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Следствие попросило Мещанский суд Москвы арестовать Игоря Стрелкова

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Следствие попросило Мещанский суд Москвы арестовать Игоря Стрелкова

Сейчас в Мещанском районном суде г. Москвы проходит слушание по вопросу об избрании меры пресечения задержанному ранее Игорю Стрелкову (Гиркину) – бывшему командиру ополченцев Донецкой Народной Республики (ДНР), а ныне политическому деятелю и блогеру, полковнику в запасе. Последнее время Стрелков неоднократно выступал с критическими публикациями в отношении как хода специальной военной операции, так и политики органов государственной власти России.


О задержании Игоря Стрелкова сегодня сообщила его жена Мирослава Регинская. Стрелков был задержан оперативниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ – ведомства, в котором некогда служил сам.

В СМИ ранее появлялась информация, будто бы следствие будет настаивать на избрании в качестве меры пресечения для Стрелкова подписки о невыезде. Однако сейчас, по последней информации из Мещанского суда Москвы, следственный орган ФСБ просит суд арестовать Игоря Стрелкова.


Стрелкова обвиняют по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 ч.2). За совершение преступления, предусмотренного данной статьей, полагается лишение свободы сроком до пяти лет.

В прессе появились и первые кадры задержанного Стрелкова – уже из зала Мещанского суда Москвы. Взять комментарии у самого Стрелкова журналисты пока не могут – ему не разрешают общаться с прессой. В зале суда был объявлен перерыв, чтобы адвокат мог ознакомиться с документами обвинения.
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119 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:36
    -18
    Стрелков - политический деятель ,у него есть - партия,или он сам по себе,Уверен ,он не будет признавать себя политическим деятелем - не в его интересах.За групповуху больше дают.Не надо делать из него знамя зарание.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 17:40
      +35
      Странные дела творятся, один деятель переворот почти устроил , летчиков погубил и как с гуся вода. Стрелков конечно за речью не следил , но выходит за базар он ответит.
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 17:47
        +2
        Какая-то традиция пошла в пятницу что-то творить...Нехорошая.

        Что будет в следующую пятницу?

        Еще и ставку рефинансирования повысили. Губят экономику.
      2. spirit
        spirit Сегодня, 17:59
        +13
        один деятель переворот почти устроил , летчиков погубил и как с гуся вода

        Это называется законы по понятиям, во главе с паханом.За что голосовали то и прлучили hi
        1. Александр Галактионов
          Александр Галактионов Сегодня, 18:21
          +6
          Стрелкову статью, мэр москвы не извесно где марш мигрантом в Москве не санкционированный митинг штрафы?нет диаспоры устроили перый свой марш , последует другой
      3. Был Мамонт
        Был Мамонт Сегодня, 18:01
        +6
        Цитата: ASAD
        Странные дела творятся

        "На Украине назвали хорошими новостями задержание в Москве экс-министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова). Комментарий случившемуся дал спикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей американцев, передает РБК-Украина. "
        Об этом сообщает "Рамблер".
        "При этом в ряде Telegram-каналов появилась информация, что задержан Игорь Стрелков по заявлению вагнеровца. Вскоре врач Дмитрий Петровский из Ярославля, которого называют врачом ЧВК «Вагнер», заявил, что заявление в прокуратуру подал именно он."
        Далее: https://news.rambler.ru/world/51134218/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
      4. TRex
        TRex Сегодня, 18:03
        +22
        Все правильно - арестовать, и как жест доброй воли, передать СБУ....
        Дебилы, бл....ь, не знают как себя реализовать....
        Вы охрану и оборону Крымского моста наладьте.
        1. Александр Галактионов
          Александр Галактионов Сегодня, 18:34
          +1
          Заказчик гур исполнители в Москве потом гур закажет Путина и в гаагу
      5. Denis812
        Denis812 Сегодня, 18:09
        +4
        Не сравнивайте отставного непонятно кого с человеком, у которого есть слаженное подразделение.
        Было бы у Стрелкова эффективное подразделение в 10-30 тысяч людей, которые доказали бы свою пригодность во время СВО, думаю бы никто к нему и на километр бы не подошёл.
      6. ААК
        ААК Сегодня, 20:00
        +3
        В последнее время получается что-то типа бей своих, чтоб чужие боялись... и выводы сделаны неправильные, а вот руководству надо учить физику - опереться можно только на то, что оказывает сопротивление, задолизы и урякалы в случае малейшего шухера для себя и своих интересов первые же его и предадут, чтоб потом прямиком в Гаагу
        1. TRex
          TRex Сегодня, 20:13
          +1
          Полковник, вы правы на все сто процентов.... Вся эта разбежится при первом же шухере.
    2. Msi
      Msi Сегодня, 17:46
      -2
      Сейчас в Мещанском районном суде г. Москвы проходит слушание по вопросу об избрании меры пресечения задержанному ранее Игорю Стрелкову
      Будьте вы прокляты мрази....
    3. Господин ПэЖэ
      Господин ПэЖэ Сегодня, 17:55
      0
      Те самые недотыкомки, что его арестовали и возбудили дело, прямо сейчас делают из него знамя.
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 18:25
        -10
        Цитата: Господин ПэЖэ
        Те самые недотыкомки, что его арестовали и возбудили дело, прямо сейчас делают из него знамя.

