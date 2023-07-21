Служащий в ВСУ экс-депутат Верховной рады назвал главной проблемой для солдат психологическую усталость

Но главной проблемой для нас сейчас является усталость — не физическая, а умственная. Это отчетливо видно по подразделениям, которые находятся на линии фронта уже больше года

Я не могу скрыть тот факт, что в рядах (ВСУ) нарастает разочарование, и некоторые солдаты начинают задаваться вопросом, почему одни украинцы воюют, а другие нет