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Британская пресса назвала учения Черноморского флота предупреждением президента России киевскому режиму

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Британская пресса назвала учения Черноморского флота предупреждением президента России киевскому режиму

Прошедшие учения кораблей Черноморского флота фактически стали предупреждением президента России Владимира Путина украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом пишет британская газета The Daily Mail.


Путин, считает издание, дал понять украинской стороне, что все идущие в черноморские порты Украины суда будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов со всеми вытекающими последствиями. Эти суда станут законными целями для ударов ВС РФ, пишет британское издание.

Мы видим, что британская пресса довольно встревожилась по поводу заявления Министерства обороны РФ и прошедших параллельно с ним учений Черноморского флота. Ведь теперь сообщение с Украиной по Черному морю может прекратиться: никакая нормальная компания не направит свои суда с экипажами в украинские порты в такой ситуации.

Кроме того, Минобороны РФ предупредило, что страны, под чьими флагами будут следовать суда на Украину, будут рассматриваться в качестве участников вооруженного конфликта на стороне киевского режима. Это также может повлечь для них дополнительные риски.

Напомним, что состоялись плановые учения Черноморского флота ВМФ РФ. Корабли и морская авиация тренировались изолировать временно закрытый для судоходства район и отрабатывали тактику задержания судов-нарушителей этого режима.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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13 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Альф
    Альф Сегодня, 18:14
    -3
    Минобороны РФ предупредило, что страны, под чьими флагами будут следовать суда на Украину, будут рассматриваться в качестве участников вооруженного конфликта на стороне киевского режима.

    Очередная "красная линия" ?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:20
      +1
      Не надо ничего досматривать. Надо топить все шаланды идущие в Одессу.
      Топи их всех. am
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:24
        0
        Там их целая толпа собралась недалеко от гирла Дуная......
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 18:25
        +1
        Бородач hi, суда и шаланды ПОКА не плывут, но это пока, думаю скоро кого-то заставят рискнуть на проверку серьезности.
      3. палестинец
        палестинец Сегодня, 18:28
        0
        так между прочим вещал небезизвестный адмирал Дёниц.. такое себе изречение...
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:16
    +1
    А что с обороной Крымского моста?Не нужнее ли создать или вернее воссоздать Азовскую флотилию?А то флот на черном море как бы есть только для ракетных ударов,а оборона моста "решето "по факту.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:23
      +3
      Бережливый hi, было бы решето мост давно бы уничтожили, слишком лакомая цель для той стороны. А то что выявились дыры то тут не поспоришь.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:26
      0
      Флотилия то уже есть.Вопрос состоит в качестве охраны и необходимых мерах.Я так понимаю,с воздуха мост прикрыт достаточно надежно.А вот с воды-проблема.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:18
    +1
    Кто нибудь из стран которые в открытую поставляют оружие на Украину уже почувствовали на себе гнев Москвы? А если и тут решат проверить? Вот ведь вопрос.
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 18:37
    0
    Сами мелкобриты не полезут в Черное море - ибо очколовы. Буду как обычно турок науськивать.
    1. tun5t
      tun5t Сегодня, 19:07
      0
      Турки, румыны, болгары и так всё нато по списку пойдёт в госдепе доказывать лояльность и приверженность.... им только чуток времени надо, наверняка план уже почти год в штатах пылится на случай блокады ЧМ, они только не думали что так долго будет длится зерновая обманка, не ожидали от кремля такой.... wassat
  6. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 19:23
    +2
    Это предупреждение, только не Киевскому режиму. Это игра против страховщиков и владельцев судов. Как и удары по портовой инфраструктуре Одессы (никто ее, к сожалению, сносить не будет). Задача - не доводя дело до реальных мер против судов (на которые не факт, что хватит Фаберже) выиграть за счет страха бизнеса (мнение ряда военкоров, например Кассада). Но помимо "зернового коридора в Одессу" есть еще и Дунайские порты, которые функционируют без всяких сделок и поставляют военные грузы совершенно открыто, можно сказать официально.
  7. Комментарий был удален.
  8. Laksamana Besar
    Laksamana Besar Сегодня, 19:32
    0
    Хорошо потренировались, "Москит" вчера прилетел в укр. малый противолодочный "Тернополь". smile