        Да ладно..
        это давно сбитый лётчик. Россиянам на него наплевать кроме небольшой кучки адептов секты Гиркина, отставного сержанта Советской Армии.
        1. Господин ПэЖэ
          Господин ПэЖэ Сегодня, 18:53
          +2
          Кому на него наплевать, а кому нет - не Вам решать. Но то, что популярность его самого и его идей в результате ареста возрастет - к бабке не ходи.
    4. Msi
      Msi Сегодня, 17:58
      +16
      Взять комментарии у самого Стрелкова журналисты пока не могут – ему не разрешают общаться с прессой.

      Человек посветивший жизнь служению Отечеству....вот и благодарность. Арест грозит и срок....
      1. kombin23
        kombin23 Сегодня, 18:01
        +10
        Эх, Россия, Россия... Пожалуй это был последний совестливый человек без страха перед властьимущими...
      2. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 18:31
        -6
        Цитата: Msi
        Взять комментарии у самого Стрелкова журналисты пока не могут – ему не разрешают общаться с прессой.

        Человек посветивший жизнь служению Отечеству....вот и благодарность. Арест грозит и срок....

        И где он служил? Несколько месяцев в Славянске, а потом сбежал? И как он служил после 8 лет и где? На диване?
        Несколько месяцев это "вся жизнь"? Донецк отстояли Захарченко, Моторолла, Гиви, Жога и другие, кто погиб, но не сбежал.
        Они свои жизни России отдали, они герои, а не Гиркин.
        Гиркин больше в реконструкции "служил", а не в Славянске.
      3. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 19:15
        -4
        Благи́ми наме́рениями вы́мощена доро́га в ад
        Это как раз случай когда некомпетентность и глупость патриота хуже чем открытая вражеская агрессия.
      4. Denis812
        Denis812 Сегодня, 20:10
        -1
        Без вопросов, Стрелков - служил.

        Кстати, я вот тоже служил.
        полтора года в учреждении для подготовки, потом неоднократные командировки.

        И я не ною. Служба Отечеству это не предмет какого-то глупого бахвальства или торга.
        Если неумный человек плачет, что ему не дали медаль - ну ОК, пусть плачет.
        Если идиот стонет по временам, когда он был нужен и востребован как "ротный полководец и военный эксперт", ну ОК, пусть стонет.

        Если бы он хотел послужить Отечеству, то он бы принял предложение, которое ему давали от Вагнера или записался бы в ВС РФ или бы организовал свою ВЧК и привнёс бы свой вклад.
        А так... ну молотит толстопуз языком, ну ок.

        Не за Отечество он, а сам за себя.
    5. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:03
      -15
      18 июля 13 часов пост Стрелкова на своём телеграмканале,бумажный полководец приплыл.
      1. Msi
        Msi Сегодня, 18:05
        +10
        18 июля 13 часов пост Стрелкова на своём телеграмканале,бумажный полководец приплыл.

        Послушайте вы мореход...вы то хоть что сделали для Отечества? Чтобы здесь с критикой "чирикать"....
        1. Fangaro
          Fangaro Сегодня, 18:17
          -1
          Msi

          Я Вам минус поставил не за Ваше мнение, а за его изложение.
          "Мореход" не всегда нормально свои мысли излагает. Но на личности в споре не переходил.
          1. Msi
            Msi Сегодня, 18:29
            +6
            Мореход" не всегда нормально свои мысли излагает. Но на личности в споре не переходил.

            Господин Мореход полковника запаса называет "бумажным полководцем". Человека который всю жизнь сражался и хочет сражаться за Россию. А полковник ответить не может, (да и не стал бы мораться обо всякое...подобное...) полковник в Сизо.
        2. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 18:31
          -5
          Я плачу налоги,этого достаточно.И хочу чтобы за эти налоги обеспечило мне спокойную жизнь без революций и майданов.
        3. Ulan.1812
          Ulan.1812 Сегодня, 18:37
          -5
          Цитата: Msi
          18 июля 13 часов пост Стрелкова на своём телеграмканале,бумажный полководец приплыл.

          Послушайте вы мореход...вы то хоть что сделали для Отечества? Чтобы здесь с критикой "чирикать"....

          А вы?Всё, заистерили адепты секты Гиркина,дутого героя. Нашли себе объект и молятся на него. Не сотвори себе кумира- забыли истину?
          Назовите хоть один город который взял Гиркин?
          Вот Пригожин- Соледар, Артёмовск, а Гиркин?
          А Гиркин не взял, а сдал и орал что Донецк не удержать. За что ему и дали пинком под зад, чтобы не ныл. А Донецк отстояли другие люди. Настоящие герои, а не дутые.
          1. Сангвиний
            Сангвиний Сегодня, 18:40
            +1
            Да ты ж сам же себе кумира сотворил! Пригожин то, Пригожин сё, красавчик бунтарь, ни чё не скажешь!)))
            Только вот эти вами перечисленные города брали люди ЧВК Вагнера, а не Пригожин, его в атакующих порядказ видно небыло, кроме пафосных фотоссесий в кабине самолёта и прочее, прочее.
            Так что спокойней будь!)
          2. Msi
            Msi Сегодня, 18:47
            +4
            Не сотвори себе кумира- забыли истину?
            Назовите хоть один город который взял Гиркин?
            Вот Пригожин- Соледар, Артёмовск, а Гиркин?

