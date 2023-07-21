Российские войска в течение дня продолжали атаки в районе Серебрянского лесничества, населенных пунктов Невского и Макеевки

Сегодня Вооруженные силы Российской Федерации атаковали позиции ВСУ не менее 33 раз. Об этом сообщается в традиционной вечерней сводке украинского генерального штаба, который пишет о многочисленных российских атаках на различных направлениях.
Если отбросить пропагандистские заявления, то из сводки противника становится ясно, что российские войска продолжали атаки на Краснолиманском направлении – в районе Серебрянского лесничества, населенных пунктов Невское, Макеевка и Надежда.
На Краснолиманском направлении ВС РФ развивают наступательные действия уже довольно длительное время, и успех им сопутствует. Ранее даже заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признавала сложное положение украинских формирований на данном направлении.
Помимо Краснолиманского направления, ВС РФ сегодня атаковали позиции ВСУ на Артемовском направлении – в районе Григорьевки, на Авдеевском – у населенного пункта Первомайское. Кроме того, боевые действия продолжались у Красногоровки и в городской черте Марьинки.
На Запорожском, Херсонском и других направлениях обстановка, согласно украинской сводке, остается без особых изменений. Но в действительности ВС РФ продолжают успешно отбивать все попытки украинских формирований прорваться через линии обороны на Запорожском направлении. ВСУ несут здесь большие потери и в личном составе, и в военной технике.
Украинские паблики сообщили также о взрывах в г. Никополе Днепропетровской области. Не исключено, что речь идет об очередных прилетах российских ракет или дронов-камикадзе, поскольку ВС РФ сейчас регулярно наносят удары по целям военного назначения. В результате ударов наносится поражение личному составу, военной технике и вооружениям, складам с боеприпасами, ремонтно-техническим предприятиям.