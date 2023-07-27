Замок Данноттар: однажды увидишь, никогда не забудешь!



Замок Данноттар на скале. Фотография Г. Пизингера

«Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины; чертогов иноплеменников уже не стало в городе; вовек не будет он восстановлен.»

Книга Исхода, 25:2



Вид на замок Данноттар в 1890-1900 гг. Фотография из фондов библиотеки Конгресса США



План замка Данноттар: A – Сторожка и жилище Бенхольма • B – Туннели • C – Дом в башне • D – Кузница • E – Жилище Уотертона • F – Конюшни • G – Дворец • H – Часовня • I – Задние ворота • J – Убежище вигов • K – Боулинг-грин • L – Сторожевая будка • M – Скалы • N – Северное море. Автор: Джонатан Олденбук



Камень пиктов с резными узорами. Фотография с сайта замка Данноттар



Донжон. Фотография Холдера У. Шмитта



Дорога к замку. Фотография Холдера У. Шмитта



Дикое место, что и говорить, но очень красивое! Фотография Холдера У. Шмитта



Остатки стен. Фотография Мариуша Матушевского



Коронные сокровища Шотландии. Фотография с сайта замка Данноттар



Сегодня многие здания замка восстановлены. Фотография Герберта Франка



Замковая гавань. Фотография Карена Вернона



Военный мемориал Стонхейвен

«Один за другим смерть бросала им вызов, но они улыбались её мрачному лику и не смущались.»



Кадр из кинофильма «Гамлет» (1990). Мел Гибсон в роли Гамлета на фоне замка Данноттар

