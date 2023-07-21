У здания суда в Москве задержали одного из первых лидеров ополчения Донбасса Павла Губарева

В Москве, у здания Мещанского суда, сотрудниками полиции был задержан политический деятель Павел Губарев – один из первых лидеров пророссийских протестов в Донбассе. Он пришел на суд, избиравший меру пресечения задержанному ранее Игорю Стрелкову (Гиркину).Вероятно, что поводом для задержания Губарева за административное правонарушение стало то, что он мог устроить несанкционированный одиночный пикет против ареста Игоря Стрелкова. Как известно, Губарев и Стрелков являются соратниками по «Клубу рассерженных патриотов» (КРП).Игорь Стрелков ранее был арестован на два месяца решением Мещанского суда по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», осуществленные с помощью сети интернет. Задержали Стрелкова сегодня в первой половине дня, о чем его супруга сообщила в социальных сетях.Павел Губарев еще в начале 2014 года принял самое активное участие в пророссийских протестах в Донецке, затем его объявили «народным губернатором» вышедшего из подчинения Киева Донбасса. После провозглашения независимости Донецкой Народной Республики (ДНР) Губарев одно время был начальником мобилизационного отдела в министерстве обороны республики, отвечая за комплектование отрядов ополчения.С 2022 года Губарев принимал участие в специальной военной операции в качестве добровольца, в звании рядового, был наводчиком зенитного орудия. В последнее время он стал активно заниматься политической деятельностью в рамках «Клуба рассерженных патриотов».