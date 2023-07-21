Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Госдепа США заявил о готовности поддерживать с РФ контакты по обмену заключенными

7
Глава Госдепа США заявил о готовности поддерживать с РФ контакты по обмену заключенными

Американские власти готовы поддерживать с российским руководством контакты в вопросах, касающихся обменов заключенными, несмотря на существование в отношениях между странами фундаментальных разногласий. Об этом заявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.


Блинкен подчеркнул, что власти США стремятся сохранить возможность для независимой и изолированной деятельности, направленной на возвращение на родину американских граждан. Государственный секретарь напомнил, что с начала президентского срока Джо Байдена из восьми или девяти недружественных для Вашингтона стран были возвращены 29 американцев.

По словам главы Госдепа, американское правительство готово продолжать эту деятельность независимо от того, в каких направлениях будут развиваться дальнейшие отношения с Россией.

Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в ответ на сообщения о возможном ограничении антироссийских санкций в рамках сделки, касающейся обмена заключенными, подчеркнул, что вопросы, связанные с санкциями, не имеют никакого отношения к обменам заключенными с США.

Рябков отметил, что вопросы американской санкционной политики не обсуждаются, исходя из принципиальных соображений. Когда Вашингтон стыдливо предлагает ослабление санкций, речь идет о незначительном снижении санкционного давления.

Замглавы МИД РФ также напомнил, что все многочисленные циклы американских санкций не только не привели к разрушению российской экономики, но даже не смогли ее ослабить.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 19:34
    +2
    Шли бы они лесом... вообще вытурить всех из страны, всех этих обормотов дипломатов
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 19:59
      0
      Шли бы они лесом... вообще вытурить всех из страны, всех этих обормотов дипломатов

      В смысле, их дипломатов на наших обменять...??? wink
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:35
    +2
    К сожалению, кроме наших туповатых оборотов, к ним могут попасть и ценные кадры...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:40
    +2
    Ну вот могут не мегафонить: Мы требуем отпустить немедленно Пупкина! Наверно сайт ВО почитывают.Там ответы : 1 Обратитесь в Спортлото.2 Обратитесь в лигу сексуальных меньшинств.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:49
    +3
    Обмен заключёнными для обмена опытом? lol
  5. Александр Галактионов
    Александр Галактионов Сегодня, 20:02
    +1
    Опять комменты к Стрелкову закрыли negative
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:15
      -1
      Александр Галактионов. hi Последнее время когда резонансные публикации на ВО сразу высаживаются " спящие" в комментариях. Их интересуют только такие статьи и понеслась.Но ВО не Цензор, чистоту приходится поддерживать радикальным способом.Свобода слова - это невседозволенность.На ВО ещё лояльно к этому делу относятся.На других сайтах сразу к " стенке".