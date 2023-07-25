Имя первого в истории военного разведчика



Портрет Гнея Помпея Трога в издании:

Юстин. Древней универсальной

Перев. Н. Попова. СПб., 1768. Юстин. Древней универсальной истории Трога Помпея сократитель.Перев. Н. Попова. СПб., 1768.

«Между тем карфагеняне, испуганные столь великими успехами Александра Великого (разгром персов на реке Граник в 334 г. до н. э. и при Иссе в 332 г. до н. э. – Прим. авт.), стали опасаться, что он и Африку захочет присоединить к Персидскому царству.



С целью проникнуть в намерения его они посылают к нему Гамилькара по прозвищу Родана, человека, выдававшегося среди других ловкостью и даром слова.



Их страх все возрастал оттого, что (в 332 г. до н. э. после полугодичной осады. – Прим. авт.) взят был Тир (нынешний Сур. – П.Г.), их метрополия (государство, основывавшее колонии. – Прим. авт.), оттого, что на границах Африки и Египта основана была Александрия (Александрия Египетская, в 332 г. до н. э. – Прим. авт.), соперница Карфагена, и оттого, что счастье всегда сопутствовало царю [Македонии], алчность и удачливость которого не знали границ.



Итак, Гамилькар, добившись через Пармениона (македонский полководец. – Прим. авт.) доступа к царю, притворился, будто бы бежал к Александру после изгнания из родины, и предложил стать рядовым солдатом в его походах. Выведывая, таким образом, замыслы Александра, он обо всем сообщал своим согражданам на деревянных дощечках, покрытых сверху слоем чистого воска.



Когда по смерти царя [Александра] (в 323 г. до н. э. в Вавилоне. – Прим. авт.) Гамилькар возвратился на родину, то карфагеняне предали его смерти за то, что он якобы хотел продать царю свой город, показав при этом не только неблагодарное, но и жестокое сердце».

Давно задавался вопросом: кто же стал первым в истории разведчиком? Не нашел ответа ни в книге М. И. Умнова «Всемирная история шпионажа» (М., 2000), где автор в первой главе «Организация шпионажа в Древнем мире» мог бы сказать об этом, ни в книге А. И. Колпакиди «Спецслужбы Российской Империи» (М., 2010), где автор в главе 26 «Рождение военной разведки (древнейшие времена – XIII век)» также мог бы сказать об этом. Не нашел и где бы то ни было еще.Будучи по первому диплому антиковедом, я никогда не переставал интересоваться древностью, особенно эллинизмом. И вот мне на глаза попалась книга, которую сам собирался переводить и комментировать, и факт выхода которой в свет изменил мои творческие планы.Труд историка I в. н. э. Гнея Помпея Трога «История Филиппа», то есть Филиппа II Аргеада, отца Александра III Аргеада (Македонского), дошел до нас в сокращении, выполненном историком II века Марком Юнианом Юстином. Такие сокращения в древности назывались «эпитома» – краткое изложение объемного сочинения. На русском языке впервые оно было издано в Санкт-Петербурге в 2005 году под титулом «Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога Historiae Philippicae».Здесь в главе 6 книги XXI Юстин говорит:Возможно, благодаря героизму Гамилькара Роданы, Карфаген и Александрия Египетская никогда не воевали.