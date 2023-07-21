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Члены Совфеда РФ предложили лишать гражданства по праву рождения за дискредитацию ВС РФ и дезертирство

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Члены Совфеда РФ предложили лишать гражданства по праву рождения за дискредитацию ВС РФ и дезертирство

В Государственную думу Российской Федерации внесен на рассмотрение группой членов Совета Федерации ФС РФ законопроект, предполагающий возможность прекращения гражданства страны, полученного по праву рождения. Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в федеральный закон «О гражданстве РФ».


Согласно законопроекту, лишать гражданства можно будет за дискредитацию Вооруженных сил РФ и за дезертирство. Для этого нужно дополнить часть 2 статьи 5 ФЗ «О гражданстве» пунктом, в котором будет указываться, что гражданин РФ не может быть лишен гражданства Российской Федерации или права изменить его, за исключением случаев его прекращения «в порядке, установленном данным Федеральным законом».

Ранее в новом законе о гражданстве была прописана возможность прекращения лишь приобретенного гражданства РФ за угрозу национальной безопасности, дезертирство, дискредитацию ВС РФ и ряд других преступлений. Теперь сенаторы хотят, чтобы и тех, кто получил гражданство по праву рождения, можно было его лишить за совершение определенных действий, угрожающих российским национальным интересам.

Если человек лишается гражданства, то он получает либо статус иностранца в случае наличия паспорта другой страны, либо статус лица без гражданства. Отметим, что Конституции РФ возможность лишения гражданства соответствует, так как в ней указывается, что приобретать и прекращать гражданство страны можно в соответствии с действующим федеральным законом о гражданстве.
Использованы фотографии:
https://ru.freepik.com/
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64 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:30
    -7
    А вот это надо.Причем быстро.В кои веки можно поддержать начинание.Только Но!Гладко было на бумаге,да забыли про овраги.Ну,вы понимаете.Если уж самый Главный не в состоянии лишить эти организмы госнаград(он и вешал им),то чего уж тут..
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 18:36
      +4
      dmi.pris1 (дмитрий)
      Сегодня, 10:58
      НОВЫЙ
      +6
      Генерал Картаполов: Российские власти решили не повышать нижний предел возраста призыва на военную службу
      Вот с этим согласен.Но видимо нарисованные цифры никак не сходятся с действительностью.Да и потери надо восполнять.Хотя,тут разговор идет о срочной службе,и получается,раз срочников нельзя привлекать на эту операцию,то и какой смысл поднимать до 30?

      Готовы лишиться гражданских прав первым? wassat
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:41
        -3
        Передо мной в очереди тысячи персонажей.Я подожду,посмотрю... yes
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 18:43
          -1
          Цитата: dmi.pris1
          Передо мной в очереди тысячи персонажей.Я подтжду,посмотрю... yes

          Ничего в Сибири на всех места хватит, грузитесь, грузитесь в вагон товарищ. wassat
          1. invisible_man
            invisible_man Сегодня, 18:55
            +1
            Наблюдаем превращение страны в казарму с лозунгом "начальству в ж... не заглядывают".
            1. BlackMokona
              BlackMokona Сегодня, 18:58
              +3
              Цитата: invisible_man
              Наблюдаем превращение страны в казарму с лозунгом "начальству в ж... не заглядывают".

              Причём тут есть одна тонкость хитрая. Всех кого тут хотят видят лишёнными гражданских прав, обычно имеют два и более гражданства. Поэтому если их Российского лишить, то они будут депортированы из страны и уедут на свои вилы,яхты и прочие местечки.
              А вот у тех кто подождать хочет, да посмотреть как других увозят. Так у них гражданство то одно, куда их депортировать? Некуда, фактически человек есть, а прав у него никаких нету. Вот тебе и раб замечательный. Хоть Олигарху домой попку подставлять, хоть в шахты его на хлеб и воду. Что хочешь то и делай. wassat
              1. invisible_man
                invisible_man Сегодня, 19:01
                +1
                Вот тебе и раб замечательный.

