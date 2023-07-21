Следствие попросило Мещанский суд Москвы арестовать Игоря Стрелкова

Сейчас в Мещанском районном суде г. Москвы проходит слушание по вопросу об избрании меры пресечения задержанному ранее Игорю Стрелкову (Гиркину) – бывшему командиру ополченцев Донецкой Народной Республики (ДНР), а ныне политическому деятелю и блогеру, полковнику в запасе. Последнее время Стрелков неоднократно выступал с критическими публикациями в отношении как хода специальной военной операции, так и политики органов государственной власти России.О задержании Игоря Стрелкова сегодня сообщила его жена Мирослава Регинская. Стрелков был задержан оперативниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ – ведомства, в котором некогда служил сам.В СМИ ранее появлялась информация, будто бы следствие будет настаивать на избрании в качестве меры пресечения для Стрелкова подписки о невыезде. Однако сейчас, по последней информации из Мещанского суда Москвы, следственный орган ФСБ просит суд арестовать Игоря Стрелкова.Стрелкова обвиняют по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 ч.2). За совершение преступления, предусмотренного данной статьей, полагается лишение свободы сроком до пяти лет.В прессе появились и первые кадры задержанного Стрелкова – уже из зала Мещанского суда Москвы. Взять комментарии у самого Стрелкова журналисты пока не могут – ему не разрешают общаться с прессой. В зале суда был объявлен перерыв, чтобы адвокат мог ознакомиться с документами обвинения.