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Британский военный аналитик отметил отсутствие у его страны средств против российских сверхзвуковых ракет

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Британский военный аналитик отметил отсутствие у его страны средств против российских сверхзвуковых ракет

Армия Великобритании не обладает возможностью отразить атаку российских сверхзвуковых крылатых ракет, поскольку в арсенале вооруженных сил страны отсутствуют способные на это средства обороны. Об этом написал британский военный аналитик Стюарт Кроуфорд.


В статье, опубликованной в издании Express, Кроуфорд отметил, что, несмотря на то, что Великобритания располагает радарными системами раннего предупреждения, которые могут предупредить об атаке при помощи крылатых или баллистических ракет, у нее отсутствуют ракеты-перехватчики, способные что-либо в этом случае предпринять.

По словам эксперта, в европейских странах начали создавать "щит" из системы противовоздушной обороны, предназначенный для защиты в случае вероятных российских ракетных атак, однако Великобритания не располагает соответствующими системами ПВО, что делает ее чрезвычайно уязвимой, если поступит приказ от президента России Владимира Путина о нанесении удара при помощи сверхзвуковых ракет. Аналитик резюмировал, что британское небо открыто для подобных атак, что может привести к негативным последствиям для страны.

Ранее издание британское издание Sky News со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщало, что Королевские военно-воздушные силы, армия и военно-морской флот испытывают трудности в наборе сотрудников. Также в британских силовых структурах происходят массовые увольнения персонала, являющиеся следствием неспособности властей обеспечить достойный уровень зарплаты с учетом инфляции.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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9 комментариев
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  1. sledak
    sledak Сегодня, 18:55
    0
    Неужели в самом деле всё-таки дошло наконец-то?
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 20:17
      0
      Сбивать ракеты гиперзвука пока никто не может (ну, если не считать мультика из Израиля).
      Собственно, у России тоже нет надёжных средств. В коскосе ракеты сбивать можем, а вот гиперзвук в атмосфере - увы.
      Но это временно. Средства наверняка будут найдены.
      А пока надо будет побольше гиперзвука сделать. У НАТО рано или поздно появится свой гиперзвук, и, если у нас своего будет мало - неизбежно нанесут удар.
      Как в своё время испытания советской атомной бомбы предотвратило Дропшот - подготовленный план бомбардировки СССР атомными бомбами.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:56
    +1
    Как это нет средств? Неужели нет возможности сажать всех снимающих прилеты? А на брифингах можно говорить, шо уси кинжалы зныщулы
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 19:05
      0
      Правильно... если о чем то не будут знать, значит того и нет.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:02
    0
    Как и все прочие натовцы жалуются что и оружия мало и денег на всё не хватает.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:03
    0
    Британский военный аналитик отметил отсутствие у его страны средств против российских сверхзвуковых ракет
    Вопрос... а у кого такие средства есть???
    1. Maxim G
      Maxim G Сегодня, 19:11
      -1
      .
      Цитата: rocket757
      Вопрос... а у кого такие средства есть???

      Врет он.
      Есть ракеты "Метеор" у Британии.
    2. Акс Мэтт
      Акс Мэтт Сегодня, 19:20
      0
      А У КОГО ИХ НЕТ? Речь то о СВЕРХзвуковых. а не о гиперзвуковых в статье fool
  5. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 19:18
    0
    Если нет защиты от обычных СВЕРХзвуковых (например "Оникс"), что уж говорить о ГИПЕРзвуковых... good Впечатление, однако, что автор статейки сам не различает эти виды ракет, потому и на заставке "Кинжал", а в тексте лишь сверхзвук... Да и не нужны на мелкобритов они. Пара "Посейдонов" со стороны Ла-Манша и Темзы - и хорош!