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Ходаковский прокомментировал задержание Игоря Стрелкова в Москве

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Ходаковский прокомментировал задержание Игоря Стрелкова в Москве

Сегодня в Москве был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ известный в прошлом командир ополченцев Донбасса, а ныне политический деятель и блогер Игорь Стрелков (Гиркин). Его задержание прокомментировал заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) полковник Александр Ходаковский, который в свое время командовал батальоном, а затем и бригадой «Восток» Народной милиции ДНР.


Игорь Стрелков неоднократно критиковал деятельность Ходаковского в своих постах и интервью. Однако сам Ходаковский, по крайней мере, если делать вывод по его публикации, не хочет говорить о Стрелкове негативно.

Не знаю, есть ли у Стрелкова в списке человек, к которому он бы испытывал больше неприязни, чем ко мне, но вот случилась с ним эта история - я и не почувствовал ни злорадства, ни сочувствия… Каждый сам кузнец своего счастья и сам несёт ответственность за действие или бездействие

- написал Ходаковский в своем Telegram-канале.

Экс-командир «Востока» подчеркнул, что он думает, что Стрелков не исчезнет из российской действительности. По мнению Ходаковского, Игорь Стрелков еще «порадует нас своим уникальным видением мира».

Напомним, что сегодня в Мещанском суде г. Москвы избирают меру пресечения для Стрелкова. Сам Стрелков настаивает на том, чтобы его отправили под домашний арест, так как у него стенокардия и он находится в розыске за рубежом, а убегать из страны, будучи полковником запаса ФСБ и патриотом, он не желает. Следственные органы настаивают на помещении Стрелкова под стражу.

Бывшему командиру ополченцев инкриминируют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 ч.2). По данной статье предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Александра Ходаковского
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59 комментариев
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  1. Альф
    Альф Сегодня, 18:42
    +17
    Посадят. Это ж не Рыжий...Началась Большая зачистка, "марш музыкантов" даром не прошел.
    1. Господин ПэЖэ
      Господин ПэЖэ Сегодня, 18:56
      +1
      Всенепременно посадят. Он же не ходил на Москву во главе банды, и не убивал российских летчиков. Так что посадят.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 19:00
        -10
        Цитата: Господин ПэЖэ
        Он же не ходил на Москву

        25000 штыков: преданных, обученных, экипированных по последнему слову техники + геополитическое влияние в Центральной Африке у Пригожина это конечно не аргумент.) А, что есть у Стрелкова?
        1. Господин ПэЖэ
          Господин ПэЖэ Сегодня, 19:23
          +3
          Ваше образование позволяет Вам понять мой текст? Если позволяет - ответьте, пожалуйста, отменяет ли всё Вами перечисленное факт подпадающих под УК РФ деяний повара и его банды? Или "геополитическое влияние в Центральной Африке" позволяет убивать граждан РФ безнаказанно?
        2. azkolt
          azkolt Сегодня, 19:37
          0
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          Цитата: Господин ПэЖэ
          Он же не ходил на Москву

          25000 штыков: преданных, обученных, экипированных по последнему слову техники + геополитическое влияние в Центральной Африке у Пригожина это конечно не аргумент.) А, что есть у Стрелкова?

          Я интересуюсь, это у Пригожина геополитическое влияние в Центральной Африке?)))) Одно шевеление мизинцем нашего гАРАНТА и он останется без трусов и оружия.
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 20:17
            0
            Цитата: azkolt
            Одно шевеление мизинцем нашего гАРАНТА и он останется без трусов и оружия.

            Смотрите глубже. Все что на виду, это шелуха.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 18:57
      0
      Пять лет, это ведь максимум. Дадут куда меньше. У него же стенокардия.
      1. Альф
        Альф Сегодня, 19:00
        +9
        Цитата: Кот Александрович
        Пять лет, это ведь максимум. Дадут куда меньше. У него же стенокардия.

