Это недопустимо, чтобы на сайте главы государства все это время существовал русский язык

Мы, сознательные граждане, просим не поддаваться на искусственные вызовы «общества», поэтому просим не убирать русский язык с сайта президента или офиса президента, из-за того, что функция президента заключается в основном во внешних связях, поскольку президент является представителем государства на международном уровне

Вот и команду Зеленского собственные бдительные украинские граждане уличили в недостаточном уровне русофобии, если не больше. Оказывается, интернет-ресурс офиса президента Украины имеет опцию переключения контента на русскоязычную версию.Такое пренебрежение реализуемой самим киевским режимом политики искоренения всего, что связано с Россий и русским народом, сильно возмутило некоторых граждан Украины. На сайте ОП Украины уже появилась соответствующая петиция с призывом убрать русскоязычную версию ресурса.— говорится в тексте обращения.По состоянию на 21 июля петиция набрала более 14 тысяч подписей из 25 тысяч, которые необходимы для ее рассмотрение президентом Украины. У петиции осталось 89 дней для того, чтобы набрать недостающие голоса.Что интересно, сама страница с петициями на русском не дублируется. И еще. После размещения требования «патриотичных украинцев» отключить опцию русификации контента на сайте Офиса президента, там же появилась другая петиция. В ней граждане просят не просто оставить возможность прочтения текстов на интернет-ресурсе главы государства на русском, украинском и английском языках, но и добавить функцию перевода на «все языки мира».По мнению подавших встречное прошение украинцев, это позволит оказывать влияние на восточные постсоветские страны, жители которых «сочувствуют Украине», и предоставит возможность иностранным посетителям ресурса знакомиться с происходящим в стране, как считают инициаторы данного обращения, из первоисточника. Данная петиция пока что набрала на 21 июля чуть менее двухсот подписей.— мотивируют свою позицию тоже весьма патриотичные украинцы, отмечая, что русским языком владеют 300 млн человек по всему миру.Насчет последнего так и хочется спросить автора петиции: а сколько человек по всему миру владеют украинским?Вообще, раздел с петициями на сайте украинского президента в основном заполнен просьбами о присвоении звания героя Украины тому или иному военнослужащему ВСУ, причем почти в половине случаев посмертно. Сам сайт офиса украинского президента в российском интернете недоступен, по крайней мере, в большинстве популярных браузеров.