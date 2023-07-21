Неудачное наступление украинской армии, длящееся уже более полутора месяцев, не только лишает ВСУ все большего количества бойцов, но и все больше деморализует солдат, некоторые из которых находятся на передовой больше года.
Именно психологическую усталость украинских военнослужащих назвал главной проблемой на данном этапе вооруженного конфликта в статье для американского издания Politico бывший депутат Верховной рады Украины Егор Фирсов. Сам экс-парламентарий в данный момент в качестве фельдшера находится в одном из подразделений ВСУ, ведущим бои в районе поселка Нью-Йорк (Новгородское) между Артемовском (Бахмутом) и Авдеевкой.
Но главной проблемой для нас сейчас является усталость — не физическая, а умственная. Это отчетливо видно по подразделениям, которые находятся на линии фронта уже больше года
— жалуется американским читателям бывший украинский депутат.
Оказывается, украинских бойцов утомляет сложность овладения западной техникой, продолжает Фирсов. Многие из них эмоционально истощены, в разговоре и во время движения совершают все действия на автомате, почти как роботы. Даже во время вручения боевых наград солдаты и младший офицерский состав ВСУ не выражают никаких эмоций на лицах. Такое поведение у некоторых вызвано контузиями и акустическими травмами, полученными по большей части во время боев в попытке удержания Бахмута.
И это речь идет пока что о натовской артиллерии и бронетехнике. Что же будет с ранимой психикой украинских воинов, когда они все-таки получат современные боевые самолеты? Так и до суицидального синдрома можно дойти.
Я не могу скрыть тот факт, что в рядах (ВСУ) нарастает разочарование, и некоторые солдаты начинают задаваться вопросом, почему одни украинцы воюют, а другие нет
— задается риторическим вопросом, который было бы правильно задать киевским правителям, а не американцам, Фирсов.
Он вспоминает, что перед началом контрнаступления многие украинские бойцы были напуганы перспективой идти на штурм российских позиций, справедливо понимая, что риск получить ранение или погибнуть во время атаки намного выше, чем при обороне.
Впрочем, завершает свой душещипательный монолог экс-нардеп стандартно. По его словам, украинские военные в большинстве своем все еще настроены на победу. Но для этого им не хватает современного оружия, которое нужно не завтра, а сейчас. Тогда, одержав верх над российской армией, «мы сможем вернуться к своим семьях живыми, а не в гробах», отнюдь не оптимистично заканчивает послание в американское издание фельдшер ВСУ.