        Не-е-т ! Именно пятерик впаяют, чтобы другим неповадно было правду говорить. Это ж не табуреткины с васильевыми...
        1. turbina2367
          turbina2367 Сегодня, 19:43
          +1
          Сначала пятерик, потом, как Навальному, двадцатник вломят, да позаботятся, чтобы загнулся через годик от какой-нибудь болезни...
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:04
      0
      Ага,ему бы до суда ещё дожить...как всегда текст комментария кому-то не по душе..
    4. azkolt
      azkolt Сегодня, 19:34
      +3
      Цитата: Альф
      Посадят. Это ж не Рыжий...Началась Большая зачистка, "марш музыкантов" даром не прошел.

      Особенно смешно , что типа это сделали по заявлению вагнеровца!))) Интересно какого, который отрешился от Пригожина или от того, кто сам недавно чуть не угробил страну? А если без шуток, то понятно. что это не имеет отношение к Вагнеру. Просто одно изделие деревянное почувствовало себя более уверенно и после того, как избавился от врага №1 в лице одного дяди (который только сегодня назвал все происходящее на фронте позором) решило убрать под шумок еще одного критика. Но что то мне подсказывает, что он сам может скоро болтаться на рее.
  2. Sith
    Sith Сегодня, 18:44
    -23
    У Стрелкова/Гиркина , чем дальше от начала СВО ... тем что то больше стало неадекватности в видении мира и процессов в нём ... может вылечат ... а может посадят
    А в начале , вроде дельные вещи говорил
    1. АА17
      АА17 Сегодня, 19:06
      +14
      У Стрелкова/Гиркина , чем дальше от начала СВО ... тем что то больше стало неадекватности...

      Чтобы судить реально о человеке необходимо побывать в его ситуации.
      Если Вы были в такой же ситуации как Стрелков и у Вас есть лучший результат, прошу Вас: поделитесь своим боевым опытом.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 20:20
        0
        Цитата: АА17
        Чтобы судить реально о человеке необходимо побывать в его ситуации.

        А он то Стрелкова лично знает ? Или из серии ОБС (одна баба сказала). Неприятно, когда осуждают за глаза, какой бы человек не был.
    2. azkolt
      azkolt Сегодня, 19:41
      +5
      Цитата: Sith
      У Стрелкова/Гиркина , чем дальше от начала СВО ... тем что то больше стало неадекватности в видении мира и процессов в нём ... может вылечат ... а может посадят
      А в начале , вроде дельные вещи говорил

      Если исходить из вашего поста, то вы свой взгляд и мнение считаете верхом адекватности что ли? Но , возможно не видел, возможно пропустил, но не видел НИ ОДНОГО ВАШЕГО ПОСТА с ОЦЕНКОЙ СИТУАЦИИ, который бы был так точен как у Стрелкова. Но вы себя считаете адеквватным, а Игоря Ивановича, который многие вещи предсказывал задолго до как они происходили, считаете неадекватным! Странно , однако!
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 18:45
    +7
    Нормальный ответ. Хотя мне жаль, что люди стоявшие у истоков сопротивления в итоге переругались. Надеюсь на примере Гиркина/Стрелкова государство не будет устраивать показательную порку и как то отыгрываться на нем затирая тот факт, что главным Оркестрантам спустили на тормозах.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 18:58
      +12
      Ходаковский не стоял у истоков сопротивления, а сидел. В буквальном смысле: сложа руки. За несколько месяцев не удосужился подготовить Донецк к обороне, пока Стрелков держал укров под Славянском.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:23
      0
      Цитата: убей фашиста
      Надеюсь на примере Гиркина/Стрелкова государство не будет устраивать показательную порку

      В такое сложное для страны время устраивать "порку" , это что себя выпороть и в то же время возвращают из за бугра, сбежавшую отщепень. Фамилии их, все знаете.
  4. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 18:46
    +31
    Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм.
    1. azkolt
      azkolt Сегодня, 19:45
      +2
      Цитата: tihon4uk
      Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм.