                А, между прочим, многим нравится. Даже за грудки хватают и кричат: "Ты что, как можно замышлять недоброе против барина? Лови, целуй ручку! Он же о нас заботится!"
        2. Ратник с пулеметом
          Ратник с пулеметом Сегодня, 19:18
          +1
          Есть ещё очередь дикарей с юга даже языка не знающих,им гражданство щедро насыпают, даже не знаю как такое назвать,одни слова не литературные,мрак полный....
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 18:51
        +1
        Цитата: BlackMokona
        Готовы лишиться гражданских прав первым?
      3. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 18:56
        -1
        Готовы лишиться гражданских прав первым?

        Ну, если заслужил и нарушил закон, то почему бы нет... Вон в Штатах во времена "маккартизма" только так тех же коммунистов гражданских прав лишали... Да и сейчас этим не брезгуют - Ассанж вам в помощь...
        Есть власть богатых над толпою нищих,
        Есть те, кто охраняют эту власть,
        Народ пусть «демократию» не ищет -
        Она еще, увы, не родилась!!!
        Все это просто сказки для народа,
        Чтоб свой хомут он молчаливо нес,
        Не жалуясь на беды и невзгоды,
        И делал все, что свыше скажет босс...
        Лишь только вы становитесь угрозой,
        Для тех, кто на Олимпе там сидит,
        «Демократично» вас поставят в позу
        И вам докажут, что вы паразит...
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 18:45
      +1
      Если уж самый Главный не в состоянии лишить эти организмы госнаград(он и вешал им),то чего уж тут..

      "Самый Главный" к сожалению у нас всё еще в демократию и либерализм играет...
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 18:32
    +4
    Бред какой. Сегодня день лишения гражданских свобод что ли? Стрелков, теперь это... Специально раскачивают?

    Эй, вы там, наверху, не доводите до греха.

    Стрелкова на волю, этих по статье за экстремизм!
    1. kebeskin
      kebeskin Сегодня, 18:35
      +6
      Пишут, что Игоря Стрелкова задержали по заявлению бывшего бойца ЧВК "Вагнер".
      Интересно, как две сущности, которых для государства нет (Стрелков же был сам по себе в Славянске, как и "Вагнер" самозародился) вступают в конфликт с помощью институтов государства.
    2. Комментарий был удален.
    3. Комментарий был удален.
    4. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 18:46
      -2
      За серьёзные преступления - лишить гражданства! Здорово! Тогда такую чуду даже в армию не призвать! Мудрое решение!
  3. al3x
    al3x Сегодня, 18:33
    +10
    Ещё можно за казнокрадство лишать гражданства и всего имущества, как у казнокрада, так и у всех его родственников. Слабо?
    1. Bacha
      Bacha Сегодня, 18:38
      +10
      Казнокрады примут закон о конфискации имущества казнокрада?))) Самый смешной анекдот за неделю!
    2. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 18:42
      +4
      Ещё можно за казнокрадство лишать гражданства и всего имущества


      пчёлы против мёда
      1. al3x
        al3x Сегодня, 18:46
        +2
        Поэтому в конце и задался вопросом, слабо? laughing ответ мы все знаем, понятно, что сами против себя не попрут, а то вдруг где-то когда-то чьи-то делишки тёмные, мутные всплывут, а тут такой облом, всё и разом потерять сразу. Нечистых на руку тьма тьмущая, как в столице, так и в регионах.
    3. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 18:52
      0
      Правильно про родственников! До десятого колена! Чтоб думали, с кем...
    4. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:52
      0
      Цитата: al3x
      за казнокрадство лишать гражданства и всего имущества

