Глава Госдепа США заявил о готовности поддерживать с РФ контакты по обмену заключенными

Американские власти готовы поддерживать с российским руководством контакты в вопросах, касающихся обменов заключенными, несмотря на существование в отношениях между странами фундаментальных разногласий. Об этом заявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.Блинкен подчеркнул, что власти США стремятся сохранить возможность для независимой и изолированной деятельности, направленной на возвращение на родину американских граждан. Государственный секретарь напомнил, что с начала президентского срока Джо Байдена из восьми или девяти недружественных для Вашингтона стран были возвращены 29 американцев.По словам главы Госдепа, американское правительство готово продолжать эту деятельность независимо от того, в каких направлениях будут развиваться дальнейшие отношения с Россией.Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в ответ на сообщения о возможном ограничении антироссийских санкций в рамках сделки, касающейся обмена заключенными, подчеркнул, что вопросы, связанные с санкциями, не имеют никакого отношения к обменам заключенными с США.Рябков отметил, что вопросы американской санкционной политики не обсуждаются, исходя из принципиальных соображений. Когда Вашингтон стыдливо предлагает ослабление санкций, речь идет о незначительном снижении санкционного давления.Замглавы МИД РФ также напомнил, что все многочисленные циклы американских санкций не только не привели к разрушению российской экономики, но даже не смогли ее ослабить.