Военное обозрение
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У здания суда в Москве задержали одного из первых лидеров ополчения Донбасса Павла Губарева

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У здания суда в Москве задержали одного из первых лидеров ополчения Донбасса Павла Губарева

В Москве, у здания Мещанского суда, сотрудниками полиции был задержан политический деятель Павел Губарев – один из первых лидеров пророссийских протестов в Донбассе. Он пришел на суд, избиравший меру пресечения задержанному ранее Игорю Стрелкову (Гиркину).


Вероятно, что поводом для задержания Губарева за административное правонарушение стало то, что он мог устроить несанкционированный одиночный пикет против ареста Игоря Стрелкова. Как известно, Губарев и Стрелков являются соратниками по «Клубу рассерженных патриотов» (КРП).

Игорь Стрелков ранее был арестован на два месяца решением Мещанского суда по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», осуществленные с помощью сети интернет. Задержали Стрелкова сегодня в первой половине дня, о чем его супруга сообщила в социальных сетях.

Павел Губарев еще в начале 2014 года принял самое активное участие в пророссийских протестах в Донецке, затем его объявили «народным губернатором» вышедшего из подчинения Киева Донбасса. После провозглашения независимости Донецкой Народной Республики (ДНР) Губарев одно время был начальником мобилизационного отдела в министерстве обороны республики, отвечая за комплектование отрядов ополчения.

С 2022 года Губарев принимал участие в специальной военной операции в качестве добровольца, в звании рядового, был наводчиком зенитного орудия. В последнее время он стал активно заниматься политической деятельностью в рамках «Клуба рассерженных патриотов».
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22 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 20:17
    +12
    У здания суда в Москве задержали одного из первых лидеров ополчения Донбасса Павла Губарева
    А выступающие против СВО, путевки в санаторий получают и талоны на усиленное питание.... recourse
    1. ААК
      ААК Сегодня, 20:21
      +5
      Вы не путайте фактическую крайнюю необходимость проведения СВО с указанием на грубейшие ошибки при её подготовке, на глупость, бездарность, а в отдельных случаях - шкурность и трусость командного состава, примеров тому масса, а попытка заколачивания конфет в рот молотком всегда хреново заканчивается...
  2. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 20:18
    +11
    Ну вот кто задержал - того и надо по всей строгости за измену Родины feel
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 20:19
      +5
      Стрелкова и Губарева задержали по прямому указанию из администрации президента. Всё остальное (включая доносы) - формальности.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:19
    +6
    Без слов. Без слов. Без слов. Без слов. Без слов.
  4. Goscha
    Goscha Сегодня, 20:20
    +9
    Лихо работают, уже и Губарева задержали, самки собаки! Кто там следующий интересно... Значит для Кремлёвской братвы нет страшнее врага, чем истинные патриоты России. Ну да, это же не ,, киевские партнеры "
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 20:32
      +1
      А теперь подумайте впереди выборы. Голосовать за тех кто целует руки алке галкиной и задерживает героев Донбасса.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:21
    +2
    У здания суда в Москве задержали одного из первых лидеров ополчения Донбасса Павла Губарева
    Что можно сказать... тот кто поумнее, начинает свою борьбу, политическую деятельность, начинает с того, что УЧЕБНИКИ ЧИТАЕТ, УЧИТСЯ и занимается прочим необходимым!!!
    А остальные, начинают заниматься прочей фигнёй, перечень которой БЕСКОНЕЧЕН!
  6. Lykases1
    Lykases1 Сегодня, 20:21
    +10
    Что-то подсказывает, что сейчас и здесь комментарии прикроют
  7. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 20:22
    +2
    Ну что ж...Авторитарность правления правящего режима налицо ! Режим зачищает любую оппозицию , что может представлять хоть какую-то опасность для правящего режима !
    1. ORE
      ORE Сегодня, 20:32
      -1
      Опять авторитарный режим? Вторите западу и хохлам. А че же до СВО всех не гребли, хотя надо было? Когда в стране такое положение, надо действовать как СМЕРШ в свое время. Потом разберемся. Главное не мешайте.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:24
    +1
    Похоже опять коменты закроют,вседозволенность это не синоним свободы слова.
    1. Комментарий был удален.
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:25
    +4
    Очередное подтверждение антинародности политики кремледиктатора и его камарильи!
  10. Vicontas
    Vicontas Сегодня, 20:26
    +6
    Арест Губарева и Стрелкова - большой подарок Украине! Зеля наверно новый ролик записывает! С благодарностью Кремлю! Слово "Дякую" наверно час повторять будет.
  11. turbina2367
    turbina2367 Сегодня, 20:26
    +7
    Странно, что кто-то ещё удивляется происшедшему. Это было давно понятно, что дни свободы у Стрелкова сочтены. Теперь ещё и Губарева. Ну а дальше по всей видимости будет ещё веселее!
    Стрелков - медийная личность, как и Квачков, как и некоторые другие, арест которых не останется незамеченным в СМИ. Зато тех, кто пытается говорить правду и ещё не засветился в российском медиапространстве, власть будет по-тихому утилизировать, и никто ничего и знать не будет. Адольф Алоизович изобрёл способы ещё много лет тому назад.
    Вот это грустно по-настоящему!
    Навальному за что двадцать лет впаяли?
    За телесагу о дворце Путина? За доказанную им красивую жизнь верных путинских пехотинцев Володина и Кадырова? Нет? Наверное, за то, что сам почему-то не помер...
    А вы говорите - Стрелков!
  12. puskarinkis
    puskarinkis Сегодня, 20:28
    +4
    Настоящие патриоты опасны для существующей власти. Когда они были нужны - их использовали, а теперь убирают подальше, некоторых непослушных и поглубже...
  13. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 20:30
    +1
    несанкционированный одиночный пикет
    А как же права, свободы?
  14. flSergius
    flSergius Сегодня, 20:31
    +2
    Героев Новороссии сажают, а в Мариуполь везут толпы среднеазиатских гопников и джихадистов. Наше государство точно русских Донбасса освобождает? request
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:32
    0
    Губарев и Стрелков опасность для правительства?Не смешите.
  16. carpenter
    carpenter Сегодня, 20:33
    0
    Павел Губарев еще в начале 2014 года принял самое активное участие в пророссийских протестах в Донецке

    Революция, всегда уничтожает тех, кто ее создал.
  17. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 20:33
    +1
    Россия не для русских. Банды дикарей по Москве фланирют и орут "Аллах Акбар" и задержаний нет. Зато Стрелкова, за плечами у которого-Босния, две Чечни, Донбасс и Губарева в кутузку. Власть все больше демонстрирует, что страх заставляет действовать исключительно глупо. Слов нет, боевых офицеров- в отставку, или в камеру:
  18. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:33
    0
    Грубник, Алкснис, Аксель в опасности!