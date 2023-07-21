В Москве суд арестовал Игоря Стрелкова на два месяца

Бывший командир ополченцев Донбасса, а ныне политик и блогер Игорь Стрелков (Гиркин) арестован сроком на два месяца. Соответствующее решение сегодня принял Мещанский суд г. Москвы, куда был доставлен Стрелков для рассмотрения меры пресечения.Игорю Стрелкову инкриминируют ч. 2 статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», которые были осуществлены с помощью сети интернет. Основанием для предъявления обвинения стали публикации в социальных сетях о положении дел в российской армии.Оперативными сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ Стрелков был задержан сегодня, о чем сообщила в социальных сетях его супруга Мирослава Регинская. После необходимых следственно-оперативных мероприятий его повезли в Мещанский суд для выбора меры пресечения.Сам Стрелков настаивал, чтобы его отправили на время следствия под домашний арест, так как у него стенокардия и из страны он убегать не собирается. Но следствие настаивало на взятии под стражу, с чем согласился и суд. Стрелкова отправили в следственный изолятор.За совершение преступления, которое инкриминируют Стрелкову, УК РФ предполагает наказание до пяти лет лишения свободы. Однако есть и более мягкий вариант – принудительные работы на срок для пяти лет. Но помещение под стражу, то есть избрание максимально жесткой меры пресечения из имеющихся, является для любого обвиняемого не очень хорошим знаком, так как повышается вероятность вынесения приговора, связанного с реальным сроком лишения свободы.Напомним, что Игорь Стрелков выступал с публикациями и интервью, в которых давал оценки действиям российских властей и положению в вооруженных силах страны.