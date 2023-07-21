Власти Крыма собираются включить ущерб от подрыва плотины Каховской ГЭС в иск к Украине

Крымские власти намерены включить в иск к Украине по организации водной блокады региона ущерб, нанесенный в результате подрыва плотины Каховской ГЭС. Об этом написал в своем Telegram-канале глава крымского парламента Владимир Константинов.В Арбитражном суде Крыма зарегистрирован первый иск о возмещении ущерба бюджету региона вследствие водной блокады со стороны Украины. Иск предполагает возмещение Киевом суммы, превышающей 152 миллиарда рублей. В случае присоединения к иску частных организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших убытки вследствие блокады, общая сумма ущерба превысит триллион рублей. Первое судебное заседание по этому делу запланировано на 31 июля.Константинов подчеркнул, что после введения в 2014 году Украиной блокады водоснабжения Крыма значительные убытки понесли сельхозпроизводители и предприятия, кроме того, стали непригодными системы для транспортировки воды.Украиной обеспечивалось до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, шедший от Каховского водохранилища. После того как Крым воссоединился с Россией, в одностороннем порядке была перекрыта подача воды по каналу, возобновившаяся лишь после начала российской спецоперации на Украине.Водоснабжение Крыма снова оказалось под угрозой вследствие подрыва ВСУ плотины Каховской ГЭС и обмеления водохранилища.