      Его сгубила просто принципиальность. Его понятие о чести в наше время когда страной правят откровенные лжецы и лицемеры, неприемлимо для них более, чем предатель, но из их среды, вроде Пригожина с его набором париков.
  5. A2AD
    A2AD Сегодня, 18:47
    +11
    Вот, Ходаковский то похитрее. Знает что нельзя раскачивать 146% лодку. А то так можно и на зону из нее выпасть. А Стрелкову впаяют трешник, а после выборов амнистируют.
  6. monetam
    monetam Сегодня, 18:48
    -22
    Критика высшего военного и государственного руководства во время войны недопустима. Помогай разумными методами , в соответствии со своими силами - вот это правильно. А вся эта ругань и прочие оскорбительные действия есть игра на руку врагу. Очень жаль, что Игорь Иванович про это забыл, и в итоге не нашел себя в этой войне в сколько-нибудь полезном качестве.
    1. Альф
      Альф Сегодня, 18:59
      +13
      Цитата: monetam
      Помогай разумными методами ,

      А если это самое высшее государственное и военное руководство в принципе не хочет понимать разумных доводов ?
    2. АА17
      АА17 Сегодня, 19:17
      +4
      ...Критика высшего военного и государственного руководства во время войны недопустима....

      А если взглянуть по другому
      «Считаю, что наших солдат посылают на передовую защищать Отечество, но не упоминают при этом, что процентов 80, если не больше, России является частной собственностью весьма узкого круга частных лиц. Вот за эту собственность жизни и отдаются»

      Собеседник «Свободной Прессы» Леонид Ивашов — генерал-полковник в отставке, доктор исторических наук, долгое время проработавший в аппарате Министерства обороны как СССР, так и России

      Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2023/07/18/voennaya-operatsiya-na-ukraine/905850-leonid-ivashov-sdelaite-tak-chtoby-lyudi-p
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:33
        -2
        . но не упоминают при этом, что процентов 80, если не больше, России является частной собственностью весьма узкого круга частных лиц.

        В эти 80% частной собственности входят также и квартиры, и дачи, и гаражи. Разве для того чтобы идти защищать родину нужно единолично владеть ею? Есть ещё мотивы нематериального характера. Не всё деньгами измеряется
        1. Sanych81
          Sanych81 Сегодня, 20:28
          0
          Не смешите мои седые яйца . 80% ВСЕЙ собственности принадлежит узкому кругу лиц , которая предпочитает воровать и в России а жить на Западе . Мятеж Лысого ЧПО был организован и проплачен этими людьми , и все цели мятежа достигнуты . А тех кто может открыть "электорату" правду и заставит задуматься надо срочно убрать , потому как это реальная опозиция а не фуфельники типа Навальных и т.д.
    3. bk0010
      bk0010 Сегодня, 19:29
      +1
      Цитата: monetam
      А вся эта ругань и прочие оскорбительные действия есть игра на руку врагу.
      А если действия этого самого руководства на руку врагу, то что делать? Есть же надежда, что там, у них, просто не в курсе, что творится, потому и ругаются.
    4. Касатик
      Касатик Сегодня, 19:59
      +1
      Если привести здесь цитату из того, что говорил рецидивист Повар высшим руководителям МО РФ во время боевых действий, забанят на любом сайте навсегда. Но это другое...
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:51
    -3
    Ходаковский ,не тот человек чтобы обсуждать " сбитого лётчика" и его пёрлы.Критика у него конструктивная ,без перехода на личности.И Ходаковский верен присяге ,которую давал при переходе в Росгвардию.
    1. azkolt
      azkolt Сегодня, 19:49
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Ходаковский ,не тот человек чтобы обсуждать " сбитого лётчика" и его пёрлы.Критика у него конструктивная ,без перехода на личности.И Ходаковский верен присяге ,которую давал при переходе в Росгвардию.