            Вы просто
            неумный человек....ваши противоречия в комментарии... и слабая информированность событиями 2014 года.
          3. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 18:59
            -6
            Ulan 1812.800 000 подписчиков у Гиркина ,это просто подписчики - так почитать ,на сайтах побузить
            Но выйти и что предпринять в поддержку Гиркина, это не они, их хата с краю.
            1. Msi
              Msi Сегодня, 19:10
              +6
              Но выйти и что предпринять в поддержку Гиркина, это не они, их хата с краю.
              та вы ещё и провокатор..."налогоплательщик"...
              1. tralflot1832
                tralflot1832 Сегодня, 19:35
                -6
                А возразить нечего,на улицу вы точно не пойдёте,а здесь побузить можно .В пределах разумного конечно. laughing
      2. Господин ПэЖэ
        Господин ПэЖэ Сегодня, 18:59
        +8
        ... по доносу пламенного патриота из Единой России.
  2. иван2022
    иван2022 Сегодня, 17:37
    +13
    Это типа как с экстремистом Платошкиным или с убийцей лося--Рашкиным. Гиркин ещё в марте прошлого года обзывал руководителей идиотами и призывал хотя бы к частичной мобилизации....
    P. S. Не хорошо ссориться с миллиардером..... Надо было лизнуть, а он во как....
    Нет в нем холопского чутья, как и во всех евреях его нет.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:47
      +8
      Ну,так он решил вести себя открыто,без подобострастия и рубить с плеча.Власть показала,что не потерпит высказываний в свой адрес.Сейчас ему припишут все,вплоть до расстрела Николашки...Черный юмор,если что
      1. Barmaglot_07
        Barmaglot_07 Сегодня, 18:23
        -2
        Цитата: dmi.pris1
        Сейчас ему припишут все,вплоть до расстрела Николашки...

        Не знаю насчёт Николашки, а вот в деле малайзийского боинга может образоваться внезапный прорыв...
    2. Наган
      Наган Сегодня, 18:10
      -3
      Цитата: иван2022
      Нет в нем холопского чутья, как и во всех евреях его нет.

      Может быть оттого, что евреи освободились от рабства в 1476 до н.э., это 3499 лет назад. А русских Александр II Освободитель освободил в 1861, это всего лишь 162 года назад. Как говорится, почувствуйте разницу.
      Негров (именно негров, поскольку тогда не было ни политкорректного термина "Африканский Американец", ни даже самой политкорректности) освободили в 1863, и это до сих пор сказывается на мировоззрении и поведении их потомков, нынешних Африканских Американцев.
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 19:11
        +3
        Цитата: Наган
        евреи освободились от рабства в 1476 до н.э., это 3499 лет назад
        Те евреи, которых Бог вывел из рабства, ныли, что не хотят отвоёвывать землю обетованную у Хеттеев и Аморреев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, а хотят обратно в Египет, где они спокойно ели хлеб и мясо. Потому Моисей и водил их сорок лет по пустыне, пока все нытики не вымерли.
        Но и после этого ещё много чего было – Вавилонское пленение, Римское владычество, рассеяние на две тысячи лет, черта осёдлости, гетто, Холокост. Собственно, и своё государство евреи получили из рук Америки и Советского Союза. После чего, таки-да, стали свободными. Почти через девяносто лет после русских крепостных и американских негров...
    3. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 18:40
      -3
      Цитата: иван2022
      Это типа как с экстремистом Платошкиным или с убийцей лося--Рашкиным. Гиркин ещё в марте прошлого года обзывал руководителей идиотами и призывал хотя бы к частичной мобилизации....
      P. S. Не хорошо ссориться с миллиардером..... Надо было лизнуть, а он во как....
      Нет в нем холопского чутья, как и во всех евреях его нет.

      Ага... Гиркин один к мобилизации призывал. А других Вы не слышали, кто это говорил раньше него.
  3. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 17:37
    +23
    Похоже после Картофельного спаса, власть решила начать зачищать любых лиц которые могут иметь влияние на военные круги и при этом настроены не ура патриотически.
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 17:45
      +6
      Похоже после Картофельного спаса,
      точнее перед выборами.
    2. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 17:46
      +2
      Это будет большой ошибкой власти.

      Договариваться нужно.
      1. Msi
        Msi Сегодня, 17:52
        +1
        Это будет большой ошибкой власти.
        Ооооочень большой. Видимо кто то торопится в апартаменты в Гааге...
      2. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 18:46
        -5
        Цитата: Ilya-spb
        Это будет большой ошибкой власти.

        Договариваться нужно.

        С кем? С одним из блогеров? Так их десятки тысяч. Или может у Гиркина армия как у Пригожина? Он никто, обычный гражданин. Правда с длинным языком, которым много наговорил.
        Последнее его предложение создать флотилию добровольцев на лодках, как у сомалийских пиратов это вообще- бред бредовый. Умный человек такое не скажет.
        Правильно ему сказали, вот ты и покажи пример. Сразу сдулся храбрец диванный.
  4. Ronrew
    Ronrew Сегодня, 17:37
    +23
    Ну да ВВП поддержал во время "марша справедливости" вагнеровцев и теперь он, а не Пригожин обвиняется в экстремизме. Логика просто железная.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 17:40
      +5
      Цитата: Ronrew
      Ну да ВВП поддержал во время "марша справедливости" вагнеровцев и теперь он, а не Пригожин обвиняется в экстремизме. Логика просто железная.

      Ну так Пригожин уже из страны убежал, а Стрелков ещё в РФ сидит. Поэтому по старой схеме.
      1. Наган
        Наган Сегодня, 18:13
        +4
        Цитата: BlackMokona
        Ну так Пригожин уже из страны убежал

        И уже приезжал, и даже встречался лично с (предпочту не переходить на личности).
      2. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 18:48
        -4
        Цитата: BlackMokona
        Цитата: Ronrew
        Ну да ВВП поддержал во время "марша справедливости" вагнеровцев и теперь он, а не Пригожин обвиняется в экстремизме. Логика просто железная.

