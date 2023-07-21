Ходаковский прокомментировал задержание Игоря Стрелкова в Москве

Сегодня в Москве был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ известный в прошлом командир ополченцев Донбасса, а ныне политический деятель и блогер Игорь Стрелков (Гиркин). Его задержание прокомментировал заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) полковник Александр Ходаковский, который в свое время командовал батальоном, а затем и бригадой «Восток» Народной милиции ДНР.
Игорь Стрелков неоднократно критиковал деятельность Ходаковского в своих постах и интервью. Однако сам Ходаковский, по крайней мере, если делать вывод по его публикации, не хочет говорить о Стрелкове негативно.
Не знаю, есть ли у Стрелкова в списке человек, к которому он бы испытывал больше неприязни, чем ко мне, но вот случилась с ним эта история - я и не почувствовал ни злорадства, ни сочувствия… Каждый сам кузнец своего счастья и сам несёт ответственность за действие или бездействие
- написал Ходаковский в своем Telegram-канале.
Экс-командир «Востока» подчеркнул, что он думает, что Стрелков не исчезнет из российской действительности. По мнению Ходаковского, Игорь Стрелков еще «порадует нас своим уникальным видением мира».
Напомним, что сегодня в Мещанском суде г. Москвы избирают меру пресечения для Стрелкова. Сам Стрелков настаивает на том, чтобы его отправили под домашний арест, так как у него стенокардия и он находится в розыске за рубежом, а убегать из страны, будучи полковником запаса ФСБ и патриотом, он не желает. Следственные органы настаивают на помещении Стрелкова под стражу.
Бывшему командиру ополченцев инкриминируют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 ч.2). По данной статье предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.