Мы что-то давно не обращались к истории замков, хотя читатели ВО напоминают автору об этом постоянно. Людям «хочется замков», а всё, наверное, потому, что само это понятие ассоциируется в нашем сознании с чем-то особенно надёжным и прочным, пусть даже сегодня эти самые замки и лежат в руинах. Вот и всё в той же Шотландии есть несколько таких вот совершенно неприступных замков, лежащих в разных уединённых местах. Давайте вспомним тот же замок Стирлинг или Эдинбургский замок, которые построены на вершинах скал, что позволяет им доминировать над ландшафтом на многие мили вокруг. Но если бы нам нужно было выбрать бы только одно место, которому можно доверить свою жизнь во время большой опасности на все сто процентов, то это, без сомнения, был бы замок Данноттар. Никакой другой шотландский замок не сравнится с ним по ощущению абсолютной неприступности.Это замок неумолимо говорит любому, что смотрит в его сторону: «Не связывайтесь со мной». И с ним и вправду лучше не связываться. А всё потому, что скальное основание, на котором стоит замок Данноттар, словно специально было спроектировано природой для того, чтобы на нём была построена самая неприступная крепость в Шотландии. Отвесные скалы высотой 160 футов почти полностью окружают плоскую возвышенность размером более трёх акров. Когда-то скала соединялась узким перешейком с материком, но даже его убрали, чтобы подойти к нему не было бы никакой возможности.У замка было только два входа или выхода, и всё. Причём первый шёл через просто невероятно хорошо защищённые главные ворота, расположенные в расщелине скалы, где нежелательные посетители были уязвимы для атаки буквально со всех сторон. Второй проходил через ручей, ведущий к пещере на северной стороне скалы. Отсюда крутая тропа вела вверх по скале к не менее хорошо защищённым задним воротам. Учитывая очевидные оборонительные качества Данноттара, неудивительно, что он был «домом» на протяжении большей части последних двух тысяч лет, а возможно, и намного дольше.Само название «дун» на языке пиктов означает форт, и считается, что святой Ниниан пришёл в Данноттар ещё в конце 400-х годов, обратив пиктов в христианство и основав здесь часовню. В Анналах Ольстера описана осада Дуина Фойтера в 681 году, и, скорее всего, это был именно Данноттар. Данноттар также является местом битвы между королём Дональдом II Безумным и викингами в 900 году. Дональд II был убит во время битвы, после чего викинги разрушили замок.Начиная с 1100 года упоминания о Данноттаре становятся всё более частыми, поскольку теперь здесь стал располагаться местный административный центр. В 1276 году здесь на месте первоначальной часовни св. Ниниана была заложена приходская церковь. Эдуард I Английский взял Данноттар в 1296 году, но уже год спустя Уильям Уоллес отбил его у англичан, а саму церковь сжёг вместе со всем укрывшимся в ней английским гарнизоном. В 1336 году англичане снова взяли Данноттар, который посетил Эдуард III и… вовремя оттуда уехал, потому что в том же году он был вновь отбит шотландцами во главе с сэром Эндрю Мюрреем. С конца 1300-х годов все более ранние укрепления замка, вероятно, в основном деревянные, были снесены и заменены сэром Уильямом Китом на каменные. Причём остатки донжона ещё видно и сегодня, так же как и остатки каменных стен.В 1531 году Данноттар, объявленный «» королём Яковом V, был передан в собственность графам Маришалям. Мария, королева Шотландии, посещала замок в 1562 и 1564 годах, а Яков VI останавливался в нём в 1580-ом. Между 1580 и 1650 годами графы Маришаль превратили изначально мрачный и неприступный замок в роскошный особняк, построив ряды зданий на северо-восточной стороне плато. Помещения были роскошно обставлены, но при этом надёжно защищены грозными скалами и каменными стенами.К маю 1652 года замок Данноттар был единственным местом в Шотландии, где король Карл II мог противостоять войскам Кромвеля под командованием генерала Джорджа Монка. Парламентские войска стремились захватить замок ещё и потому, что в нём хранились королевские регалии Шотландии, драгоценности короны и личный архив Карла II. Но когда 26 мая после восьмимесячной осады замок всё-таки сдался, люди Кромвеля ничего ценного в нём не нашли.Потом уже выяснилось, что бумаги короля были спрятаны в одежде одной из женщин. А королевские регалии были спущены со скалы на верёвке другой местной женщине, которая притворялась, что собирает морские водоросли, а на самом деле унесла их под подолом. Ну а потом эти сокровища были спрятаны под полом соседней старой церкви Киннефф, где находились до восстановления монархии.Самое мрачное событие в истории Данноттара имело место в мае 1685 года, когда 167 ковенантеров – сторонников «Национального ковенанта» 1638 года, манифеста шотландского национального движения в защиту пресвитерианской церкви, 122 мужчины и 45 женщин, были заперты в Убежище вигов под одним из зданий в подвалах замка. Некоторые умерли от голода и болезней, другие убиты при попытке к бегству. Ну и всех выживших (как и капитана Блада из романа Сабатини) отправили в колонии в качестве рабов (где большинство из них умерло от лихорадки) после двух месяцев пребывания в замке. В 1715 году десятый граф Маришаль поддержал проигравшую сторону во время восстания якобитов и был осуждён за измену. Его поместья конфисковали, а замок был продан Йоркской строительной компании, которая вывезла из него всё ценное: деревянную обивку стен и потолков, резной камень и, конечно же, гобелены и мебель, оставив одни только голые стены.То, что добраться до замка было очень непросто, вероятно, спасло его от полного разрушения. Таким он и простоял вплоть до ХХ века, когда в 1919 году его не купила семья Каудрей. Первая виконтесса Каудрей тут же приступила к восстановлению замка. С тех пор этот замок так и остался в собственности этой семьи и был открыт для посетителей.Сам замок Данноттар находится недалеко от второстепенной дороги, но в стороне от главной автомагистрали A92 примерно в миле к югу от Стонхейвена. Автостоянка, которая была значительно расширена за последние годы, даёт доступ к тропинке, которая спускается по скалам, обращённым к берегу, прежде чем подняться к самому замку. Чтобы добраться до замка, нужно спуститься, а затем и подняться по более чем 200 ступеням, поэтому доступ для людей с ограниченными физическими возможностями сюда проблематичен. Зато такая пешая прогулка даёт хорошую возможность оценить необычную геологию скал замка Данноттар, которые образованы крупной галькой, образующей чрезвычайно прочный конгломерат. Вот только предназначение прохода, который кто-то когда-то прорубил в основании скалы, остаётся неясным.Войдя в замок через главные ворота, можно увидеть напротив целый ряд пушечных амбразур, устроенных, скорее всего, где-то около 1500 года. То есть ворвавшихся в замок встретил бы просто ливень смертоносного огня. Ну а для современного посетителя замок Данноттар это очень интересное место. К тому же он очень большой. По сути дела, в Данноттаре есть не один замок, а три совершенно разные группы зданий и вспомогательные постройки, разбросанные по обширной территории. Крепость, построенная в конце 1300-х годов и возвышающаяся над оконечностью плато, обращена к суше. В комплекте с ней находятся склад, кузницы и конюшня, построенные в 1500-х годах.Ближе к центру плато находится Дом Уотертона, фактически отдельная резиденция, также построенная в конце 1500-х годов для Томаса Форбса, лорда Уотертона. Третьей отчётливой фазой развития Данноттара является «Четырехугольник», построенный между 1580 и 1650 годами, и который вполне можно считать самостоятельным дворцом. «Четырехугольник» состоит из трех рядов жилых помещений вокруг травянистой площади, на которой находится большой круглый водоём, являющийся главным источником воды в замке. Четвертую сторону «Четырехугольника» образует часовня. Это старейшее сохранившееся на скале здание, датируемое, по крайней мере частично, 1276 годом. Добавьте к этому ряд других зданий, и прежде всего великолепно отреставрированную гостиную в северной части «Четырехугольника» и множество подвалов под ним, где как раз ковенанторов-то и содержали.Лорд и леди Каудрей, купив замок, сразу же начали работы по консервации и реставрации замка и защитили его от дальнейшего разрушения. Кроме этого, холм Блэк-Хилл был подарен лордом и леди Каудрей местному сообществу для устройства военного мемориала Стонхейвен. Его спроектировал архитектор Джон Эллис, а сбор средств на строительство памятника организовали местные жители. Сооружение представляет собой незавершённый круглый храм и было намеренно спроектировано именно так, как напоминание о гибели и незавершённости полноценной жизни тех, кто погиб во время войны. Надпись, высеченная там на камне, гласит:Ну а сегодня замок является одной из самых популярных и впечатляющих туристических достопримечательностей Шотландии, которую лишь в 2019 году посетило более 135 000 человек.Почтили своим вниманием этот замок и киношники. Так, в 1990 году здесь был снят кинофильм «Гамлет» с Мелом Гибсоном в главной роли. Причём его создатели сильно сэкономили на декорациях! Ну и, конечно же, туристов в замок привлекают ещё и обитающие в нём привидения. А как же без привидений в английском, вернее, шотландском замке? Вот и в Данноттаре их вполне достаточно. Во-первых, это молодой солдат, охраняющий тайный вход в замок. Затем древний викинг, который появляется у подножия замка и словно его рассматривает на предмет разрушения. Интересно, что рядом с этим викингом часто видят собаку. Причём она тоже привидение! А ещё там встречается некая леди в зелёном платье, о которой почему-то никто ничего не знает. Что она ищет среди развалин, также никому не известно, но вот скрывается она после прогулки обычно в помещении совсем не таком уж и древнем, как все остальные, а именно в здании пивоваренного завода, весьма популярного среди местных жителей, который находится неподалёку от замка!