        Ну так Пригожин уже из страны убежал, а Стрелков ещё в РФ сидит. Поэтому по старой схеме.

        Хаатит ерунду говорить. Пригожин ушёл вместе со своими бойцами. А какие бойцы у Гиркина?
        Вам правильно сказали что в Кремль он приезжал.
  5. Лудоман
    Лудоман Сегодня, 17:39
    +43
    Всë нормально, азовцев на свободу, а человека который против всяких мерзких договорняков с врагом в тюрьму.
  6. палестинец
    палестинец Сегодня, 17:40
    +7
    такая полемика идет в пабликах, уши вянут, одни кричат отпустите ,,героя,, другие кричат,, повесить,,.. как обычно все на эмоции.. через пару дней все забудут, я не являюсь поклонником Стрелкова но парадокс, все украинские ресурсы, особенно на ютьюб регулярно вставляют его интервью..
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 18:49
      -4
      Цитата: палестинец
      такая полемика идет в пабликах, уши вянут, одни кричат отпустите ,,героя,, другие кричат,, повесить,,.. как обычно все на эмоции.. через пару дней все забудут, я не являюсь поклонником Стрелкова но парадокс, все украинские ресурсы, особенно на ютьюб регулярно вставляют его интервью..

      О чем и речь. Патриот России не будет давать интервью Гордону
  7. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 17:40
    -30
    Достал уже своим бла, бла, бла... Ну любят у нас в России сначала создавать героев, а потом их же "разгеройствовать".... Всё сдал в своё время, собирался и Донецк сдать, да вовремя ему пинка под зад дали... А теперь, ну прямо первый прогнозист по СВО ... Правда, постоянно ошибается в своих прогнозах, а на приглашение в окопы сильно морщится... Только в штаб, да на место главного... В общем, тот ещё перец...
    1. Msi
      Msi Сегодня, 17:49
      +6
      Достал уже своим бла, бла, бла... Ну любят у нас в России сначала создавать героев, а потом их же "разгеройствовать".... Всё сдал в своё время, собирался и Донецк сдать, да вовремя ему пинка под зад дали.

      Ах вот ты какой оказывается рифмаплёт...
      1. Fangaro
        Fangaro Сегодня, 18:22
        +3
        Msi

        У Вас что ни пост, то чудо! То заплевать хочется, то плюсами заплюсить...

        И юмор ядовит, но не до смерти.
        1. Msi
          Msi Сегодня, 18:58
          +2
          У Вас что ни пост, то чудо! То заплевать хочется, то плюсами заплюсить...

          И юмор ядовит, но не до смерти.

          Со старших товарищей пример беру (в комментариях) С Игоря Ивановича например...
      2. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 18:35
        -3
        Цитата: Msi
        оказывается рифмаплёт...
        Какой из него рифмоплёт, чешет по методичке что ему выдали. А методичка на этот раз просто сильно гнилой оказалась, такой же как и персонаж которого она восхваляет.
        1. Lev_Russia
          Lev_Russia Сегодня, 19:07
          -5
          Какой из него рифмоплёт, чешет по методичке что ему выдали

          Два комментария - "Тупой и ещё тупее..." Я вот никак не пойму - То вы за свободу слова для Гиркина, то против свободы слова для меня... Кстати, а кого сейчас "методичка восхваляет" не подскажите...??? А впрочем, наплевать на мнение тех кто два слова не может связать...
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 18:27
      -12
      Ух ты, как заминусовали... Впрочем я это предполагал - "ципсошники" и их помошники "критики власти - патриоты" всегда по таким темам всей кодлой бегают... Да и не Гиркин им так важен, а возможность в очередной раз нашу власть хоть как-то ущепнуть ... А впрочем, в очередной раз только рассмешили... Хочу их спросить, а что я не так про Гиркина написал...??? Его же ваш "любимчик" Пригожин не один раз в ЧВК приглашал, ну а про желание сдать Донецк Гиркин и сам рассказывал... Найти не трудно - Яндекс вам в помощь...
      1. Сангвиний
        Сангвиний Сегодня, 18:37
        +7
        А ты типа себя считаешь истинным патриотом!? Вон как возбудился! Что аж тут на всех ярлыки вешаешь. А то что здесь люди которые даже не поддерживая Стрелкова/Гиркина, не согласны, с данным обвинением и двойными стандартами, это типа ты не видишь lol laughing
        Что и ожидалось от пресмыкающихся laughing
      2. haron
        haron Сегодня, 18:57
        +2
        Цитата: Lev_Russia
        Хочу их спросить, а что я не так про Гиркина написал...???

        Да всё.
        Послушай лев, ты видать не шибкого ума голубь коль не понимаешь смысла выкладываемых тобой постеров. ЦИПСО это ты, со своими лживыми баснями.
        1. Lev_Russia
          Lev_Russia Сегодня, 19:22
          -5
          Да всё.

          Оскорбить это не значит доказать и опровергнуть...
          Для непонятливых и голубей "шибкого ума" повторяю - а что я не так про Гиркина написал... Ваши факты и опровержения... А простое бла, бла, бла никому не нужно... В том числе вам...
          1. haron
            haron Сегодня, 20:27
            0
            Цитата: Lev_Russia
            Оскорбить это не значит доказать и опровергнуть...

