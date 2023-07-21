Британская пресса назвала учения Черноморского флота предупреждением президента России киевскому режиму

Прошедшие учения кораблей Черноморского флота фактически стали предупреждением президента России Владимира Путина украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом пишет британская газета The Daily Mail.
Путин, считает издание, дал понять украинской стороне, что все идущие в черноморские порты Украины суда будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов со всеми вытекающими последствиями. Эти суда станут законными целями для ударов ВС РФ, пишет британское издание.
Мы видим, что британская пресса довольно встревожилась по поводу заявления Министерства обороны РФ и прошедших параллельно с ним учений Черноморского флота. Ведь теперь сообщение с Украиной по Черному морю может прекратиться: никакая нормальная компания не направит свои суда с экипажами в украинские порты в такой ситуации.
Кроме того, Минобороны РФ предупредило, что страны, под чьими флагами будут следовать суда на Украину, будут рассматриваться в качестве участников вооруженного конфликта на стороне киевского режима. Это также может повлечь для них дополнительные риски.
Напомним, что состоялись плановые учения Черноморского флота ВМФ РФ. Корабли и морская авиация тренировались изолировать временно закрытый для судоходства район и отрабатывали тактику задержания судов-нарушителей этого режима.