Врач в Молдавии отказался провести операцию пациентке, потому что она русская

Я русских не оперирую, так как они являются врагами. Мне так и хочется вытащить автомат Калашникова и расстрелять вас

Хирург, работающий в Республиканской клинической больнице (РКБ) Кишинёва, отказал женщине в проведении операции по причине того, что она обратилась к нему на русском языке, а не на государственном (румынском), как того ожидал врач.– заявил он пациентке.Хирург во время беседы с женщиной отвечает ей сначала на румынском, позволяя себе высказывать в её адрес оскорбительные слова. Однако потом всё же соизволил перейти с ней на русский.На вопрос пациентки о том, почему он так относится к русскоязычным людям, он посоветовал ей поехать на Украину и сказать всем, что она русская.При этом он заявил о том, что является румыном.На вопрос врача о том, проживает ли женщина на территории Республики Молдова (РМ), она ответила утвердительно, добавив при этом, что родилась тоже в этой стране. В то же время отсутствуют какие-либо данные о том, гражданством какой страны она обладает.Тем временем руководство РКБ принесло извинения пациентке, униженной врачом-националистом. Оно сочло высказывания своего сотрудника крайне неприемлемыми, решительно осудив подобную выходку с его стороны. Данный инцидент, как ожидается, изучит комиссия по этике вышеупомянутого медицинского учреждения.В этом контексте, с сожалением приходится констатировать факт пренебрежительного отношения врача, позволившего себе унизить пациенту по национальному признаку. То, что от него зависит её жизнь и здоровье, похоже, этого человека вовсе не заботит. Не заботит его и данная этим человеком врачебная клятва.