      Ходаковский это вы?))))) А то прям варенье из него сварили! В то время как те же ветераны Донбасса относятся к нему как к мерзавцу ( не Стрелков один).
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 18:52
    +26
    Ну что ж - у нас похоже появился ещё один типа мученик... Поздравляю власти - отлично сработано. Просто шикарно. Вы наконец выявили и арестовали самого опасного экстремиста России, рушащего все её устои и скрепы. Теперь-то уж точно мы все в едином порыве дружно сольёмся в экстазе вокруг обожаемого гаранта. И полюбим верхи просто небывалою доселе любовью..
    1. pudelartemon
      pudelartemon Сегодня, 18:58
      -2
      А Вы вообще читали, что написал Стрелков и что ему конкретно вменяют? Поищите в инете,это доступно. Он или совсем в неадеквате или... Короче,оставаться на свободе и спокойно распространять дальше такое же ему никак нельзя.
      1. ALCA056000
        ALCA056000 Сегодня, 19:08
        -11
        А зачем ему читать ? его работа в другом - набрасывать на вентилятор по любому поводу.
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 19:25
        +6
        Цитата: pudelartemon
        А Вы вообще читали, что написал Стрелков и что ему конкретно вменяют?

        Ну так напишите пару строчек о том, к чему он призывал и что ему вменяют. А то вот я никак не соображу. Разве что по отношению к Украине он экстремист, тут да.
      3. bk0010
        bk0010 Сегодня, 19:26
        +5
        Цитата: pudelartemon
        Он или совсем в неадеквате или... Короче,оставаться на свободе и спокойно распространять дальше такое же ему никак нельзя.
        В адеквате он или нет мы сами разберемся, без прокуратуры.
    2. Комментарий был удален.
    3. ALCA056000
      ALCA056000 Сегодня, 19:09
      -7
      Вы вокруг своего клоуна сливайтесь, а не здесь
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:53
    +2
    Бывшему командиру ополченцев инкриминируют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 ч.2). По данной статье предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
    . Есть то, что очень неприятно осознавать... как у нас говорится - Был бы человек, а статья найдётся!
    А так, все должно быть по правилам и по ЗАКОНУ.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:25
      0
      Цитата: rocket757
      Есть то, что очень неприятно осознавать... как у нас говорится - Был бы человек, а статья найдётся!

      Какой бы он не был, но он в то время сделал то, что не сделал ни один генерал.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:28
      0
      Цитата: rocket757
      Есть то, что очень неприятно осознавать

      Всё, все коммнеты убраны. Спим.
  10. Zhan
    Zhan Сегодня, 18:57
    +11
    Ох ё мае, нашли кого арестовать, за бугром на него охота, наши тоже окрысились. Может лучше шпионов ловить, а не псевдо экстреммиста? Караулова записали в иноагенты, это того, кто постоянно выгораживает нашего президента страны. Сколько пытался я найти состав преступления, ну в упор не вижу. У нас что, здоровая критика уже противоправна ? Так у нас пол страны по этой статье могут загреметь под фанфары. Матерь божья, куда мы катимся...или уже докатились ? Анекдот вспомнил: " Петька - Чапаеву, Василий Иванович, что такое демократия и что такое коммунизм ? Значит так Петька, Коммунизм это тебе дом, конь, жена, шашка но болтать на меня не моги ни слова. А демократия, можешь болтать на меня всё что угодно, но, ни коня тебе ни дома, ни жены, не шашки. Граждане ! Вы мне объясните, мы при каком строе живём ? smile
    1. К_4
      К_4 Сегодня, 19:21
      +7
      Олигархат переходящий в корпоративный олигорхат с элементами диктатуры. В общем, нас ждет всё то о чем предупреждали фантасты всего мира в мрачных антиутопиях.
    2. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 19:28
      +4
      Ну не коммунизм точно. Потому что начинается на букву П, чисто российское ноу хау. Неужели не слыхали за дцатьь лет, странно..
      1. Zhan
        Zhan Сегодня, 19:50
        0
        Цитата: Лоцман
        Ну не коммунизм точно. Потому что начинается на букву П, чисто российское ноу хау. Неужели не слыхали за дцатьь лет, странно..

