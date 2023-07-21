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Военкор анализирует опасность прорыва ВСУ к Мелитополю через Васильевку

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Военкор анализирует опасность прорыва ВСУ к Мелитополю через Васильевку

В последнее время Васильевский участок фронта на Запорожском направлении стал куда более опасным по причине обмеления Каховского водохранилища. Такую точку зрения излагает военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.


Как отмечает военкор, у противника сейчас появилась возможность двигаться по принципиально новым направлениям, например – по высохшему руслу. Это создает дополнительные риски для наших войск, считает Сладков.

Раньше городок Степногорск вообще в сводках не появлялся, а теперь в нем накапливаются украинские военные, чтоб ударить на Васильевку через высохшее русло напрямую. Шесть километров по сухому грунту для легкобронированной техники и пикапов — это возможно

- пишет Сладков в своем Telegram-канале.


По информации военкора, ранее украинские разведывательные группы пытались выскакивать по высохшему руслу водохранилища сразу к разрушенному мосту, после чего изучали там обстановку и вызывали огонь на себя, чтобы определить место расположения огневых позиций российской армии.

Теперь ВСУ сменили тактику. Боевики выезжают на бронемашинах, провоцируя российских военных на огонь, чтобы определить, какими огневыми возможностями обладают находящиеся у Васильевки подразделения российских войск.

Для ВСУ Васильевский участок имеет очень важное значение, так как от Васильевки до Мелитополя – всего 70 километров по прямой. А там и берег Азовского моря, которое, как подчеркивает Сладков, уже является внутренним российским морем. Кроме того, ВСУ могут одновременно попытаться атаковать Энергодар с целью захватить Запорожскую атомную электростанцию.

Но российские войска, подчеркивает военкор, держат оборону. Все атаки ВСУ пресекаются, и пробить оборонительные линии, созданные ВС РФ, у противника не получается.
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4 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:10
    -1
    Военкор анализирует опасность прорыва ВСУ к Мелитополю через Васильевку и оборону ВС РФ
    . Надо пологать, что тем, кому положено, все знают, все понимают и необходимые меры предприняты.
    В общем, будем посмотреть.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:12
    -2
    Я этот вопрос у Васильевки ещё месяц назад поднимал для обсуждения ,когда Каховское водохранилище начало сохнуть.Не думаю что в штабах не воспринимают эту опасность,раньше была вода, а теперь чуть ли не автобан.Правда местность открытая и минируй не хочу.Опять Сладков в стратеги начал играть.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:16
    -1
    Раз знаем где они войска накапливают то нужно ударить по ним уфабами.
  4. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 19:16
    +1
    Какова глубина ила на дне русла реки? Не думаю что ил так быстро мог высохнуть