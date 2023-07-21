Военное обозрение
Войти Регистрация

На сайте офиса президента Украины размещена петиция с призывом убрать русскоязычную версию ресурса

5
На сайте офиса президента Украины размещена петиция с призывом убрать русскоязычную версию ресурса

Вот и команду Зеленского собственные бдительные украинские граждане уличили в недостаточном уровне русофобии, если не больше. Оказывается, интернет-ресурс офиса президента Украины имеет опцию переключения контента на русскоязычную версию.


Такое пренебрежение реализуемой самим киевским режимом политики искоренения всего, что связано с Россий и русским народом, сильно возмутило некоторых граждан Украины. На сайте ОП Украины уже появилась соответствующая петиция с призывом убрать русскоязычную версию ресурса.

Это недопустимо, чтобы на сайте главы государства все это время существовал русский язык

— говорится в тексте обращения.

По состоянию на 21 июля петиция набрала более 14 тысяч подписей из 25 тысяч, которые необходимы для ее рассмотрение президентом Украины. У петиции осталось 89 дней для того, чтобы набрать недостающие голоса.



Что интересно, сама страница с петициями на русском не дублируется. И еще. После размещения требования «патриотичных украинцев» отключить опцию русификации контента на сайте Офиса президента, там же появилась другая петиция. В ней граждане просят не просто оставить возможность прочтения текстов на интернет-ресурсе главы государства на русском, украинском и английском языках, но и добавить функцию перевода на «все языки мира».

По мнению подавших встречное прошение украинцев, это позволит оказывать влияние на восточные постсоветские страны, жители которых «сочувствуют Украине», и предоставит возможность иностранным посетителям ресурса знакомиться с происходящим в стране, как считают инициаторы данного обращения, из первоисточника. Данная петиция пока что набрала на 21 июля чуть менее двухсот подписей.

Мы, сознательные граждане, просим не поддаваться на искусственные вызовы «общества», поэтому просим не убирать русский язык с сайта президента или офиса президента, из-за того, что функция президента заключается в основном во внешних связях, поскольку президент является представителем государства на международном уровне

— мотивируют свою позицию тоже весьма патриотичные украинцы, отмечая, что русским языком владеют 300 млн человек по всему миру.

Насчет последнего так и хочется спросить автора петиции: а сколько человек по всему миру владеют украинским?

Вообще, раздел с петициями на сайте украинского президента в основном заполнен просьбами о присвоении звания героя Украины тому или иному военнослужащему ВСУ, причем почти в половине случаев посмертно. Сам сайт офиса украинского президента в российском интернете недоступен, по крайней мере, в большинстве популярных браузеров.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:13
    +1
    На сайте офиса президента Украины размещена петиция с призывом убрать русскоязычную версию ресурса
    . Зелебобика прижимает и "свои"... хотя у таких своих НЕТ! Для них только воля хозяина и бабло, желательно побольше.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:19
    +1
    У зели какой родной язык-иврит или идиш?Вот на этом сайте оставить только тот язык который зеле родной,даже мову убрать.
  3. Наган
    Наган Сегодня, 19:23
    +1
    BBC во время войны вещало на немецком, а немецкое радио на английском (небезызвестный Lord Haw-Haw, которого после войны повесили за измену). А уж сколько "вражьих голосов" вещало на русском в годы Холодной Войны, и не припомню. Похоже что укронацисты решили установить новый стандарт поведения, по которому даже вещать на языке врага западло.
  4. WIS
    WIS Сегодня, 19:41
    +1
    На сайте офиса президента Украины размещена петиция с призывом убрать русскоязычную версию ресурса

    В этом есть своя логика: когда понимаешь, что не можешь писать красиво, или стрелять метко, то проще с этим не мучиться и отрубить себе руку... belay
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 20:30
    0
    Это недопустимо, чтобы на сайте главы государства все это время существовал русский язык

    Это он про тех русских, которые присягнули нацистскому режиму клоуна. Отблагодарил.