        hi Слышали видели, причём все...а воз и ныне там.
  11. oleg Pesotsky
    oleg Pesotsky Сегодня, 18:59
    +12
    Ну вот и нашли причину провалов, ошибок и неудач. А дело то все в Стрелкове. Видимо теперь все наконец то пойдет на лад. Уже обезвредили Пригожина, "Вагнеров" , Суровикина, Попова, Теплинского (это из известных) Всех кто мешал убрали. Ух как попрем вперед после этого!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:36
      -2
      Пригожин сам себя обезвредил. Ему даже критику прощали. Но не восстание.
      А Стрелкова не посадят. На него донос написал обиженный вагнеровец, что Стрелков за деньги не отчитывался и называл всех "желтыми земляными червями" (образно). Оправдать не смогут, так условку дадут.
      Донос был - был?
      Оскорбления были - были?
      С деньгами думаю поклеп, приведут свидетелей в защиту.
      Возбудить дело и передать в суд - обязаны.
      Плюс получи дело огласку - нужно показать что перед законом все равны. Дело огласку получило, ибо для того его заинтересованные лица и начинали. Теперь если докажут (а ведь докажут), то как то выкручиваться придётся, чтобы и наказать и несурово
  12. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:59
    +3
    Не знаю, есть ли у Стрелкова в списке человек, к которому он бы испытывал больше неприязни, чем ко мне, но вот случилась с ним эта история - я и не почувствовал ни злорадства, ни сочувствия… Каждый сам кузнец своего счастья и сам несёт ответственность за действие или бездействие

    - написал Ходаковский в своем Telegram-канале.
    А у Ходаковского похоже есть некий список, а также шкафы со скелетами. Донбасские аборигены они такие (не все) всегда выступавшие за Россию и здоровый объективно-субъективный диалог. Особенно к примеру кто в кого стрелял и за что, земляковские дела знаете-ли... Кстати чтобы разрешить разногласия Ходаковский мог бы поддержать Стрелкова(Гиркина) хотя бы не давать свою субъективную оценку в своём Telegram-канале от которого (от мнения) слегка отдаёт спиртным и истина дальше плещется через край...
  13. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 19:05
    +4
    До СВО и после начала СВО проблемы, которые предсказывал Стрелков, так и случалось. Было такое чувство, что там не стратеги в Генштабе под управлением Шойгу, а не пойми кто, лучше было поставить вместо них Стрелкова.
    К сожалению, со временем в видео Стрелкова начал появляться треш. И чем дальше, тем этого треша становилось больше, хотя и полезные мысли проскакивают. Думаю, что Стрелков так и не нашел себя в СВО (не только на поле боя, но и в информационном поле), в итоге его понесло не в ту степь.
    Не очень хотелось бы, чтобы на его примере устраивали показательную порку с отправкой на зону. Можно поговорить с человеком (очень серьезно поговорить) и все разрулить. Есть полно предателей, которые сидят в России или без проблем выехали в Испанию, Польшу, Израиль и никто их не трогал. "Правильно", а то еще уважаемым партнерам не понравится (сарказм).
  14. valera75
    valera75 Сегодня, 19:05
    -2

    Экс-командир «Востока» подчеркнул, что он думает, что Стрелков не исчезнет из российской действительности. По мнению Ходаковского, Игорь Стрелков еще «порадует нас своим уникальным видением мира».
    А ты та балабол забубнёный чем выделился?Плевать Вагнера в спину и трепаться так что бы по шапке не получить и доходов от балабольства не лишится.
  15. valera75
    valera75 Сегодня, 19:10
    +11
    Цитата: monetam
    Критика высшего военного и государственного руководства во время войны недопустима.

