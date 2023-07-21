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Врач в Молдавии отказался провести операцию пациентке, потому что она русская

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Врач в Молдавии отказался провести операцию пациентке, потому что она русская

Хирург, работающий в Республиканской клинической больнице (РКБ) Кишинёва, отказал женщине в проведении операции по причине того, что она обратилась к нему на русском языке, а не на государственном (румынском), как того ожидал врач.


Я русских не оперирую, так как они являются врагами. Мне так и хочется вытащить автомат Калашникова и расстрелять вас

– заявил он пациентке.

Хирург во время беседы с женщиной отвечает ей сначала на румынском, позволяя себе высказывать в её адрес оскорбительные слова. Однако потом всё же соизволил перейти с ней на русский.

На вопрос пациентки о том, почему он так относится к русскоязычным людям, он посоветовал ей поехать на Украину и сказать всем, что она русская.

При этом он заявил о том, что является румыном.

На вопрос врача о том, проживает ли женщина на территории Республики Молдова (РМ), она ответила утвердительно, добавив при этом, что родилась тоже в этой стране. В то же время отсутствуют какие-либо данные о том, гражданством какой страны она обладает.

Тем временем руководство РКБ принесло извинения пациентке, униженной врачом-националистом. Оно сочло высказывания своего сотрудника крайне неприемлемыми, решительно осудив подобную выходку с его стороны. Данный инцидент, как ожидается, изучит комиссия по этике вышеупомянутого медицинского учреждения.

В этом контексте, с сожалением приходится констатировать факт пренебрежительного отношения врача, позволившего себе унизить пациенту по национальному признаку. То, что от него зависит её жизнь и здоровье, похоже, этого человека вовсе не заботит. Не заботит его и данная этим человеком врачебная клятва.
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13 комментариев
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  1. solzh
    solzh Сегодня, 20:06
    +6
    У молдавских врачей, не важно что он румын, клятва Гиппократа уже ничего не значит? В истории уже были такие же врачи(нацистская Германия) закончили они плохо.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:15
      +1
      Цитата: solzh
      У молдавских врачей, не важно что он румын, клятва Гиппократа уже ничего не значит?

      Правильно. Тут дело не в специальности, национальности и врачебной этике..., no тут чистейшая нацистская гни.да.
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:07
    +2
    Новый Менгеле обьявился? Ну значит трибунал
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:20
      0
      Buyan hi, нам бы сначала у СЕБЯ порядок с уважением к рускоязычным со стороны "ценных специалистов" навести а уже потом за Молдову браться.
  3. Быков.
    Быков. Сегодня, 20:11
    +1
    Надо бы сделать так, чтоб ему самом понадобились услуги врача.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:14
    0
    А автомат Калашникова,он-советский.Руки утырку может и отстрелить.Он не задумывался об этом? am
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:16
    +1
    Да, ничего ему не будет. По этому и ведут подобные, подобно. Знают, за русских- им ничего не будет. Очень жаль, что мы не можем, пока, защитить всех русскоговорящих от этих новых нацистов. И, очень бы хотелось, что бы возмездие, за это скотство , всеже настигло этого "лепилу".
  6. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 20:17
    0
    По молодости, когда у меня дочь часто болела, приходилось постоянно ходить по врачам. Однажды при посещении очередного она неожиданно сказала предложение: - Врач гад. Я постоянно вспоминаю этот эпизод. Вот и этот отброс из этого разряда.
  7. BSD-Fan
    BSD-Fan Сегодня, 20:17
    0
    Этот овощ кричит что он ненавидит русских в больнице которая построена русскими, в городе который отстроен русскими, и имеет возможность говорить что он румын потому что в свое время русские прогнали из молдавии румынские войска которые к его предкам относились как к скоту.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:23
      0
      BSD-Fan hi, дела давно минувших дней, преданья старины глубокой. В своё время Россия многие европейские народы спасла и помогла, причём ценой жизней русского народа, ОНИ это благополучно забыли, и нам пора относиться к ним так же.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:26
    0
    К сожалению, нелюдь, она в любом обличье может скрывается...
    Это надо знать, но с этим нельзя мерится!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:29
      0
      rocket757 hi, миримся, потому как разобщены(простите за орфографию) и не хотим становиться МОНОЛИТОМ, боимся кто чего, а между тем ДРУГИЕ набираются и сил и наглости, кого надо купили, кого надо запугали, так и канем в историю если ничего не поменяется.
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:27
    0
    Жаль что там некому отправить этого врачишку на больничную койку и надолго.