      за казнокрадство на рудники
  4. ASM
    ASM Сегодня, 18:36
    +10
    Эти гады совсем ополоумели? Гражданин, при нарушении им закона, должен быть привлечен к ответственности. А если в ВС РФ полная сумятица, то за справедливую критику т.ж. можно будет огрести потерей паспорта. Да пошли они к Матвиенко на прием в первых рядах. Это просто зашквар какой-то.
    1. Комментарий был удален.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 18:49
        -2
        При Сталине такое было, что лучше бы не было.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 18:53
          0
          Цитата: invisible_man
          При Сталине такое было, что лучше бы не было.
          и чего вам лучше бы не было?!
          1. invisible_man
            invisible_man Сегодня, 19:04
            +1
            На Бутовский полигон заехайте и посмотрите.
            И на соседний Коммунарский - там чуть позже закопали тех, кто трудился на Бутовском.
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Сегодня, 19:10
              +2
              Цитата: invisible_man
              На Бутовский полигон

              знаете что скажу, думаю, что на бутовском полигоне лежит ЗНАЧИИИтельно меньше, чем тех кто умер в результате либеральных реформ
              1. invisible_man
                invisible_man Сегодня, 19:17
                -1
                Неужели вы не чувствуете глупость подобных аргументов?
                1. Василенко Владимир
                  Василенко Владимир Сегодня, 19:20
                  +1
                  глупость это когда один единственны аргумент - репрессии Сталина
                  ни вы ни, да и думаю ни кто из сегодня живучих не скажет, что правда, а что ложь в описании событий того периода, а вот то что творилось в 90-х мы видели своими глазами
                  так что оперируйте тем что можете доказать
                  1. invisible_man
                    invisible_man Сегодня, 19:29
                    0
                    Вы спросили, что для меня лучше бы не было при Сталине. Я ответил. Оба полигона открыты для посещений, документы - в архиве, у родственников на руках - справки о посмертной реабилитации "за отсутствием события (или состава) преступления". И это правда.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:36
    -4
    Давно пора,а то статус иноагента ни какого наказания не несёт.
  6. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 18:37
    -5
    Давно пора действовать.
    А не сопли жевать и на кулак наматывать.
    Крыс за борт.
    Предателей к стенке
    1. Комментарий был удален.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 18:53
        +1
        Цитата: Nesvoy
        Слыш патриот

        вы считаете патриотизм ругательством?
    2. Moonlight
      Moonlight Сегодня, 18:56
      0
      Думаете, кто-то наконец решится взять на себя "лавры" Киева, Харькова и Херсона, а потом "за борт" и "к стенке"? Я-то, наивный, все думаю, что кое у кого все будет здорово, замечательно и в соответствии с планом вплоть до того момента, когда свастиконосные дважды денацифицированные обменыши придут прямо к ним в кабинет и начнут раздавать подзатыльники всем присутствующим...
  7. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 18:41
    -2
    А это не фашизм, против которого так боремся? Открытая террористическая диктатура
    1. Жопир Туманов
      Жопир Туманов Сегодня, 18:47
      0
      Если это по-вашему фашизм и террористическая диктатура, то я боюсь представить, чем был СССР до Хрущёвской Оттепели
      1. Hellcos
        Hellcos Сегодня, 18:56
        -1
        Во-первых, причем здесь СССР? Во-вторых, дам полное определение фашизма (по Димитрову), а дальше сами разбирайтесь, был он в СССР или нет: фашизм - открытая террористическая диктатура наиболее реакционных и шовинистических кругов финансового капитала
        1. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 19:08
          +1
          Определение, мягко говоря, весьма однобокое и поверхностное.
          1. Hellcos
            Hellcos Сегодня, 19:21
            0
            Определение, мягко говоря, весьма однобокое и поверхностное.


            прошу дать неоднобокое и неповерхностное
            1. invisible_man
              invisible_man Сегодня, 19:31
              0
              В Вики загляните, или в Большую Российскую энциклопедию. Там более-менее подробно расписано без идеологической окраски.
              1. Hellcos
                Hellcos Сегодня, 19:40
                0
                В Вики загляните, или в Большую Российскую энциклопедию. Там более-менее подробно расписано без идеологической окраски.