            Оскорбить можно личность. А "ВЫ" оной не являетесь в принципе.
  8. BonchB
    BonchB Сегодня, 17:41
    +25
    Попахивает началом зачистки поляны от всех кто против генеральной линии - "не рыба ни мясо", давайте договоримся и мы всегда открыты к диалогу...... Останутся одни любители договариваться с партнерами и комфортно будут и дальше искать способы устроить договорняки и сохранить активы.
    1. WIS
      WIS Сегодня, 18:21
      0
      Цитата: BonchB
      Попахивает началом зачистки поляны от всех кто против генеральной линии - "не рыба ни мясо",........

      Иногда, поняв именно "свойство фигуры", которой управляет противник, можно раскрыть как его стратегию, будь то нападение, так и конечную Цель действий.
      Сегодня "опускают имидж Пригожина", честь истинных защитников Родины.
      Стрелять по двум зайцам не возбраняется... soldier
      Постановки "многоходовочника" нескончаемы.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:43
    +6
    Что об этом можно, стоит сказать...
    Печально, когда бессмысленным людям дозволяют совершать бессмысленные действия!
  10. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:43
    +23
    Никогда не был сторонником Стрелкова/Гиркина, но после этого события возник вопрос: почему одному персонажу прощается вооруженный бунт и не смотря на человеческие жертвы прекращается следствие, а другому грозит срок за болтовню в интернете (первый ведь тоже много чего наговорил). Как то "непонятны" такие поступки.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 18:06
      +10
      Потому что Стрелков начал выдвигать политические требования и формировать оппозиционную силу для того, чтобы подхватить власть, если она закачается.

      Меня два вопроса мучают: он сам призывал к жёстким движениям властей, борьбе с инакомыслием, неужели он думал, что его такая борьба не коснётся?
      Не мог же не понимать.

      Тогда второй вопрос: почему он вёл себя так демонстративно? Если ты встал у руля такой оппозиционной силы или планируешь её организовать, то надо и действовать соответственно. Ты же теперь не за себя только в ответе. Меньше болтай, особенно от своего лица, больше делай. Пока всё не будет готово, вообще не показывай головы. Ну азы же. Неужели он настолько неадекватно воспринимает реальность, что полагает, что можно в открытую идти против власти в такое время в какой бы то ни было стране? Что в штатах, что в Китае, что в России... Ну соображать-то надо
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 18:55
        -4
        Цитата: parabyd
        Потому что Стрелков начал выдвигать политические требования и формировать оппозиционную силу для того, чтобы подхватить власть, если она закачается.

        Меня два вопроса мучают: он сам призывал к жёстким движениям властей, борьбе с инакомыслием, неужели он думал, что его такая борьба не коснётся?
        Не мог же не понимать.

        Тогда второй вопрос: почему он вёл себя так демонстративно? Если ты встал у руля такой оппозиционной силы или планируешь её организовать, то надо и действовать соответственно. Ты же теперь не за себя только в ответе. Меньше болтай, особенно от своего лица, больше делай. Пока всё не будет готово, вообще не показывай головы. Ну азы же. Неужели он настолько неадекватно воспринимает реальность, что полагает, что можно в открытую идти против власти в такое время в какой бы то ни было стране? Что в штатах, что в Китае, что в России... Ну соображать-то надо

        А у него есть "оппозиционная сила"?
        Нет за ним никого. Он только что-то дёргается, да только результат нулевой. Ну не та Гиркин фигура, чтобы народ за ним пошёл.
        Он на Донбассе не смог батальон добровольцев набрать желающих не нашлось.
    2. Tenebrosi
      Tenebrosi Сегодня, 18:07
      +3
      Потому что бунтари делятся на две категории, у первой есть армия и деньги, у второй ничего. Вопрос кого гнобить легче!?
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 18:14
        0
        Чтобы у бунтарей была армия и деньги надо что-то делать, активно и втихаря, пока армия и деньги не появились.

        А тут: вот он я, бунтарь, смотрите. Армию собираю и деньги, скоро вас воевать пойду. Утрирую, конечно, но по сути так.
    3. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 18:14
      -5
      Возможно потому, что бунт был прекоащен после переговоров, одним из условий которых гарантии безопасности и прекращение уголовного дела в отношении Пригожина.
      А Путин своё слово держит! Его слово гораздо весомее официальных договоров и обещаний западных "партнеров".
      1. Msi
        Msi Сегодня, 18:18
        +5
        А Путин своё слово держит!

        Не смешно.. сейчас особенно....
        1. Александр Советский Союз
          Александр Советский Союз Сегодня, 18:27
          0
          Многие не раз задавались вопросом "Почему до сих пор жив Зеленский?". Спокойно разъезжает по всему миру, в любую точку Украины может приехать, на ЛБС неоднократно был и ни разу не подвергся малейшей опасности.
          Не здесь ли ответ...
          Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент России Владимир Путин обещал ему «не убивать» украинского лидера Владимира Зеленского.
    4. rocket757
      rocket757 Сегодня, 19:02
      0
      Не любого болтуна будут слушать и поддерживать... тем более, что за ним ничего и никого нет, плюшек и сладкого он не обещает, не предлагает...
      В общем, если что то, кто то появляется так, что не сотрёш, ЗНАЧЕТ ЭТО КОМУ-ТО НУЖНО!!!
  11. Комментарий был удален.
  12. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 17:44
    +4
    А лучше негодующи молчать в комментариях, а то и здесь их прикроют laughing
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 17:50
      +2
      А лучше негодующи молчать в комментариях

      да уж...
  13. ASM
    ASM Сегодня, 17:44
    +24
    Ну это уже валюнтаризм чистой воды. Да, Гиркин не подарок, но свобода слова - есть одно из основных прав. Он не выдавал никаких секретов, не подставлял своих знакомых. А то, что критикует, так это свобода его совести. Соглашаться с его мнением, или нет, уже дело совести каждого гражданина. Но затыкать рот каждому инакомыслящему - произвол. По данной статье Гиркин должен быть оправдан.
    1. Альф
      Альф Сегодня, 17:52
      +14
      Цитата: ASM
      свобода слова - есть одно из основных прав.

