Члены Совфеда РФ предложили лишать гражданства по праву рождения за дискредитацию ВС РФ и дезертирство

В Государственную думу Российской Федерации внесен на рассмотрение группой членов Совета Федерации ФС РФ законопроект, предполагающий возможность прекращения гражданства страны, полученного по праву рождения. Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в федеральный закон «О гражданстве РФ».Согласно законопроекту, лишать гражданства можно будет за дискредитацию Вооруженных сил РФ и за дезертирство. Для этого нужно дополнить часть 2 статьи 5 ФЗ «О гражданстве» пунктом, в котором будет указываться, что гражданин РФ не может быть лишен гражданства Российской Федерации или права изменить его, за исключением случаев его прекращения «в порядке, установленном данным Федеральным законом».Ранее в новом законе о гражданстве была прописана возможность прекращения лишь приобретенного гражданства РФ за угрозу национальной безопасности, дезертирство, дискредитацию ВС РФ и ряд других преступлений. Теперь сенаторы хотят, чтобы и тех, кто получил гражданство по праву рождения, можно было его лишить за совершение определенных действий, угрожающих российским национальным интересам.Если человек лишается гражданства, то он получает либо статус иностранца в случае наличия паспорта другой страны, либо статус лица без гражданства. Отметим, что Конституции РФ возможность лишения гражданства соответствует, так как в ней указывается, что приобретать и прекращать гражданство страны можно в соответствии с действующим федеральным законом о гражданстве.