                нет уж, вы не соскальзывайте с темы. Я вопрос изучал, читал книгу, посвященную фашизму и его определениям, и мне интересно услышать контраргументы, а не читать что там написано в вики (нарушающую законодательство РФ).
                1. invisible_man
                  invisible_man Сегодня, 19:43
                  0
                  Зачем мне тратить время на перепечатку того, что уже давно опубликовано? Там между прочим, страниц пять. Кстати, версия Вики не расходится с официальной энциклопедической, могли бы и прочитать уже давно))
                  1. Hellcos
                    Hellcos Сегодня, 20:16
                    0
                    а вы не перепечатывайте, а по существу - с чем конкретно не согласны. Мы говорим про определение, а определение на 5 страниц быть не может - оно должно отражать суть явления, а не описывать его возможные признаки. К тому же, до Коперника считали, что Солнце вокруг Земли вращается, и в аналогах энциклопедий тех времен так и было записано, поэтому мне важна конкретика, а не ссылка на авторитетный источник
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:55
      -1
      Цитата: Hellcos
      А это не фашизм, против которого так боремся?

      что не так?!
      прав без обязанностей не бывает, не хочешь обязанности лишаешься от прав
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 19:13
        +1
        Что вы за новую обязанность выдумали - не критиковать власть, армию и т.д.?
        Это где такое в Конституции прописано?
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 19:15
          -1
          Цитата: invisible_man
          Что вы за новую обязанность выдумали - не критиковать власть, армию и т.д.?
          вы меня простите, но, что за манера передергивать, критика и дискредитация суть две разные вещи, про дезертирство вообще молчу
          1. invisible_man
            invisible_man Сегодня, 19:18
            0
            Так в том-то и дело, что за обоснованную критику лепят статью о дискредитации. А теперь еще и гражданство хотят отнимать, которое (вдобавок) не они давали. Неужели не доходит?
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Сегодня, 19:27
              -1
              Цитата: invisible_man
              что за обоснованную критику лепят статью о дискредитации

              примеры в студию
              Цитата: invisible_man
              Неужели не доходит?

              по вашей логике, раз гаишники берут взятки, нужно отменить ПДД, да и ГАИ разогнать а то они еще и права отбирают которые не они давали
              1. invisible_man
                invisible_man Сегодня, 19:45
                0
                Что у вас за детский сад с аргументами? Просто отбиваете желание общаться.
  8. Nesvoy
    Nesvoy Сегодня, 18:45
    0
    Да же на Украине такого нет!!! Вы там совсем???
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:56
      0
      Цитата: Nesvoy
      Да же на Украине такого нет!!! Вы там совсем???

      вы с укрАины пишите?!!!
  9. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:46
    +2
    Хм. Я бы на месте ЕС провернул ход конём. Снял бы санкции с граждан РФ, т.е любой гражданин РФ может получить гражданство в любой стране ЕС по упрощённой процедуре. А потом посмотреть, что получится. Белое население сейчас в цене, и везде требуется. Вот Франция додумалась укрывать уклонистов. А что Россия может ответить? Погрозить кулаком, смешно. Но иногда надо чтобы противник начал давить, иначе у нас перестанут шевелить извилинами и просчитывать последствия своих решений.
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 20:18
      0
      Вы видать не в курсе.
      Например, Польша значительно упростила сертификационный экзамен на B1/2.
      Теперь там никаких культур-мультур, и прочего. Очень прямой перевод, пару фраз на польском сможешь составить и норм.
      При мне девачко (негрополька) сдала экзамен. Она даже не могла сначала спросить препода в каком кабинете экзамен принимается. Я уж не знаю как она там что написала, но на устном она вообще просто хлопала ресницами и че-то повторяла за преподом.

