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Имя первого в истории военного разведчика

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Имя первого в истории военного разведчика

Портрет Гнея Помпея Трога в издании:

Юстин. Древней универсальной истории Трога Помпея сократитель.
Перев. Н. Попова. СПб., 1768.


Давно задавался вопросом: кто же стал первым в истории разведчиком? Не нашел ответа ни в книге М. И. Умнова «Всемирная история шпионажа» (М., 2000), где автор в первой главе «Организация шпионажа в Древнем мире» мог бы сказать об этом, ни в книге А. И. Колпакиди «Спецслужбы Российской Империи» (М., 2010), где автор в главе 26 «Рождение военной разведки (древнейшие времена – XIII век)» также мог бы сказать об этом. Не нашел и где бы то ни было еще.

Будучи по первому диплому антиковедом, я никогда не переставал интересоваться древностью, особенно эллинизмом. И вот мне на глаза попалась книга, которую сам собирался переводить и комментировать, и факт выхода которой в свет изменил мои творческие планы.

Труд историка I в. н. э. Гнея Помпея Трога «История Филиппа», то есть Филиппа II Аргеада, отца Александра III Аргеада (Македонского), дошел до нас в сокращении, выполненном историком II века Марком Юнианом Юстином. Такие сокращения в древности назывались «эпитома» – краткое изложение объемного сочинения. На русском языке впервые оно было издано в Санкт-Петербурге в 2005 году под титулом «Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога Historiae Philippicae».



Здесь в главе 6 книги XXI Юстин говорит:

«Между тем карфагеняне, испуганные столь великими успехами Александра Великого (разгром персов на реке Граник в 334 г. до н. э. и при Иссе в 332 г. до н. э. – Прим. авт.), стали опасаться, что он и Африку захочет присоединить к Персидскому царству.

С целью проникнуть в намерения его они посылают к нему Гамилькара по прозвищу Родана, человека, выдававшегося среди других ловкостью и даром слова.

Их страх все возрастал оттого, что (в 332 г. до н. э. после полугодичной осады. – Прим. авт.) взят был Тир (нынешний Сур. – П.Г.), их метрополия (государство, основывавшее колонии. – Прим. авт.), оттого, что на границах Африки и Египта основана была Александрия (Александрия Египетская, в 332 г. до н. э. – Прим. авт.), соперница Карфагена, и оттого, что счастье всегда сопутствовало царю [Македонии], алчность и удачливость которого не знали границ.

Итак, Гамилькар, добившись через Пармениона (македонский полководец. – Прим. авт.) доступа к царю, притворился, будто бы бежал к Александру после изгнания из родины, и предложил стать рядовым солдатом в его походах. Выведывая, таким образом, замыслы Александра, он обо всем сообщал своим согражданам на деревянных дощечках, покрытых сверху слоем чистого воска.

Когда по смерти царя [Александра] (в 323 г. до н. э. в Вавилоне. – Прим. авт.) Гамилькар возвратился на родину, то карфагеняне предали его смерти за то, что он якобы хотел продать царю свой город, показав при этом не только неблагодарное, но и жестокое сердце».

