления модуля УМПК вес бомбы ФАБ-500М-62 фактически превышает грузоподъемность самых распространенных российских опор вооружения, которая составляет 500 килограммов. Это может привести к отрыву бомбы во время маневрирования».
Собственно, на этом Бутовского можно и поздравить с тем, что он где-то нарыл такого «иксперта». Если господин «иксперт» хоть чуть-чуть был осведомлен о возможностях российских самолетов, он был бы в курсе, что и Су-34, и Су-35 берут на подвески такую прелесть, как КАБ-1500 различных модификаций. Аббревиатура бомбы говорит о том, что масса изделия – 1500 кг. И «садится» она на те же зацепы, что и ракета Х-29, которая весит больше тонны. То есть, Су-35 берет три таких бомбы, Су-34 – две или четыре.
Вообще незнание ТТХ самолетов противника зачастую приводит к очень неприятным последствиям. Об этом всегда стоит помнить.
«Еще одним недостатком УМПК является то, что взрыватель бомбы переключается в состояние «готовности» как в обычной бомбе, т.е. в момент отделения от самолета (в других крылатых бомбах взрыватель включается позже, во время скольжения). Это означает, что если крыло не раскроется, бомба может упасть и взорваться, в том числе на российской или подконтрольной ей территории. Вот с чем столкнулись белгородцы 20 апреля».
Опять немного мимо. В Белгородской области имели место сходы боеприпасов с подвески самолета, однако несмотря на это, ВЗРЫВОВ НЕ ПРОИЗОШЛО! В Сети достаточно кадров, как одну из бомб выкапывали с глубины метров двадцать, не меньше. О чем это говорит? О том, что в плане систем безопасности у тандема бомба+УМПК все отлично.
Да, сход боеприпаса – это неприятно и может стать трагедией. Но в Белгороде все обошлось, и кроме поврежденного автомобиля потерь не было.
Вообще в Сети очень много «экспертов» различных уровней осведомленности, которые выдают откровения о том, что УМПК является предметом кустарной сборки, не точны, ненадежны, летят не на заявленные расстояния и так далее. У нас время такое… каждый, кто пару лет назад был экспертом в деле борьбы с ковидом, теперь в массе подался в военные эксперты.
Один такой провинциальный Вассерман от авиации выдал, что «УМПК является импровизированным устройством, которое все еще нуждается в большой доработке. Конечно, у него есть недостатки, потому что он был сделан в спешке».
Сделан в спешке. Двадцать с лишним лет назад. Такое вот импровизированное устройство, которое государственный оборонный концерн разрабатывал аж в четырех версиях. И которое было показано на зарубежной выставке весьма давно. 21 год, если быть точным.
Если честно, все это смотрится странно. Да, у нас не все ровно и гладко, да, есть за что критиковать, но: разве данный случай подходит под категорию «нуждается в критике»?
Бесспорно, что на момент начала СВО про УМПК никто не знал. Когда на Украину привезли JDAM и бомбы показали свою эффективность, что сделали наши? Да, полезли в архивы «Базальта» и достали документацию по УМПК. Быстро сделали оснастку и запустили в производство. И модули пошли в войска, и начали применяться по противнику.
Что тут можно сказать?
Только то, что молодцы и настоящие патриоты. Действительно, обошлись без выставок, форумов, роликов Минобороны и прочей шелухи. Зато есть модуль, который можно установить на самую обычную бомбу и превратить ее в управляемую.
И то, что работа велась не на коленке, как уверяют некоторые «эксперты», а вполне в нормальных условиях. Недавно в Сети появились снимки обломков бомбы с УМПК, среди которых оказался модуль «Комета-М» с антенной связи спутникового навигационного приемника.
Много вопросов с повестки дня сразу ушло. «Комета» — это целое семейство аппаратуры спутниковой навигации разработки ВНИИРТ «Прогресс» в Москве. Первая «Комета» была показана 16 лет назад и это была довольно увесистая штука. Но с течением времени размеры и вес сокращались, и сегодня «Комета» позволяет принимать сигналы систем GPS/ГЛОНАСС даже в условиях интенсивного противодействия.
Антенна «Комета-М», установленная сейчас на модуле УМПК, была создана семь лет назад специально для небольших беспилотников, включая «Орлан-10» и «Орлан-30», и весит менее 150 граммов. Что в целом на уровне стандартов, производитель утверждает, что и качество приема на высоком уровне.
То есть, УМПК может, конечно, в чем-то уступать JDAM, но, по сути, это изделия одного класса, использующие для коррекции полета спутниковую навигацию, а значит, хотя бы в теории способные обеспечить надлежащий уровень точности.
Как и предтеча, модуль МПК, современное изделие УМПК сперва применялось только на бомбе ФАБ-500М-62 (фугасная авиационная бомба, вес 500 кг, образца 1962 года), самой распространенной российской авиационной бомбе. Однако 3 мая 2023 года ТАСС со ссылкой на «источник в оборонной промышленности» сообщило, что налажено производство и начато использование комплектов УМПК для меньших 250-килограммовых бомб.
Ну и совсем неудивительной будет информация о том, что в ближайшее время подобные комплекты начнут применяться для бомб весом 1 500 кг.
Это неудивительно. Более того, это изначально было заложено в конструкции МПК, его универсальность, скрывающаяся под буквой «У». Расчеты были сделаны давным-давно, смысла их пересчитывать не было совсем, бомбы остались абсолютно те же, что были на вооружении Советской армии.
И коль был задан вопрос, что есть УМПК, хитрый план или удачная импровизация, ответ скрывается где-то посередине. Хитрого плана не было, была разработка, которая по счастливому стечению обстоятельств попала к умным людям, которые оперативно наладили производство модулей.
Импровизацией это назвать сложно, импровизация, согласно определения, это деятельность по созданию или выполнению чего-то, не запланированного заранее, с использованием всего, что можно найти.
Перевод – лепим из навоза и палок. Как лепили жуткие самоделки в Украине прошлых лет.
Вот то были импровизации. И у нас были, на МТ-ЛБ лепили корабельные башни с автоматическими пушками. Джип с блоком НАРов – это тоже импровизация.
А вот производство ранее разработанных изделий, да еще и установка на них более современных блоков управления и навигации – простите, но назвать это импровизацией нельзя. Это оперативная реакция на складывающуюся ситуацию. И в таком случае можно только порадоваться за то, что все получилось именно так.
Возможно, УМПК в чем-то уступает JDAM. А возможно и не уступает совсем. Но главное – он есть. И наши летчики имеют возможность сбрасывать бомбы с этим модулем, не входя в зону действия ПВО противника. Управляемая бомба – простите, это вам не стрельба НАРами с кабрирования на вертолете. Она попасть может туда, куда ее направят, а не в район цели.
Так что если бы все импровизации с вооружением и техникой у нас были бы такими, расклады могли быть несколько другими.