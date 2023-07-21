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Власти Крыма собираются включить ущерб от подрыва плотины Каховской ГЭС в иск к Украине

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Власти Крыма собираются включить ущерб от подрыва плотины Каховской ГЭС в иск к Украине

Крымские власти намерены включить в иск к Украине по организации водной блокады региона ущерб, нанесенный в результате подрыва плотины Каховской ГЭС. Об этом написал в своем Telegram-канале глава крымского парламента Владимир Константинов.


В Арбитражном суде Крыма зарегистрирован первый иск о возмещении ущерба бюджету региона вследствие водной блокады со стороны Украины. Иск предполагает возмещение Киевом суммы, превышающей 152 миллиарда рублей. В случае присоединения к иску частных организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших убытки вследствие блокады, общая сумма ущерба превысит триллион рублей. Первое судебное заседание по этому делу запланировано на 31 июля.

Константинов подчеркнул, что после введения в 2014 году Украиной блокады водоснабжения Крыма значительные убытки понесли сельхозпроизводители и предприятия, кроме того, стали непригодными системы для транспортировки воды.

Украиной обеспечивалось до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, шедший от Каховского водохранилища. После того как Крым воссоединился с Россией, в одностороннем порядке была перекрыта подача воды по каналу, возобновившаяся лишь после начала российской спецоперации на Украине.

Водоснабжение Крыма снова оказалось под угрозой вследствие подрыва ВСУ плотины Каховской ГЭС и обмеления водохранилища.
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2 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:24
    +1
    Вспомнилась собака, которой делать нечего. Помните, чем она при этом занимается?
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 20:25
    0
    Водоснабжение Крыма снова оказалось под угрозой вследствие подрыва ВСУ плотины Каховской ГЭС и обмеления водохранилища.
    recourse Вот неймется, ну дюже жадные до чужого добра. Сказали же вам, верните что получили не законно. Входили в состав СССР - нате пользуйтесь. Вышли - вертай взад все земли: Донбасс, Харьковщину, усю Новороссию. angry