Возможно, благодаря героизму Гамилькара Роданы, Карфаген и Александрия Египетская никогда не воевали.
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9 комментариев
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  1. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 04:28
    +3
    Любопытное и неожиданное изыскание Автора, спасибо!
    Всем доброго дня!
    1. Павел Густерин
      Павел Густерин Сегодня, 07:39
      +1
      Пожалуйста. Буду рад, если информация Вам пригодится.
  2. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:35
    +2
    благодаря героизму Гамилькара Роданы, Карфаген и Александрия Египетская никогда не воевали
     А это ничего, что Александрия, являлась столицей Египетского царства Птолемеев и интересы Египетского царства и Карфагена, просто не пересекались
    1. Павел Густерин
      Павел Густерин Сегодня, 08:02
      0
      Интересы Карфагена и Египта пересекались, т.к. оба государства вели активную торговлю по всему Средиземноморью. Кроме того, у них появилась общая граница после того, как Птолемей I Сотер в 322 г. до н.э. присоединил Киренаику, т.е. у Карфагена были все основания опасаться экспансии Египта. Кроме того, Египет являлся потенциальным союзником Римской республики в Пунических войнах. См.: Элгуд П. Египет под властью Птолемеев. М., 2018, с. 46, 72. Другие авторы согласны с Элгудом.
  3. север 2
    север 2 Сегодня, 05:54
    +3
    благодаря автора за статью хотел бы подметить , что , для одних они разведчики , а для других они шпионы ... , так что ,кто из них были первыми , следует поискать и среди первых шпионов...
    Как отнестись к любовнице царя Соломона Далиле ,которая разведала что сила Соломона спрятана в его волосах и информацию передала что бы остричь косы царя , тем лишив его силы ?Кому то она разведчица .а кому то она шпионка.
    Также древнейшим примером военной разведки можно назвать и разведчиков в троянском коне.
    Ганнибал тоже уже во всю пользовался услугами военной разведки .Тогда появились и первые способы передать разведывательную информацию . Ганнибал своих военных разведчиков очень за ранее засылал селится в те города которые он намечал осаживать ,и потом эти его военные разведчики , а для горожан это шпионы , из своих хижин в этих городах при помощи дыма и огня передавали сигналы карфагенскому войску .Одним из самых первых и засекреченных способов передать сведение военной разведки был способ в те античные времена брить голову . Брили голову , писАли информацию , ждали пока волосы отрастут опять и посылали потом разведчика уже с инфорацией.
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Сегодня, 07:14
      +1
      Как отнестись к любовнице царя Соломона Далиле
      Примерно так же, как если бы царица Савская была любовницей Самсона.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 06:16
    +2
    Возможно, благодаря героизму Гамилькара Роданы, Карфаген и Александрия Египетская никогда не воевали.
    Хорошая версия, только как быть с этим:
    "В ветхозаветной книге Чисел рассказывается, что на втором году после исхода евреев из Египта Моисей отправил вождей двенадцати израильских племен «высмотреть землю Ханаанскую». Через сорок дней разведчики вернулись и доложили, что земля эта очень богата, «в ней подлинно течет молоко и мед», но ее города велики и хорошо укреплены, а их жители – исполины, перед которыми евреи «как саранча»."
  5. Комсомол
    Комсомол Сегодня, 06:34
    +3
    для одних они разведчики , а для других они шпионы ...
    Сидит наш разведчик с агентом на лавочке. Тот и говорит:
    — Послушай, я тебе передал секретную информацию! Это что, я шпион?!
    Наш успокаивает:
    — Да нет, шпион это я… А ты просто предатель…
    Да,порой трудно определить: кто для кого из них там «мистер Джон Ланкастер Пек»,а кто «чекист — майор разведки и прекрасный семьянин»
    Также древнейшим примером военной разведки можно назвать и разведчиков в троянском коне.
    Ну это скорее ССО
  6. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 06:51
    +4
    Профессия разведчика появляется с момента создания первых воинских формирований, а в Древнем Риме, еще в царский период, цари использовали лазутчиков для получения сведений в среде граждан Рима и его союзников.

    В сферу задач стратегической разведки Древнего Рима от царского периода, республиканского до принципата и империи входило получение сведений о военно-политическом и экономическом потенциале государств Ойкумены.
    Способами и инструментариями получения таких сведений являлись:
    - посольские и торговые миссии (дипломатическая разведка);
    - получение сведений от торговцев;
    - разведка римского флота;
    - географическая рекогносцировка за границами Др. Рима.

    Тактическая разведка обеспечивала боевые действия войск в тактическом звене, т.е. в пределах соединений, частей и подразделений, находящихся в соприкосновении с противником, выявляла данные о возможностях противника, его уязвимости, местах дислокации. Для получения таких сведений в римской армии привлекались специальные подразделения.
    Основной источник информации о вражеском войске - язык/ пленный, если он не перебежчик, тогда его необходимо захватить, максимально незаметно для вражеских воинов. Кроме получения сведений, пленного можно использовать в качестве проводника.

    Подразделения т.н. разведки:
    Римские экстраординарии и/или прокурсаторы, чаще конный отряд передвигающийся впереди походного марша римской армии. Способы разведки: наблюдение, конные разъезды/патрулирование, рекогносцировка местности.
    Еxplorator и speculator, дословно исследователь, разведчик или шпион. В связи с развитием государства и военными реформами уже в период республики, возникает специализация, exploratores стали военными разведчиками, speculatores - курьерами и тайными агентами (убийцами/ликвидаторами). Изначально, подразделения exploratores не формировались на постоянной основе, позднее, стали самостоятельными подразделениями в составе легионов (разведрота на полк, разведбат на бригаду/дивизию). Тацит описывает критерии отбора из числа легионеров в разведывательную группу: опытность, трезвомыслие/разумность, бдительность, быстрота, наблюдательность, отличное владение оружием, физическая развитость, решительность, хорошая память.
    Speculatores, в ранний период являлись шпионами/лазутчиками с переодеванием в иную одежду, выступали курьерами для доставки важных донесений, выступали телохранителями. Состояли на службе не только в легионах, но и у знатных/богатых патрициев и плебеев.
    Фрументарии (frumentarii) дословно можно считать политическими шпионами/разведчиками/осведомителями, изначально имели иное назначение - фуражиры/интенданты.

    Была в Древнем Риме налажена и контрразведывательная деятельность...