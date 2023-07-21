Военкор анализирует опасность прорыва ВСУ к Мелитополю через Васильевку

Раньше городок Степногорск вообще в сводках не появлялся, а теперь в нем накапливаются украинские военные, чтоб ударить на Васильевку через высохшее русло напрямую. Шесть километров по сухому грунту для легкобронированной техники и пикапов — это возможно

В последнее время Васильевский участок фронта на Запорожском направлении стал куда более опасным по причине обмеления Каховского водохранилища. Такую точку зрения излагает военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.Как отмечает военкор, у противника сейчас появилась возможность двигаться по принципиально новым направлениям, например – по высохшему руслу. Это создает дополнительные риски для наших войск, считает Сладков.- пишет Сладков в своем Telegram-канале По информации военкора, ранее украинские разведывательные группы пытались выскакивать по высохшему руслу водохранилища сразу к разрушенному мосту, после чего изучали там обстановку и вызывали огонь на себя, чтобы определить место расположения огневых позиций российской армии.Теперь ВСУ сменили тактику. Боевики выезжают на бронемашинах, провоцируя российских военных на огонь, чтобы определить, какими огневыми возможностями обладают находящиеся у Васильевки подразделения российских войск.Для ВСУ Васильевский участок имеет очень важное значение, так как от Васильевки до Мелитополя – всего 70 километров по прямой. А там и берег Азовского моря, которое, как подчеркивает Сладков, уже является внутренним российским морем. Кроме того, ВСУ могут одновременно попытаться атаковать Энергодар с целью захватить Запорожскую атомную электростанцию.Но российские войска, подчеркивает военкор, держат оборону. Все атаки ВСУ пресекаются, и пробить оборонительные линии, созданные ВС РФ, у противника не получается.