      Короче, экзамены, которые нужны для сталы побыт (долговременный вид на жительство), след. шаг - гражданство - очень облегчены.
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:50
    -4
    давно пора, гражданство это не только права
  11. Denis812
    Denis812 Сегодня, 18:52
    +11
    Ну да. Лишить гражданства, которое дано по праву рождения. Даже в 1941 на такое не решились.
    Следующий шаг, думаю, будет таким людям нашивать жёлтые звёзды на плечо. Или что-то в этом роде.

    Законодателям заняться нечем? Я давно предлагал - сформировать из нашего Парламента два батальона, назвать "Верхний" и "Нижний" и пусть около Бахмута Родине пользу приносят.
    Я что-то уверен, что оба батальона за пару дней подпадут под это же самое "лишение гражданства"

    "Дебилы....<междометие>" (с) Лавров.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:00
      0
      Цитата: Denis812
      Ну да. Лишить гражданства, которое дано по праву рождения. Даже в 1941 на такое не решились.

      скажите а гражданство подразумевает какие-то обязанности и что если гражданин ОТКАЗЫВАЕТСЯ эти обязанности выполнять?!
      1. Denis812
        Denis812 Сегодня, 20:01
        +2
        Конечно. Гражданин обязан соблюдать законы РФ.
        Если он их не выполняет - государство может применить к нему меру принуждения.
        ОК, солдат дезертировал - судите его судом и примените наказание.
        Но лишение гражданства это перебор.
        Давайте за хулиганку лишать гражданства.
        За воровство. За организацию преступного сообщества. Да за всё. Давайте за всё лишать гражданства.
        Давайте так: выехал за границу - лишать гражданства. Баксы купил - лишать. Евро - тоже. Юани - нет, здесь обождём.

        Вы понимаете тупость посыла?

        Российское гражданство от рождения - это привилегия, которую никто никогда за полторы тысячи лет нашей истории не забирал. Людей русских князья Владимир, Олег, Дмитрий и прочие у осман и европеоидов на меч всегда забирали потому что они русские и свобода наших людей и их право жить на нашей земле не подлежат каким-то там вопросам.

        А сейчас какие-то нехорошие люди лезут на это. То, что эти люди сидят в парламенте не делает их правыми. Скорее наоборот.
  12. Комментарий был удален.
  13. valera75
    valera75 Сегодня, 19:01
    0
    Что то подозреваю,а это часто бывает,на ЧВК так кто то не остановился накидывать дерьмеца на вентилятор а этот закон думаю где то потонет в глубине океана законов по типу налогов на сверхприбыль и похожих.Поговорят и забудут а накидывание на вентилятор трепунов с 1,2,НТВ,РЭНТВ и прочих каналов продолжится.
  14. Евгений_4
    Евгений_4 Сегодня, 19:06
    +2
    Кто не согласен с ходом СВО ,тем гражданство анулировать.Зато взамен, южным иностранным специалистам гражданство без проблем дают...
    И эти товарищи ещё ходят пойти на выборы в марте 24 года..
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 19:08
      +1
      дам прогноз: и пойдут, и победят (на выборах) ....
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:11
      -1
      Цитата: Евгений_4
      Кто не согласен с ходом СВО ,тем гражданство анулировать.Зато взамен, южным иностранным специалистам гражданство без проблем дают...

      а зачем передергивать?!
  15. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:06
    +6
    С себя начнут?За базар со вдовушки сабчак старшей спросить не хотят?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:13
      -1
      Цитата: Бережливый
      со вдовушки сабчак старшей спросить не хотят

      и эту то же, но и "гозманов" ту да же
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:08
    0
    Члены Совфеда РФ предложили лишать гражданства по праву рождения за дискредитацию ВС РФ и дезертирство
    . Вопрос сложный, но рациональное зерно в том есть.
    Но, нужна законодательная база, конкретная, понятная, безусловная!
  17. Million
    Million Сегодня, 19:57
    0
    Теперь будем только славить всех и вся и кричать Ура.
    Любая критика будет считаться дискредитацией?
  18. Инок
    Инок Сегодня, 20:18
    0
    У каждой палки два конца ..................