      Власть гарантирует свободу слова.
      Но не гарантирует свободу ПОСЛЕ слова...
    2. kombin23
      kombin23 Сегодня, 18:05
      +1
      Оправдают, обязательно оправдают, когда иранский шах сдохнет. А может и не только иранский
    3. A2AD
      A2AD Сегодня, 18:06
      0
      По данной статье Гиркин должен быть оправдан.
      Ни беда. Не посадят по этой, впаяют дескридитацию власти или еще чего.
    4. Александр Галактионов
      Александр Галактионов Сегодня, 18:26
      +1
      Собянин разрешил марш мигрантов сегодня , если не санкционированный то где задержания и штрафы? Ер пролетит после этого в Москве за что спасибо Ер в ведро
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:45
    -9
    Мне только интересно на какие шиши он безбедно жил,источники финансирования.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 17:46
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Мне только интересно на какие шиши он безбедно жил,источники финансирования.

      Так он же популярный блогер, на донатах как и все подобные личности
    2. ASM
      ASM Сегодня, 17:53
      +4
      Так "безбедность" уже другая статья. Пусть копают в сторону финансовых махинаций. Но по заявленной статье он должен быть оправдан.
    3. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 19:08
      0
      Мне только интересно на какие шиши он безбедно жил,источники финансирования.
      Видимо на народные пожертвования и Ваши налоги. Не всё же одному Пригожину из государственного бюджета зарабытывать денежку... winked
  15. Million
    Million Сегодня, 17:46
    +17
    Прочитал новость и противно как то стало.
  16. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 17:47
    +7
    честно говоря, удивлен, что только сейчас. Он на своем канале не стесняется в выражениях. По делу или нет - вопрос уже другой. И Стрелков все-таки не Пригожин, которому дозволено все
  17. dementor873
    dementor873 Сегодня, 17:48
    +13
    А когда кого-нибудь привлекут к ответственности за провалы в сво? А то пока выходит: паны дерутся - у холопов чубы трещат
    1. Альф
      Альф Сегодня, 17:54
      +17
      Цитата: dementor873
      А когда кого-нибудь привлекут к ответственности за провалы в сво?

      А провалов в СВО нет. Есть "перегруппировки", "жесты доброй воли" и т.д. Т.е, все по плану...
  18. Mazur
    Mazur Сегодня, 17:52
    -14
    Давно пора уже ..Заболтался Гиркин что то . Вот когда был Стрелковым в Славянске ,он был настоящим !
  19. 3x3zsave
    3x3zsave Сегодня, 17:53
    +4
    Стрелкова обвиняют по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 ч.2). За совершение преступления, предусмотренного данной статьей, полагается лишение свободы сроком до пяти лет.

    УК РФ Статья 280.2. Нарушение территориальной целостности Российской Федерации

    (введена Федеральным законом от 08.12.2020 N 425-ФЗ)

    Отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 278, 279 и 280.1 настоящего Кодекса, -

    наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет.

    Грамотеи, блин! negative
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 18:17
      -1
      Статья 280.2. Нарушение территориальной целостности Российской Федерации

      Грамотеи, блин!

      Так все верно. Говорил бы о перегрупировке, выравнивании линии, и жесте доброй воли и как все идет по плану.. Был бы у шойгу генералом, на худой конец генеральшей. А он все о сдачах да отступлениях. На что наговорил, то и впаяли.
      А то ишь чего удумал. У кого надо все по плану, а этот про сдачу российских территорий.
    2. hhurik
      hhurik Сегодня, 18:18
      +3
      Не надо шелестеть нормами права, смысла которых - не понимаете wink
      Все правильно в статье: вменяют Стрелкову квалифицированный состав - ч. 2 ст. 280 УК РФ.
      УК РФ Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
      2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" и т.д.
      Вы же цитируете ст. 280.2 УК РФ - читается как статья такая-то "прим 2", это от безграмотности. hi
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Сегодня, 18:29
        0
        Я цитировал то, что заявлено в статье, то, что Стрелкову инкриминируют ст. 282 УК РФ, мне тоже известно.
        А с безграмотнстью - это к нюьсмейкерам ресурса. "Понаберут детей от пивных ларьков! "
        1. hhurik
          hhurik Сегодня, 19:08
          0
          Не нужно оправдываться. wink Еще раз: в статье все верно изложено, ресурс и пр. здесь не при делах. Вы не умеете читать и понимать юридические документы, конкретно кодифицированный уголовный закон, но что печальнее - упорствуете в своей безграмотности.
          Остановитесь, не делайте другим смешно.
  20. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 17:55
    +2
    Цитата: Ronrew
    ВВП поддержал во время "марша справедливости" вагнеровцев и теперь он,а не Пригожин обвиняется в экстремизме.

