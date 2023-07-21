Военное обозрение
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Служащий в ВСУ экс-депутат Верховной рады назвал главной проблемой для солдат психологическую усталость

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Служащий в ВСУ экс-депутат Верховной рады назвал главной проблемой для солдат психологическую усталость

Неудачное наступление украинской армии, длящееся уже более полутора месяцев, не только лишает ВСУ все большего количества бойцов, но и все больше деморализует солдат, некоторые из которых находятся на передовой больше года.


Именно психологическую усталость украинских военнослужащих назвал главной проблемой на данном этапе вооруженного конфликта в статье для американского издания Politico бывший депутат Верховной рады Украины Егор Фирсов. Сам экс-парламентарий в данный момент в качестве фельдшера находится в одном из подразделений ВСУ, ведущим бои в районе поселка Нью-Йорк (Новгородское) между Артемовском (Бахмутом) и Авдеевкой.

Но главной проблемой для нас сейчас является усталость — не физическая, а умственная. Это отчетливо видно по подразделениям, которые находятся на линии фронта уже больше года

— жалуется американским читателям бывший украинский депутат.

Оказывается, украинских бойцов утомляет сложность овладения западной техникой, продолжает Фирсов. Многие из них эмоционально истощены, в разговоре и во время движения совершают все действия на автомате, почти как роботы. Даже во время вручения боевых наград солдаты и младший офицерский состав ВСУ не выражают никаких эмоций на лицах. Такое поведение у некоторых вызвано контузиями и акустическими травмами, полученными по большей части во время боев в попытке удержания Бахмута.

И это речь идет пока что о натовской артиллерии и бронетехнике. Что же будет с ранимой психикой украинских воинов, когда они все-таки получат современные боевые самолеты? Так и до суицидального синдрома можно дойти.

Я не могу скрыть тот факт, что в рядах (ВСУ) нарастает разочарование, и некоторые солдаты начинают задаваться вопросом, почему одни украинцы воюют, а другие нет

— задается риторическим вопросом, который было бы правильно задать киевским правителям, а не американцам, Фирсов.

Он вспоминает, что перед началом контрнаступления многие украинские бойцы были напуганы перспективой идти на штурм российских позиций, справедливо понимая, что риск получить ранение или погибнуть во время атаки намного выше, чем при обороне.

Впрочем, завершает свой душещипательный монолог экс-нардеп стандартно. По его словам, украинские военные в большинстве своем все еще настроены на победу. Но для этого им не хватает современного оружия, которое нужно не завтра, а сейчас. Тогда, одержав верх над российской армией, «мы сможем вернуться к своим семьях живыми, а не в гробах», отнюдь не оптимистично заканчивает послание в американское издание фельдшер ВСУ.
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16 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:03
    +5
    Нам что их ещё жалеть?Хороший враг-дохлый враг!
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:08
      +3
      Какая к чёрту am усталость? Второй год на психотропах сидят. От наркоты устали?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:03
    +1
    А вон оно что?Это они так выпрашивают.С усталыми,потухшими лицами...
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:10
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      С усталыми,потухшими лицами...

      1. Комментарий был удален.
    2. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 18:29
      -1
      ВОВ длилась почти четыре года . Мало кто получал отпуск , в основном после ранения .
      Было тяжело , что говорить , но никто не говорил о психологической усталости . Наверное такую болезнь тогда еще не придумали .
      Но понятно , война , это тяжелый , изнурительный труд , к тому же бывает смертельный .
  3. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 18:10
    +1
    Ну значит не надо останавливаться на достигнутом - ничто так не увеличивает усталость, как отсутствие передышки.
  4. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 18:10
    +2
    Многие из них эмоционально истощены, в разговоре и во время движения совершают все действия на автомате, почти как роботы

    Солдаты ВСУ...,
    Все те, кто очень хочет жить,
    Вверх поднимайте руки... –
    И «зброю» надобно сложить,
    Отбросив все потуги!!!
    Вы убивали наш Донбасс,
    Аж, восемь долгих лет...
    Теперь же убивают вас –
    Вам оправданья нет!!!
    Всем тем, кто очень хочет жить,
    Сдавайтесь шустро в плен...
    Взамен вам могут предложить
    Лишь только смерть и тлен!!!
  5. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 18:12
    0
    Ну, все же депутат верховной рады пошел фельдшером фронт.
    У нас, кстати, тоже такие депутаты есть.
  6. палестинец
    палестинец Сегодня, 18:13
    +2
    изучал постравматические синдромы, выгорания и тп ( работаю в медицине) .. это все аукнется, самоубийства, наркомания, алкоголизм, депрессия, генерализованное тревожное расстройство, панические атаки, зависимости, суицидальное поведение, агрессивность....
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:09
      +1
      Цитата: палестинец
      изучал постравматические синдромы, выгорания и тп ( работаю в медицине)

      Ну если в медицине, то знаете, это всё врождённое и по генетической линии передаётся.
  7. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 18:16
    +3
    Соплежуйство какое-то crying crying штатников хочет разжалобить?Тьфу! С 2014 АТО начали и не жаловались. Бесчинствовали.
    ....как роботы....
    А что хотели-то? Штатовские биолабы для этого и проводили опыты, как у себя дома на своей армии, так и здесь на укронацистах.
  8. ASM
    ASM Сегодня, 18:16
    +1
    Не психология - тут уже психика. Когда после боестолкновений объявляется время для выноса убитых, а твои командиры не отдают команды выноса дальше твоих передовых окопов. Просто по похоронным командам запросто может прилететь от своих. И вот человек видит, а зачастую и нюхает то, что в серой зоне - это полный ...
  9. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 18:49
    0
    Цитата: Василенко Владимир
    Цитата: dmi.pris1
    С усталыми,потухшими лицами...


    Прямо грустная "Аленушка" художника Васнецова. Это у неё братец из лужи напился и козлом стал. sad
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:07
      +1
      Цитата: Бывший солдат
      Прямо грустная "Аленушка" художника Васнецова. Это у неё братец из лужи напился и козлом стал.

      Есть люди, которые по рождению - "".
  10. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 19:34
    +1
    Снятый генерал Попов ключевыми проблемами российской группировки назвал психологическую усталость (некоторые части воюют без отвода в тыл и отдыха с начала СВО) и отсутствие восполнения потерь (которых по бумагам просто нет).
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 20:05
    +1
    начинают задаваться вопросом, почему одни украинцы воюют, а другие нет

    Они там, что из джунглей вылезли, да кто же за них воевать будет, вот табе ружжё и воюй за "прекрасных англосаксов". А фамилия то русская.