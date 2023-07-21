Британский военный аналитик отметил отсутствие у его страны средств против российских сверхзвуковых ракет

Армия Великобритании не обладает возможностью отразить атаку российских сверхзвуковых крылатых ракет, поскольку в арсенале вооруженных сил страны отсутствуют способные на это средства обороны. Об этом написал британский военный аналитик Стюарт Кроуфорд.В статье, опубликованной в издании Express, Кроуфорд отметил, что, несмотря на то, что Великобритания располагает радарными системами раннего предупреждения, которые могут предупредить об атаке при помощи крылатых или баллистических ракет, у нее отсутствуют ракеты-перехватчики, способные что-либо в этом случае предпринять.По словам эксперта, в европейских странах начали создавать "щит" из системы противовоздушной обороны, предназначенный для защиты в случае вероятных российских ракетных атак, однако Великобритания не располагает соответствующими системами ПВО, что делает ее чрезвычайно уязвимой, если поступит приказ от президента России Владимира Путина о нанесении удара при помощи сверхзвуковых ракет. Аналитик резюмировал, что британское небо открыто для подобных атак, что может привести к негативным последствиям для страны.Ранее издание британское издание Sky News со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщало, что Королевские военно-воздушные силы, армия и военно-морской флот испытывают трудности в наборе сотрудников. Также в британских силовых структурах происходят массовые увольнения персонала, являющиеся следствием неспособности властей обеспечить достойный уровень зарплаты с учетом инфляции.