    ВВП действует по принципу -
    Если не можешь противостоять,
    Возглавь и дискредитируй.
  21. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:58
    +6
    Обычное сведение счетов с неугодными,тут ещё вопрос сколько ему дадут пожить. Возможно что и до суда не дотянет.
    1. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 18:17
      -4
      Цитата: Бережливый
      тут ещё вопрос сколько ему дадут пожить. Возможно что и до суда не дотянет.
      Не посмеют, "Котыч" это был их единственный шанс отмазаться от Гааги - сдать Котыча (за тот самый Боинг который Котыч НЕ сбивал. Кто был в 2014 году на "Антиквариате" в курсе по минутам как все это было). Если бы не эта "морковка для Гааги" они бы его еще тогда минусанули.
      P.S. а если все таки его заминусуют, придется им самим туда ехать вместо него, так что такого заложника они не убьют.... а вот посадить навечно могут запросто.
  22. Roust
    Roust Сегодня, 17:58
    0
    Блин, ещё в детстве понял, что писать против ветра Нельзя. Система : каток + бульдозер ( два в одном ) - задавят под "0", главное, чтоб после них - дорога ровная была. Ну, а желающие - против ветра, - давно на западе, по-ветру - безопаснее. Ээх, откалибрить бы весь их биотуалет...!!!
    1. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 19:47
      0
      Цитата: Roust
      Блин, ещё в детстве понял, что писать против ветра Нельзя
      . ...!!!
      Всё зависит от напора "струи" и силы "ветра"...
      Ещё одна "истина"...
      Можно ли дуб перешибить пенисом ?...
      можно, если дуб "как пенис" и пенис как "дуб".
      wassat
  23. WIS
    WIS Сегодня, 17:59
    +5
    Стрелкова обвиняют ....

    ...в "смелости, гордости и патриотизме" - с этими качествами всегда решительно боролась наша "Власть", будто за свою честь, с непостижимым позором и бесчинством. Странно одно, почему "стрелочник Песков" не задействован? Рано???
  24. PVV66
    PVV66 Сегодня, 18:03
    +4
    По ходу всем не согласным вешают ярлык изменника. Хоть Стрелков за языком иногда не следил, но у него заслуг перед отечеством не меньше чем у маршала Шойгу.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 19:02
      -5
      Цитата: PVV66
      По ходу всем не согласным вешают ярлык изменника. Хоть Стрелков за языком иногда не следил, но у него заслуг перед отечеством не меньше чем у маршала Шойгу.

      Каких заслуг? 8 лет трепал языком в интернете, сидя на диване? У Шойгу заслуг с гулькин нос, но и у этого особых заслуг несколько месяцев в Славянске, который в конечном итоге и сдал.
  25. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 18:05
    +1
    Добро пожаловать в северную Корею.У Кима хоть сестра есть , во смута будет если наш помрёт.У нас конкурс такой есть всеобъемлющий -Лидеры России называться , у меня такое ощущение что все ребята которые там чего то стоят ,отбираются и заранее отправляются в том же направлении куда и все остальные "лидеры "в стране, так сказать в "превентивных "целях.
    1. Goscha
      Goscha Сегодня, 19:58
      0
      Добро пожаловать в северную Корею
      Это хуже, это Чили после путча Пиночета, впрочем началось ещё в 93 , когда на стадионе расстреливали
  26. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:18
    +7
    Тувинец предсказуем в своих действиях. Хотя Стрелков(Гиркин) ранее озвучивал что суд не страшен так как линия поведения верна тем принципам согласно которых живёт человек. С одной стороны следовало ожидать того что Гиркину предъявят некие обвинения, с другой стороны те лица с подачи которых осуществлён арест Стрелкова в очередной раз проявились как нельзя "лучше". "Музейно-церковная" деятельность бурята и ранее не вызывала сомнений, особенно суммы затраченные на "миценатскую" деятельность дочкой тувинца (бурята) из средств государственно бюджета семейный подряд знаете-ли, но навряд ли замаливание грехов подобными действиями возимеет силу и будут приняты во внимание в назначенный срок. Особенно стоит отметить реконструкцию (под руководством дочки Шойгу) бывшей чумной больницы на острове в черте города Санкт-Петербург в которой от чумы - мучиничской смерти умирали тысячи людей, и из этого делать атракцион музейный?! Некуда больше тратить бюджетные средства?! Для живых людей все больницы в стране в идеальном состоянии?! Дочка Шойгу любит с мёртвыми разговаривать и можно личные амбиции усмирить став "повелительницей" мёртвых душ?! Стрелкову (Гиркнину) искрене желаю сил и терпения, жить нынче в Российской Федерации по справедливости нынче так. По большенству вопросов поднимаемых Стрелковым (Гиркиным) в своих видео Игорь Иванович давал исчерпывающую оценку с детальным обосновыванием занимаемой позиции исходя из личного боевого опыта
  27. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 18:21
    +14
    С высказываниями Исинбаевой никак ни Чернышенко, ни Песков не разберутся, а потому просят не судить её- тем более, что и с шестом прыгала. Со Стрелковым же разобрались сразу.
  28. faiver
    faiver Сегодня, 18:24
    +7
    чудны дела твои господи
    ФСБ наконец нашли того кто во всем виноват - красавчики.... тьфу negative
  29. Александр Галактионов
    Александр Галактионов Сегодня, 18:29
    +6
    Как Стрелков и говорил , если посадят то партия предателей России выйграла , а кто написал и кто ему статью сейчас вминяет вторые, первые кто отдал такой приказ
  30. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 18:35
    -2
    Честно говоря, фигура Стрелкова не того калибра, чтобы что-то там могла поменять в проведении СВО или пуще того в структурах власти... Весь этот процесс непонятно зачем вообще был затеян.
    1. Goscha
      Goscha Сегодня, 19:54
      +1
      Весь этот процесс непонятно зачем вообще был затеян.
      Что тут непонятного? Надоел он наверху, хуже горькой редьки, критикует, критикует, может Шойгу обиделся, может Сам, в общем на Олимпе решили - хватит, надоел...
  31. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 18:35
    +1
    Стрелкова обвиняют по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 ч.2)