    Расскажите пожалуйста когда у нас началась война?У нас вроде странная военная операция.А чем госпожа нарусова(мать Собчак) меньше нанесла ущерба стране,со своими крабовыми махинациями с дальневосточной мафией,и её дочь лошадь - собчак,чем товарищ Гиркин?Я никого не выгораживаю,подчеркну,я просто хочу понять чем,какая та ,поливающая гадостью, многие годы мою страну,ещё баллатирующаяся в президенты,имеет право на неприкосновенность,а кого то вяжут за раз два?
  16. bravo77
    bravo77 Сегодня, 19:16
    +5
    так теперь за более адекватной оценкой на фронтах к Конашенкову

    "500 кракенов, 7 будановых, 3,5 залужных"

    теперь то конечно всё наладится.

    а может это гиркин мятеж организовал, раз только его до суда довезли.
  17. Sadam2
    Sadam2 Сегодня, 19:16
    +3
    Ура меня из цугундера выпустили!
    Даздраствует Владимир Владимирович Путин!
    Как нам повезло в это непростое время с Владимиром Владимировичем
  18. Владимир-ТТТ
    Владимир-ТТТ Сегодня, 19:39
    +7
    Цитата: tralflot1832
    .И Ходаковский верен присяге ,которую давал при переходе в Росгвардию.

    А потом он перейдет куда то еще, даст еще одну присягу... потом еще одну...
  19. Tim666
    Tim666 Сегодня, 19:56
    -1
    Цитата: invisible_man
    Ходаковский не стоял у истоков сопротивления, а сидел. В буквальном смысле: сложа руки. За несколько месяцев не удосужился подготовить Донецк к обороне, пока Стрелков держал укров под Славянском.

    Никто под Славянском никого не держал, игрались в Арту, мало мальски перестрелки вались, один мотострелковый батальон взял бы Славянск без особого труда, если бы не разброд и шатание в Киеве и игрища украинских олигархов, попадалась инфа что Киевский спецназ Ягуар чуть ли не просился- мол отправьте нам и мы наведём порядок. Не отправили... А сдали город когда в Киеве поняли что само собой не рассосётся и что то нужно делать, и начали выдвигать танки и пехоту на окраины Славянска, удержать город отрядом в 200 человек, это даже не смешно.
    Если бы не внутри украинские олигархические игрища то пожары Луганска и Донецка потушили бы за пару дней, и Безлеры и т.п. бежали бы к границе РФ тока пятки бы сверкали.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 20:28
      0
      Не пишите ерунду, если не в курсе. Славянский гарнизон составлял около 2 тыс. человек и там велись нешуточные (по меркам того времени) бои.
  20. Million
    Million Сегодня, 19:59
    +1
    я и не почувствовал ни злорадства, ни сочувствия

    Однако,тут же отметился.
  21. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 20:01
    +2
    Кроме как закричать -остановите землю я сойду, больше добавить нечего.Бред и сюриализм. И все это на фоне митингующих гостей столицы (неприкасаемых почему-то)
  22. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 20:03
    +2
    .А чем госпожа нарусова(мать Собчак) меньше нанесла ущерба стране,со своими крабовыми махинациями с дальневосточной мафией,и её дочь лошадь - собчак,чем товарищ Гиркин?

    Это другое. Они свои
  23. r5555
    r5555 Сегодня, 20:04
    0
    Цитата: АА17
    У Стрелкова/Гиркина , чем дальше от начала СВО ... тем что то больше стало неадекватности...

    Чтобы судить реально о человеке необходимо побывать в его ситуации.
    Если Вы были в такой же ситуации как Стрелков и у Вас есть лучший результат, прошу Вас: поделитесь своим боевым опытом.


    да не партесь вы, разве не видно кто то (а мы знаем кто) расчехлил бото-испорожнялку. Народ зарабатывает как может, Бог им судья.
  24. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:23
    0
    Бей своих, чтобы чужие боялись!
    А олигархату руки развязаны.