    Не видал , не слыхал. Наоборот ,он постоянно озвучивал то, что хоть текущая власть и ужасна , ее смена силовым путем худшее что может случиться.
    К сожалению Игорь Иванович с годами (ситуация ,к сожалению,этому изрядно способствовала) несколько перестал выбирать выражения и , зачастую, полемизируя с оппонентами ниже себя ,стал принижать свой риторический уровень , скажем так. Не знаю замечает ли это он сам, но с точки зрения поддержания морального авторитета - следует взять себя в руки, потому что сволочей в мире много, и даже очень. И если каждую называть по званию ,то все исходящее будет напоминать один сплошной бранный поток. Где-то,за что-то из этого всегда могут зацепиться "кому следует" ,так что это все, к сожалению, был вопрос времени.

    Учитывая то, что г-ну Навальному*(*блаблабла) в очередной раз пытаются припаять абсолютно конский срок , я не удивлюсь если этот номерок-с прокатит и со Стрелковым. Момент для нанесения удара был выбран невероятно удачно т.к сабж в очередной раз нашел кого бодать рогом, только на этот раз это были его недавние "типа единомышленники".
    Все это крайне прискорбно ..
  32. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 18:46
    +4
    Зачистка инакомыслящих в разгаре.
  33. GUSAR
    GUSAR Сегодня, 18:47
    +2
    Здесь конечно радоваться нечему, но Игорь Иванович к этому шел. Долго, целенаправленно, и вполне осознанно. Вообще, у меня в последнее время сложилось впечатление, что Игорь Иваныч слегка того... Что в принципе (если оно конечно действительно так), вполне объяснимо и понятно. Надеюсь все будет хорошо, для всех.
    1. Goscha
      Goscha Сегодня, 19:47
      +1
      Надеюсь все будет хорошо, для всех
      Не надейтесь, хорошо уже не будет, для некоторых - в ближайшее время, для остальных - чуть попозже. Когда власть затыкает рты населению при собственном произволе и беспределе по отношению к своему же населению - это фашизм, о чем, кстати Стрелков и предупреждал... К слову, Совет Федерации уже предложил лишать гражданства РФ за дискредитацию ( а под это можно подвести что хочешь при желании) ВС РФ, причём гражданства данного по праву рождения. Так что большая половина комментаторов ВО может запросто лишиться его, гражданства т. е. Вот такие дела request
  34. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 18:48
    +2
    История вопроса:
    1. Путч ЧВК (которых обманули - направив против России).
    2. Сняли генералов Селиверстова и Попова, которые (оба):
    не пожелали молчать (о реальном положении дел на фронте).
    3. Хотят арестовать Стрелкова.

    Занавес:
    попробуйте обосновать - что эти события не связанные.
    В любом случае в НИХ ВСЕХ - ничего хорошего нет.
  35. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 18:55
    +3
    37 год, одни враги народа. Хотя никто из них никуда не уехал. Зато Пригожину разрешили все сказать. Он дошел до главного штаба в Ростове
    Зато другим можно все, и про дедушку всем расказать и что снарядов нет.

    Я вообще Стелкова не смотрю, кому он там сделан горя? Стрелкова только украина показывает.
    Пригожин расказыает про нехватку боеприпасов а они есть. Все врут. Никому верить нельзя.
    Может причина в том что недоговорили с ЧВК Вагнер не сказали что ребята у вас есть склады с боеприпасами. Ну и тогда зачем игра эта против министерства обороны?
    По моему и ежу понятно что армия наша не продвинется, все ошибки понятны. Это прежде всего экономия что шла годами.
    И дожились мы до того что нам боятся рассказать правду про нашу армию.
    Я бы лучше в СССР жил, при совке мне ничего не надо.
    Я рос в СССР не знаю про инстранную технику она мне бы не нужна просто
    И кто анм помогает сейчас из стран запада? никто
    Возьмите учебники истории всю жизнь идут войны, но кто то в новой России решил что армию развивать не надо. Ну вот итогию.
  36. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 18:58
    +3
    Цитата: TRex
    Дебилы, не знают как себя реализовать.

    Так Стрелков и сказал им - то же самое: за что и получил от них, которым (как выяснилось) подчиняется и ФСБ.

    План действий:
    1. Свободу Стрелкову!
    2. Внутренних врагов России - привлечь и арестовать!
    3. Создать комитет обороны (ГКО), как и просил Стрелков!
    4. Вернуть в строй - генералов Селиверстова и Попова.
  37. Goscha
    Goscha Сегодня, 19:23
    +4
    Если в Хохлорейхе назвали задержание Стрелкова правильным, то на чьей же стороне наше следствие? Или Стрелковы неудобны любой власти? Торчащий гвоздь забивают? Идём к фашизму?
  38. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 19:48
    0
    Танк Т-34 Лучший из лучших Документальный фильм. Пример из жизни. Люди рисковали и шли против правил.